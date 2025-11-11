Bagaimana IBM Instana membuat observabilitas lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih prediktif

Instana Intelligent Investigation menggunakan AI agen untuk secara otomatis menyelidiki insiden, menghubungkan gejala, dan memandu pengguna menuju penyelesaian.

Lebih dari sekadar meringkas apa yang salah, Instana bertindak seperti SRE yang terampil, memandu Anda melalui hubungan sebab-akibat dan merekomendasikan langkah selanjutnya. Hasilnya adalah aplikasi yang lebih kuat, lebih sedikit masalah, waktu resolusi yang lebih cepat (mengurangi MTTR) dan lebih sedikit kerja keras manual, semuanya dengan jawaban berbasis data yang dapat dijelaskan yang meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap perbaikan.

Dengan mengubah data observabilitas menjadi narasi yang dapat ditindaklanjuti, Instana membantu tim operasi aplikasi tidak terlalu berfokus pada penyelesaian masalah dan menggunakan waktu mereka untuk memberikan nilai lebih.