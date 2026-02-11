Bagaimana MyLÚA Kesehatan membangun platform agen perawatan perinatal dengan IBM® watsonx Orchestrate dan watsonx.ai

Solusi yang kaya akan keamanan dan dapat dikomposisikan membantu MyLÚA menawarkan berbagai agen AI yang dirancang untuk membantu orang tua yang akan melahirkan sebelum, selama, dan setelah kehamilan.
Hasil kesehatan terkait kehamilan sangat bergantung pada ketepatan waktu. Banyak komplikasi paling serius muncul sebelum terdeteksi oleh alur kerja layanan kesehatan tradisional, terutama selama masa kehamilan dan periode postpartum. Mendukung orang tua pada momen-momen rentan ini memerlukan sistem yang proaktif, menjaga privasi, dan tersedia saat dibutuhkan—bukan berminggu-minggu kemudian dalam kunjungan klinis.
MyLÚA Health beroperasi di persimpangan antara layanan kesehatan, AI, dan pengalaman pengguna. Organisasi ini berfokus pada dukungan kehamilan dan pascapersalinan, dengan membangun alat AI agen yang memberikan dukungan langsung kepada orang tua sekaligus berkoordinasi dengan sistem perawatan dan keuangan yang lebih luas. Sistem tersebut mencakup doula, tim perawatan, pemberi kerja, dan rencana kesehatan.
Platform Kesehatan MyLÚA dirancang untuk memberikan dukungan emosional, fisik, edukatif, dan sosial kepada orang tua yang sedang melahirkan. Platform ini memungkinkan pengasuh memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi kebutuhan, dengan menangkap sinyal emosional, fisik, dan sosial yang sering kali tidak terlihat dalam model perawatan konvensional.
Motivasi utama di balik platform ini adalah fakta bahwa banyak hasil kesehatan perinatal dan postnatal sebenarnya dapat dicegah. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “lebih dari 80% kematian terkait kehamilan dapat dicegah.” Mengatasi kesenjangan ini dalam skala besar menimbulkan tuntutan yang ketat terhadap privasi data, keandalan sistem, dan tata kelola AI—batasan-batasan yang secara signifikan membentuk desain teknis platform tersebut.
MyLÚA Health membangun platformnya di atas IBM® Cloud Code Engine untuk mendukung skalabilitas dan kesederhanaan, watsonx Orchestrate untuk eksekusi agen serta pemanggilan alat, dan watsonx.ai untuk menghasilkan respons yang berlandaskan konteks.
Contoh penggunaan inti sangat sederhana: memberikan dukungan yang tepat waktu sambil menjaga privasi, sehingga dapat mengisi kesenjangan antara pertemuan klinis sebelum risiko meningkat atau kebutuhan tidak terpenuhi.
Platform ini melayani banyak konstituen:
Gambar yang ditampilkan di depan menunjukkan contoh antarmuka pengguna. Penataan gaya tersebut memberikan kesan yang tenang dan mendukung. Pengguna berinteraksi melalui antarmuka obrolan dengan agen kesehatan MyLÚA.
Bagi pengguna, nilai diwujudkan melalui kedekatan dan relevansi. Sebagai contoh, seorang ibu yang mengalami kesulitan menyusui pada pukul 4.00 pagi dapat memperoleh panduan berbasis bukti tanpa harus menunggu jadwal janji temu. Kunjungan pascapersalinan yang terlewat akibat keterbatasan opsi transportasi dapat memicu munculnya informasi manfaat yang sebelumnya tidak diketahui secara real time. Interaksi semacam ini menggeser perawatan dari pendekatan reaktif menjadi preventif, sekaligus mengurangi friksi di seluruh sistem.
Sistem ini dibangun berdasarkan model AI agen, di mana pengguna secara eksplisit memilih agen yang akan dilibatkan, alih-alih mengandalkan orkestrasi yang sepenuhnya otonom. Pilihan desain ini menjaga pengambilan keputusan tetap berada di tangan pengguna, sekaligus memungkinkan otomatisasi terstruktur berjalan di balik layar.
Aplikasi klien mencakup lingkungan mobile dan desktop, sehingga memungkinkan platform terintegrasi ke dalam alur kerja yang sudah ada atau beroperasi sebagai aplikasi mandiri. Di sisi backend, layanan FastAPI berjalan pada IBM® Cloud Code Engine, sebuah platform yang sepenuhnya dikelola untuk menjalankan beban kerja berbasis kontainer serta menyediakan lingkungan eksekusi nirserver guna mendukung skalabilitas dan kesederhanaan operasional.
Persistensi data mengandalkan PostgreSQL dan Redis, dengan persetujuan serta tokenisasi berbasis peran yang diterapkan secara ketat. Informasi kesehatan yang dapat diidentifikasi secara pribadi dan informasi kesehatan yang dilindungi tidak pernah dikirimkan ke model bahasa besar. Batasan arsitektur ini memastikan bahwa meskipun sistem hilir mengalami kompromi, data sensitif tetap terlindungi.
Alur kerja AI dijalankan menggunakan IBM® watsonx Orchestrate, yang mengelola eksekusi agen serta pemanggilan alat. Proses penalaran dan pembuatan bahasa berlangsung di IBM® watsonx.ai. Platform ini memanfaatkan Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang didukung oleh konten terkurasi dalam lima domain: kehamilan, perawatan pascapersalinan, keperawatan, kesehatan, dan nutrisi. Fitur yang tersedia mencakup kemampuan pencarian web, pekerjaan latar belakang terjadwal untuk pengingat dan check-in, serta deteksi bahasa otomatis guna mendukung interaksi multibahasa.
Pemodelan risiko ditangani secara terpisah melalui model machine learning yang mengidentifikasi indikator awal potensi masalah, seperti depresi. Sinyal risiko ini membantu pelanggan menyesuaikan strategi dukungan tanpa ditampilkan secara langsung kepada pengguna atau tim perawatan, sehingga transparansi tetap terjaga sekaligus menghindari interpretasi klinis yang tidak diinginkan.
Beban kerja layanan kesehatan memperbesar dampak kesalahan dalam pengambilan keputusan arsitektur. Kepatuhan terhadap regulasi, kemampuan audit, dan isolasi data bukanlah fitur opsional. Layanan data, AI, dan orkestrasi IBM® telah selaras dengan batasan tersebut secara bawaan.
watsonx Orchestrate memungkinkan otomatisasi yang terkontrol tanpa memaksakan perilaku agen yang buram. Watsonx.ai mendukung generasi yang berlandaskan pengambilan (retrieval) dibandingkan respons terbuka, yang sangat penting dalam konteks kesehatan dan layanan kesehatan. IBM® Code Engine mengurangi overhead operasional sekaligus mempertahankan kemampuan untuk menskalakan lintas penyewa dan pemangku kepentingan.
Bagi pengguna, pilihan ini diterjemahkan menjadi kepercayaan dan ketersediaan: MyLÚA Kesehatan melaporkan bahwa 79% pengguna merasa nyaman berbagi informasi sensitif.
Bagi organisasi yang menerapkan platform ini, mereka dapat menurunkan total biaya kepemilikan dengan meminimalkan pekerjaan kepatuhan yang bersifat khusus, membatasi kebutuhan rearsitektur seiring pertumbuhan penggunaan, serta menyederhanakan integrasi ke dalam sistem yang sudah ada.
Dengan membangun di atas tumpukan data, AI, dan orkestrasi IBM®, MyLÚA Health mentransformasikan tantangan mendalam dalam perawatan kesehatan manusia menjadi platform digital preventif yang dapat diskalakan. Arsitektur ini mendukung pertumbuhan bersama mitra baru, alur kerja baru, dan populasi baru tanpa perlu mengubah ulang asumsi inti terkait keamanan maupun tata kelola.
Bagi orang tua yang melahirkan, dampaknya berupa dukungan empatik yang tepat waktu saat paling dibutuhkan. Bagi tim perawatan dan organisasi, hal ini menghadirkan insight lebih awal, mengurangi beban manual, serta memberikan sinyal yang lebih jelas mengenai intervensi yang efektif. Bagi platform itu sendiri, produk IBM® menyediakan stabilitas, postur kepatuhan, dan fleksibilitas yang diperlukan untuk menskalakan perawatan preventif tanpa mengorbankan kepercayaan maupun kontrol.
