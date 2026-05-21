Bagaimana ViClinic membawa AI agen ke alur kerja layanan kesehatan dengan tumpukan IBM® watsonx

Banyak proyek AI layanan kesehatan gagal karena alasan sederhana: mereka duduk di luar proses perawatan yang seharusnya mereka tingkatkan. Proyek ini mungkin merangkum catatan atau menjawab pertanyaan, tetapi tidak membawa informasi pasien yang sama dari penerimaan pasien hingga perawatan, dokumentasi, penagihan dan tindak lanjut. Mereka juga tidak cocok dengan alat yang sudah digunakan dokter.

ViClinic membangun sistem operasi layanan kesehatan agennya, atau AHOS, untuk menyelesaikan masalah itu. Platform ini memungkinkan beberapa agen AI bekerja di dalam alur kerja perawatan nyata, berbagi konteks pasien terkini, dan tetap di bawah pengawasan dokter, bukan memutuskan sendiri.

Idenya sederhana: mengumpulkan informasi sekali, hubungkan ke kasus pasien dan gunakan kembali selama perawatan. ViClinic mengatakan bahwa sistem itu dibangun oleh dokter, untuk dokter. Setelah berkarier sebagai dokter umum dan ahli anestesi, pendiri sekaligus CEO Boris Jinjolava beralih ke kepemimpinan bisnis di bidang kesehatan dan mendirikan ViClinic sebagai perusahaan layanan telehealth. Dia kemudian mengembangkannya untuk mengatasi masalah yang lebih luas: alur kerja klinis yang terputus.

ViClinic mengatakan bahwa sistemnya dapat tumbuh dari satu klinik ke jaringan multi-rumah sakit, mendukung ribuan kasus pasien sekaligus dan berjalan di lingkungan cloud, hybrid atau lokal. Untuk tim yang terdiri dari 10 pengembang, skala tersebut didukung oleh IBM® watsonx Orchestrate, IBM® watsonx.data, IBM® watsonx.governance IBM® Z dan IBM Cloud.

ViClinic melaporkan perawatan dimulai lebih cepat, persiapan penerimaan pasien, dan pra-otorisasi yang lebih kuat dan pekerjaan administrasi yang lebih sedikit, dengan peningkatan efisiensi hingga 20%.