Bagaimana IBM watsonx Orchestrate mengubah intelijen pengadaan yang kompleks menjadi peluang bagi kontraktor pemerintah skala kecil

Platform pengadaan GovPulse.io dari Avid Solutions mengelola alur kerja kompleks yang dibangun dari sejumlah besar data untuk memberi kontraktor pemerintah intelijen regulasi real-time dan peluang pengadaan.
Banyak alat bantu pengadaan AI yang dapat meringkas dokumen. Namun, GovPulse.io ditujukan untuk mengatasi tantangan yang lebih sulit dan lebih penting: mengidentifikasi berbagai informasi yang relevan—perubahan regulasi, pergeseran pendanaan, prioritas lembaga, dan sinyal persaingan—yang dapat menumbuhkan bisnis kontraktor pemerintah secara signifikan. Govpulse.io melakukan hal ini dengan menggabungkan agregasi data real-time di seluruh sumber federal dan kotamadya dengan prioritas yang didukung AI, sehingga pengguna tidak hanya menemukan peluang—tetapi juga memahami peluang mana yang layak dikejar.
Platform GovPulse.io, yang dikembangkan oleh mitra IBM Avid Solutions Inc., memantau perkembangan terkini dalam lingkungan regulasi federal, peluang pengadaan, dan perubahan kebijakan secara real-time serta menampilkannya melalui interaksi bahasa alami. Platform ini juga membantu pengguna mengevaluasi apa yang layak dikejar dan mendukung pembuatan draf berdasarkan dokumen internal organisasi—seperti pernyataan kemampuan, dokumen kebijakan, dan banyak lagi.
Proses ini sangat penting untuk pengguna inti Govpulse.io—kontraktor pemerintah skala kecil dan menengah (GovCons), konsultan dan organisasi sektor publik—yang bekerja tanpa tim pengembangan bisnis besar atau analis khusus.
Dengan IBM® watsonx Orchestrate® dan watsonx.ai®, Avid memperkirakan bahwa pengguna mengidentifikasi peluang lebih awal dan mengurangi waktu riset manual sekitar 70%.
Untuk kontraktor dan organisasi kecil yang bekerja di lingkungan peluang sektor publik, hambatan sebenarnya bukan hanya menulis proposal. Yang menjadi masalah adalah upaya konstan yang diperlukan untuk memindai sumber, menafsirkan relevansi, dan memutuskan di mana mengalokasikan waktu pengambilan informasi dan penyusunan proposal yang terbatas. Risikonya tinggi: kehilangan kesempatan pengadaan atau perubahan peraturan dapat merugikan kontraktor kecil ratusan ribu dolar dalam bentuk pendapatan yang hilang atau risiko kepatuhan.
Govpulse.io mengambil dari berbagai sumber data termasuk data.gov, grants.gov, research.gov dan SAM.gov, dan mengindeks 13.662 domain negara bagian, kabupaten, dan kotamadya di seluruh 50 negara bagian. Pengguna dapat mengunggah pernyataan kemampuan, dokumen kebijakan, panduan gaya dan materi domain lainnya sehingga agen dapat bekerja berdasarkan bahasa dan keahlian organisasi yang sebenarnya. Hal itu membuat sistem ini secara material berbeda dari sekadar menjatuhkan RFP ke dalam chatbot tujuan umum dan meminta draf.
Hasilnya: kecocokan peluang yang sangat relevan dan artefak first-pass yang lebih kuat yang didasarkan pada dokumentasi pengguna sendiri.
IBM Watsonx Orchestrate mendukung lapisan kecerdasan inti GovPulse.io—yang menangani pengaturan alur kerja, analisis dokumen, ringkasan, dan pembuatan aset akhir. Sementara itu, IBM watsonx.ai menghasilkan respons percakapan yang mengubah data pengadaan mentah menjadi rekomendasi tawaran, analisis kepatuhan, dan insight yang dapat ditindaklanjuti. Platform ini dibangun berdasarkan arsitektur API-first yang diimplementasikan di IBM Cloud Code Engine.
Pada tingkat tinggi, alur kerja dimulai dengan kueri pengguna yang memasuki titik akhir obrolan yang kompatibel dengan OpenAI, kemudian melewati validasi API, pengaturan streaming, dan penanganan agen. Dari sana, sistem menganalisis maksud, merutekan permintaan, memperkaya data dan mengirimkan respons kembali ke pengguna.
Alur kerja arsitektur di bawah ini menunjukkan perjalanan itu secara visual. Kueri klien berada di bagian atas, layanan API memeriksa di lapisan berikutnya dan analisis agen AI serta pengetikan kueri di lapisan tengah. Render respons muncul di akhir (kanan atas) sebagai tabel, respons obrolan, atau dasbor.
Sisi penyerapan dibangun di sekitar serangkaian sumber data utama pemerintah: SAM.gov Opportunities API v2 untuk peluang kontrak federal langsung, USASpending.gov API v2 untuk analisis pengeluaran dan penghargaan lembaga, dan layanan pencarian pemerintah lokal yang menyelesaikan URL pengadaan di seluruh domain kotamadya.
Dalam diagram arsitektur di bawah ini, bagian tengah (hijau) adalah tempat komponen IBM muncul: lapisan inferensi LLM berjalan pada IBM watsonx.ai (Essentials adalah paket waktu proses watsonx.ai dengan biaya sesuai penggunaan) dengan model meta-llama atau llama-3-3-70b-instruct. Di bawahnya, mesin pemrosesan kueri menangani pemrosesan bahasa alami (NLP) dan tugas-tugas resolusi maksud seperti ekstraksi lokasi, disambiguasi singkatan, perutean agensi, dan resolusi fitur berbasis tingkatan.
Mesin pengolah kueri adalah modul Node.js khusus (govpulse-ai-agent.js) yang melakukan ekstraksi dan routing terstruktur sebelum pemanggilan model apa pun. Modul ini menangani:
Pekerjaan NLP—menafsirkan dan mengklasifikasikan kueri pengguna mentah—dilakukan oleh IBM watsonx.ai (llama-3-3-70b-instruct). Mesin khusus kemudian bertindak berdasarkan klasifikasi tersebut untuk memperkaya dan merutekan permintaan.
Blok agregasi intelijen kemudian menyusun output akhir dengan menggabungkan konten respons yang dihasilkan dengan data pemerintah terstruktur, termasuk pembuatan tabel HTML dan opsi ekspor untuk Excel, file CSV, dan PDF.
Lapisan orkestrasi dan waktu proses sama pentingnya. IBM watsonx Orchestrate menyediakan permukaan agen dan orkestrasi, yang mengoordinasikan panggilan alat dan mengelola pipeline respons dari kueri ke output.
Selanjutnya, ketika menggabungkan output model watsonx.ai dengan dokumen organisasi pengguna sendiri melalui lapisan agregasi intelijen, sistem menghasilkan draf proposal dan aset dokumen lainnya. Pernyataan kemampuan dan dokumen kebijakan menjadi dasar pembuatan draf dan Orchestrate mengoordinasikan kapan dan bagaimana komposisi itu terjadi. Waktu proses nirserver berjalan di IBM Cloud Code Engine, dengan penskalaan otomatis dan dukungan untuk perilaku streaming dan batch.
Semua komponen ini bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan khusus pengadaan, seperti penemuan peluang, normalisasi data, perutean yang sesuai dengan domain, penyusunan respons, dan produksi dokumen.
Hasilnya mengesankan. Perusahaan GovCon kecil mengurangi waktu riset manual sekitar 70%, menemukan peluang lebih awal dalam proses dan meningkatkan kualitas keputusan go atau no-go. Selain itu, pengguna nonteknis dapat memantau perubahan prioritas lembaga tanpa bantuan analis, sehingga organisasi yang lebih kecil pun dapat mengakses kemampuan intelijen dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan jika harus merekrut staf secara langsung.
Ada juga pelajaran penting terkait produk tentang bagaimana pengalaman berkembang: output model yang lebih baik itu penting, tetapi model interaksi juga sama pentingnya. Asumsi awal tim Avid adalah bahwa pengguna menginginkan lebih banyak data.
Namun, yang sebenarnya dibutuhkan adalah data yang lebih sedikit tetapi lebih relevan. Temuan ini mendorong desain ke arah mesin penentuan prioritas intelijen, bukan alat agregasi sederhana. Adopsi meningkat ketika platform menyampaikan pengarahan mingguan daripada memaksa pengguna untuk menanyakan sistem secara konstan.
Arsitektur GovPulse.io dirancang untuk memperluas cakupan hal-hal yang dapat dipantau dan dihasilkan oleh sistem. Peta jalannya mencakup lingkup pengadaan negara bagian, lokal dan pendidikan (SLED) yang lebih luas, analisis prediktif untuk kendaraan kontrak yang akan datang dan prioritas pengeluaran dan integrasi watsonx Orchestrate yang lebih dalam. Dengan cara ini, platform dapat beralih dari menampilkan intelijen ke penyusunan strategi respons dan ringkasan peluang. Proses ini membutuhkan lebih banyak sumber, lebih banyak kedalaman alur kerja dan lebih banyak output yang dikemas, tanpa mengganti arsitektur inti.
Dengan membangun Govpulse.io di tumpukan IBM, Avid Solutions mengambil tantangan riset dan proposal sektor publik yang berantakan dan mengubahnya menjadi alur kerja berbentuk platform. Bagi pengguna akhir, hal ini berarti tim GovCon yang lebih kecil dapat beralih dari sinyal-sinyal pemerintah yang terpisah-pisah ke peluang yang telah diprioritaskan, informasi yang dapat digunakan kembali, serta hasil kerja yang siap digunakan dalam satu sistem. Bagi pengembang, IBM menyediakan landasan yang praktis untuk menerapkan solusi ini di lebih banyak lembaga, lebih banyak kumpulan data, dan lebih banyak alur kerja pengguna akhir.