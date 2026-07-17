Dari penyebaran dokumen hingga kecerdasan tepercaya: Di dalam arsitektur hybrid Migrato untuk insight dokumen AI yang sesuai

Migrato menggunakan kemampuan IBM® AI dan hybrid cloud untuk membantu organisasi mengklasifikasikan, membersihkan, dan mengatur jutaan dokumen tidak terstruktur, sehingga klien mereka dapat menemukan informasi yang tepat lebih cepat, mengurangi risiko privasi, dan menghindari migrasi konten yang tidak lagi mereka butuhkan.
Mendigitalkan catatan kertas memecahkan satu masalah besar dan menciptakan masalah lain: organisasi dapat berhenti mengelola kotak kertas, tetapi mereka masih perlu memahami apa yang ada dalam beberapa tahun file Word, PDF, email, pemindaian, gambar, dan spreadsheet yang tersebar di seluruh repositori.
Migrato B.V. yang berbasis di Belanda, membantu organisasi menertibkan data tidak terstruktur dengan membantu menganalisis, menginventarisasi, membersihkan, dan memigrasikan konten yang tidak berada dalam baris database yang rapi. Platform MICC (Migrato Intelligent Content Classifier) perusahaan menganalisis semua data ini dan mengubah konten yang tidak terstruktur menjadi informasi yang dapat dicari, diklasifikasikan, dan diatur yang benar-benar dapat digunakan karyawan.
Skala tersebut bisa cepat menjadi berantakan. Sebuah kotamadya mungkin memiliki banyak terabyte konten historis di seluruh drive jaringan, SharePoint, sistem manajemen dokumen lama, dan aplikasi bisnis.
Dalam beberapa penerapan, MICC mungkin perlu memeriksa jutaan dokumen. Di seluruh lingkungan kota, konten yang toko sering kali mencakup duplikat yang tepat, hampir duplikat, jenis file usang, resume yang toko lebih lama dari yang diizinkan, dan informasi karyawan sensitif yang toko di tempat yang salah. Di berbagai contoh penggunaan, konten yang dilindungi, termasuk nomor rekening bank dan informasi identifikasi pribadi (PII) harus tetap on premises.
Posting ini menjelaskan bagaimana Migrato membangun MICC sebagai platform intelijen dokumen dan tata kelola AI hibrida dengan menggunakan watsonx.ai, IBM® Cloud, IBM AI dan NLP library dan kolaborasi IBM® Build Labs. Platform yang dihasilkan membantu pelanggan mengklasifikasikan volume besar konten dalam skala besar sambil menjaga informasi sensitif di bawah kendali pelanggan.
Sekilas, migrasi dokumen terdengar seperti pekerjaan sederhana “pindah dari A ke B”. Untuk organisasi yang diatur, migrasi ini jauh lebih kompleks. Sebelum konten dapat dipindahkan, tim perlu memahami apa yang harus dipindahkan, dokumen mana yang harus disimpan, apa yang harus dihapus dan apa yang harus muncul untuk digunakan kembali.
Tantangan ini sangat penting bagi kotamadya, lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, bank dan universitas. Karyawan di organisasi ini sering perlu menjawab permintaan informasi publik, menemukan catatan untuk proses bisnis atau membuktikan kepatuhan terhadap aturan privasi dan retensi.
MICC membantu menganalisis makna dan konteks dokumen alih-alih hanya mencari kata kunci. Platform ini mengklasifikasikan dokumen berdasarkan maksud, deteksi duplikat yang tepat dan hampir duplikat, mengidentifikasi informasi sensitif seperti nama, nomor rekening bank internasional (IBAN) dan nomor layanan warga negara (pengenal pribadi yang dikeluarkan pemerintah yang digunakan di Belanda).
Nilai menjadi jelas dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya, permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Terbuka Belanda, yang dikenal sebagai permintaan WOO, dapat mengharuskan karyawan untuk mencari di banyak repositori untuk informasi yang relevan.
Dengan MICC, pengguna dapat memulai dari inventaris informasi tentang apa yang dimiliki organisasi daripada mencari secara manual setiap sistem. Untuk tim catatan, platform dapat merekomendasikan dokumen untuk disimpan, kedaluwarsa, atau dihapus sambil menjaga peninjau manusia tetap memegang kendali sebelum apa pun dihapus.
Migrato merancang MICC untuk menyeimbangkan dua prioritas: menjaga konten pelanggan yang sensitif tetap dekat dengan lingkungan pelanggan sambil menggunakan AI yang dapat diskalakan yang dapat menambah kecepatan dan kecerdasan.
Diagram arsitektur menunjukkan penerapan MICC hybrid yang memisahkan konten yang dikendalikan pelanggan, penyerapan, pemrosesan lokal, layanan IBM® Cloud yang dipilih, dan output sistem hilir. Desain pindah dari kiri ke kanan:
Lapisan pertama adalah di mana MICC terhubung ke sumber konten organisasi. Keberagaman sumber di sini perlu dicatat, karena tata kelola dokumen jarang dimulai dalam satu sistem yang bersih. Sebagian besar organisasi perlu memahami konten yang tersebar di berbagi file lama, sistem lini bisnis, dan alat kolaborasi sebelum mereka dapat memutuskan apa yang akan dimigrasikan, disimpan, atau dihapus.
Lapisan kedua adalah lapisan penyerapan, yang pada diagram terbaru dijelaskan secara lebih eksplisit. MICC dapat mengimpor konten melalui API, akses berbagi jaringan SMB, koneksi basis data secara langsung, maupun API Microsoft Graph.
Lapisan penyerapan juga mencakup MICC Import yang menyediakan konektor bawaan untuk proses import dan transfer. Proses transfer yang aman memanfaatkan pola akses yang sesuai dengan sistem sumber, yaitu API, SMB, atau Graph API melalui TLS jika berlaku. Pendekatan ini memastikan proses ingestion tetap mengikuti batasan sistem sumber milik pelanggan, tanpa mengharuskan setiap repositori menggunakan satu model konektor yang sama.
Lapisan ketiga adalah platform MICC yang diterapkan secara lokal untuk mendukung kecerdasan konten dan tata kelola. Di dalam MICC, processing orchestrator mengoordinasikan berbagai layanan khusus, alih-alih memperlakukan analisis dokumen sebagai satu proses yang terpadu. Alur kerja dapat diawali dengan optical character recognition (OCR) untuk mengekstrak teks dari gambar atau dokumen. Selanjutnya, alur kerja dapat memanggil layanan klasifikasi untuk menambahkan label jenis dokumen, seperti faktur, formulir W-7, atau laporan.
Layanan deteksi GDPR mengidentifikasi elemen sensitif seperti nomor Jaminan Soal, alamat email, nama pribadi, dan data lain yang diatur. Layanan pengayaan metadata dan konten menambahkan ringkasan, topik, kata kunci, dan informasi identifikasi pribadi (PII) atau informasi kesehatan yang dilindungi (PHI). Layanan deteksi duplikat kemudian mengidentifikasi duplikat yang tepat dan hampir duplikat.
Lapisan MICC lokal juga menyertakan database repositori metadata yang menggunakan MySQL Community Edition, diinstal secara lokal atau di Azure atau IBM® Cloud bergantung pada model penerapan. Portal web MICC memberi pengguna tempat untuk mencari, meninjau klasifikasi, menjalankan laporan, dan mengelola alur kerja. Komponen ulasan manusia dan alur kerja memungkinkan peninjau menyetujui atau menolak temuan dan tindakan penyimpanan sebelum dokumen dihapus atau pindah ke depan dalam proses tata kelola.
Diagram menunjukkan koneksi TLS aman antara layanan MICC dan IBM® Cloud. watsonx.ai digunakan untuk klasifikasi, khususnya untuk menambahkan label klasifikasi dokumen. IBM OCR mengekstrak teks dari gambar atau gambar PDF. IBM AI Services mendukung deteksi GDPR dan PII dengan mengidentifikasi data sensitif seperti informasi terkait GDPR, PII dan PHI. Divisi itu menjaga lingkungan pemrosesan MICC utama on premises sambil memberikan Migrato cara untuk menggunakan IBM® Cloud untuk fungsi AI dan OCR tertentu.
Di sepanjang bagian bawah diagram adalah fondasi penerapan. MICC dapat berjalan pada mesin virtual, Kubernetes atau kontainer, dengan aplikasi pendukung yang dibangun sebagai aplikasi Java pada platform Windows lokal. Lapisan database menggunakan MySQL Community Edition, penyimpanan menggunakan penyimpanan berbasis disk dan baseline perangkat keras yang terdaftar mencakup memori 64 GB, SSD 1 TB, dan beberapa inti CPU.
Keamanan, tata kelola, dan operasi melintasi seluruh arsitektur. MICC dapat mengotomatiskan klasifikasi dan rekomendasi dalam skala besar, tetapi tidak menghapus kontrol pelanggan atas konten sensitif atau keputusan tata kelola akhir.
Pergeseran terbesar adalah dari pencarian dasar ke pemahaman dokumen. Sistem pencarian tradisional dapat mengetahui apakah frasa muncul dalam file. MICC melangkah lebih jauh untuk menentukan apa dokumen itu, informasi sensitif apa yang dikandungnya, apakah versi serupa sudah ada dan aturan tata kelola mana yang harus diterapkan.
Pergeseran itu mengubah model operasional bagi tim pencatatan data. Alih-alih ulasan dan memberi label secara manual setiap dokumen sebelum dapat diatur, tim dapat menggunakan klasifikasi yang dibantu AI untuk menghasilkan rekomendasi di seluruh volume konten yang besar. Peninjau manusia tetap memegang kendali dan memvalidasi hasil dan menyetujui keputusan penghapusan. Pembagian kerja itu penting dalam lingkungan yang diatur di mana AI mengurangi pekerjaan berulang tanpa menjadi otoritas akhir untuk keputusan penting yang berdampak pada kepatuhan, privasi, atau retensi catatan.
Nilai bisnis berasal dari pengurangan volume konten yang harus dimigrasikan, disimpan di toko, dan diulas secara manual. Misalnya, hingga 70% konten yang disimpan oleh pemerintah kota mungkin tidak lagi diperlukan. Duplikat yang tepat mungkin membentuk sekitar 30% dari seluruh data, dengan 10% lainnya dikaitkan dengan hampir duplikat seperti dokumen Word, PDF, dan salinan yang ditandatangani dari catatan yang sama. Menghindari migrasi konten usang atau duplikat dapat mengurangi pertumbuhan penyimpanan, tekanan lisensi cloud, dan pembersihan catatan hilir.
Peran IBM® memperkuat MICC dalam tiga cara:
Untuk organisasi dengan jutaan dokumen, meningkatkan tata kelola dokumen dengan meningkatkan tenaga kerja tidak berkelanjutan. Pekerjaan ini berulang, repositori sering terfragmentasi dan risiko mengabaikan konten sensitif meningkat seiring bertambahnya volume.
Platform MICC Migrato alamat tantangan ini dengan memfokuskan pekerjaan yang dilakukan setiap lapisan pada tugas-tugas sempit. Konten sebagian besar tetap berada di bawah kendali pelanggan. MICC mengelola inventaris, logika klasifikasi, rekomendasi retensi dan alur kerja pengguna. Kemampuan AI IBM® mendukung pemahaman bahasa, ringkasan, dan klasifikasi sementara IBM® Cloud menangani beban kerja berkecepatan tinggi tertentu. Peninjau manusia tetap bertanggung jawab atas keputusan akhir, termasuk apakah konten harus dipertahankan, dipublikasikan, atau dihapus.
Pendekatan ini memberi pengguna akhir pengalaman yang lebih baik, akses informasi yang lebih cepat, klasifikasi manual yang lebih sedikit, kontrol privasi yang lebih kuat, dan repositori yang lebih bersih. Proses ini juga memberi tim teknis model penerapan berulang yang dapat mendukung berbagai organisasi pelanggan berat dokumen, di seluruh industri, tanpa membangun kembali fondasi untuk setiap pelanggan.
Dengan menggabungkan MICC dengan IBM® AI, pemrosesan IBM® Cloud selektif, dan tata kelola yang ditinjau oleh manusia, Migrato telah mengubah migrasi dokumen menjadi bisnis intelijen dokumen yang dapat diskalakan. Hasilnya adalah platform yang kuat yang membantu pelanggan dan karyawan menemukan apa yang mereka butuhkan, menghapus apa yang tidak lagi mereka butuhkan, dan mengatur konten sensitif tanpa menyerahkan kontrol seluruh repositori ke lapisan AI.
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