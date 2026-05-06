Dari pembersihan basis kode hingga penyediaan produk: Bagaimana Novadoc membangun solusi FileNet dengan IBM Bob

Konsultan yang berbasis di Belanda dan mitra IBM Novadoc menghadapi tantangan berulang dengan alur kerja operasional yang diperlukan untuk mengonfigurasi FileNet® dalam proyek-proyeknya. Timnya memiliki pengalaman domain untuk merampingkan alur kerja dan menerapkannya di seluruh proyek. Yang tidak dimilikinya, seperti banyak perusahaan konsultan lainnya, adalah kapasitas teknik cadangan untuk mengotomatisasi dan memproduksi solusi tersebut.

Itu berubah ketika Novadoc mulai menggunakan IBM Bob. Tim menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi berbasis AI (IDE) untuk menganalisis arsitektur dan kode aplikasi yang dibangun berdasarkan versi lama dari IBM FileNet. Prosesnya termasuk pembuatan dokumentasi baru dan mengubahnya menjadi aplikasi manajemen konfigurasi modern untuk IBM FileNet P8.

Salah satu sinyal yang paling menarik: dengan menggunakan IBM Bob, kerangka kerja yang terbentuk sebagian yang diserahkan kepada seorang insinyur pada hari Jumat menjadi aplikasi yang berfungsi pada Senin pagi.

Sebagai perbandingan, bahkan tim Novadoc biasanya membutuhkan waktu setidaknya dua minggu untuk menyiapkan demo awal. Nilai dari percepatan ini bukan hanya efisiensi pengembang. Mampu membuat aplikasi yang dapat diskalakan, diuji, dan dapat diterapkan selama akhir pekan mengubah seberapa cepat konsultasi dapat beralih dari ide proyek satu kali ke aset yang dapat digunakan kembali.