Dari penyebaran dokumen hingga kecerdasan tepercaya: Di dalam arsitektur hybrid Migrato untuk insight dokumen AI yang sesuai

Diagram arsitektur menunjukkan penerapan MICC hybrid yang memisahkan konten yang dikendalikan pelanggan, penyerapan, pemrosesan lokal, layanan IBM® Cloud yang dipilih, dan output sistem hilir. Desain pindah dari kiri ke kanan:

Repositori Enterprise memberi makan lapisan penyerapan Lapisan penyerapan membawa konten ke platform MICC lokal MICC mengorkestrasikan intelijen dokumen dan layanan tata kelola Beban kerja yang dipilih terhubung dengan aman ke IBM® Cloud Platform mengembalikan dokumen rahasia, ringkasan, metadata, tanda data sensitif, laporan duplikat, rekomendasi retensi, antrian ulasan manusia, dan output kepatuhan.

Lapisan pertama adalah di mana MICC terhubung ke sumber konten organisasi. Keberagaman sumber di sini perlu dicatat, karena tata kelola dokumen jarang dimulai dalam satu sistem yang bersih. Sebagian besar organisasi perlu memahami konten yang tersebar di berbagi file lama, sistem lini bisnis, dan alat kolaborasi sebelum mereka dapat memutuskan apa yang akan dimigrasikan, disimpan, atau dihapus.

Lapisan kedua adalah lapisan penyerapan, yang pada diagram terbaru dijelaskan secara lebih eksplisit. MICC dapat mengimpor konten melalui API, akses berbagi jaringan SMB, koneksi basis data secara langsung, maupun API Microsoft Graph.

Lapisan penyerapan juga mencakup MICC Import yang menyediakan konektor bawaan untuk proses import dan transfer. Proses transfer yang aman memanfaatkan pola akses yang sesuai dengan sistem sumber, yaitu API, SMB, atau Graph API melalui TLS jika berlaku. Pendekatan ini memastikan proses ingestion tetap mengikuti batasan sistem sumber milik pelanggan, tanpa mengharuskan setiap repositori menggunakan satu model konektor yang sama.

Lapisan ketiga adalah platform MICC yang diterapkan secara lokal untuk mendukung kecerdasan konten dan tata kelola. Di dalam MICC, processing orchestrator mengoordinasikan berbagai layanan khusus, alih-alih memperlakukan analisis dokumen sebagai satu proses yang terpadu. Alur kerja dapat diawali dengan optical character recognition (OCR) untuk mengekstrak teks dari gambar atau dokumen. Selanjutnya, alur kerja dapat memanggil layanan klasifikasi untuk menambahkan label jenis dokumen, seperti faktur, formulir W-7, atau laporan.

Layanan deteksi GDPR mengidentifikasi elemen sensitif seperti nomor Jaminan Soal, alamat email, nama pribadi, dan data lain yang diatur. Layanan pengayaan metadata dan konten menambahkan ringkasan, topik, kata kunci, dan informasi identifikasi pribadi (PII) atau informasi kesehatan yang dilindungi (PHI). Layanan deteksi duplikat kemudian mengidentifikasi duplikat yang tepat dan hampir duplikat.

Lapisan MICC lokal juga menyertakan database repositori metadata yang menggunakan MySQL Community Edition, diinstal secara lokal atau di Azure atau IBM® Cloud bergantung pada model penerapan. Portal web MICC memberi pengguna tempat untuk mencari, meninjau klasifikasi, menjalankan laporan, dan mengelola alur kerja. Komponen ulasan manusia dan alur kerja memungkinkan peninjau menyetujui atau menolak temuan dan tindakan penyimpanan sebelum dokumen dihapus atau pindah ke depan dalam proses tata kelola.

Diagram menunjukkan koneksi TLS aman antara layanan MICC dan IBM® Cloud. watsonx.ai digunakan untuk klasifikasi, khususnya untuk menambahkan label klasifikasi dokumen. IBM OCR mengekstrak teks dari gambar atau gambar PDF. IBM AI Services mendukung deteksi GDPR dan PII dengan mengidentifikasi data sensitif seperti informasi terkait GDPR, PII dan PHI. Divisi itu menjaga lingkungan pemrosesan MICC utama on premises sambil memberikan Migrato cara untuk menggunakan IBM® Cloud untuk fungsi AI dan OCR tertentu.

Di sepanjang bagian bawah diagram adalah fondasi penerapan. MICC dapat berjalan pada mesin virtual, Kubernetes atau kontainer, dengan aplikasi pendukung yang dibangun sebagai aplikasi Java pada platform Windows lokal. Lapisan database menggunakan MySQL Community Edition, penyimpanan menggunakan penyimpanan berbasis disk dan baseline perangkat keras yang terdaftar mencakup memori 64 GB, SSD 1 TB, dan beberapa inti CPU.

Keamanan, tata kelola, dan operasi melintasi seluruh arsitektur. MICC dapat mengotomatiskan klasifikasi dan rekomendasi dalam skala besar, tetapi tidak menghapus kontrol pelanggan atas konten sensitif atau keputusan tata kelola akhir.