Dari penggunaan spreadsheet hingga intelijen portofolio: Bagaimana RBH mentransformasi perencanaan hotel dengan IBM®

RBH Hospitality Management menggunakan IBM® Planning Analytics dan IBM® Cognos Analytics untuk mengonsolidasikan data hotel, keuangan, dan pasar ke dalam perkiraan, dasbor, serta pelaporan kepada pemilik yang terstandardisasi di seluruh portofolio hotelnya yang beragam di Inggris.
Operasional hotel menghasilkan banyak sinyal kecil yang dengan cepat menjadi sulit dikelola dalam skala besar. Harga kamar berubah. Kinerja restoran berbeda dari hasil perkiraan. Skor ulasan berubah. Data penggajian atau keuangan terlambat masuk. Pada satu hotel, sinyal-sinyal tersebut mungkin masih dapat dikelola menggunakan spreadsheet. Namun, di puluhan properti, hal tersebut berkembang menjadi masalah kontrol versi, keamanan data, dan pengambilan keputusan.
RBH Hospitality Management, salah satu perusahaan manajemen hotel terkemuka di Inggris, menghadapi tantangan tersebut di seluruh portofolionya yang mencakup lebih dari 55 properti. Portofolio ini meliputi hotel layanan terbatas, yang pengalaman tamunya berfokus pada proses check-in, menginap, dan check-out, hingga properti mewah yang menawarkan operasi fasilitas spa, lapangan golf, restoran, dan layanan rekreasi.
Sebelum menggunakan IBM® Planning Analytics, proses perkiraan di RBH sangat bergantung pada spreadsheet Excel. Mengelola perkiraan masing-masing hotel di seluruh portofolio mereka yang luas menyulitkan perusahaan untuk mengamankan data sensitif, mengendalikan perubahan, dan memastikan bahwa tim keuangan, operasional hotel, serta pelaporan menganalisis angka yang sama. Tujuannya bukan menghilangkan penggunaan Excel dari bisnis, melainkan menghentikan spreadsheet yang terpisah-pisah agar tidak lagi berfungsi sebagai sistem utama untuk pencatatan perkiraan, tinjauan keuangan, dan pelaporan kepada pemilik di seluruh properti.
RBH membangun arsitektur analitik menggunakan IBM® Planning Analytics, basis data TM1, Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel, TM1 Web, dan IBM® Cognos Analytics. Tumpukan ini menyediakan akses yang terstruktur bagi pengguna untuk melihat perkiraan, model, dasbor, dan laporan, sekaligus mempertahankan alur kerja yang telah dikenal oleh tim keuangan dan pengguna tingkat lanjut.
Postingan ini menjelaskan bagaimana RBH beralih dari perencanaan berbasis spreadsheet ke arsitektur analitik yang di-host sendiri, bagaimana data hotel dan pasar mengalir ke dalam kubus Planning Analytics, serta bagaimana solusi IBM® membantu RBH meningkatkan skala proses perencanaan tanpa kehilangan kendali atas data, hak akses, maupun standar pelaporan.
Contoh penggunaan utama RBH adalah menyusun anggaran, mempertahankan perkiraan yang selalu diperbarui, membandingkan ekspektasi saat ini dengan versi perkiraan sebelumnya, serta memberikan setiap pengguna akses ke bagian data yang sesuai dengan peran, hotel, atau konteks kepemilikan masing-masing.
Namun, data hotel jarang berasal dari satu sumber perusahaan yang terpusat dan seragam. Setiap properti dapat menggunakan sistem manajemen properti (PMS) yang berbeda untuk mengelola reservasi, kamar, tarif, tingkat hunian, serta alur kerja check-in. Hotel juga menggunakan sistem point-of-sale untuk mencatat pendapatan dari restoran, bar, spa, dan layanan lainnya. Di seluruh portofolio RBH, sistem-sistem tersebut menyediakan data melalui berbagai metode, termasuk API, laporan terjadwal, file SFTP, lampiran email, dan dalam beberapa kasus, ekstraksi data secara manual.
RBH juga mengintegrasikan data eksternal untuk mengubah proses perkiraan menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Data tolok ukur dari STR menunjukkan bagaimana kinerja setiap hotel dibandingkan dengan kelompok kompetitornya, sementara Revenue Generation Index (RGI) membandingkan pendapatan per kamar yang tersedia (Revenue per Available Room/RevPAR) secara langsung dengan tolok ukur pasar tersebut.
Sentimen tamu memberikan lapisan data dan insight tambahan. ReviewPro mengumpulkan ulasan dari berbagai platform pemesanan dan perjalanan, menghasilkan skor Global Review Index (GRI) dari skala 100, serta mengidentifikasi tema-tema yang berulang di berbagai area, seperti kamar, restoran, bar, dan area publik.
Juyo Analytics semakin memperkuat ekosistem ini dengan menambahkan insight permintaan berbasis AI yang berorientasi ke masa depan. Solusi ini menggabungkan tren pasar, dinamika harga, dan pola pemesanan untuk mengidentifikasi risiko serta peluang yang akan datang. Dengan demikian, RBH dapat beralih dari pelaporan yang bersifat reaktif ke pengambilan keputusan yang proaktif dan berbasis data.
Kombinasi data keuangan, penggajian, dan operasional—yang diperkaya dengan insight permintaan berorientasi ke masa depan dari Juyo—memungkinkan RBH menghubungkan posisi pasar, pengalaman tamu, sinyal permintaan masa depan, dan hasil keuangan ke dalam satu model perencanaan yang dinamis.
Tanpa arsitektur yang terkelola dengan baik, berbagai sinyal tersebut dapat menghasilkan versi data kinerja yang saling bertentangan, memperlambat siklus perkiraan, serta melemahkan kualitas pelaporan kepada pemilik. RBH mengatasi tantangan ini dengan menstandarkan proses penyerapan data, menyelaraskannya ke dalam struktur Planning Analytics yang terpadu, serta menyediakan akses yang terkontrol bagi pengguna terhadap laporan, dasbor, dan perkiraan yang konsisten.
Diagram arsitektur dimulai dari tempat yang menjadi awal bagi sebagian besar arsitektur analitik, yaitu data sumber perusahaan. Lapisan sumber perusahaan RBH mencakup data hotel dan perusahaan manajemen yang berasal dari sistem manajemen properti (PMS), sistem point-of-sale (POS), penggajian, keuangan, SDM, unggahan file yang terkontrol, serta kumpulan data eksternal yang telah dipilih.
Poin desain penting: RBH tidak berasumsi bahwa setiap sumber dapat berperilaku seperti API modern.
Beberapa sistem menyediakan akses langsung melalui API. Sebagian menghasilkan file terjadwal. Sebagian lainnya mengirimkan laporan ke kotak masuk email. Ada pula yang mengirimkan data melalui SFTP. Bahkan, beberapa sistem masih memerlukan ekstraksi data secara manual karena sistem hulu belum menyediakan opsi yang lebih baik. RBH menangani seluruh perbedaan tersebut pada lapisan penyerapan data sebelum data masuk ke dalam model perencanaan.
Lapisan penyerapan data menangani proses pemuatan terjadwal, validasi, rekonsiliasi, pemantauan, pencatatan, dan penanganan masalah. Pada lapisan inilah keandalan arsitektur benar-benar dibangun. Proses pemuatan tidak sekadar memindahkan file. Tetapi juga memeriksa apakah data telah diterima, memvalidasi strukturnya, mencocokkan nilai jika diperlukan, serta mendukung penambahan area subjek baru secara bertahap. Dengan pendekatan ini, RBH dapat menambahkan kumpulan data baru tanpa harus mengubah setiap properti atau menjadikan setiap sumber data baru sebagai proyek integrasi yang berdiri sendiri.
IBM® Planning Analytics menggunakan proses TurboIntegrator untuk pergerakan dan transformasi data. Di lingkungan RBH, alat ini membantu memuat data ke dalam kubus Planning Analytics, yang merupakan struktur data multidimensi yang memungkinkan pengguna menganalisis ukuran lintas dimensi seperti hotel, periode waktu, akun, departemen, versi perkiraan, dan skenario. Alih-alih mempertahankan logika spreadsheet terpisah untuk setiap properti, RBH dapat memodelkan struktur umum sekali dan menggunakannya kembali di seluruh portofolio.
Lapisan pemodelan (ditampilkan pada kotak berwarna merah muda di bagian tengah diagram) menunjukkan IBM® Planning Analytics sebagai lingkungan utama untuk perencanaan dan pemodelan. Planning Analytics Workspace (PAW) menyediakan antarmuka berbasis web untuk merencanakan, membangun, dan menganalisis konten. Planning Analytics for Microsoft Excel memungkinkan pengguna tingkat lanjut tetap bekerja dengan pengalaman Excel yang sudah mereka kenal, tetapi menggunakan data Planning Analytics yang telah dikelola, bukan file spreadsheet yang terpisah. Sementara itu, TM1 Web mendukung interaksi berbasis browser dengan konten TM1. Secara bersama-sama, antarmuka tersebut memungkinkan RBH memenuhi kebutuhan berbagai jenis pengguna sesuai cara kerja yang telah mereka gunakan, sekaligus menjaga data tetap terpusat dan terkelola.
Lapisan staging dan transformasi menyiapkan data agar dapat menghasilkan portofolio insight yang konsisten. Lapisan ini mencakup prapemrosesan, data referensi, data master, serta standardisasi lintas properti. Data referensi dan data master berfungsi sebagai definisi bersama yang menjaga keselarasan model, seperti daftar properti, struktur akun, kode departemen, hierarki pelaporan, dan tampilan kepemilikan. Bagan akun standar milik RBH memegang peranan penting pada tahap ini karena menyediakan struktur keuangan yang konsisten bagi setiap hotel untuk pelaporan laporan laba rugi.
Struktur bersama ini berfungsi sebagai lapisan definisi bisnis. Alih-alih membiarkan setiap properti mendefinisikan metrik keuangan dengan caranya masing-masing, RBH memetakan data ke dalam struktur akun standar dan model pelaporan yang seragam. Pendekatan ini menciptakan konsistensi di seluruh hotel, sekaligus memungkinkan arsitektur tetap mengakomodasi berbagai sistem sumber dan format operasional yang berbeda.
Lapisan output menyediakan beberapa jalur bagi pengguna untuk mengakses data. Pengguna keuangan dan pengguna bisnis dapat mengakses model serta laporan melalui TM1 Web, PAW, dan Cognos Analytics. PAW Books meningkatkan ketersediaan laporan bagi karyawan hotel maupun perusahaan manajemen. Dasbor Cognos Analytics mendukung pelaporan kepada pemilik serta analisis visual yang lebih luas. Sementara itu, interaksi berbasis Excel tetap tersedia bagi pengguna yang membutuhkan pengalaman kerja berbasis grid yang sudah mereka kenal.
Keamanan dan tata kelola diterapkan di seluruh lapisan arsitektur. Pengguna hanya dapat melihat data yang relevan dengan peran atau properti yang menjadi tanggung jawab mereka. Audit serta manajemen perubahan yang terkontrol membantu melindungi proses perencanaan. Selain itu, definisi metrik yang telah distandardisasi mengurangi risiko munculnya dua laporan yang memberikan jawaban berbeda untuk pertanyaan yang sama.
RBH juga mengambil keputusan penting terkait penerapan sistem, yaitu menjalankan lingkungannya sebagai infrastruktur yang di-host sendiri di pusat data, bukan sebagai penerapan cloud - SaaS. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan biaya dan kontrol. Ketika perangkat keras yang digunakan mencapai akhir masa pakainya dan kinerja pelaporan mulai menurun, RBH mengevaluasi opsi cloud dibandingkan dengan infrastruktur yang di-host sendiri yang telah diperbarui.
Pendekatan di-host sendiri memberikan profil biaya yang jauh lebih rendah, sekaligus tetap menyediakan akses bagi RBH terhadap operasional pusat data dan dukungan pemulihan. Pengorbanan arsitektur yang dipilih juga jelas: RBH memprioritaskan efisiensi biaya dan kesesuaian operasional dibandingkan tingkat ketersediaan yang ditawarkan oleh penerapan SaaS, dengan menerima kemungkinan terjadinya waktu henti terbatas yang masih dapat ditoleransi oleh bisnis.
Arsitektur RBH mengintegrasikan data operasional, keuangan, tolok ukur, sentimen tamu, dan data permintaan berorientasi ke masa depan ke dalam satu lingkungan perencanaan yang terkelola. Integrasi ini memberikan nilai yang besar bagi portofolio hotel yang beragam—mulai dari properti mewah dan kelas atas hingga hotel dengan layanan terbatas—dengan menyediakan model pelaporan yang konsisten untuk seluruh portofolio, sekaligus tetap mempertahankan detail pada tingkat masing-masing properti.
Tampilan yang saling terhubung ini memungkinkan tim beralih dari sekadar pelaporan menuju penetapan prioritas yang lebih tepat. Data STR menunjukkan kinerja hotel dibandingkan dengan kelompok kompetitornya, sementara Juyo menyoroti tren permintaan yang sedang berkembang, dinamika harga, serta risiko dan peluang yang berorientasi ke masa depan. ReviewPro menunjukkan apakah masalah sentimen tamu berkaitan dengan kamar, area publik, restoran, atau area lainnya, sedangkan data keuangan memperlihatkan bagaimana faktor-faktor tersebut tercermin dalam P&L.
Secara bersama-sama, sinyal-sinyal tersebut memberikan landasan yang jelas dan berorientasi ke masa depan bagi pengambilan keputusan—membantu para pemimpin bisnis menentukan prioritas, seperti berinvestasi dalam renovasi kamar, peningkatan area publik, penyesuaian strategi penetapan harga, atau peningkatan kualitas layanan.
Sistem ini tidak mengambil keputusan tersebut—tetapi membekali tim dengan bukti yang lebih kuat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Tim keuangan bekerja menggunakan versi perkiraanyang terkontrol, sehingga meningkatkan konsistensi dan akurasi perkiraan di seluruh portofolio. Tim hotel memperoleh akses ke laporan yang disesuaikan dengan peran masing-masing, sementara pengguna tingkat lanjut tetap dapat memanfaatkan fleksibilitas Excel melalui Planning Analytics for Microsoft Excel tanpa mengorbankan tata kelola.
Hasilnya, RBH berhasil mengurangi upaya rekonsiliasi manual dan menyederhanakan proses penyusunan laporan. Pelaporan kepada pemilik kini disampaikan melalui dasbor Cognos Analytics dalam format yang lebih konsisten dan mudah diaudit. Akurasi perkiraan juga meningkat berkat penyelarasan yang lebih baik antara data operasional, pasar, dan keuangan, sehingga membantu mengurangi selisih antara hasil perkiraan dan realisasi serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih percaya diri berbasis data. Selain itu, RBH berhasil mempercepat siklus pelaporan, meminimalkan penyesuaian yang dilakukan secara offline, dan memperkuat kepercayaan terhadap satu sumber data yang konsisten.
Manajemen versi memberikan manfaat praktis lainnya. RBH mempertahankan versi perkiraan yang aktif selama siklus perencanaan berlangsung, kemudian mengunci dan menyalin versi yang telah disepakati setelah anggaran atau perkiraan selesai. Snapshot bulanan memungkinkan tim membandingkan ekspektasi saat ini dengan versi sebelumnya, sehingga memberikan riwayat yang lebih jelas mengenai bagaimana perkiraan berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.
Arsitektur RBH menunjukkan bahwa sistem perencanaan memerlukan lebih dari sekadar basis data terpusat. Nilainya berasal dari struktur yang mengelilingi data, seperti definisi akun yang terstandardisasi, proses penyerapan data yang andal, versi perkiraan yang terkontrol, akses berbasis peran, serta jalur pelaporan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis pengguna.
IBM® Planning Analytics menyediakan lapisan pemodelan untuk penganggaran, perkiraan, perencanaan skenario, dan analisis berbasis kubus. Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel, dan TM1 Web menyediakan berbagai cara bagi pengguna untuk bekerja dengan data terkelola yang sama. IBM® Cognos Analytics mendukung penyajian dasbor dan pelaporan kepada pemilik.
Fondasi ini juga mendukung total biaya kepemilikan. RBH dapat menambahkan area subjek baru secara bertahap, menggunakan kembali struktur kubus yang sudah ada, menstandardisasi pola pelaporan, serta menjalankan lingkungan dalam model yang di-host sendiri dan sesuai dengan pertimbangan ekonominya. Pada saat yang sama, RBH tetap mempertahankan penggunaan Excel di area yang memang membantu pengguna bekerja lebih cepat, tanpa membiarkan spreadsheet yang terpisah-pisah menjadi penggerak utama proses perencanaan.
Dengan membangun IBM® Planning Analytics dan IBM® Cognos Analytics, RBH telah mengubah masalah Forecasting hotel yang terfragmentasi menjadi arsitektur perencanaan yang dapat diskalakan, yang dapat mendukung berbagai jenis hotel, mengubah sistem sumber, data pasar, sentimen tamu, dan pelaporan pemilik tanpa membangun kembali fondasi setiap saat.