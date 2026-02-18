Manajemen fasilitas merupakan tantangan rekayasa dengan volume tinggi dan variabilitas besar: jutaan permintaan layanan, aset yang heterogen, perjanjian tingkat layanan (SLA) yang ketat, serta tekanan berkelanjutan untuk meningkatkan utilisasi tanpa menambah risiko.

Untuk Mitie Group plc yang berbasis di London, perusahaan manajemen fasilitas terkemuka di Inggris, memberikan layanan tempat kerja dan bangunan dengan aman, cepat, dan dalam skala besar sama dengan pipeline yang selalu aktif. Organisasi ini mengumpulkan sebanyak 3 juta tiket per bulan, dengan IBM® Maximo Application Suite sebagai intinya, menangani bahan dan alokasi tenaga kerja di beberapa instance dengan SLA yang ketat.

Dalam kondisi yang paling kritis, target SLA bisa hanya 30 menit. Ini merupakan target yang sangat ambisius di lingkungan perkotaan yang padat, di mana pengiriman teknisi yang tepat secara cepat sering menjadi penentu antara dampak yang terkendali dan gangguan yang meluas.