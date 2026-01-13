Bagaimana Utilitas dapat mengantisipasi risiko kebakaran hutan dengan IBM Outage Prediction

IBM® Outage Prediction membantu utilitas menyeimbangkan keamanan dan layanan dengan memprediksi risiko kebakaran hutan dengan insight hiperlokal. Insight ini mengarah pada perencanaan pemadaman listrik yang lebih cerdas, mengurangi pemadaman yang tidak perlu, dan pengambilan keputusan di tingkat komunitas, bukan tingkat nasional.
Jaringan listrik saat ini tidak dirancang untuk menghadapi realitas kebakaran hutan seperti sekarang. Kebakaran hutan telah menjadi risiko operasional sepanjang tahun bagi perusahaan utilitas. Perubahan iklim menyebabkan kondisi yang lebih panas, lebih kering, lebih berangin, dan kebakaran yang dipicu oleh utilitas menarik perhatian publik dan regulator.
Peristiwa dari Hawaii hingga Texas telah menunjukkan seberapa cepat angin kencang, kekeringan, dan panas dapat menekan infrastruktur dan berubah menjadi kebakaran dahsyat ketika listrik tidak diputus pada waktu yang tepat. Meskipun utilitas mulai memperkuat infrastruktur, memasang saluran bawah tanah, dan meningkatkan skema perlindungan, proyek-proyek ini berjalan lambat dan membutuhkan modal besar. Tim operasional masih menghadapi pertanyaan yang sama sehari-hari: kapan dan di mana kita harus memotong atau membatasi listrik untuk mengurangi risiko kebakaran hutan tanpa menciptakan pemadaman yang tidak perlu bagi pelanggan?
Banyak utilitas dimulai dengan indeks kebakaran hutan nasional yang luas, seperti yang diterbitkan oleh United States Geological Survey (USGS) atau Environment Canada. Meskipun berguna, peta-peta tersebut tetap berisiko karena terlalu kasar untuk membuat keputusan tingkat lingkungan, mempersiapkan perencanaan pemadaman listrik demi keselamatan publik (PSPS), dan penilaian risiko rinci aset.
Dalam kerja sama kami dengan perusahaan utilitas, dua hal yang selalu menjadi perhatian utama adalah:
Dalam kedua kasus tersebut, utilitas perlu beralih dari keputusan reaktif berdasarkan peringatan nasional yang luas ke tindakan proaktif, terlokalisasi, dan dapat dijelaskan.
IBM Outage Prediction membantu utilitas memahami hubungan antara cuaca dan operasi dengan memprediksi pemadaman berdasarkan perkiraan kondisi. Sistem ini sudah mendukung pusat badai dan tim transmisi dan distribusi (T&D) dalam merencanakan kru, sumber daya, dan komunikasi menjelang cuaca buruk.
Kami telah memperluas kemampuan tersebut dengan risiko kebakaran hutan dalam IBM Outage Prediction. Kemampuan ini memberikan pandangan yang lebih terperinci tentang risiko kebakaran hutan dibandingkan indikator yang tersedia secara nasional.
Dalam IBM Outage Prediction, perusahaan utilitas dapat melihat indikator risiko kebakaran hutan harian untuk resolusi 375 m2. Jauh lebih terperinci dibandingkan indeks nasional tradisional, yaitu 10km2 atau 1km2. Kini, alih-alih hanya mengandalkan tingkat bahaya kebakaran regional, perusahaan utilitas dapat melihat risiko kebakaran di wilayah dan aset mereka sendiri. Kemampuan ini mendukung perencanaan PSPS, aset kesehatan, dan pengambilan keputusan pada hari operasional di seluruh AS, dengan rencana ekspansi ke Kanada pada tahun 2026.
Risiko kebakaran hutan dalam Outage Prediction sesuai dengan pekerjaan manajemen siklus hidup aset yang lebih luas yang sudah dilakukan oleh perusahaan utilitas. Mulai dari pengelola vegetasi yang memangkas semak kering hingga analis risiko yang mengidentifikasi pohon-pohon dengan masalah kesehatan yang mendasar, risiko kebakaran hutan merupakan sinyal penting untuk mengelola paparan di seluruh aset. Bersama dengan kemampuan manajemen aset dan vegetasi IBM Maximo®, sistem ini membantu perusahaan utilitas melihat aset mereka yang rentan dan bertindak sebelum masalah kecil menjadi peristiwa kebakaran hutan besar.
Dengan risiko kebakaran hutan yang terintegrasi dalam IBM Outage Prediction, perusahaan utilitas dapat memutuskan dengan lebih baik di mana, kapan, dan bagaimana cara mematikan atau membatasi daya untuk mengurangi risiko kebakaran hutan, sekaligus meminimalkan dampak yang tidak perlu bagi pelanggan.
Jika Anda sedang mempertimbangkan kembali cara mengelola risiko kebakaran hutan dalam operasi energi dan utilitas Anda, pesan demo dan pahami bagaimana Anda dapat lebih proaktif dengan IBM Outage Prediction.