Investasi IBM di QEDMA: Mempercepat masa depan quantum

Di tengah kemajuan pesat dalam perangkat keras quantum, kesalahan tetap menjadi tantangan utama untuk komputasi quantum. Qubits, komponen penyusun komputer quantum, sangat sensitif terhadap gangguan dan dekoherensi. Tanpa strategi penanganan kesalahan yang kuat, potensi penuh komputasi quantum tidak dapat direalisasikan.

Di sinilah QEDMA berperan. Didirikan pada tahun 2020 oleh fisikawan quantum Dr. Asif Sinay, Profesor Dorit Aharonov, dan Profesor Netanel Lindner, QEDMA berfokus pada solusi ketahanan yang membuat komputasi quantum menjadi mudah digunakan saat ini.

Misi QEDMA jelas: mendorong dunia menuju keunggulan algoritmik quantum dengan mengembangkan produk piranti lunak yang meningkatkan kinerja komputer quantum.