Bagaimana ModulAire dan IBM® menurunkan penghalang adopsi AI

Organisasi nirlaba semakin menyadari bahwa AI dapat mengubah cara mereka beroperasi — meningkatkan keterlibatan donor, mempercepat pendanaan penelitian, merampingkan tugas administrasi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada penerima manfaat.

Namun sebagian besar organisasi nirlaba menghadapi tantangan mendasar yang sama: data terfragmentasi, sumber daya teknis internal yang terbatas, dan biaya tinggi serta kompleksitas infrastruktur AI yang aman.

Pada saat yang sama, startup AI dan penyedia solusi sering berjuang untuk membawa penawaran AI kelas Enterprise ke pasar dengan cepat, efektif, dan terjangkau. Organisasi nirlaba membutuhkan platform yang aman, dapat diskalakan, dan siap menerapkan, tanpa pekerjaan rekayasa dan integrasi selama berbulan-bulan. Mereka juga membutuhkan akses ke teknologi tepercaya untuk memastikan bahwa mereka dapat dengan aman melaksanakan misi mereka untuk melayani

ModulAIre mulai menutup celah ini dengan solusi mereka yang disebut “AI-in-a-Box”, sebuah platform yang dapat diadopsi oleh organisasi nirlaba dengan percaya diri. Tetapi untuk mencapai ini, mereka membutuhkan:

Tumpukan perangkat lunak AI yang fleksibel untuk membangun solusi AI klasik dan generatif.

Cara untuk membuat prototipe, menguji, dan memvalidasi solusi dengan cepat dengan beberapa kelompok nirlaba sekaligus.

Ekosistem mitra yang mampu mempercepat orientasi, kesiapan teknis, dan momentum masuk ke pasar.

Dengan menggabungkan 15+ tahun pengalaman dunia nyata ModulAIre dalam rekayasa, pengembangan, dan penerapan AI dan ML dengan IBM Fusion dan IBM watsonx, solusi AI-in-a-Box membawa AI tingkat perusahaan ke organisasi yang paling membutuhkannya — terutama yang secara historis kekurangan sumber daya untuk memulai.