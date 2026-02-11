Bagaimana MyLÚA Kesehatan membangun platform agen perawatan perinatal dengan IBM® watsonx Orchestrate dan watsonx.ai

Hasil kesehatan terkait kehamilan sangat bergantung pada ketepatan waktu. Banyak komplikasi paling serius muncul sebelum terdeteksi oleh alur kerja layanan kesehatan tradisional, terutama selama masa kehamilan dan periode postpartum. Mendukung orang tua pada momen-momen rentan ini memerlukan sistem yang proaktif, menjaga privasi, dan tersedia saat dibutuhkan—bukan berminggu-minggu kemudian dalam kunjungan klinis.

MyLÚA Health beroperasi di persimpangan antara layanan kesehatan, AI, dan pengalaman pengguna. Organisasi ini berfokus pada dukungan kehamilan dan pascapersalinan, dengan membangun alat AI agen yang memberikan dukungan langsung kepada orang tua sekaligus berkoordinasi dengan sistem perawatan dan keuangan yang lebih luas. Sistem tersebut mencakup doula, tim perawatan, pemberi kerja, dan rencana kesehatan.

Platform Kesehatan MyLÚA dirancang untuk memberikan dukungan emosional, fisik, edukatif, dan sosial kepada orang tua yang sedang melahirkan. Platform ini memungkinkan pengasuh memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi kebutuhan, dengan menangkap sinyal emosional, fisik, dan sosial yang sering kali tidak terlihat dalam model perawatan konvensional.

Motivasi utama di balik platform ini adalah fakta bahwa banyak hasil kesehatan perinatal dan postnatal sebenarnya dapat dicegah. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “lebih dari 80% kematian terkait kehamilan dapat dicegah.” Mengatasi kesenjangan ini dalam skala besar menimbulkan tuntutan yang ketat terhadap privasi data, keandalan sistem, dan tata kelola AI—batasan-batasan yang secara signifikan membentuk desain teknis platform tersebut.

MyLÚA Health membangun platformnya di atas IBM® Cloud Code Engine untuk mendukung skalabilitas dan kesederhanaan, watsonx Orchestrate untuk eksekusi agen serta pemanggilan alat, dan watsonx.ai untuk menghasilkan respons yang berlandaskan konteks.