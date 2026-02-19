Agen AI IBM® MQ: Pesan untuk era otonom

IBM® MQ dipercaya sebagai tulang punggung perpesanan di balik banyak aplikasi paling penting di dunia. Pembayaran, pesanan, logistik, dan proses manufaktur bergantung pada MQ setiap hari untuk memberikan aliran pesan yang dapat diprediksi dan dapat diandalkan dalam skala besar sekalipun di lingkungan yang paling menuntut.

IBM® MQ Agents melengkapi fondasi tepercaya itu dengan membantu administrator memahami dengan cepat apa yang terjadi di lingkungan mereka, mendiagnosis masalah, dan menentukan langkah selanjutnya, tanpa penyelidikan yang diperpanjang atau eskalasi spesialis.

Hasil praktisnya adalah administrasi sehari-hari yang lebih sederhana, penyelesaian masalah yang lebih cepat dan akses yang lebih luas ke keahlian MQ.