Bagaimana Serre Chevalier meningkatkan pengalaman pelanggan dengan orkestrasi AI

Serre Chevalier mengandalkan IBM® watsonx Orchestrate untuk mengonsep ulang cara pelanggan memilih tiket ski dan menyelesaikan pertanyaan umum.
Serre Chevalier adalah salah satu dari beberapa destinasi ski utama yang dioperasikan oleh Compagnie des Alpes (CDA), di samping resor seperti Tignes, La Plagne, dan Méribel. Destinasi pegunungan terkenal ini menyambut jutaan pengunjung setiap tahun, memberikan pengalaman pemesanan dan layanan pelanggan yang lancar dan intuitif sangatlah penting untuk kesuksesan, terutama selama musim puncak ketika permintaan, kompleksitas, dan harapan pelanggan berada pada tingkat tertinggi.
Serre Chevalier menyadari kenyataan berkembang yang dihadapi seluruh sektor perjalanan dan perhotelan: model layanan pelanggan tradisional tidak dapat mengimbangi peningkatan kompleksitas, lonjakan musiman, dan permintaan akan pengalaman digital yang dipersonalisasi. Alih-alih melapisi lebih banyak chatbot atau titik solusi, mereka membutuhkan fondasi yang mampu mengoordinasikan tindakan, data, dan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan.
Untuk mengatasi tantangan ini, Serre Chevalier mengandalkan IBM watsonx Orchestrate untuk mengonsep ulang cara pelanggan memilih tiket ski dan menyelesaikan pertanyaan umum. Apa yang dimulai sebagai inisiatif layanan pelanggan yang ditargetkan dengan cepat terbukti menjadi cetak biru di seluruh perusahaan untuk operasi yang didukung AI.
Pemilihan tiket ski tampaknya sederhana, sampai beberapa variabel menambah faktor keputusan. Tiket yang tepat bergantung pada:
Kompleksitas ini menghasilkan ribuan pertanyaan pelanggan setiap musim. Tim layanan kewalahan dengan pertanyaan berulang, “Tiket mana yang tepat untuk saya?” dan “Apa aturan untuk tiket multi-hari?”. Hal tersebut menyisakan lebih sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah bernilai tinggi atau sensitif.
Bagi Serre Chevalier, tantangannya ada dua:
Tim menyadari tantangan ini lebih dari sekadar masalah layanan pelanggan. Ini mencerminkan tantangan orkestrasi yang lebih luas di seluruh organisasi: bagaimana cara mengoordinasikan tugas, sistem, dan pengetahuan secara cerdas melalui AI dengan metode yang dapat diskalakan dan dikelola.
Serre Chevalier menerapkan watsonx Orchestrate untuk mendorong pengalaman berbasis AI baru yang disematkan di situs web Serre Chevalier mereka. Saat pengunjung berinteraksi dengan antarmuka obrolan yang sederhana dan intuitif, di latar belakang watsonx Orchestrate mengoordinasikan jaringan agen khusus yang bekerja sama untuk memberikan dukungan yang akurat dan dipersonalisasi.
Pada saat itu, Serre Chevalier pindah dari “proyek chatbot” ke strategi orkestrasi.
Inti sistem adalah agen orkestrasi situs web. Perannya adalah:
Alih-alih mengandalkan chatbot monolitik tunggal, Serre Chevalier menggunakan arsitektur multi-agen modular, membuatnya mudah untuk memperbarui kemampuan atau menambahkan yang baru tanpa membangun ulang seluruh sistem.
Dua jenis agen mendukung lapisan orkestrasi:
Agen-agen ini berinteraksi dengan logika terstruktur (seperti alat Python untuk aturan tiket) dan sumber pengetahuan yang dikurasi. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk melakukan lebih dari sekadar menjawab pertanyaan dan menjalankan tugas nyata, seperti memandu pelanggan melalui langkah-langkah pembelian.
Hasilnya langsung dan bermakna:
Alexandre Sode, yang mengelola beberapa saluran penjualan untuk Serre Chevalier menyampaikan: “Ketika pelanggan mendapatkan jawaban dari chatbot, tim kami dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk masalah yang kompleks. Itu berdampak pada kepuasan secara keseluruhan dalam cara yang sangat positif”.
Masukan awal menyoroti adopsi pelanggan yang kuat, sementara Serre Chevalier melakukan survei yang lebih mendalam untuk menilai dampak penuh pada tingkat resolusi dan perjalanan pembelian.
Mungkin insight yang paling mengejutkan bagi tim Serre Chevalier adalah seberapa cepat sistem berkembang. Iterasi yang dulunya membutuhkan waktu berminggu-minggu dapat diselesaikan dalam beberapa hari, secara dramatis mengurangi biaya implementasi dan waktu pencapaian nilai.
Saran mereka untuk organisasi yang menjelajahi inisiatif AI serupa:
Arsitektur Serre Chevalier menggambarkan mengapa orkestrasi lebih penting daripada contoh penggunaan.
Lapisan percakapan
Antarmuka obrolan yang tertanam di situs web resor berfungsi sebagai titik masuk: dapat diakses, intuitif, dan familier bagi pengguna.
Lapisan tata kelola
Setiap interaksi melewati kerangka kerja AI yang bertanggung jawab, memastikan keamanan, transparansi, dan kepatuhan.
Lapisan orkestrasi
Pada tahap ini, watsonx Orchestrate memutuskan:
Lapisan agen kolaborator
Agen yang dibangun khusus menangani domain tertentu seperti tiket ski, dokumentasi, atau fungsi operasional lainnya.
Lapisan data + alat
Termasuk API khusus, alat Python, dan pipeline RAG untuk akurasi pengetahuan.
Dengan memisahkan orkestrasi, intelijen domain, dan akses data, Serre Chevalier menciptakan fondasi yang:
Arsitektur ini mendukung fase berikutnya dari strategi mereka.
Setelah memvalidasi kesuksesan dengan chatbot yang digunakan pelanggan, Serre Chevalier segera melihat peluang yang lebih luas.
Tetapi yang terpenting, pendekatan ini bukan merupakan daftar contoh penggunaan. Ini adalah pola yang dapat diskalakan yang sekarang dapat diterapkan Serre Chevalier di mana saja orkestrasi diperlukan.
Pembayaran dan penagihan
Asisten dapat memandu tamu melalui pertanyaan umum penagihan, mengidentifikasi anomali melalui data terintegrasi, dan menyederhanakan penyelesaian masalah.
Sumber Daya Manusia
Agen AI dapat mengotomatiskan tugas berulang seperti orientasi, penjadwalan pertanyaan, dan proses karyawan musiman, memberi tim SDM lebih banyak waktu untuk mendukung orang.
Operasi lift ski dan pegunungan
Alur kerja agen dapat menyerap data dari sensor, log pemeliharaan, dan sistem cuaca untuk mendukung keputusan operasional yang lebih proaktif.
Di semua area ini, polanya tetap sama:
mengelola tugas → menghubungkan sistem → meningkatkan keahlian manusia
Serre Chevalier telah maju melampaui penerapan “chatbot” dan kini mengadopsi kemampuan orkestrasi AI di seluruh perusahaan, yang menghasilkan nilai saat ini sekaligus memungkinkan inovasi di masa depan.
Perjalanan Serre Chevalier menunjukkan bahwa AI dalam perjalanan dan perhotelan bukan hanya tentang mengotomatiskan percakapan. Ini tentang mengelola tindakan, pengetahuan, dan alur kerja di seluruh bisnis untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan operasi yang lebih tangguh.
Dengan watsonx Orchestrate, Serre Chevalier mengubah contoh penggunaan layanan pelanggan tunggal menjadi fondasi yang dapat diskalakan untuk AI perusahaan, yang manfaat tamu, karyawan, dan operator.
Transformasi digital modern bukan tentang solusi poin, tetapi tentang platform yang membantu organisasi bekerja lebih cerdas, merespons lebih cepat, dan berinovasi terus menerus.