Di dalam arsitektur IBM® yang mendukung keterlibatan penggemar di US Open

Di US Open, momen-momen paling penting di lapangan tidak selalu terlihat dari skor semata. Seorang pemain bisa saja tertinggal dua set, tetapi mulai membangun momentum untuk melakukan comeback. Seorang penggemar biasa yang membuka aplikasi US Open mungkin melihat lebih dari selusin pertandingan sekaligus dan membutuhkan jawaban cepat: pertandingan mana yang layak saya perhatikan saat ini?

Inilah tantangan yang melatarbelakangi Live Likelihood to Win, mesin prediksi yang didukung AI yang menjadi bagian dari IBM® SLAMTracker. Diperbarui setelah setiap poin, ini memprediksi pemain mana yang lebih mungkin menang dan bagaimana probabilitas tersebut berubah seiring dengan perubahan momentum.

Asosiasi Tenis Amerika Serikat (USTA) menyelenggarakan US Open setiap tahun sebagai salah satu turnamen Grand Slam yang berlangsung di Flushing Meadows, New York. Selama turnamen berlangsung, lebih dari 14 juta pengguna unik berinteraksi melalui aplikasi dan situs web US Open. Di balik pengalaman tersebut terdapat lebih dari 7 juta titik data, dengan setiap titik data menghasilkan lebih dari 150 variabel, seperti kecepatan servis, panjang reli, dan penempatan pukulan.

Tantangannya adalah bagaimana membuat data langsung menjadi berguna secara real-time, pada skala turnamen, tanpa mengubah produk menjadi sekadar dasbor data. Dengan memanfaatkan produk AI dan data dari IBM®, USTA berhasil mengubah prediksi pertandingan menjadi platform insight yang dapat diskalakan untuk menghadapi sifat permainan yang tidak dapat diprediksi, lonjakan lalu lintas global, dan ekspektasi penggemar yang terus meningkat.