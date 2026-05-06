Dari pembersihan basis kode hingga penyediaan produk: Bagaimana Novadoc membangun solusi FileNet dengan IBM Bob

IBM Bob membantu konsultan TI Novadoc menyelesaikan proyek modernisasi FileNet yang kompleks dalam satu akhir pekan, bukan berminggu-minggu.
Konsultan yang berbasis di Belanda dan mitra IBM Novadoc menghadapi tantangan berulang dengan alur kerja operasional yang diperlukan untuk mengonfigurasi FileNet® dalam proyek-proyeknya. Timnya memiliki pengalaman domain untuk merampingkan alur kerja dan menerapkannya di seluruh proyek. Yang tidak dimilikinya, seperti banyak perusahaan konsultan lainnya, adalah kapasitas teknik cadangan untuk mengotomatisasi dan memproduksi solusi tersebut.
Itu berubah ketika Novadoc mulai menggunakan IBM Bob. Tim menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi berbasis AI (IDE) untuk menganalisis arsitektur dan kode aplikasi yang dibangun berdasarkan versi lama dari IBM FileNet. Prosesnya termasuk pembuatan dokumentasi baru dan mengubahnya menjadi aplikasi manajemen konfigurasi modern untuk IBM FileNet P8.
Salah satu sinyal yang paling menarik: dengan menggunakan IBM Bob, kerangka kerja yang terbentuk sebagian yang diserahkan kepada seorang insinyur pada hari Jumat menjadi aplikasi yang berfungsi pada Senin pagi.
Sebagai perbandingan, bahkan tim Novadoc biasanya membutuhkan waktu setidaknya dua minggu untuk menyiapkan demo awal. Nilai dari percepatan ini bukan hanya efisiensi pengembang. Mampu membuat aplikasi yang dapat diskalakan, diuji, dan dapat diterapkan selama akhir pekan mengubah seberapa cepat konsultasi dapat beralih dari ide proyek satu kali ke aset yang dapat digunakan kembali.
Novadoc memenangkan tender Eropa (proses pengadaan formal yang digunakan oleh institusi dan lembaga UE) yang mencakup peningkatan sistem primer berbasis IBM FileNetyang lebih lama dikombinasikan dengan aplikasi khusus. Tujuannya: cara yang lebih aman dan lebih mudah diulang untuk memindahkan perubahan konfigurasi di seluruh pengembangan, pengujian, dan produksi. Di banyak infrastruktur FileNet, proses itu masih manual. Tim membuat ulang pengaturan di seluruh lingkungan, membandingkan perbedaan secara manual, dan menerima risiko penyimpangan konfigurasi atau kesalahan produksi yang berkelanjutan.
Meskipun ada solusi untuk membantu mengelola konfigurasi di seluruh lingkungan, mereka tidak memiliki dukungan untuk pendekatan yang sepenuhnya otomatis, mendukung perbandingan versi silang, kontrol persetujuan, rollback otomatis, dan antarmuka yang dapat dimanfaatkan alur kerja otomatisasi modern.
IBM Bob membantu Novadoc melakukan lebih dari sekadar mempercepat pembuatan kode. IBM Bob membantu tim memahami kode yang diwariskan dengan dokumentasi terbatas, menghasilkan dokumentasi kerja, dan memperbarui serta memperluas implementasi asli untuk membentuknya menjadi aplikasi yang diakses pelanggan.
Untuk klien Novadoc, proses ini merupakan jalur otomatis dari ekstraksi ke perbandingan hingga persetujuan untuk penerapan, menghilangkan kesalahan manual dan meningkatkan keandalan saat memindahkan perubahan FileNet yang penting untuk bisnis di berbagai lingkungan. Untuk organisasi yang memiliki banyak dokumen seperti lembaga pemerintah, bank, dan perusahaan asuransi, yang secara langsung mengubah kejutan operasional yang lebih sedikit dan pengiriman yang lebih andal.
Solusinya diatur berdasarkan dua komponen pelengkap. Yang pertama adalah FileNet Admin Liberty, REST API ringan yang dibangun berbasis IBM Liberty dan Jakarta EE 10. Perannya adalah untuk menyediakan akses API administratif ke FileNet untuk operasi seperti memvalidasi pengguna dan grup, mengelola izin, dan mengirim kueri ke penyimpanan objek. Peran ini menggunakan Java Authentication and Authorization Service (JAAS) untuk mengautentikasi dan memberikan otorisasi sesi terhadap FileNet Content Engine.
Komponen kedua adalah FileNet Configuration Manager, lapisan siklus hidup yang dibangun di Spring Boot 3.2. Di sinilah ekstraksi, perbandingan, perencanaan penyebaran, persetujuan, dan logika eksekusi berada.
Layanan inti untuk manajemen konfigurasi merujuk komponen FileNet Adapter, yang berfungsi sebagai jembatan antara konfigurasi dan versi Content Engine yang berbeda. Cuplikan, hasil perbandingan, dan catatan penerapan disimpan di MongoDB, yang lebih sesuai dengan struktur hierarkis dan variabel metadata FileNet daripada skema relasional yang kaku.
Di atas itu terdapat front end React, dibangun dengan Vite, yang memungkinkan administrator meninjau perbedaan secara visual sebelum menyetujui penerapan. Logika inti yang sama juga mendukung jalur CLI, membuat desain berguna baik untuk admin interaktif maupun untuk tim yang ingin mengintegrasikan alur kerja ke dalam otomatisasi gaya CI/CD.
IBM Bob membantu mengubah model klien tebal lama menjadi UI web React, mengadaptasi fondasi API berbasis Swagger yang ada menjadi interaksi kerja antara front end dan back end, menyempurnakan ekstraksi dan membandingkan pipeline. IBM Bob juga membantu meningkatkan pengalaman perbandingan langsung sehingga administrator dapat meninjau lingkungan sumber dan target tanpa kehilangan perbedaan utama.
Bob juga menyarankan peningkatan desain yang diadopsi tim: menyimpan cuplikan dalam database sehingga operator dapat memulihkan status sebelumnya dan bekerja dengan cerita rollback yang lebih andal.
Sama pentingnya, Bob melakukan riset dan mengusulkan opsi untuk konteks keamanan yang diperlukan untuk mengakses content engine FileNet melalui REST API, yang ternyata tidak semudah yang diharapkan.
Hasilnya adalah alur kerja yang dibangun berorientasi perlindungan operasional. Perubahan mengikuti pipeline yang terstruktur. Tim dapat mengekstrak status saat ini, membandingkannya dengan target, melihat pratinjau dry run, mendapatkan persetujuan, dan kemudian menerapkan.
Jika sesuatu gagal, rollback adalah bagian dari desain. Mesin perbandingan memahami konstruksi FileNet seperti kelas dokumen, templat properti, dan daftar pilihan, kemudian mengklasifikasikan perubahan sebagai ditambahkan, dimodifikasi, dihapus, atau identik. Hal itu membuat alat ini lebih praktis bagi administrator yang tugasnya menilai risiko, bukan menyaring melalui kebisingan yang tidak relevan.
Dengan menggunakan IBM Bob, Novadoc membangun aplikasi yang dapat digunakan—mulai hanya dari kerangka kerja kasar—di akhir pekan, sesuatu yang seharusnya memerlukan upaya beberapa minggu bahkan untuk demo sebagian. Bob memproses dan memperbarui kode dan dokumen yang sudah ketinggalan zaman, membuat diagram arsitektur, melakukan riset dan merekomendasikan opsi keamanan dan menyarankan perbaikan desain hemat waktu.
Bob juga memungkinkan pakar FileNet untuk menggabungkan pengetahuan platform yang mendalam dengan asisten AI coding. Alat ini berperilaku tidak seperti mesin pelengkap otomatis generik dan lebih seperti kolaborator yang dapat melakukan riset, menyarankan jalur implementasi praktis, dan mempercepat pekerjaan antara prompt dan kode yang ditinjau. Untuk Ngcobo, proses pemberian perintah, ulasan, dan memvalidasi opsi implementasi memunculkan pendekatan yang mungkin dia abaikan.
Proyek Novadoc telah berhasil dikerahkan dengan klien UE, dengan berbagai manfaat yang disampaikan dengan bantuan Bob. Jalur promosi yang lebih aman mengurangi kemungkinan kesalahan produksi. Gerbang persetujuan dan auditabilitas meningkatkan tata kelola. Kombinasi UI dan CLI mendukung tinjauan interaktif dan otomatisasi.
Dan karena solusinya dapat mengidentifikasi versi dan modular, ia dapat cocok dengan berbagai infrastruktur FileNet yang tidak terstandardisasi dengan sempurna. Sebagian karena itu, Novadoc berencana untuk menerapkan solusi yang sama dengan beberapa klien lain dalam beberapa bulan mendatang.
Alur kerja FileNet yang lebih mudah dikelola dan fleksibel merupakan hasil penting bagi Novadoc dan kliennya. Namun ada manfaat yang lebih luas yang membantu memecahkan tantangan lama yang melanda konsultan: tim memecahkan masalah yang sama berulang kali untuk klien yang berbeda namun jarang mendapatkan waktu untuk mengubah pengetahuan tersebut menjadi perangkat lunak yang dapat digunakan kembali.
Alih-alih hanya menskalakan dengan menambahkan lebih banyak orang, efisiensi yang diciptakan dengan menggunakan Bob memungkinkan untuk menskalakan melalui aset yang dapat digunakan kembali yang dibangun dari keahlian konsultan sendiri.
Manajer konfigurasi FileNet Novadoc yang dibangun dengan IBM Bob adalah contoh konkret tentang seperti apa proses penciptaan produk dalam praktiknya. Apa yang awalnya adalah solusi untuk tantangan penerapan dan tata kelola satu pelanggan menjadi akselerator yang dapat digunakan kembali yang akan diterapkan ke lingkungan serupa di beberapa klien Novodoc lainnya—tanpa memulai dari awal.
Ketika keahlian domain dapat ditangkap dalam perangkat lunak daripada dibuat ulang proyek demi proyek, tim dapat menyediakan hasil lebih cepat, mengurangi risiko pengiriman, dan menciptakan hasil yang lebih konsisten bagi pelanggan. Bob melakukan lebih dari sekadar membantu menyelesaikan satu proyek. Bob membantu mengubah pengetahuan implementasi yang diperoleh dengan susah payah menjadi aset yang dapat diskalakan.