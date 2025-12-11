Investasi IBM di QEDMA: Mempercepat masa depan quantum
Dengan mendukung inovator seperti QEDMA, IBM membangun ekosistem quantum yang kuat, yang mempercepat terwujudnya janji keunggulan quantum.
Dengan mendukung inovator seperti QEDMA, IBM membangun ekosistem quantum yang kuat, yang mempercepat terwujudnya janji keunggulan quantum.
Di tengah kemajuan pesat dalam perangkat keras quantum, kesalahan tetap menjadi tantangan utama untuk komputasi quantum. Qubits, komponen penyusun komputer quantum, sangat sensitif terhadap gangguan dan dekoherensi. Tanpa strategi penanganan kesalahan yang kuat, potensi penuh komputasi quantum tidak dapat direalisasikan.
Di sinilah QEDMA berperan. Didirikan pada tahun 2020 oleh fisikawan quantum Dr. Asif Sinay, Profesor Dorit Aharonov, dan Profesor Netanel Lindner, QEDMA berfokus pada solusi ketahanan yang membuat komputasi quantum menjadi mudah digunakan saat ini.
Misi QEDMA jelas: mendorong dunia menuju keunggulan algoritmik quantum dengan mengembangkan produk piranti lunak yang meningkatkan kinerja komputer quantum.
Misi IBM adalah menghadirkan komputasi quantum yang berguna ke dunia. Kami melihat komputasi quantum sebagai teknologi transformatif yang akan membuka peluang ilmiah yang sangat besar dan mengubah industri.
IBM menempatkan quantum pertama di cloud pada tahun 2016. Sejak itu, IBM telah berfokus untuk memberikan perangkat keras quantum dan perangkat lunak pengembangan aplikasi terbaik bagi pengembang untuk membangun aplikasi dan algoritma yang menciptakan nilai bisnis nyata.
IBM Ventures memainkan peran kunci dalam visi ini dengan berinvestasi di startup yang mengembangkan perangkat lunak, aplikasi, dan algoritma quantum. Investasi ini mempercepat inovasi dan menghadirkan manfaat komputasi quantum kepada klien IBM dan ekosistem yang lebih luas.
Metode koreksi kesalahan tradisional membutuhkan sejumlah besar qubit, yang tidak dimiliki perangkat keras saat ini. Solusi unggulan QEDMA, QESEM, bekerja dengan sistem qubit terbatas saat ini. Solusi ini memanfaatkan dua teknik utama:
Dengan menggabungkan pendekatan ini, QEDMA memungkinkan pengembang aplikasi dan algoritma quantum untuk mencapai peningkatan kinerja yang berarti hari ini, tanpa menunggu terobosan perangkat keras di masa depan. Ini adalah langkah kritis menuju keunggulan quantum. Keunggulan quantum adalah titik ketika komputer quantum dapat menjalankan komputasi lebih akurat, murah, atau efisien daripada komputer klasik.
Tujuan QEDMA adalah untuk mengembangkan metode generasi berikutnya yang menggabungkan mitigasi kesalahan dengan koreksi kesalahan. Proses ini akan secara signifikan mengurangi persyaratan qubit dan meningkatkan kompleksitas serta ukuran sirkuit karena industri terus melakukan perbaikan dalam koreksi kesalahan.
Partisipasi IBM dalam pendanaan Seri A sebesar 26 juta USD untuk QEDMA, yang dipimpin oleh Glilot Capital Partners, menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk mempercepat masa depan quantum.
Investasi ini mencerminkan:
Ketahanan terhadap gangguan bukan hanya tantangan teknis—tetapi juga merupakan faktor pendukung utama untuk menerapkan aplikasi quantum di berbagai industri. Dengan mendukung inovator seperti QEDMA, IBM membangun ekosistem quantum yang kuat, yang mempercepat terwujudnya janji keunggulan quantum.