Bagaimana ModulAire dan IBM® menurunkan penghalang adopsi AI

IBM dan mitra modulAlre mengaktifkan Kelas Enterprise AI untuk organisasi nirlaba.
Kenaikan cepat ModulAIre sebagai Mitra Platinum IBM menyoroti bagaimana sistem mempercepat akses AI untuk organisasi nirlaba. Melalui platform “AI-in-a-Box hibrida yang aman, didukung oleh IBM IBM watsonx, dan kemampuan AI milik ModulAIre, mitra telah merancang solusi untuk membantu organisasi nirlaba mengadopsi AI kelas enterprise dalam beberapa minggu daripada berbulan-bulan.
Organisasi nirlaba semakin menyadari bahwa AI dapat mengubah cara mereka beroperasi — meningkatkan keterlibatan donor, mempercepat pendanaan penelitian, merampingkan tugas administrasi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada penerima manfaat.
Namun sebagian besar organisasi nirlaba menghadapi tantangan mendasar yang sama: data terfragmentasi, sumber daya teknis internal yang terbatas, dan biaya tinggi serta kompleksitas infrastruktur AI yang aman.
Pada saat yang sama, startup AI dan penyedia solusi sering berjuang untuk membawa penawaran AI kelas Enterprise ke pasar dengan cepat, efektif, dan terjangkau. Organisasi nirlaba membutuhkan platform yang aman, dapat diskalakan, dan siap menerapkan, tanpa pekerjaan rekayasa dan integrasi selama berbulan-bulan. Mereka juga membutuhkan akses ke teknologi tepercaya untuk memastikan bahwa mereka dapat dengan aman melaksanakan misi mereka untuk melayani
ModulAIre mulai menutup celah ini dengan solusi mereka yang disebut “AI-in-a-Box”, sebuah platform yang dapat diadopsi oleh organisasi nirlaba dengan percaya diri. Tetapi untuk mencapai ini, mereka membutuhkan:
Dengan menggabungkan 15+ tahun pengalaman dunia nyata ModulAIre dalam rekayasa, pengembangan, dan penerapan AI dan ML dengan IBM Fusion dan IBM watsonx, solusi AI-in-a-Box membawa AI tingkat perusahaan ke organisasi yang paling membutuhkannya — terutama yang secara historis kekurangan sumber daya untuk memulai.
Dengan IBM Fusion sebagai fondasi dan watsonx sebagai mesin AI, ModulAIre menambahkan kemampuannya yang tak tertandingi untuk membangun platform AI lengkap yang mampu mendukung beberapa contoh penggunaan nirlaba, mulai dari keterlibatan donor hingga layanan penerima hingga efisiensi operasional. Apa yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dirakit organisasi dapat diterapkan dan siap produksi dalam hitungan minggu, sementara biayanya jauh lebih murah daripada penerapan AI tradisional dan menghilangkan biaya cloud variabel.
Solusi ModulAIre memberi organisasi nirlaba akses ke AI-LLM tingkat lanjut, analitik prediktif, pengoptimalan, dan otomatisasi yang disampaikan melalui sistem yang dirancang dengan keamanan, tata kelola, dan kepatuhan bawaan. Untuk organisasi yang mengelola informasi penerima dan donor yang sensitif, tingkat kepercayaan dan transparansi ini sangat penting.
Baru masuk, ModulAIre mencapai tingkat Platinum dalam waktu kurang dari 5 bulan, menunjukkan bagaimana IBM Fusion dan IBM watsonx, di tangan pakar AI dan ML yang sangat berpengalaman, dapat mendukung pengembangan penawaran AI komersial yang dapat diskalakan untuk organisasi nirlaba.
ModulAIre telah meluncurkan platform industri yang berfokus pada nirlaba untuk menghadirkan AI‑in‑a‑Box dalam skala besar, menghadirkan kemampuan AI tingkat perusahaan ke ribuan organisasi nirlaba.
Platform ini memberikan keterlibatan donor yang digerakkan oleh AI, alur kerja layanan otomatis, analitik prediktif, dan alat AI generatif yang dirancang khusus untuk operasi nirlaba. Klien mencapai penghematan 15— 20% dalam biaya operasi internal dan sekitar 20% peningkatan pendapatan top-line, menghasilkan pengembalian investasi penuh dalam beberapa bulan bukan tahun.
Arrow dan IBM bersama-sama mengaktifkan ModulAIre melalui onboarding yang cepat, penggunaan lingkungan pusat pengalaman Arrow, sumber daya pemasaran, opsi pembiayaan kreatif, dan dukungan teknik.
Dengan menggunakan Pusat Inovasi OMA IBM, ModulAIre dapat mengumpulkan beberapa organisasi nirlaba yang diakui secara nasional dengan eksekutif kunci IBM untuk demo solusi dan lokakarya. Menampilkan kemampuan mereka untuk menghadirkan AI dan ML kelas dunia, ModulAIre menampilkan platform AI-in-a-Box yang didukung IBM Fusion dan watsonx.
Bersama-sama, kolaborasi ini telah memposisikan ModulAIre untuk visibilitas dan pertumbuhan industri yang berkelanjutan, menunjukkan bagaimana ekosistem IBM dapat membantu mitra mempercepat inovasi dan memperluas akses AI untuk sektor nirlaba.