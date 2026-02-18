Grup manajemen fasilitas terkemuka di Inggris mengandalkan IBM® Maximo untuk mesin alur kerja yang fleksibel dan modern untuk mengelola alokasi pekerjaan di ribuan situs dan puluhan ribu orang.
Manajemen fasilitas merupakan tantangan rekayasa dengan volume tinggi dan variabilitas besar: jutaan permintaan layanan, aset yang heterogen, perjanjian tingkat layanan (SLA) yang ketat, serta tekanan berkelanjutan untuk meningkatkan utilisasi tanpa menambah risiko.
Untuk Mitie Group plc yang berbasis di London, perusahaan manajemen fasilitas terkemuka di Inggris, memberikan layanan tempat kerja dan bangunan dengan aman, cepat, dan dalam skala besar sama dengan pipeline yang selalu aktif. Organisasi ini mengumpulkan sebanyak 3 juta tiket per bulan, dengan IBM® Maximo Application Suite sebagai intinya, menangani bahan dan alokasi tenaga kerja di beberapa instance dengan SLA yang ketat.
Dalam kondisi yang paling kritis, target SLA bisa hanya 30 menit. Ini merupakan target yang sangat ambisius di lingkungan perkotaan yang padat, di mana pengiriman teknisi yang tepat secara cepat sering menjadi penentu antara dampak yang terkendali dan gangguan yang meluas.
Pengguna akhir Mitie adalah orang-orang yang setiap hari menempati, melintasi, bekerja di, dan bergantung pada lingkungan terbangun—seperti perkantoran, hub transportasi, rumah sakit, dan berbagai lokasi kompleks lainnya. Jika Anda tinggal atau bekerja di Inggris, Anda mungkin menjadi pengguna akhir Mitie dan bahkan tidak mengetahuinya. Tujuan pengalaman pengguna sangat mudah: Memungkinkan manajer fasilitas untuk mempertahankan dan menyelesaikan masalah dengan cukup cepat sehingga pengguna akhir tidak memperhatikan intervensi.
Tantangannya? “Fasilitas” bukanlah satu jenis beban kerja saja. Aliran tiket tunggal mencakup segala hal mulai dari masalah kenyamanan dengan prioritas rendah hingga peristiwa keselamatan dan kontinuitas prioritas tinggi, seperti kebocoran atau kegagalan peralatan penting.
Memenuhi SLA 30 menit di tengah variabilitas tersebut menuntut tiga hal yang harus selalu terpenuhi:
Nilai yang diberikan kepada pengguna akhir diukur dalam waktu ke penahanan dan waktu ke resolusi. Bantuan jarak jauh adalah contoh yang baik: petugas di lokasi dapat dipandu untuk melakukan langkah stabilisasi awal (misalnya menutup katup untuk menghentikan kebocoran) agar gangguan bagi pengguna segera teratasi, sementara perbaikan permanen dapat dijadwalkan kemudian.
Arsitektur Mitie diatur di sekitar Maximo sebagai sistem rekaman dan mesin alur kerja, dengan sistem sekitarnya menyediakan penjadwalan, mobilitas, analitik, dan akses pengguna.
Arsitektur end-state ini dapat digambarkan sebagai model “satelit” di sekitar inti Maximo, disertai pergeseran yang disengaja menuju konsolidasi “suite-first”—dengan memindahkan kemampuan yang sebelumnya berada di luar ke dalam cakupan Maximo Application Suite.
IBM® Maximo berfungsi sebagai platform pusat di mana pekerjaan “dimulai dan berakhir,” termasuk SLA, bahan, kepegawaian, dan alokasi pekerjaan.
Dua alat satellite, Clik dan “MiJobs” (aplikasi mobile yang dikembangkan secara internal), digunakan untuk penjadwalan dan asisten mobile; alat ini terhubung melalui lapisan middleware ke Maximo.
Tim Mitie sedang menjelajahi Maximo Remote Assist (bernama Maximo Collaborate di versi 9.1) untuk meningkatkan kemampuannya memenuhi SLA yang ketat dan mengurangi ketergantungan pada pemindahan pakar secara fisik ke situs.
Maximo Collaborate menggunakan AI dan augmented reality untuk membantu teknisi memecahkan masalah dan memperbaiki masalah peralatan dengan lebih efisien. Asisten jarak jauh juga membantu menghubungkan teknisi veteran dengan pekerja baru untuk menyampaikan keahlian mereka. Asisten ini adalah kunci untuk memperkaya generasi teknisi berikutnya karena tenaga kerja saat ini pindah menuju pensiun.
Dalam operasi aset dan fasilitas, portal dan titik masuk obrolan biasanya didahului oleh kontrol akses berbasis peran dan mediasi API. Posisi ini diperlukan untuk memisahkan visibilitas pelanggan dari operasi internal, meningkatkan postur keamanan sambil menjaga perjalanan pengguna tetap sederhana.
Mitie mengembangkan area khusus yang disebut ESME (“aktifkan dan dukung saya”) yang memungkinkan kemampuan chatbot dan alur kerja pemesanan kamar. Portal klien terpisah mengekspos data operasional kepada pelanggan Mitie sehingga pemangku kepentingan dapat melihat informasi layanan yang relevan.
Data lake mendukung analitik, dengan Power BI digunakan untuk pelaporan.
Pilihan penerapan Mitie didorong oleh persyaratan tata kelola dan kebutuhan akan kontrol operasional:
Maximo Application Suite dibangun di atas Red Hat OpenShift untuk portabilitas hybrid-cloud, termasuk opsi penerapan multicloud dan lokal.
Dua keputusan teknik menonjol sebagai cara penting untuk menyederhanakan dan meningkatkan arsitektur Mitie:
Fleksibilitas Maximo Application Suite (termasuk aplikasi terintegrasi dan kemampuan hybrid cloud) telah membawa sejumlah manfaat praktis bagi insinyur Mitie dan manajer produk teknis. Secara umum, tim Mitie melaporkan bahwa driver terbesar penurunan total biaya kepemilikan (TCO) berasal dari integrasi kemampuan dan beban operasional yang lebih ringan.
Mitie baru-baru ini memutakhirkan semua instance Maximo ke Maximo Application Suite 9.1, menyediakan platform modern yang konsisten yang mendukung otomatisasi, AI, dan analitik dalam skala besar, tanpa hambatan versi campuran atau hambatan yang lama. Dibandingkan versi sebelumnya, 9.1 memberikan kinerja yang jauh lebih baik bagi Mitie dengan tingkat kegagalan yang sangat minim, sebagaimana terlihat pada grafik kinerja.
Arsitektur Maximo milik Mitie menunjukkan seperti apa skala nyata dalam operasi fasilitas: jutaan tiket setiap bulan, SLA yang agresif, serta model tenaga kerja yang harus terus berkembang seiring pensiunnya teknisi berpengalaman.
Kemampuan untuk menambah kapasitas merupakan faktor penting dalam skalabilitas. Pada saat yang sama, menurunkan biaya marginal untuk setiap alur kerja baru—baik untuk situs baru, kebutuhan pelanggan baru, maupun kanal baru—tanpa harus membangun ulang fondasinya setiap kali, sama pentingnya.
Dengan membangun pada platform IBM® Maximo dengan pola pikir konsolidasi rangkaian, Mitie mengubah tiket fasilitas volume tinggi menjadi model operasi yang lebih modular dan portabel. Model yang dapat menyerap penambahan lokasi, layanan baru, serta kendala tenaga kerja, sekaligus tetap menghadirkan peningkatan berkelanjutan pada pengalaman harian pengguna fasilitas dan infrastruktur.