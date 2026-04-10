Bagaimana atlet elit Spanyol menemukan keunggulan kompetitif mereka dengan menata ulang data mereka

Ketika volume dan keberagaman data terus tumbuh, RFEA menyadari perlunya landasan data yang dapat diskalakan dan diatur yang dapat mendukung analisis kinerja saat ini dan inovasi masa depan. Tujuannya bukan hanya untuk memusatkan informasi, tetapi untuk menciptakan lingkungan di mana data historis dan data eksperimental baru dapat menjelajahi bersama, tanpa menambah kompleksitas operasional.

Ketika HabberTec bertemu dengan RFEA, satu tema muncul berulang kali. Tim sudah lelah menyatukan sistem. Mereka membutuhkan lingkungan di mana semuanya bekerja sebagai satu dan di mana data historis dan data sensor baru dapat dianalisis berdampingan.

Watsonx.data memberikan hal itu persis. Alih-alih memilih antara basis data mahal atau membangun seluruh platform data dari awal, RFEA memperoleh lakehouse yang menyatukan teknologi terbuka, tata kelola perusahaan, dan penyimpanan.

Dengan watsonx.data, RFEA dapat menyimpan volume besar data historis di Cloud Object Storage. Mereka dapat menghubungkan data Salesforce langsung ke watsonx.data dengan menggunakan Presto. Mereka dapat membawa file mentah dari proyek inovasi dan memprosesnya menggunakan Apache Spark. Mereka dapat menstandardisasi informasi mereka ke dalam tabel Iceberg yang tetap sepenuhnya dapat ditanyakan di semua mesin. Yang terpenting, mereka dapat menghubungkan semuanya tanpa membangun integrasi khusus untuk setiap proyek baru.

Seperti yang dijelaskan Daniel Expósito García dari HabberTec, “watsonx.data memungkinkan kami menghubungkan data historis dengan proyek inovasi kami dengan cara yang bersih dan dapat diskalakan. Kami tidak harus membangun semuanya sendiri. Itu berhasil.”