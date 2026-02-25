Di dalam COE integrasi AXA Brazil: Bagaimana tumpukan WebMethods IBM® membantu perusahaan asuransi ini mengekspos API dalam skala besar

AXA Group, salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, beralih ke IBM® untuk membantunya mengatur serangkaian kompleks ratusan API dan layanan antarmuka. Bersama-sama, mereka membangun platform yang memberikan pengalaman pengguna akhir yang mulus dan cepat.
AXA Group yang berbasis di Paris beroperasi di hampir 60 negara dengan sekitar 150.000 karyawan. Divisi Brasil-nya, AXA Brazil, melayani negara terpadat di Amerika Selatan. Portofolionya mencakup asuransi mikro untuk mobile dan barang-barang konsumen hingga produk komersial dan armada yang kompleks. Bisnis ini mencakup berbagai risiko di kedua model B2B dan B2C.
Untuk mengorkestrasikan perjalanan pelanggan yang sering membutuhkan bantuan real-time dan untuk memenuhi persyaratan peraturan keuangan yang muncul, AXA Brazil memulai transformasi lapisan Integrasi. Tim mengonsolidasikan pekerjaan pengembangan yang terfragmentasi ke dalam pusat keunggulan (COE) khusus dan distandarisasi pada IBM® webMethods Hybrid Integration untuk mengekspos API dengan aman kepada mitra dan saluran distribusi dalam skala besar.
Platform telah tumbuh baik di luar maupun di dalam. Secara eksternal, sekarang menangani puluhan juta transaksi dengan ketersediaan mendekati 99,99%. Secara internal, peningkatan ini mencerminkan praktik teknik yang lebih kuat. Dengan lebih sedikit insiden yang harus dikelola, kepuasan karyawan telah meningkat di seluruh tim integrasi.
Struktur COE yang diaktifkan oleh IBM® mendukung konektivitas yang lebih cepat dan sederhana di seluruh unit bisnis AXA Brazil, ekosistem mitra, dan tim pengembangan.
AXA Brazil beroperasi di pasar di mana asuransi menjadi lebih terbuka dan lebih langsung. Open Insurance initiative (OPIN) Brazil mendorong operator untuk mengekspos API berbasis persetujuan yang aman dan mengembalikan penawaran kompetitif nyaris seketika, sementara harapan pelanggan meningkat untuk layanan bersentuhan tinggi seperti bantuan pinggir jalan untuk bekerja seketika—seringkali melalui beberapa mitra. Bersama-sama, tekanan ini mengubah kecepatan, keandalan, dan tata kelola menjadi kemampuan produk inti, bukan hanya masalah TI.
Diluncurkan pada 2021, inisiatif OPIN di Brasil telah mengalihkan kendali kepada pemegang polis, yang kini dapat memberi izin berbagi data antar perusahaan asuransi dan lembaga keuangan untuk mendapatkan penawaran yang lebih cepat dan lebih kompetitif. Perubahan tersebut menimbulkan tuntutan teknis yang besar bagi penyedia layanan keuangan seperti AXA Brazil: menyediakan API yang dikelola dengan tata kelola yang baik, terintegrasi erat dengan regulator dan mitra, serta mampu merespons dalam hitungan detik, bukan menit.
OPIN menstandardisasi berbagi polis asuransi pelanggan, klaim, dan data risiko yang aman dan berbasis persetujuan melalui API. Tujuannya adalah untuk mendorong inovasi, ekosistem yang kompetitif, dan produk asuransi yang sangat personal dengan:
Dalam lingkungan ini, kecepatan infrastruktur Anda sangat penting. Jika kutipan salah satu operator muncul bahkan puluhan detik lebih lambat dari pesaing, peluang mungkin sudah hilang.
Selain kepatuhan dan kutipan peraturan, AXA Brazil berfokus pada contoh penggunaan berisiko tinggi: bantuan real-time ketika terjadi kesalahan di jalan.
Perjalanan menyeluruh terlihat kira-kira seperti ini:
Dari sudut pandang pelanggan, pengalaman ini mulus: percakapan tunggal yang mengarah pada mobil dikumpulkan dan perjalanan pulang diatur. Secara internal, ini menjadi koreografi pencarian kebijakan, pemeriksaan kelayakan, pemilihan mitra dan penerbitan voucher di berbagai sistem dan perusahaan.
Untuk membuat perjalanan kompleks semacam ini bekerja dalam skala besar—di seluruh produk armada B2B, asuransi mikro B2C, dan situs perbandingan asuransi terbuka—AXA membutuhkan:
Tim menyelaraskan beberapa prinsip desain untuk platform integrasi baru:
Inti dari arsitektur adalah IBM® webMethods Hybrid Integration, yang menyediakan Integrasi dan API management kemampuan untuk mengekspos dan mengatur API.
IBM® WebMethods Hybrid Integration menyediakan bidang kontrol terpadu untuk pola integrasi—termasuk API, aplikasi, B2B, dan file—dan dirancang untuk mendukung penerapan hybrid dan multicloud. AXA Brazil membutuhkan API management yang konsisten, andal, dan hemat biaya yang mendorong keamanan, tata kelola, dan inovasi, yang dibangun di atas platform terdepan di pasar.
Dalam citra arsitektur tingkat tinggi AXA, sumber data berada di sebelah kanan dan konsumen data di sebelah kiri. Saluran distribusi berkisar dari portal AXA hingga penyedia layanan pihak ketiga. Lapisan integrasi dan lapisan API meliputi:
Sistem inti mencakup administrasi kebijakan, penagihan, klaim, dan sistem data pelanggan, serta lapisan data terpadu yang bertindak sebagai "sumber kebenaran tunggal" untuk pengecekan kebijakan dan cakupan. Akhirnya, lapisan operasi dan tata kelola meliputi:
Saat ini, integrasi dan tumpukan API management berjalan di lokasi, pilihan strategis yang didorong oleh:
Pada saat yang sama, AXA Brasil berinteraksi setiap hari dengan komponen SaaS dan mengevaluasi penawaran hybrid berbasis cloud terkemuka IBM® untuk webMethods, seiring dengan perkembangan platform menuju layanan mikro dan penerapan berbasis kontainer.
Sebagian besar keberhasilan proyek ini adalah organisasi dan budaya daripada murni teknis. Alih-alih membiarkan pekerjaan integrasi tetap terfragmentasi di seluruh regu individu, tumpukan IBM® WebMethods membantu AXA Brazil membangun COE formal dengan mandat yang jelas dan kepemilikan terpusat.
Sebelumnya, silo, praktik yang tidak konsisten dan tata kelola yang terbatas memfragmentasi upaya integrasi. Arsitek dan pengembang tersebar di berbagai regu, dengan sedikit keselarasan pada standar atau arah platform jangka panjang. COE menyatukan peran ini di bawah kepemimpinan terpadu, menggabungkan kemampuan arsitektur baru dengan pengembang yang ada. Ini juga menciptakan akuntabilitas bersama untuk desain integrasi, kualitas pengiriman, dan evolusi platform.
COE memperkenalkan standar yang konsisten untuk desain API, keamanan, dan pencatatan, didukung oleh irama tata kelola reguler namun ringan. Ulasan mingguan dan bulanan, standar kode bersama, dan pola penggunaan kembali yang ditentukan meningkatkan prediktabilitas tanpa membebani tim pengiriman. Alat bantu kerja terkoordinasi dan peningkatan transparansi, memungkinkan kepemimpinan untuk mendukung pengembang daripada memperkenalkan proses yang tidak perlu.
Struktur ini menekankan pemberdayaan atas kontrol. Dengan memusatkan keahlian dan mendorong penggunaan kembali pelajaran dan pola bersama, COE menciptakan lingkungan di mana tim dapat belajar dan meningkatkan bersama. Selama hampir tiga tahun, pendekatan ini meningkatkan kematangan platform integrasi dari level 1 (“awal”) ke level 3 pada skala internal AXA, di mana 5 mewakili “dioptimalkan”. Solusi ini juga memperkenalkan tata kelola formal dan proses terdokumentasi yang sekarang dibagikan di seluruh tim.
COE sudah memberikan hasil yang terukur, termasuk lebih sedikit insiden dan peningkatan efisiensi operasional, dengan tren yang menunjukkan pengurangan tiket dukungan yang berkelanjutan hingga 2025.
Modernisasi integrasi memberikan beberapa hasil konkret:
Untuk pelanggan akhir dan broker, pekerjaan teknis diterjemahkan ke dalam peningkatan nyata:
Model operasi yang berpusat pada API ini mendukung tujuan keseluruhan asuransi terbuka—transparansi yang lebih besar, kontrol data pelanggan, dan produk yang lebih dipersonalisasi.
AXA Brazil telah mengubah tantangan operasional menjadi peluang untuk menstandardisasi lingkungan integrasi dan memperkuat inti teknologinya. Dengan mengonsolidasikan integrasi dalam COE khusus dan mengadopsi IBM® WebMethods Hybrid Integration, organisasi sekarang mengoperasikan platform dengan ketersediaan tinggi dan latensi rendah. Platform ini mendukung puluhan juta transaksi dan mengorkestrasikan perjalanan pelanggan multi-mitra yang kompleks.
Pilihan arsitektur yang dibuat— penerapan on premises untuk SLA yang ketat dan kontrol biaya, pola API-first, tata kelola yang kuat, dan tim Integrasi terpadu — memosisikan platform untuk berkembang menuju hiperotomatisasi. Saat IBM memperluas WebMethods dan penawaran terkait dengan portofolio data dan AI-nya, perusahaan asuransi seperti AXA Brazil mendapatkan jalur untuk menggabungkan orkestrasi berbasis AI, pemantauan lanjutan, dan otomatisasi berbasis agen. Mereka dapat melakukannya tanpa membangun kembali fondasi.
Dengan membangun pada Integrasi dan API management tumpukan IBM®, AXA Brazil sekarang dapat memperluas platformnya ke produk baru, mitra, dan skenario otomatisasi. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengikuti pelanggan ke perjalanan baru tanpa menerapkan kembali inti setiap saat, sambil memberikan pengalaman yang lebih tangguh ketika mereka paling penting.