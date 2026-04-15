Bagaimana organisasi dapat memodernisasi operasi keselamatan untuk respons yang lebih cepat dan lebih terhubung terhadap risiko yang muncul?
Selama bertahun-tahun, organisasi telah mengelola risiko dengan berfokus ke dalam pada kegagalan operasional, kesalahan manusia, variabilitas proses, dan kepatuhan. Prioritas-prioritas tersebut tetap penting. Namun, sekarang lingkungan risiko meluas di luar perusahaan.
Saat ini, operator juga menghadapi serangkaian gangguan eksternal yang berkembang yang dapat bergerak cepat dan sulit untuk dikendalikan. Peristiwa ini dapat mempengaruhi beberapa aset atau area operasional sekaligus, memberi tekanan pada waktu respons, pengambilan keputusan, dan koordinasi lintas fungsi.
Pergeseran ini penting karena banyak organisasi masih mengandalkan sistem keselamatan dan operasi yang dibangun untuk lingkungan risiko yang lebih stabil. Dalam konteks itu, tantangannya tidak lagi mendokumentasikan suatu insiden setelah itu terjadi. Sebaliknya, tantangannya adalah menciptakan visibilitas, koordinasi, dan kelincahan yang diperlukan untuk merespons saat acara masih berlangsung. IBM® Maximo Application Suite membantu organisasi menangani tantangan ini dengan menghubungkan data keselamatan, aset, dan operasional, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman Transpower.
Banyak proses lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS) dirancang terutama untuk mendukung kepatuhan, penyelidikan, dan pelaporan pasca-insiden. Fungsi-fungsi tersebut masih penting, tetapi mungkin tidak cukup ketika gangguan dinamis, terdistribusi, dan sensitif waktu.
Di banyak organisasi, data keselamatan, keamanan, dan operasi masih berada dalam sistem yang terpisah. Tim sering bergantung pada input manual, serah tangan tertunda, atau alur kerja yang terfragmentasi. Selama gangguan eksternal, kesenjangan tersebut dapat memperlambat klasifikasi dan eskalasi dan mengurangi visibilitas ke aset yang terkena dampak. Akibatnya, menjadi lebih sulit bagi tim operasi, keselamatan, dan respons untuk bertindak dengan pemahaman yang sama tentang situasi.
Hasilnya belum tentu kurangnya kemampuan. Lebih sering, itu adalah kurangnya kemampuan terhubung.
Organisasi semakin perlu mengetahui tidak hanya bahwa suatu peristiwa telah terjadi tetapi juga aset apa yang ada di dekatnya dan pekerjaan apa yang sedang berlangsung. Mereka juga membutuhkan insight tentang implikasi lingkungan apa yang mungkin terjadi, perubahan operasional apa yang diperlukan, dan bagaimana restorasi dapat berjalan dengan aman dan efisien. Itu membutuhkan model yang lebih adaptif untuk operasi keselamatan.
Pendekatan yang lebih tangguh terhadap operasi keselamatan menghubungkan data lingkungan, keselamatan, operasi, dan aset sehingga tim dapat merespons dengan kecepatan dan konteks yang lebih tinggi. Ini menggeser EHS dari fungsi yang sebagian besar reaktif ke fungsi yang memungkinkan kesiapsiagaan di seluruh perusahaan.
Dalam konteks ini, kecerdasan aset yang terhubung, yang diaktifkan oleh platform seperti IBM Maximo Application Suite, menjadi penting secara strategis. Alih-alih memperlakukan insiden, izin, inspeksi, pelaksanaan kerja dan manajemen perubahan sebagai proses yang terpisah, organisasi dapat menyatukannya ke dalam model operasi yang lebih terkoordinasi.
Untuk industri berisiko tinggi, model itu dapat membantu meningkatkan beberapa area sekaligus:
Keuntungan ini bukan hanya tentang efisiensi; melainkan juga kemampuan ketahanan.
IBM Maximo Application Suite membantu organisasi membangun pendekatan yang lebih terhubung dan adaptif terhadap keselamatan dan risiko operasional. Dalam lingkungan berisiko tinggi itu berarti memungkinkan tim untuk pindah melampaui pelaporan statis dan menuju respons yang lebih terkoordinasi, kesadaran kontekstual, dan peningkatan berkelanjutan.
Ketika gangguan mempengaruhi area atau klaster aset tertentu, kecerdasan lokasi menjadi penting. Tampilan berbasis peta dapat membantu tim memahami di mana insiden terjadi relatif terhadap infrastruktur penting seperti transformator, sistem penyimpanan, atau unit pemrosesan. Konteks itu dapat meningkatkan prioritas dan mendukung keputusan operasional yang lebih cepat dan lebih terinformasi.
Dalam situasi yang berubah dengan cepat, tim lapangan membutuhkan kemampuan untuk menangkap informasi di mana pekerjaan sedang berlangsung. Alur kerja yang didukung mobile dapat mendukung pelaporan insiden nyaris seketika, inspeksi di tempat, penilaian, dan inisiasi tindakan. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi penundaan, meningkatkan kualitas data, dan memperkuat koordinasi antara personel lapangan dan tim kontrol.
Respon dan pemulihan tergantung pada eksekusi yang disiplin. Kemampuan kontrol kerja digital dapat membantu tim mengisolasi sistem yang terkena dampak dengan aman, mengelola prosedur penonaktifan dan pengaktifan ulang, serta mengoordinasikan kegiatan restorasi dengan pengamanan yang tepat. Fungsi seperti izin untuk bekerja, lockout-tagout, dan penilaian risiko menjadi lebih efektif ketika mereka adalah bagian dari alur kerja yang terintegrasi daripada langkah-langkah yang terputus.
Ketahanan tidak terbentuk dalam satu peristiwa. Itu terbentuk dari waktu ke waktu melalui pembelajaran. Platform keselamatan modern dapat membantu mengidentifikasi pola berulang, menampilkan klaster aset berisiko tinggi, dan menghubungkan insiden saat ini dengan peristiwa historis yang relevan. Pembelajaran kelembagaan semacam itu mendukung perencanaan proaktif dan kesiapan yang lebih kuat untuk perubahan di masa depan.
Transpower, yang mengoperasikan jaringan nasional Selandia Baru, menggunakan IBM Maximo Health, Safety, and Environmental (HSE) untuk menciptakan pandangan yang lebih terhubung tentang insiden, bahaya, penilaian risiko, dan lokasi aset.
Menurut Certus, organisasi sebelumnya mengandalkan beberapa sistem lama, yang membuat pelaporan menguras tenaga kerja dan memperlambat tindakan korektif. Dengan IBM Maximo HSE, Transpower memperoleh visibilitas yang lebih jelas terhadap risiko, peningkatan pemantauan kemajuan, dan dukungan yang lebih kuat untuk komunikasi selama proses eskalasi risiko. Pendekatan platform tunggal menyederhanakan audit eksternal, meningkatkan akurasi pelaporan, dan membantu organisasi mengambil tindakan korektif dengan cepat dan efisien.
Contoh ini menggambarkan poin yang lebih luas: ketika informasi keselamatan dan aset terhubung, organisasi dapat meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan kecepatan respons.
Bagi operator infrastruktur penting, ketahanan bukan lagi tujuan sekunder. Ini menjadi kemampuan operasi inti, kemampuan yang bergantung pada data yang terhubung, alur kerja yang terkoordinasi, dan kemampuan untuk beradaptasi di bawah tekanan.
Seiring berkembangnya risiko eksternal, organisasi memiliki kesempatan untuk menjelajahi kembali peran sistem keselamatan dalam perusahaan. Tujuannya bukan hanya untuk merekam apa yang terjadi, tetapi untuk menciptakan intelijen operasional yang diperlukan untuk merespons secara efektif, pulih dengan aman dan meningkatkan terus menerus.
IBM Maximo mendukung perubahan itu dengan membantu organisasi menghubungkan proses keselamatan, aset, dan operasional dengan cara yang memperkuat respons dan ketahanan jangka panjang.
