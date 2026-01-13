Bagaimana Utilitas dapat mengantisipasi risiko kebakaran hutan dengan IBM Outage Prediction

Jaringan listrik saat ini tidak dirancang untuk menghadapi realitas kebakaran hutan seperti sekarang. Kebakaran hutan telah menjadi risiko operasional sepanjang tahun bagi perusahaan utilitas. Perubahan iklim menyebabkan kondisi yang lebih panas, lebih kering, lebih berangin, dan kebakaran yang dipicu oleh utilitas menarik perhatian publik dan regulator.

Peristiwa dari Hawaii hingga Texas telah menunjukkan seberapa cepat angin kencang, kekeringan, dan panas dapat menekan infrastruktur dan berubah menjadi kebakaran dahsyat ketika listrik tidak diputus pada waktu yang tepat. Meskipun utilitas mulai memperkuat infrastruktur, memasang saluran bawah tanah, dan meningkatkan skema perlindungan, proyek-proyek ini berjalan lambat dan membutuhkan modal besar. Tim operasional masih menghadapi pertanyaan yang sama sehari-hari: kapan dan di mana kita harus memotong atau membatasi listrik untuk mengurangi risiko kebakaran hutan tanpa menciptakan pemadaman yang tidak perlu bagi pelanggan?

Banyak utilitas dimulai dengan indeks kebakaran hutan nasional yang luas, seperti yang diterbitkan oleh United States Geological Survey (USGS) atau Environment Canada. Meskipun berguna, peta-peta tersebut tetap berisiko karena terlalu kasar untuk membuat keputusan tingkat lingkungan, mempersiapkan perencanaan pemadaman listrik demi keselamatan publik (PSPS), dan penilaian risiko rinci aset.