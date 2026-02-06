Bagaimana Serre Chevalier meningkatkan pengalaman pelanggan dengan orkestrasi AI

Serre Chevalier adalah salah satu dari beberapa destinasi ski utama yang dioperasikan oleh Compagnie des Alpes (CDA), di samping resor seperti Tignes, La Plagne, dan Méribel. Destinasi pegunungan terkenal ini menyambut jutaan pengunjung setiap tahun, memberikan pengalaman pemesanan dan layanan pelanggan yang lancar dan intuitif sangatlah penting untuk kesuksesan, terutama selama musim puncak ketika permintaan, kompleksitas, dan harapan pelanggan berada pada tingkat tertinggi.

Serre Chevalier menyadari kenyataan berkembang yang dihadapi seluruh sektor perjalanan dan perhotelan: model layanan pelanggan tradisional tidak dapat mengimbangi peningkatan kompleksitas, lonjakan musiman, dan permintaan akan pengalaman digital yang dipersonalisasi. Alih-alih melapisi lebih banyak chatbot atau titik solusi, mereka membutuhkan fondasi yang mampu mengoordinasikan tindakan, data, dan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Serre Chevalier mengandalkan IBM watsonx Orchestrate untuk mengonsep ulang cara pelanggan memilih tiket ski dan menyelesaikan pertanyaan umum. Apa yang dimulai sebagai inisiatif layanan pelanggan yang ditargetkan dengan cepat terbukti menjadi cetak biru di seluruh perusahaan untuk operasi yang didukung AI.