Dari penggunaan spreadsheet hingga intelijen portofolio: Bagaimana RBH mentransformasi perencanaan hotel dengan IBM®

Poin desain penting: RBH tidak berasumsi bahwa setiap sumber dapat berperilaku seperti API modern.

Beberapa sistem menyediakan akses langsung melalui API. Sebagian menghasilkan file terjadwal. Sebagian lainnya mengirimkan laporan ke kotak masuk email. Ada pula yang mengirimkan data melalui SFTP. Bahkan, beberapa sistem masih memerlukan ekstraksi data secara manual karena sistem hulu belum menyediakan opsi yang lebih baik. RBH menangani seluruh perbedaan tersebut pada lapisan penyerapan data sebelum data masuk ke dalam model perencanaan.

Lapisan penyerapan data menangani proses pemuatan terjadwal, validasi, rekonsiliasi, pemantauan, pencatatan, dan penanganan masalah. Pada lapisan inilah keandalan arsitektur benar-benar dibangun. Proses pemuatan tidak sekadar memindahkan file. Tetapi juga memeriksa apakah data telah diterima, memvalidasi strukturnya, mencocokkan nilai jika diperlukan, serta mendukung penambahan area subjek baru secara bertahap. Dengan pendekatan ini, RBH dapat menambahkan kumpulan data baru tanpa harus mengubah setiap properti atau menjadikan setiap sumber data baru sebagai proyek integrasi yang berdiri sendiri.

IBM® Planning Analytics menggunakan proses TurboIntegrator untuk pergerakan dan transformasi data. Di lingkungan RBH, alat ini membantu memuat data ke dalam kubus Planning Analytics, yang merupakan struktur data multidimensi yang memungkinkan pengguna menganalisis ukuran lintas dimensi seperti hotel, periode waktu, akun, departemen, versi perkiraan, dan skenario. Alih-alih mempertahankan logika spreadsheet terpisah untuk setiap properti, RBH dapat memodelkan struktur umum sekali dan menggunakannya kembali di seluruh portofolio.

Lapisan pemodelan (ditampilkan pada kotak berwarna merah muda di bagian tengah diagram) menunjukkan IBM® Planning Analytics sebagai lingkungan utama untuk perencanaan dan pemodelan. Planning Analytics Workspace (PAW) menyediakan antarmuka berbasis web untuk merencanakan, membangun, dan menganalisis konten. Planning Analytics for Microsoft Excel memungkinkan pengguna tingkat lanjut tetap bekerja dengan pengalaman Excel yang sudah mereka kenal, tetapi menggunakan data Planning Analytics yang telah dikelola, bukan file spreadsheet yang terpisah. Sementara itu, TM1 Web mendukung interaksi berbasis browser dengan konten TM1. Secara bersama-sama, antarmuka tersebut memungkinkan RBH memenuhi kebutuhan berbagai jenis pengguna sesuai cara kerja yang telah mereka gunakan, sekaligus menjaga data tetap terpusat dan terkelola.

Lapisan staging dan transformasi menyiapkan data agar dapat menghasilkan portofolio insight yang konsisten. Lapisan ini mencakup prapemrosesan, data referensi, data master, serta standardisasi lintas properti. Data referensi dan data master berfungsi sebagai definisi bersama yang menjaga keselarasan model, seperti daftar properti, struktur akun, kode departemen, hierarki pelaporan, dan tampilan kepemilikan. Bagan akun standar milik RBH memegang peranan penting pada tahap ini karena menyediakan struktur keuangan yang konsisten bagi setiap hotel untuk pelaporan laporan laba rugi.

Struktur bersama ini berfungsi sebagai lapisan definisi bisnis. Alih-alih membiarkan setiap properti mendefinisikan metrik keuangan dengan caranya masing-masing, RBH memetakan data ke dalam struktur akun standar dan model pelaporan yang seragam. Pendekatan ini menciptakan konsistensi di seluruh hotel, sekaligus memungkinkan arsitektur tetap mengakomodasi berbagai sistem sumber dan format operasional yang berbeda.

Lapisan output menyediakan beberapa jalur bagi pengguna untuk mengakses data. Pengguna keuangan dan pengguna bisnis dapat mengakses model serta laporan melalui TM1 Web, PAW, dan Cognos Analytics. PAW Books meningkatkan ketersediaan laporan bagi karyawan hotel maupun perusahaan manajemen. Dasbor Cognos Analytics mendukung pelaporan kepada pemilik serta analisis visual yang lebih luas. Sementara itu, interaksi berbasis Excel tetap tersedia bagi pengguna yang membutuhkan pengalaman kerja berbasis grid yang sudah mereka kenal.

Keamanan dan tata kelola diterapkan di seluruh lapisan arsitektur. Pengguna hanya dapat melihat data yang relevan dengan peran atau properti yang menjadi tanggung jawab mereka. Audit serta manajemen perubahan yang terkontrol membantu melindungi proses perencanaan. Selain itu, definisi metrik yang telah distandardisasi mengurangi risiko munculnya dua laporan yang memberikan jawaban berbeda untuk pertanyaan yang sama.

RBH juga mengambil keputusan penting terkait penerapan sistem, yaitu menjalankan lingkungannya sebagai infrastruktur yang di-host sendiri di pusat data, bukan sebagai penerapan cloud - SaaS. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan biaya dan kontrol. Ketika perangkat keras yang digunakan mencapai akhir masa pakainya dan kinerja pelaporan mulai menurun, RBH mengevaluasi opsi cloud dibandingkan dengan infrastruktur yang di-host sendiri yang telah diperbarui.

Pendekatan di-host sendiri memberikan profil biaya yang jauh lebih rendah, sekaligus tetap menyediakan akses bagi RBH terhadap operasional pusat data dan dukungan pemulihan. Pengorbanan arsitektur yang dipilih juga jelas: RBH memprioritaskan efisiensi biaya dan kesesuaian operasional dibandingkan tingkat ketersediaan yang ditawarkan oleh penerapan SaaS, dengan menerima kemungkinan terjadinya waktu henti terbatas yang masih dapat ditoleransi oleh bisnis.