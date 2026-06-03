Di dalam arsitektur IBM® yang mendukung keterlibatan penggemar di US Open

Data, AI, dan hybrid cloud dari IBM® membantu USTA membangun tumpukan insight yang cepat dan dapat diskalakan untuk turnamen tenis bergengsi tersebut, menghadirkan konteks, prediksi, dan narasi real-time bagi para penggemar.
Di US Open, momen-momen paling penting di lapangan tidak selalu terlihat dari skor semata. Seorang pemain bisa saja tertinggal dua set, tetapi mulai membangun momentum untuk melakukan comeback. Seorang penggemar biasa yang membuka aplikasi US Open mungkin melihat lebih dari selusin pertandingan sekaligus dan membutuhkan jawaban cepat: pertandingan mana yang layak saya perhatikan saat ini?
Inilah tantangan yang melatarbelakangi Live Likelihood to Win, mesin prediksi yang didukung AI yang menjadi bagian dari IBM® SLAMTracker. Diperbarui setelah setiap poin, ini memprediksi pemain mana yang lebih mungkin menang dan bagaimana probabilitas tersebut berubah seiring dengan perubahan momentum.
Asosiasi Tenis Amerika Serikat (USTA) menyelenggarakan US Open setiap tahun sebagai salah satu turnamen Grand Slam yang berlangsung di Flushing Meadows, New York. Selama turnamen berlangsung, lebih dari 14 juta pengguna unik berinteraksi melalui aplikasi dan situs web US Open. Di balik pengalaman tersebut terdapat lebih dari 7 juta titik data, dengan setiap titik data menghasilkan lebih dari 150 variabel, seperti kecepatan servis, panjang reli, dan penempatan pukulan.
Tantangannya adalah bagaimana membuat data langsung menjadi berguna secara real-time, pada skala turnamen, tanpa mengubah produk menjadi sekadar dasbor data. Dengan memanfaatkan produk AI dan data dari IBM®, USTA berhasil mengubah prediksi pertandingan menjadi platform insight yang dapat diskalakan untuk menghadapi sifat permainan yang tidak dapat diprediksi, lonjakan lalu lintas global, dan ekspektasi penggemar yang terus meningkat.
Skor langsung memberi tahu penggemar siapa yang memenangkan poin, gim, atau set terakhir. Namun, skor tersebut tidak selalu menunjukkan apakah pertandingan semakin sengit, apakah momentum telah berubah, atau apakah pertandingan yang sebelumnya terlihat biasa kini telah berkembang menjadi pertandingan yang layak untuk disaksikan.
Live Likelihood to Win mengisi kesenjangan tersebut. Dalam IBM® SLAMTracker, fitur ini ditampilkan sebagai grafik point-by-point yang memberikan pandangan yang terus diperbarui kepada penggemar mengenai arah dan dinamika pertandingan.
Kesederhanaan tersebut sangat penting ketika penggemar dihadapkan pada hingga 20 pertandingan yang berlangsung secara bersamaan. Pengguna tingkat lanjut mungkin menginginkan statistik pemain yang mendalam. Penggemar kasual mungkin hanya ingin mengetahui apakah sebuah pertandingan layak untuk ditonton melalui streaming. Sistem yang sama harus mampu melayani kedua kebutuhan dan perilaku tersebut.
Prinsip-prinsip desainnya bersifat praktis. Prediksi harus mencerminkan kondisi pertandingan saat ini secara point-by-point karena tenis tidak memiliki durasi pertandingan yang tetap. Pengalaman pengguna juga harus cepat, dengan jendela waktu hanya 5 hingga 10 detik untuk menyerap data, menghitung ulang probabilitas, dan memublikasikan pembaruan. Selain itu, output harus dapat dipercaya: cukup responsif untuk menangkap momen-momen penentu dalam pertandingan, namun tetap cukup stabil agar tidak terasa bising atau terlalu fluktuatif.
Persyaratan kepercayaan tersebut membentuk desain model secara keseluruhan. Tim mengembangkan metrik penceritaan internal untuk mengukur apakah prediksi tetap stabil selama jalannya pertandingan yang stabil, mampu merespons perubahan momentum yang nyata, serta dapat mengidentifikasi kemungkinan pemenang lebih awal tanpa bereaksi secara berlebihan terhadap noise atau fluktuasi yang tidak signifikan.
Arsitektur teknis di balik Live Likelihood to Win menggunakan desain multilapis yang memisahkan kecerdasan pra-pertandingan dari eksekusi real-time berbasis point-by-point. Arsitektur ini menggabungkan data historis dan data real-time untuk menghasilkan prediksi yang terus diperbarui. Model tersebut dibangun berdasarkan lebih dari 20 tahun data historis dan lebih dari 7 juta titik data real-time.
Keputusan rekayasa yang penting adalah memilih metode komputasi yang tepat untuk setiap tahap proses. Lapisan pra-pertandingan memiliki akses ke lebih banyak data dan waktu pemrosesan, sehingga dapat memanfaatkan feature engineering yang lebih kaya serta model machine learning yang lebih kompleks. Sebaliknya, data pada lapisan point-by-point memerlukan pendekatan berbasis simulasi yang lebih cepat agar dapat mengikuti aliran data baru yang terus masuk setelah pertandingan dimulai.
Dimulai dari kotak biru “Sumber Data” di sisi kiri diagram di atas, lapisan pra-pertandingan digunakan untuk menetapkan probabilitas dasar sebelum pertandingan dimulai. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, baik data terstruktur maupun data tidak terstruktur.
Sumber-sumber ini mencakup peringkat pemain dari Association of Tennis Professionals (ATP) dan Women's Tennis Association (WTA), serta data kinerja head-to-head historis dari Sportradar. Selain itu, sumber tersebut juga mencakup sinyal dari pakar dan media yang diperoleh melalui IBM® Discovery, serta prediktor tenis khusus yang dikembangkan secara spesifik untuk turnamen tersebut.
Kemudian, ketika pertandingan dimulai, data mulai mengalir ke lapisan pemrosesan point-by-point. Pada tahap ini, skor langsung dan telemetri permainan terus diserap dan diproses. Statistik pertandingan—termasuk kecepatan servis, statistik pertandingan, jumlah ace, double fault, unforced error, panjang reli, jarak tempuh pemain, voli, dan statistik pengembalian servis—juga diproses secara real-time.
Yang membuatnya sangat kuat adalah bahwa probabilitas kemenangan tidak bersifat statis. Nilainya diperbarui secara dinamis setelah setiap poin dimainkan, dengan terus menghitung ulang peluang masing-masing pemain untuk menang berdasarkan apa yang sedang terjadi secara langsung di lapangan.
IBM® watsonx.data menjadi fondasi data terpadu (kotak merah muda “Unified Data” pada diagram). Lapisan ini menyatukan data tenis historis, feed langsung dari Sportradar, serta data pertandingan USTA secara real-time. Data tersebut dikelola menggunakan IBM® Db2, IBM® Cloudant, dan IBM® Cloud Object Storage, sehingga menyediakan landasan data bagi pelatihan model secara batch maupun analitik real-time.
Lapisan pra-pertandingan melakukan pekerjaan analitis yang substansial sebelum pertandingan dimulai. Model machine learning menyerap berbagai sinyal—termasuk laporan media mengenai kinerja pemain sebelumnya dan data dari pertemuan-pertemuan terdahulu antara kedua lawan. Sinyal-sinyal tersebut kemudian digabungkan menjadi prediktor seperti Watson Power Index, yang memberikan pandangan terstruktur mengenai kekuatan pemain dan konteks pertandingan.
Sistem ini juga mempertimbangkan situasi ketika perhatian media atau sinyal naratif dapat menggeser penilaian yang didasarkan semata-mata pada statistik terhadap pemenang yang diprediksi. Modul prediksi lonjakan (surge prediction) dirancang untuk mengidentifikasi anomali semacam itu dan menyesuaikan pengaruhnya, sehingga model dapat memasukkan sinyal kontekstual tanpa membiarkannya mendominasi prediksi utama.
Saat pertandingan dimulai, event pertandingan secara langsung dialirkan melalui kerangka kerja publish/berlangganan message queuing telemetry transport (MQTT) dan diproses poin demi poin melalui lebih dari 20 pemalut Red Hat OpenShift. Selanjutnya, output yang telah diproses dikonsolidasikan dari data pra-pertandingan dan data pertandingan langsung, kemudian dikurasi sebelum dikirim ke mesin prediksi real-time melalui Apache Kafka.
Payload Kafka dapat mencakup informasi seperti siapa yang memenangkan poin, apakah poin tersebut diperoleh melalui ace, panjang reli, jenis pukulan, posisi bola, dan posisi pemain. Model lapisan langsung menggunakan teknik simulasi deterministik dan statistik dari keadaan pertandingan saat ini, menggabungkan momentum saat ini, kinerja di lapangan, dan kemampuan historis untuk memperbarui prediksi setelah setiap poin.
Pemisahan antara konteks pra-pertandingan dan simulasi pertandingan secara langsung membuat target latensi menjadi lebih mudah dicapai. Sistem tidak berusaha menjalankan seluruh perhitungan setelah setiap poin dimainkan. Sebaliknya, perhitungan yang lebih kompleks dilakukan terlebih dahulu, sementara lapisan real-time difokuskan pada pembaruan cepat yang dapat beroperasi dalam jendela waktu 5 hingga 10 detik yang diperlukan.
Output dikemas sebagai feed pertandingan berformat JSON, disimpan di IBM® Cloud Object Storage, dan didistribusikan secara global melalui jaringan pengiriman konten (CDN) IBM®. Feed tersebut mendukung aplikasi web dan mobile US Open. IBM® CDN dipilih karena mampu memenuhi persyaratan latensi rendah sekaligus meningkatkan kapasitas secara dinamis untuk menangani lonjakan lalu lintas global selama pertandingan final tunggal putra dan putri.
Distribusi data merupakan kemampuan yang sangat penting bagi aplikasi ini. US Open memiliki pola operasional yang unik: sebuah acara tahunan yang berlangsung relatif singkat, tetapi mengalami lonjakan lalu lintas yang sangat besar selama penyelenggaraannya. Distribusi global menuntut ketersediaan layanan yang tinggi. Persyaratan tersebut menyerukan penanganan lonjakan lalu lintas hingga 5.000% dan mempertahankan waktu aktif 99,999%.
Dengan memanfaatkan Red Hat OpenShift, penerapan otomatis, observabilitas, mesin yang toleran terhadap kegagalan di AWS dan IBM® Cloud, serta pengiriman berbasis CDN, USTA memperoleh model operasional yang jauh lebih dapat diskalakan dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan layanan prediksi satu kali.
Hasilnya adalah pengalaman berbasis AI yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membantu mengarahkan perhatian penggemar ke momen-momen paling penting selama pertandingan berlangsung. Kemampuan untuk memahami kapan perubahan momentum terjadi dalam sebuah pertandingan juga menghasilkan sinyal hilir yang berharga bagi tim USTA lainnya. Pergeseran momentum tersebut dapat membantu tim editorial mengidentifikasi titik-titik penting ketika arah atau dinamika pertandingan mulai berubah.
Misalnya, informasi ini dapat digunakan untuk mendukung alur kerja pembuatan video sorotan pertandingan. Pada akhirnya, informasi tersebut juga dapat mendukung notifikasi proaktif kepada penggemar, seperti mengidentifikasi kapan sebuah kejutan besar berpotensi terjadi atau ketika seorang pemain mulai mendominasi jalannya pertandingan.
Platform ini berjalan di atas Red Hat OpenShift (sebagaimana ditunjukkan dalam kotak hijau di sepanjang bagian bawah diagram), dengan komponen-komponen yang diterapkan sebagai layanan mikro berbasis container. Red Hat OpenShift menyediakan orkestrasi, ketahanan, dan skalabilitas yang fleksibel. IBM® Terraform mendukung pendekatan Infrastructure-as-Code, yang membantu mengotomatiskan penyediaan dan penerapan lingkungan. IBM® Instana menghadirkan observabilitas di seluruh pod, layanan, dan dependensi Red Hat OpenShift, yang sangat penting ketika sistem layanan mikro real-time harus beroperasi secara andal selama periode acara yang singkat namun memiliki tingkat visibilitas yang tinggi.
IBM® Consulting merancang dan mengintegrasikan solusi menyeluruh yang menghubungkan fondasi data, pemodelan AI, pemrosesan real-time, lapisan penyampaian, serta pengalaman yang berorientasi pada penggemar ke dalam satu sistem produksi yang terpadu.
Live Likelihood to Win pertama kali diperkenalkan sebagai fitur yang ditujukan bagi penggemar, tetapi nilai terbesarnya terletak pada perannya sebagai fondasi yang memungkinkan US Open mengubah data tenis langsung menjadi insight yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti.
Bagi para penggemar, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Alih-alih harus memantau skor dan menebak pertandingan mana yang sedang berlangsung sengit, mereka dapat memanfaatkan sinyal prediksi secara real-time untuk memahami kondisi pertandingan saat itu. Alih-alih hanya melihat data pertandingan mentah, mereka memperoleh konteks, gambaran momentum permainan, dan narasi yang membantu menjelaskan apa yang sedang terjadi.
Bagi USTA, sistem ini menciptakan lapisan yang dapat digunakan kembali untuk berbagai pengalaman digital di masa depan. Sinyal dasar yang sama dapat mendukung IBM® SLAMTracker, pengalaman dalam aplikasi, alur kerja editorial, pembuatan sorotan pertandingan, notifikasi pertandingan, serta perjalanan penggemar yang lebih personal. Seiring peningkatan model dan kemampuan penjelasannya, pengalaman tersebut dapat berkembang dari sekadar menunjukkan bahwa prediksi telah berubah menjadi menjelaskan alasan di balik perubahan tersebut.
Bagi para insinyur dan tim produk, pelajarannya jelas: AI yang digunakan dalam lingkungan produksi akan berhasil ketika tertanam dalam alur kerja nyata, didukung oleh infrastruktur data yang andal, dan dioptimalkan untuk pengalaman yang ingin dihadirkannya kepada pengguna.
Di US Open, AI bukan sekadar fitur terpisah yang ditambahkan ke papan skor. AI merupakan bagian dari sistem real-time yang dibangun di atas tumpukan data, AI, dan hybrid cloud milik IBM®, yang dirancang untuk membantu jutaan penggemar memahami apa yang sedang terjadi di lapangan secara langsung, saat pertandingan berlangsung.
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