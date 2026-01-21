Masif dan multibahasa: Bagaimana IBM membuka basis pengetahuan Wikipedia untuk pengembang LLM dan AI

Wikipedia terkenal dengan ketelitiannya, aksesibilitas yang luas dan kepercayaan yang dibangunnnya. Kunci dari karakteristik ini adalah penciptaan dan pemeliharaan komunitasnya. Kompilasi pengetahuan besar-besaran ini, hingga 300 bahasa dan 25 miliar tampilan bulanan, adalah sumber informasi yang andal, kolaboratif, dan sumber terbuka yang digunakan oleh banyak orang setiap hari.

Namun, dengan munculnya AI, aksesibilitas mesin menimbulkan tantangan baru bagi organisasi yang mengembangkan dan mendukung Wikipedia. Wikidata, platform terbuka yang terhubung yang membuat data Wikipedia tersedia bagi ribuan pengembang di seluruh lingkungan sumber terbuka, diperlukan untuk membuat grafik pengetahuan data multibahasa yang masif ini (dengan sekitar 120 juta entri dan 2,4 miliar suntingan hingga saat ini) lebih mudah diakses dan dapat digunakan oleh model bahasa besar (LLMs).

Setelah menguji beberapa basis data vektor, Wikimedia Deutschland, organisasi yang mengembangkan Wikidata, mengandalkan DataStax Astra DB di IBM watsonx.data. Dibandingkan dengan komputasi vektor secara lokal, Astra DB yang dapat diskalakan, latensi rendah meningkatkan kecepatan kueri, faktor penting untuk Retrieval-Augmented Generation (RAG) aplikasi, sebanyak 30 kali lipat. Waktu pengembangan di Wikimedia Deutschland mengalami pengurangan 90%, karena tim pengembangnya sekarang dapat fokus pada inovasi alih-alih pada hosting dan pemeliharaan infrastruktur data.