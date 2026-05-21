Bagaimana ViClinic membawa AI agen ke alur kerja layanan kesehatan dengan tumpukan IBM® watsonx

Pelajari bagaimana pelanggan IBM® ini membangun aplikasi AI yang mempercepat pengiriman perawatan, meningkatkan efisiensi pemberi perawatan, dan meningkatkan pengalaman pasien.
Banyak proyek AI layanan kesehatan gagal karena alasan sederhana: mereka duduk di luar proses perawatan yang seharusnya mereka tingkatkan. Proyek ini mungkin merangkum catatan atau menjawab pertanyaan, tetapi tidak membawa informasi pasien yang sama dari penerimaan pasien hingga perawatan, dokumentasi, penagihan dan tindak lanjut. Mereka juga tidak cocok dengan alat yang sudah digunakan dokter.
ViClinic membangun sistem operasi layanan kesehatan agennya, atau AHOS, untuk menyelesaikan masalah itu. Platform ini memungkinkan beberapa agen AI bekerja di dalam alur kerja perawatan nyata, berbagi konteks pasien terkini, dan tetap di bawah pengawasan dokter, bukan memutuskan sendiri.
Idenya sederhana: mengumpulkan informasi sekali, hubungkan ke kasus pasien dan gunakan kembali selama perawatan. ViClinic mengatakan bahwa sistem itu dibangun oleh dokter, untuk dokter. Setelah berkarier sebagai dokter umum dan ahli anestesi, pendiri sekaligus CEO Boris Jinjolava beralih ke kepemimpinan bisnis di bidang kesehatan dan mendirikan ViClinic sebagai perusahaan layanan telehealth. Dia kemudian mengembangkannya untuk mengatasi masalah yang lebih luas: alur kerja klinis yang terputus.
ViClinic mengatakan bahwa sistemnya dapat tumbuh dari satu klinik ke jaringan multi-rumah sakit, mendukung ribuan kasus pasien sekaligus dan berjalan di lingkungan cloud, hybrid atau lokal. Untuk tim yang terdiri dari 10 pengembang, skala tersebut didukung oleh IBM® watsonx Orchestrate, IBM® watsonx.data, IBM® watsonx.governance IBM® Z dan IBM Cloud.
ViClinic melaporkan perawatan dimulai lebih cepat, persiapan penerimaan pasien, dan pra-otorisasi yang lebih kuat dan pekerjaan administrasi yang lebih sedikit, dengan peningkatan efisiensi hingga 20%.
Pengguna utama ViClinic adalah rumah sakit, sistem kesehatan, praktik kelompok, klinik khusus dan dokter serta tim perawatan di dalamnya. Platform ini juga membawa pembayar ke dalam proses, terutama dalam pra-otorisasi, klaim, dan tinjauan penggunaan, di mana penggantian tergantung pada gambaran yang jelas tentang mengapa perawatan diperlukan.
Dalam alur kerja kunjungan menyeluruh, prosesnya dimulai sebelum janji temu. Sebelum kunjungan berlangsung, agen penerimaan pasien mengumpulkan gejala dan riwayat kesehatan pasien, menyiapkan informasi yang dibutuhkan dokter, serta menyediakan data terkait payer sebelum pelayanan diberikan.
Saat pelayanan medis berlangsung, pencatat berbasis AI merekam dan mendokumentasikan percakapan. Agen dokumentasi mengubah teks bebas menjadi format yang diperlukan dan agen koordinasi melacak pesanan dan penundaan. Agen pengodean dan penagihan membantu melengkapi catatan yang dibutuhkan untuk pembayaran. Setelah kunjungan, agen lain mendukung tindak lanjut dan perawatan berkelanjutan.
Nilai utama terletak pada kesinambungan tersebut. Dokter memperoleh pemahaman yang lebih baik sejak awal proses, tim perawatan dapat mengurangi pekerjaan administratif yang berulang, dan tim penagihan maupun koordinasi memperoleh manfaat dari data serta catatan yang lebih bersih dan terorganisasi.
ViClinic menggunakan pendekatan yang sama untuk alur kerja antara penyedia layanan kesehatan dan pihak penanggung biaya. Platform ini tidak memandang pra-otorisasi, dokumentasi, dan proses klaim sebagai tahapan yang berdiri sendiri, melainkan mengelolanya sebagai satu proses berbasis kasus yang terintegrasi. Itu memberi penyedia dan pembayar informasi terstruktur yang sama, yang dapat mempercepat persetujuan, mengurangi pengerjaan ulang dan membuat proses keseluruhan lebih dapat diprediksi. Sistem ini tidak hanya berfokus pada perbaikan tugas individual, tetapi juga menghilangkan banyak perpindahan proses dan entri data berulang yang selama ini menghambat layanan perawatan dan administrasi pembayaran.
Arsitektur ViClinic berpusat pada mesin konteks klinis bersama (kotak “lapisan eksekusi AHOS” merah muda dalam diagram yang disajikan di depan) yang mengintegrasikan sumber data (kotak biru). Proses ini mencakup data rekam medis elektronik (EMR), laboratorium, pencitraan, dan input perangkat ke dalam konteks berbasis kasus langsung yang dapat digunakan setiap agen.
Lapisan eksekusi AHOS mengoordinasikan agen di seluruh penerimaan pasien, dokumentasi, pra-otorisasi, koordinasi perawatan, pengodean, manajemen siklus pendapatan, dan tindak lanjut. Agen-agen ini didukung dengan konteks pasien real-time dari mesin konteks klinis yang memanfaatkan pengetahuan milik dokter dan mengandalkan watsonx Discovery, integrasi retrieval-augmented generation (RAG) dengan Elasticsearch. Tata letak ini memperjelas maksud desain: setiap agen alur kerja beroperasi dari status kasus yang terus berkembang yang sama, bukan dari prompt yang terisolasi atau sesi aplikasi yang terputus.
Output alur kerja muncul di saluran pengguna dan sistem terhubung lainnya seperti portal pasien, WhatsApp, dan perangkat mobile. Output ini juga muncul di portal dokter dan admin dan saluran pembayar (kotak hitam di sebelah kanan pada gambar disajikan lebih lanjut).
Di bagian bawah diagram arsitektur adalah lapisan tata kelola dan kontrol yang selalu aktif. Solusi ini mengelola siapa yang dapat menggunakan setiap agen, data apa yang dapat mereka akses, persetujuan apa yang diperlukan dan bagaimana setiap tindakan dicatat. Solusi ini juga mendukung penegakan kebijakan dan persetujuan, jejak audit, manajemen siklus hidup model dan agen, serta kontrol keamanan, privasi, dan kepatuhan yang selaras dengan HIPAA. Langkah ini membantu menjaga alur kerja yang dibantu AI tetap bertanggung jawab sementara dokter tetap memegang kendali.
IBM® menyediakan fondasi yang membuat arsitektur ViClinic praktis untuk diterapkan dan diatur dalam skala besar. ViClinic mengandalkan watsonx Orchestrate untuk orkestrasi agen dan operasi AI, serta kemampuan data dan integrasi IBM® untuk lapisan konteks terpadu.
watsonX.Governance membantu ViClinic mengevaluasi dan memantau sistem AI sambil menerapkan kontrol risiko di seluruh siklus hidup AI. Lingkungan ini berjalan di seluruh IBM® Cloud, penerapan hybrid, dan IBM® Z. Aspek ini tergantung pada seberapa banyak kontrol yang dibutuhkan pelanggan atas lokasi data dan postur operasional.
Dalam praktiknya, model penerapannya bersifat hybrid. Agen ViClinic sebagian besar berjalan di IBM® Cloud, sementara beberapa konteks eksklusif dan komponen UI berjalan di Azure dan dapat pindah ke IBM® Cloud bila diperlukan.
Mesin konteks klinis mencakup kedua lingkungan, dengan watsonx.data menyediakan konteks kepada agen. Postur hybrid itu penting karena rumah sakit jarang mengganti sistem yang ada secara langsung. Sistem ini membutuhkan cara untuk melapisi logika alur kerja baru melalui EMR, laboratorium, sistem pencitraan, dan infrastruktur pembayar eksternal tanpa memaksa pengaturan ulang platform penuh.
Tim juga menggunakan IBM® watsonx Orchestrate Agent Development Kit daripada hanya mengandalkan konektor UI low-code, karena ini adalah cara yang lebih fleksibel untuk terhubung dengan data eksternal.
ViClinic tidak memungkinkan AI untuk mengambil keputusan klinis sendiri. Manusia memulai pekerjaan agen dan meninjau output sebelum mengalir ke catatan atau sistem eksternal. Model interaksi manusia itu adalah persyaratan arsitektur inti untuk adopsi dalam layanan kesehatan, di mana kepercayaan, akuntabilitas, dan kemampuan audit sama pentingnya dengan kecepatan.
Disiplin serupa muncul dalam penanganan data. Agen ViClinic bekerja dari kasus internal dan ID pasien daripada PII pasien, dengan alur kerja yang digerakkan oleh persetujuan dan kontrol akses berbasis peran yang mengatur siapa yang dapat berinteraksi dengan sistem. Dalam alur kerja pra-kunjungan, pasien dapat berinteraksi melalui portal atau WhatsApp, tetapi sistem mengidentifikasi mereka melalui kredensial yang disediakan rumah sakit. Kemudian, sistem mengaitkan percakapan tersebut dengan sebuah kasus internal, alih-alih mengekspos informasi identitas pribadi (PII) ke lapisan agen.
Pilihan desain ini memungkinkan tim untuk berbagi konteks yang cukup untuk membuat alur kerja berguna tanpa mengaktifkan setiap interaksi agen dengan akses tak terbatas ke identitas pasien yang mentah.
Ada juga pelajaran praktis di sini tentang perilaku model. Siklus pendapatan dan alur kerja pengodean ViClinic tidak bergantung pada model dasar yang secara umum sempurna di luar kotak. Institusi besar masih menginginkan model yang disesuaikan dengan data historis dan konvensi pengodean mereka sendiri. Tata kelola terintegrasi membantu mengevaluasi, membuat versi, memantau, dan meninjau sistem AI sebelum beralih dari prototipe ke produksi.
Organisasi layanan kesehatan semakin tertarik pada AI agen, namun banyak yang masih berhati-hati dalam menerapkan agen otonom secara langsung ke dalam alur kerja klinis dan operasional yang sensitif.
Pendekatan AHOS ViClinic dirancang di sekitar realitas itu. Platform ini tidak memaksa sistem institusi kesehatan untuk mengadopsi agen AI yang sudah ditentukan sebelumnya, melainkan menyediakan kerangka kerja operasional yang terkelola. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk menentukan batas alur kerja, ambang persetujuan, pengawasan manusia, dan proses evaluasi berkelanjutan di sekitar setiap contoh penggunaan.
Metode ini memungkinkan rumah sakit dan pembayar untuk memulai dengan pilot yang dibatasi ketat, mempelajari dan menyesuaikan model dengan aman dalam lingkungan operasional mereka sendiri dan secara progresif berkembang menuju model operasi AI layanan kesehatan yang lebih luas.
Keberhasilan ViClinic menyoroti manfaat nyata yang dicari organisasi kesehatan, yaitu proses penerimaan pasien dan persiapan pra-otorisasi yang lebih efisien, dokumentasi yang lebih ringan bagi tenaga medis, pengodean yang lebih lengkap, penurunan jumlah penolakan klaim, koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait, dan tindak lanjut yang dilakukan lebih tepat waktu. Peningkatan efisiensi yang diperkirakan mencapai 20% bagi organisasi layanan kesehatan berasal dari kemampuan sistem dalam mengoordinasikan dan menyederhanakan alur kerja menyeluruh, sehingga dokumentasi, proses klaim dan pembayaran, serta operasional pelayanan dapat berjalan lebih baik secara bersamaan.
Dalam contoh penggunaan alur kerja kunjungan menyeluruh, efek kumulatif itu menjadi konkret. Penerimaan pasien, dokumentasi, pengelolaan pesanan, dan tindak lanjut dilakukan dalam satu alur kerja terpadu, sehingga data yang telah dikumpulkan tidak perlu dimasukkan ulang dan dapat dimanfaatkan pada proses selanjutnya. Strategi itu mengurangi pekerjaan manual, menurunkan kemungkinan kehilangan elemen yang diperlukan dan memperlancar perawatan pasien melalui kunjungan.
Contoh penggunaan alur kerja antara penyedia layanan kesehatan dan pihak pembayar juga menunjukkan pola yang serupa pada proses penggantian. Dalam hal ini, data kasus yang terstruktur menggantikan proses komunikasi bolak-balik yang lebih lambat, sehingga persetujuan dan klaim dapat diproses lebih cepat dengan lebih sedikit pertukaran informasi.
Nilai manfaatnya terlihat di sepanjang perjalanan kunjungan pasien: lebih sedikit pertanyaan yang harus diulang, konteks yang lebih lengkap bagi klinisi, dokumentasi yang lebih rapi untuk tim administrasi, serta berkurangnya gangguan pada proses penagihan di tahap berikutnya.
Untuk organisasi penyedia, ini berarti peluang yang lebih baik untuk mengubah operasi yang terfragmentasi menjadi sistem eksekusi yang lebih andal. Dan untuk tim teknik, ini adalah pengingat bahwa AI asli alur kerja dapat menciptakan nilai yang lebih tahan lama daripada asisten yang berdiri sendiri: ia mengubah bentuk keseluruhan proses, bukan hanya kecepatan satu langkah di dalamnya. Bagi pasien, mereka mengalami layanan kesehatan sebagai sistem yang lancar dan terkoordinasi mulai dari pra-check-in hingga penagihan.
Pendekatan AHOS dari ViClinic dirancang untuk menjawab realitas layanan kesehatan tingkat enterprise, di mana integrasi dengan EMR, sistem eksternal, dan proses pihak pembayar masih menjadi tantangan. Adopsi juga menjadi tantangan karena bergantung pada kepercayaan di antara penyedia layanan, administrator, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penggantian. Pelajaran yang dipetik ViClinic sendiri mencerminkan perubahan itu: alat AI yang terisolasi memberikan dampak terbatas, sementara alur kerja yang terkoordinasi dan konteks bersama terbukti lebih berharga.
Dengan mengandalkan orkestrasi AI IBM®, tata kelola, dan kemampuan cloud hybrid, ViClinic telah mengubah serangkaian tugas layanan kesehatan yang terputus menjadi lapisan koordinasi yang dapat diskalakan. Lapisan ini dapat mengikuti penyedia ke alur kerja baru, integrasi baru, dan model penggantian yang lebih kompleks tanpa mengulang arsitektur inti setiap saat.
Hasil akhirnya adalah pengalaman yang lebih baik bagi para klinisi, percepatan proses perawatan dan reimbursement, serta terciptanya pengalaman pasien yang lebih terintegrasi, di mana layanan kesehatan terasa sebagai satu sistem yang saling terhubung, bukan serangkaian serah-terima administrasi yang kompleks.
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