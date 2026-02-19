Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Agen AI IBM® MQ: Pesan untuk era otonom

Memperkenalkan IBM® MQ Agents: pendekatan baru yang dibantu AI untuk administrasi MQ yang dirancang untuk membantu organisasi memahami, mendiagnosis, dan menyelesaikan masalah pengiriman pesan di lingkungan hybrid yang kompleks.

diterbitkan 19 Februari 2026

Dengan diperkenalkannya Agen IBM® MQ yang didukung AI, IBM® MQ memperluas perannya yang terbukti sebagai sistem pesan yang sangat andal dengan menambahkan asisten administratif cerdas dan sadar konteks langsung ke Konsol MQ.

IBM® MQ dipercaya sebagai tulang punggung perpesanan di balik banyak aplikasi paling penting di dunia. Pembayaran, pesanan, logistik, dan proses manufaktur bergantung pada MQ setiap hari untuk memberikan aliran pesan yang dapat diprediksi dan dapat diandalkan dalam skala besar sekalipun di lingkungan yang paling menuntut.

IBM® MQ Agents melengkapi fondasi tepercaya itu dengan membantu administrator memahami dengan cepat apa yang terjadi di lingkungan mereka, mendiagnosis masalah, dan menentukan langkah selanjutnya, tanpa penyelidikan yang diperpanjang atau eskalasi spesialis.

Hasil praktisnya adalah administrasi sehari-hari yang lebih sederhana, penyelesaian masalah yang lebih cepat dan akses yang lebih luas ke keahlian MQ.

Masalah yang diakui setiap pemimpin teknologi

Bayangkan setiap administrator MQ memiliki akses ke MQ yang mendalam dan kontekstual tepat saat dibutuhkan—tidak mencari perintah, tidak menggali buku pedoman atau dokumentasi, tidak ada eskalasi hanya untuk memahami apa yang salah. Itulah masalah yang dirancang untuk dipecahkan oleh Agen IBM® MQ.

Jika Anda memimpin operasi TI atau strategi integrasi, Anda mungkin menghadapi momen ini: “Mengapa pesan saya tidak mengalir?”

Ini adalah pertanyaan sederhana dengan konsekuensi serius. Saat pesan macet:

  • Pemrosesan pesanan mungkin akan dihentikan
  • Aplikasi mungkin mengalami pencadangan
  • Sistem yang berhadapan dengan pelanggan dapat melambat
  • Tim TI dapat ditarik dari pekerjaan yang direncanakan untuk menyelidiki

Mengidentifikasi akar masalah jarang kali bersifat sederhana—terutama dalam lingkungan MQ hybrid yang mencakup berbagai platform, aplikasi, dan model penerapan.

Dua faktor cenderung memperkuat tantangan:

  • Keahlian MQ sering terkonsentrasi pada sejumlah kecil individu, membatasi seberapa cepat masalah dapat dipahami dan diselesaikan.
  • Penyelesaian masalah bersifat terfragmentasi, melibatkan banyak alat, peralihan tanggung jawab, langkah pengumpulan data, atau keterlibatan dukungan.

Sementara itu, dampak bisnis tumbuh dengan cepat.  Di seluruh industri—dari perbankan dan retail hingga manufaktur dan perawatan kesehatan—bahkan gangguan pesan jangka pendek dapat diterjemahkan ke dalam biaya operasional dan keuangan yang signifikan.

Apa yang diberikan oleh agen IBM® MQ

Agen IBM® MQ menata ulang administrasi MQ—membuatnya lebih mudah untuk memahami, mendiagnosis, dan mengelola aliran pesan di lingkungan hybrid yang kompleks. Dalam praktiknya, itu diterjemahkan menjadi empat kemampuan yang kuat.

1. Titik masuk percakapan tunggal ke dalam perilaku MQ

Administrator MQ dapat mengajukan pertanyaan bahasa alami tentang

  • Aplikasi dan alur pesan
  • Saluran dan konektivitas
  • Penumpukan pesan dan backlog
  • Aktivitas antrean surat yang gagal terkirim
  • Pengelola antrean tertentu atau kelompok pengelola antrean

Misalnya, administrator dapat menanyakan mengapa saluran pengirim coba lagi dan menerima penjelasan yang menghubungkan status saluran, ketersediaan manajer antrean jarak jauh, dan pola kesalahan terbaru.

Langkah ini menciptakan titik insight yang konsisten di seluruh manajer antrean individu atau seluruh MQ — mengurangi ketergantungan pada alat dan sudut pandang yang terfragmentasi.

2. Diagnosis yang cepat dan dibantu AI dibantu diagnosis

Agen membantu mengidentifikasi kelas masalah umum:

  • Masalah konektivitas saluran (perulangan coba lagi yang disebabkan oleh kegagalan jaringan atau titik akhir jarak jauh)
  • Masalah perilaku aplikasi seperti konsumen yang hilang atau terhenti
  • Susunan pesan
  • Pola antrean surat yang gagal terkirim yang menunjukkan masalah sistemik pola antrean surat
  • Konsumen yang hilang atau tertunda

Solusi ini menghilangkan penyelidikan manual yang biasanya diperlukan untuk memahami di mana dan mengapa aliran pesan terganggu.

3. Dampak operasional yang nyata

Dalam praktiknya, organisasi bisa berharap:

  • Identifikasi dan penyelesaian masalah terkait MQ yang lebih cepat
  • Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk penyelidikan rutin dan pemecahan masalah
  • Kurang ketergantungan pada sejumlah kecil spesialis MQ yang sangat berpengalaman

Hasilnya adalah administrasi MQ sehari-hari yang lebih lancar dan insiden yang berkepanjangan lebih sedikit.

4. Insight di seluruh jaringan MQ

Agen IBM® MQ dapat terhubung ke dan bernalar di beberapa manajer antrian dalam jaringan MQ, membantu administrator memahami masalah dalam konteks daripada secara terpisah.

Agen dapat dihubungkan ke manajer antrian di mana pun MQ berjalan—di lingkungan cloud publik, on premises, pada perangkat keras komoditas, mainframe, dan MQ Appliance—dan selaras dengan cakupan operasional administrator.

Untuk pertama kalinya, MQ dapat menjelaskan apa yang terjadi di dalam lapisan perpesanan—dan memandu administrator menuju resolusi dengan jelas dan percaya diri.

Langkah maju yang besar bagi administrator MQ

Agen IBM® MQ dibangun dengan kecerdasan khusus MQ yang mendalam, diinformasikan oleh konsep MQ, perilaku, dan pola jaringan pesan nyata.

Menggunakan desain agen, mereka bernalar melalui situasi yang kompleks dan menyajikan insight secara percakapan—membantu administrator memahami tidak hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa.

Hal ini memungkinkan tim melampaui sinyal di tingkat permukaan dan langsung bekerja dengan insight yang berlandaskan pada lapisan messaging itu sendiri, sehingga mempercepat pemahaman dan penyelesaian masalah alur pesan yang secara langsung berdampak pada keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan waktu aktif.

Untuk siapa ini dan apa artinya bagi para pemimpin

IBM® MQ adalah untuk administrator MQ yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari, insinyur integrasi dan arsitek yang mengelola perkebunan MQ dan pemimpin TI dan middleware yang bertanggung jawab atas waktu aktif dan ketahanan.

Untuk CTO, arsitek, dan pemimpin middleware, Agen IBM® MQ memberikan tiga keunggulan strategis:

  1. Waktu aktif dan ketahanan yang lebih kuat: Masalah diidentifikasi dan dijelaskan lebih cepat, sebelum menjadi berdampak pada bisnis.
  2. Produktivitas administrasi yang lebih tinggi: Lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk mendiagnosis, lebih banyak waktu memberikan nilai bisnis.
  3. Mengurangi ketergantungan pada keahlian yang langka: Pengetahuan MQ dapat diakses oleh seperangkat administrator yang lebih luas, sejak hari pertama.

IBM® MQ tetap menjadi tulang punggung perpesanan yang stabil dan tepercaya yang diandalkan perusahaan—sekarang dilengkapi dengan kemampuan bantu cerdas yang mengubah cara lingkungan MQ dialami dari hari ke hari.

Jelajahi Agen IBM® MQ hari ini

Agen IBM® MQ tersedia melalui IBM® MQ Advanced, menawarkan cara praktis untuk mengalami bagaimana administrasi yang dibantu AI mengubah realitas sehari-hari bekerja dengan MQ.

Jelajahi bagaimana Agen IBM® MQ dapat mengubah administrasi MQ di lingkungan Anda.

Ash Singh

Technical Product Manager, IBM MQ AI, Core Software Automation