Di dalam COE integrasi AXA Brazil: Bagaimana tumpukan WebMethods IBM® membantu perusahaan asuransi ini mengekspos API dalam skala besar

AXA Group, salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, beralih ke IBM® untuk membantunya mengatur serangkaian kompleks ratusan API dan layanan antarmuka. Bersama-sama, mereka membangun platform yang memberikan pengalaman pengguna akhir yang mulus dan cepat.

diterbitkan 25 Februari 2026

AXA Group yang berbasis di Paris beroperasi di hampir 60 negara dengan sekitar 150.000 karyawan. Divisi Brasil-nya, AXA Brazil, melayani negara terpadat di Amerika Selatan. Portofolionya mencakup asuransi mikro untuk mobile dan barang-barang konsumen hingga produk komersial dan armada yang kompleks. Bisnis ini mencakup berbagai risiko di kedua model B2B dan B2C.

Untuk mengorkestrasikan perjalanan pelanggan yang sering membutuhkan bantuan real-time dan untuk memenuhi persyaratan peraturan keuangan yang muncul, AXA Brazil memulai transformasi lapisan Integrasi. Tim mengonsolidasikan pekerjaan pengembangan yang terfragmentasi ke dalam pusat keunggulan (COE) khusus dan distandarisasi pada IBM® webMethods Hybrid Integration untuk mengekspos API dengan aman kepada mitra dan saluran distribusi dalam skala besar.

Platform telah tumbuh baik di luar maupun di dalam. Secara eksternal, sekarang menangani puluhan juta transaksi dengan ketersediaan mendekati 99,99%. Secara internal, peningkatan ini mencerminkan praktik teknik yang lebih kuat. Dengan lebih sedikit insiden yang harus dikelola, kepuasan karyawan telah meningkat di seluruh tim integrasi.

Struktur COE yang diaktifkan oleh IBM® mendukung konektivitas yang lebih cepat dan sederhana di seluruh unit bisnis AXA Brazil, ekosistem mitra, dan tim pengembangan.

Diagram alir ekosistem dan struktur AXA Brazil

3 contoh penggunaan

AXA Brazil beroperasi di pasar di mana asuransi menjadi lebih terbuka dan lebih langsung. Open Insurance initiative (OPIN) Brazil mendorong operator untuk mengekspos API berbasis persetujuan yang aman dan mengembalikan penawaran kompetitif nyaris seketika, sementara harapan pelanggan meningkat untuk layanan bersentuhan tinggi seperti bantuan pinggir jalan untuk bekerja seketika—seringkali melalui beberapa mitra. Bersama-sama, tekanan ini mengubah kecepatan, keandalan, dan tata kelola menjadi kemampuan produk inti, bukan hanya masalah TI.

1. Buka asuransi

Diluncurkan pada 2021, inisiatif OPIN di Brasil telah mengalihkan kendali kepada pemegang polis, yang kini dapat memberi izin berbagi data antar perusahaan asuransi dan lembaga keuangan untuk mendapatkan penawaran yang lebih cepat dan lebih kompetitif. Perubahan tersebut menimbulkan tuntutan teknis yang besar bagi penyedia layanan keuangan seperti AXA Brazil: menyediakan API yang dikelola dengan tata kelola yang baik, terintegrasi erat dengan regulator dan mitra, serta mampu merespons dalam hitungan detik, bukan menit.

OPIN menstandardisasi berbagi polis asuransi pelanggan, klaim, dan data risiko yang aman dan berbasis persetujuan melalui API. Tujuannya adalah untuk mendorong inovasi, ekosistem yang kompetitif, dan produk asuransi yang sangat personal dengan:

  • Mengekspos API yang dapat dikonsumsi oleh regulator dan pesaing
  • Mengumpulkan dan menormalisasi data eksternal dari perusahaan asuransi lain
  • Menanggapi permintaan penawaran dengan cukup cepat untuk menjadi kompetitif dalam arus agregator dan pasar digital

Dalam lingkungan ini, kecepatan infrastruktur Anda sangat penting. Jika kutipan salah satu operator muncul bahkan puluhan detik lebih lambat dari pesaing, peluang mungkin sudah hilang.

2. Bantuan di jalan raya

Selain kepatuhan dan kutipan peraturan, AXA Brazil berfokus pada contoh penggunaan berisiko tinggi: bantuan real-time ketika terjadi kesalahan di jalan.

Perjalanan menyeluruh terlihat kira-kira seperti ini:

  1. Pengemudi mengalami kecelakaan atau kerusakan dan berhenti di pinggir jalan
  2. Driver memulai kontak melalui obrolan, telepon, atau pesan dengan AXA Brazil
  3. Sistem AXA memvalidasi kebijakan, cakupan, dan kelayakan terhadap penyimpanan data kebijakan pusat
  4. Jika cakupan valid, AXA mengorkestrasikan beberapa tindakan melalui API, seperti mengirim truk derek atau penyedia bantuan dan mengeluarkan voucher berbagi perjalanan (misalnya, dengan mitra seperti Uber) sehingga pelanggan dapat mengatur perjalanan secara instan
  5. AXA mengoordinasikan pemberitahuan di seluruh pelanggan, penyedia bantuan, dan operasi internal

Dari sudut pandang pelanggan, pengalaman ini mulus: percakapan tunggal yang mengarah pada mobil dikumpulkan dan perjalanan pulang diatur. Secara internal, ini menjadi koreografi pencarian kebijakan, pemeriksaan kelayakan, pemilihan mitra dan penerbitan voucher di berbagai sistem dan perusahaan.

3. Kelancaran dan kecepatan dalam skala besar

Untuk membuat perjalanan kompleks semacam ini bekerja dalam skala besar—di seluruh produk armada B2B, asuransi mikro B2C, dan situs perbandingan asuransi terbuka—AXA membutuhkan:

  • API yang cepat dan andal yang dapat menengahi antara sistem internal, mitra, dan platform regulasi
  • Arsitektur integrasi yang konsisten, bukan integrasi terpisah dan sekali pakai yang dibangun di dalam masing-masing tim
  • Tata kelola dan keamanan yang kuat selaras dengan standar asuransi terbuka Brasil dan ekosistem keuangan terbuka yang lebih luas
  • Keunggulan operasional pada ketersediaan dan latensi, mengingat banyak perjalanan terjadi di bawah tekanan dan tekanan waktu
  • Penskalaan efisiensi biaya untuk menangani volume transaksi yang terus meningkat tanpa kenaikan biaya linier

Arsitektur teknis: Berbasis API dan siap untuk hybrid dan multicloud

Tim menyelaraskan beberapa prinsip desain untuk platform integrasi baru:

  • Integrasi berbasis API dengan REST standar industri dan pola berbasis file
  • Kekokohan dan skalabilitas untuk menangani volume transaksi tinggi dari berbagai lini bisnis dan saluran
  • Keamanan dan tata kelola berdasarkan desain, tidak dibaut per proyek
  • Keahlian integrasi terpusat melalui COE, menggantikan implementasi squad-local yang tersebar

Komponen platform

Inti dari arsitektur adalah IBM® webMethods Hybrid Integration, yang menyediakan Integrasi dan API management kemampuan untuk mengekspos dan mengatur API.

IBM® WebMethods Hybrid Integration menyediakan bidang kontrol terpadu untuk pola integrasi—termasuk API, aplikasi, B2B, dan file—dan dirancang untuk mendukung penerapan hybrid dan multicloud. AXA Brazil membutuhkan API management yang konsisten, andal, dan hemat biaya yang mendorong keamanan, tata kelola, dan inovasi, yang dibangun di atas platform terdepan di pasar.

Diagram arsitektur data AXA Brazil

Dalam citra arsitektur tingkat tinggi AXA, sumber data berada di sebelah kanan dan konsumen data di sebelah kiri. Saluran distribusi berkisar dari portal AXA hingga penyedia layanan pihak ketiga. Lapisan integrasi dan lapisan API meliputi:

  • Instance Server IBM® webMethods Integration mengorkestrasikan mengatur aliran antara saluran, sistem inti, dan mitra eksternal
  • IBM® API Gateway mengatur dan mengekspos API untuk antarmuka asuransi dan peraturan terbuka, mitra eksternal (misalnya, berbagi perjalanan, logistik, pasar digital), dan konsumen internal seperti aplikasi mobile dan portal
  • Katalog dan kebijakan API standar memberlakukan otentikasi, pembatasan tarif, pencatatan, dan kepatuhan

Sistem inti mencakup administrasi kebijakan, penagihan, klaim, dan sistem data pelanggan, serta lapisan data terpadu yang bertindak sebagai "sumber kebenaran tunggal" untuk pengecekan kebijakan dan cakupan. Akhirnya, lapisan operasi dan tata kelola meliputi:

  • Pengaturan multi-lingkungan dengan lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi khusus pada lokal yang kuat
  • Pemantauan dan manajemen insiden yang membantu menjaga ketersediaan mendekati 99,99% selama puluhan juta transaksi
  • Alat tata kelola (misalnya, manajemen kerja dan proses ulasan kode) untuk mengoordinasikan rilis dan mengurangi Integrasi cacat

Penerapan on premises dan model biaya

Saat ini, integrasi dan tumpukan API management berjalan di lokasi, pilihan strategis yang didorong oleh:

  • Kontrol ketat atas SLA dan latensi, dibantu oleh infrastruktur lokal dan tim operasi internal.
  • Struktur biaya yang dapat diprediksi terkait dengan kapasitas server dan prosesor daripada harga per transaksi, memungkinkan AXA Brazil untuk meningkatkan volume tanpa peningkatan proporsional dalam biaya lisensi.

Pada saat yang sama, AXA Brasil berinteraksi setiap hari dengan komponen SaaS dan mengevaluasi penawaran hybrid berbasis cloud terkemuka IBM® untuk webMethods, seiring dengan perkembangan platform menuju layanan mikro dan penerapan berbasis kontainer.

Integrasi COE

Sebagian besar keberhasilan proyek ini adalah organisasi dan budaya daripada murni teknis. Alih-alih membiarkan pekerjaan integrasi tetap terfragmentasi di seluruh regu individu, tumpukan IBM® WebMethods membantu AXA Brazil membangun COE formal dengan mandat yang jelas dan kepemilikan terpusat.

Sebelumnya, silo, praktik yang tidak konsisten dan tata kelola yang terbatas memfragmentasi upaya integrasi. Arsitek dan pengembang tersebar di berbagai regu, dengan sedikit keselarasan pada standar atau arah platform jangka panjang. COE menyatukan peran ini di bawah kepemimpinan terpadu, menggabungkan kemampuan arsitektur baru dengan pengembang yang ada. Ini juga menciptakan akuntabilitas bersama untuk desain integrasi, kualitas pengiriman, dan evolusi platform.

COE memperkenalkan standar yang konsisten untuk desain API, keamanan, dan pencatatan, didukung oleh irama tata kelola reguler namun ringan. Ulasan mingguan dan bulanan, standar kode bersama, dan pola penggunaan kembali yang ditentukan meningkatkan prediktabilitas tanpa membebani tim pengiriman. Alat bantu kerja terkoordinasi dan peningkatan transparansi, memungkinkan kepemimpinan untuk mendukung pengembang daripada memperkenalkan proses yang tidak perlu.

Struktur ini menekankan pemberdayaan atas kontrol. Dengan memusatkan keahlian dan mendorong penggunaan kembali pelajaran dan pola bersama, COE menciptakan lingkungan di mana tim dapat belajar dan meningkatkan bersama. Selama hampir tiga tahun, pendekatan ini meningkatkan kematangan platform integrasi dari level 1 (“awal”) ke level 3 pada skala internal AXA, di mana 5 mewakili “dioptimalkan”. Solusi ini juga memperkenalkan tata kelola formal dan proses terdokumentasi yang sekarang dibagikan di seluruh tim.

COE sudah memberikan hasil yang terukur, termasuk lebih sedikit insiden dan peningkatan efisiensi operasional, dengan tren yang menunjukkan pengurangan tiket dukungan yang berkelanjutan hingga 2025.

Dampak: Ketersediaan tinggi, biaya lebih rendah

Hasil bisnis dan operasional

Modernisasi integrasi memberikan beberapa hasil konkret:

  • Ketersediaan tinggi dalam skala besar: Selama beberapa tahun terakhir, AXA Brazil memproses lebih dari 40 juta transaksi dengan ketersediaan mendekati empat sembilan. Dari Januari hingga Mei 2025 saja, platform menangani 22 juta transaksi dengan keandalan empat sembilan dan waktu resolusi rata-rata empat jam.
  • Waktu respons rendah di tempat yang paling penting: Waktu respons API dijaga cukup rendah untuk mendukung penawaran asuransi terbuka real-time dan bantuan pelanggan real-time, di mana penundaan detik dapat mengubah hasilnya.
  • Meningkatkan kematangan dan penggunaan kembali rekayasa: Komponen dan pola bersama mengurangi integrasi yang berlebihan, mengurangi waktu untuk bergabung dengan mitra baru.
  • Efisiensi biaya yang lebih baik: Model lisensi lokal berdasarkan kapasitas server memungkinkan AXA Brazil mengoptimalkan kinerja dan menghindari lonjakan biaya per transaksi.

Manfaat bagi pelanggan akhir

Untuk pelanggan akhir dan broker, pekerjaan teknis diterjemahkan ke dalam peningkatan nyata:

  • Penawaran yang lebih cepat dan lebih kompetitif dalam perjalanan asuransi terbuka, karena AXA dapat mengkonsumsi dan menanggapi data ekosistem standar dengan latensi rendah
  • Bantuan pinggir jalan real-time yang mengoordinasikan klaim, penarik, dan berbagi perjalanan dalam satu alur kerja, mengurangi stres selama insiden
  • Pengalaman omnichannel yang lebih mulus, dengan API dasar yang sama yang melayani portal, pasar digital, dan saluran mitra

Model operasi yang berpusat pada API ini mendukung tujuan keseluruhan asuransi terbuka—transparansi yang lebih besar, kontrol data pelanggan, dan produk yang lebih dipersonalisasi.

Dari tantangan operasional hingga fondasi yang dapat diskalakan

AXA Brazil telah mengubah tantangan operasional menjadi peluang untuk menstandardisasi lingkungan integrasi dan memperkuat inti teknologinya. Dengan mengonsolidasikan integrasi dalam COE khusus dan mengadopsi IBM® WebMethods Hybrid Integration, organisasi sekarang mengoperasikan platform dengan ketersediaan tinggi dan latensi rendah. Platform ini mendukung puluhan juta transaksi dan mengorkestrasikan perjalanan pelanggan multi-mitra yang kompleks.

Pilihan arsitektur yang dibuat— penerapan on premises untuk SLA yang ketat dan kontrol biaya, pola API-first, tata kelola yang kuat, dan tim Integrasi terpadu — memosisikan platform untuk berkembang menuju hiperotomatisasi. Saat IBM memperluas WebMethods dan penawaran terkait dengan portofolio data dan AI-nya, perusahaan asuransi seperti AXA Brazil mendapatkan jalur untuk menggabungkan orkestrasi berbasis AI, pemantauan lanjutan, dan otomatisasi berbasis agen. Mereka dapat melakukannya tanpa membangun kembali fondasi.

Dengan membangun pada Integrasi dan API management tumpukan IBM®, AXA Brazil sekarang dapat memperluas platformnya ke produk baru, mitra, dan skenario otomatisasi. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengikuti pelanggan ke perjalanan baru tanpa menerapkan kembali inti setiap saat, sambil memberikan pengalaman yang lebih tangguh ketika mereka paling penting.

André Grecchi

Head of IT Architecture and Infrastructure, AXA Brazil

Alexis Peschiera

Senior Product Marketer

IBM