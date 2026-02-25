Di dalam COE integrasi AXA Brazil: Bagaimana tumpukan WebMethods IBM® membantu perusahaan asuransi ini mengekspos API dalam skala besar

AXA Group yang berbasis di Paris beroperasi di hampir 60 negara dengan sekitar 150.000 karyawan. Divisi Brasil-nya, AXA Brazil, melayani negara terpadat di Amerika Selatan. Portofolionya mencakup asuransi mikro untuk mobile dan barang-barang konsumen hingga produk komersial dan armada yang kompleks. Bisnis ini mencakup berbagai risiko di kedua model B2B dan B2C.

Untuk mengorkestrasikan perjalanan pelanggan yang sering membutuhkan bantuan real-time dan untuk memenuhi persyaratan peraturan keuangan yang muncul, AXA Brazil memulai transformasi lapisan Integrasi. Tim mengonsolidasikan pekerjaan pengembangan yang terfragmentasi ke dalam pusat keunggulan (COE) khusus dan distandarisasi pada IBM® webMethods Hybrid Integration untuk mengekspos API dengan aman kepada mitra dan saluran distribusi dalam skala besar.

Platform telah tumbuh baik di luar maupun di dalam. Secara eksternal, sekarang menangani puluhan juta transaksi dengan ketersediaan mendekati 99,99%. Secara internal, peningkatan ini mencerminkan praktik teknik yang lebih kuat. Dengan lebih sedikit insiden yang harus dikelola, kepuasan karyawan telah meningkat di seluruh tim integrasi.

Struktur COE yang diaktifkan oleh IBM® mendukung konektivitas yang lebih cepat dan sederhana di seluruh unit bisnis AXA Brazil, ekosistem mitra, dan tim pengembangan.