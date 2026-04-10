Bagaimana atlet elit Spanyol menemukan keunggulan kompetitif mereka dengan menata ulang data mereka

RFEA memperoleh lakehouse yang fleksibel yang menyatukan teknologi, tata kelola perusahaan, dan penyimpanan.
Dalam olahraga dengan kinerja tinggi, perbedaan kecil itu penting. Sepersekian detik. Pergeseran kecil dalam langkah. Perubahan halus dalam pola pemulihan. Atletik Spanyol Nasional (RFEA) tahu bahwa insight berharga tersembunyi di dalam data seputar atlet mereka. Jika data disatukan dan dapat diakses, maka insight tersebut dapat mengubah dan meningkatkan kinerja.
Untuk mengatasi tantangan ini, RFEA meluncurkan A-THLETICS, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk membawa struktur, makna, dan nilai praktis ke volume data kinerja yang terus meningkat yang dihasilkan di seluruh disiplin ilmu.
Seperti yang dijelaskan Raúl Chapado, Presiden Federasi Atletik Kerajaan Spanyol: “IA-THLETICS adalah platform yang menyatukan semua solusi teknologi yang tersedia untuk atlet kami. Ini memungkinkan kita untuk mengubah data menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi kinerja.
Sebelum watsonx.data, dunia mereka tampak seperti kenyataan yang dihadapi banyak organisasi saat ini. Data disimpan di mana-mana dan insight sulit diakses.
Catatan atlet bersejarah hidup di dalam Salesforce. Proyek inovasi menghasilkan bentuk baru data sensor dari sepatu, wearable, dan jam tangan pintar. Kumpulan data ini tiba dalam format mulai dari file mentah hingga video dan spreadsheet. Hasil kompetisi dan catatan pelatihan disimpan di lokasi lain. Semuanya terputus dan sulit dianalisis dengan cara yang berarti.
Berbagai kekurangan itu terlihat jelas. Dibutuhkan cara untuk menyatukan semua informasi mereka tanpa memperlambat laju inovasi atau menaikkan biaya. Organisasi yang mengelola data lama, memperluas informasi tidak terstruktur dengan cepat, dan meningkatnya tekanan untuk berinovasi sering menghadapi tantangan mendasar yang sama:
RFEA bermitra dengan HabberTec dan IBM® untuk membangun fondasi yang dapat menyatukan informasi ini dan membuatnya dapat digunakan untuk analisis kinerja dan AI.
Ketika volume dan keberagaman data terus tumbuh, RFEA menyadari perlunya landasan data yang dapat diskalakan dan diatur yang dapat mendukung analisis kinerja saat ini dan inovasi masa depan. Tujuannya bukan hanya untuk memusatkan informasi, tetapi untuk menciptakan lingkungan di mana data historis dan data eksperimental baru dapat menjelajahi bersama, tanpa menambah kompleksitas operasional.
Ketika HabberTec bertemu dengan RFEA, satu tema muncul berulang kali. Tim sudah lelah menyatukan sistem. Mereka membutuhkan lingkungan di mana semuanya bekerja sebagai satu dan di mana data historis dan data sensor baru dapat dianalisis berdampingan.
Watsonx.data memberikan hal itu persis. Alih-alih memilih antara basis data mahal atau membangun seluruh platform data dari awal, RFEA memperoleh lakehouse yang menyatukan teknologi terbuka, tata kelola perusahaan, dan penyimpanan.
Dengan watsonx.data, RFEA dapat menyimpan volume besar data historis di Cloud Object Storage. Mereka dapat menghubungkan data Salesforce langsung ke watsonx.data dengan menggunakan Presto. Mereka dapat membawa file mentah dari proyek inovasi dan memprosesnya menggunakan Apache Spark. Mereka dapat menstandardisasi informasi mereka ke dalam tabel Iceberg yang tetap sepenuhnya dapat ditanyakan di semua mesin. Yang terpenting, mereka dapat menghubungkan semuanya tanpa membangun integrasi khusus untuk setiap proyek baru.
Seperti yang dijelaskan Daniel Expósito García dari HabberTec, “watsonx.data memungkinkan kami menghubungkan data historis dengan proyek inovasi kami dengan cara yang bersih dan dapat diskalakan. Kami tidak harus membangun semuanya sendiri. Itu berhasil.”
Bersama-sama, RFEA, HabberTec dan IBM® menciptakan lakehouse arsitektur yang sekarang mendukung seluruh federasi.
Data lakehouse baru telah menjadi tulang punggung kinerja RFEA. Pelatih dapat melihat sejarah atlet lengkap. Analis dapat Jelajahi pola persaingan dan biomekanik bersama. Tim inovasi dapat bereksperimen dengan bebas tanpa khawatir tentang biaya penyimpanan atau integrasi yang rapuh.
Setelah RFEA mengonsolidasikan semuanya ke watsonx.data, Hasilnya muncul dengan cepat. Semua sistem data mulai bekerja sama. Analisis menjadi lebih cepat dan lebih berwawasan. Tim kinerja dapat Jelajahi data kompetisi, informasi biomekanik, dan sejarah atlet jangka panjang dalam satu lingkungan. Insight yang dulunya membutuhkan upaya manual berjam-jam sekarang muncul dalam hitungan detik.
Seperti yang dijelaskan Daniel dari HabberTec, “Menghubungkan data mengubah segalanya. Analisis kami lebih dalam, lebih pintar dan jauh lebih berguna bagi para atlet.”
Seperti inilah tampilan AI yang andal. AI memberdayakan manusia untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan memberi mereka dasar yang tepat untuk eksplorasi dan penemuan.
RFEA sekarang berdiri di atas fondasi data modern dan dapat diskalakan yang mendukung analisis kinerja, inovasi, dan inisiatif AI masa depan di seluruh program atletiknya. Dengan menyatukan catatan sejarah, data sensor langsung, dan insight atlet ke dalam satu lingkungan yang diatur, federasi telah memperkuat kemampuannya untuk mendukung pelatih, atlet, dan tim kinerja dengan insight berbasis bukti yang andal.
Yayasan ini dirancang untuk berkembang bersama dengan kebutuhan atletik Spanyol, memungkinkan RFEA untuk mengintegrasikan disiplin baru, sumber data, dan kemampuan analitis sambil mempertahankan kontrol, tata kelola, dan keberlanjutan jangka panjang.