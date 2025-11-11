Bagaimana IBM Instana membuat observabilitas lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih prediktif

Fungsi pemantauan sintetis Instana memungkinkan pengguna DevOps dan SRE Instana untuk menerapkannya sejak awal dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan dengan menjalankan pengujian sintetis tingkat produksi di lingkungan pra-produksi.
Menggunakan panggilan OpenAPI sederhana atau alat command-line, tim dapat mengaktifkan pengujian ini di Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, atau pipeline Azure DevOps. Hasilnya adalah kemampuan untuk menggunakan definisi pengujian tunggal di semua lingkungan—pengembangan, pengujian, pengujian akhir, dan produksi—untuk membantu menegakkan standar kinerja dan ketersediaan sebelum kode diaktifkan. Ini berarti lebih sedikit regresi, masukan yang lebih cepat, dan kepercayaan rilis yang lebih tinggi. Dan karena pengujian dibangun dengan fondasi observabilitas Instana yang mendalam, hasil pengujian sintetis diperkaya dengan konteks dari aplikasi, infrastruktur, dan pemantauan pengguna akhir.
Observabilitas CI/CD membantu tim menyediakan aplikasi dengan kecepatan dan disiplin, sehingga mereka dapat menangkap masalah lebih awal, bukan setelah peluncuran.