Bagaimana IBM Instana membuat observabilitas lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih prediktif

Semua orang ingin membangun lebih cepat, merilis lebih cerdas, bereaksi lebih cepat, dan menskalakan secara instan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, klien, dan pengguna mereka.

Teknologi cloud-native, seperti layanan mikro, kontainer, dan Kubernetes, membantu tim aplikasi menjadi lebih responsif sambil beroperasi lebih efisien. Sayangnya, teknologi ini juga menciptakan kompleksitas besar yang dapat menyebabkan kesenjangan visibilitas, dan setiap pembaruan atau rilis baru memperlebar kesenjangan tersebut.

Itulah sebabnya pemangku kepentingan aplikasi dari arsitek dan pengembang hingga admin, DevOps, dan insinyur keandalan situs (SRE) dapat merasa bahwa menjaga aplikasi tetap andal, sehat, dan berkinerja baik adalah upaya tanpa akhir.

Pendekatan Instana terhadap observabilitas

Pendekatan Instana terhadap observabilitas bersifat unik dalam 3 cara berbeda:

  • Otomatisasi ada di mana-mana di sepanjang siklus hidup pemantauan.
  • Konteks real-time yang selalu akurat, selalu memahami bagaimana layanan dan tumpukan teknologi berinteraksi.
  • Tindakan cerdas untuk membantu menciptakan insight dari data, dan bertindak tepat untuk memperbaiki masalah atau bahkan menghindarinya sejak awal.

Faktanya, otomatisasi, konteks, dan tindakan cerdas telah identik dengan Instana sejak awal, bersama dengan machine learning bawaan.

Memperluas observabilitas untuk era AI

Tahun ini, IBM telah membawa kemampuan inti tersebut ke tingkat yang baru dengan menambahkan fitur yang dirancang untuk bisnis berbasis AI saat ini, meningkatkan cara tim mengamati, memahami, dan mengoptimalkan beban kerja tradisional dan berbasis AI.

1. Investigasi insiden cerdas dengan dukungan AI agen

Instana Intelligent Investigation menggunakan AI agen untuk secara otomatis menyelidiki insiden, menghubungkan gejala, dan memandu pengguna menuju penyelesaian.

Lebih dari sekadar meringkas apa yang salah, Instana bertindak seperti SRE yang terampil, memandu Anda melalui hubungan sebab-akibat dan merekomendasikan langkah selanjutnya. Hasilnya adalah aplikasi yang lebih kuat, lebih sedikit masalah, waktu resolusi yang lebih cepat (mengurangi MTTR) dan lebih sedikit kerja keras manual, semuanya dengan jawaban berbasis data yang dapat dijelaskan yang meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap perbaikan.

Dengan mengubah data observabilitas menjadi narasi yang dapat ditindaklanjuti, Instana membantu tim operasi aplikasi tidak terlalu berfokus pada penyelesaian masalah dan menggunakan waktu mereka untuk memberikan nilai lebih.

2. Memantau dan mengelola beban kerja AI dengan observabilitas gen AI

Visibilitas Instana tentang AI generatif dan entitas agen dalam aplikasi mencatat kinerja, penggunaan sumber daya, dan telemetri tingkat model untuk membantu tim memahami tidak hanya cara kerja AI, tetapi juga perilakunya (dan alasannya).

Pada saat yang sama, Instana menggunakan AI untuk mengamati lingkungan Anda yang lebih luas. Dengan baselining adaptif, peringatan kontekstual, dan deteksi anomali proaktif, sistem ini mempelajari keadaan normal sistem Anda dan menunjukkan penyimpangan sebelum menjadi insiden. Hasilnya adalah efisiensi operasional, pengurangan kebisingan, dan aplikasi yang didukung AI yang lebih andal.

3. Observabilitas CI/CD dengan pemantauan sintetis bawaan

Fungsi pemantauan sintetis Instana memungkinkan pengguna DevOps dan SRE Instana untuk menerapkannya sejak awal dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan dengan menjalankan pengujian sintetis tingkat produksi di lingkungan pra-produksi.

Menggunakan panggilan OpenAPI sederhana atau alat command-line, tim dapat mengaktifkan pengujian ini di Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, atau pipeline Azure DevOps. Hasilnya adalah kemampuan untuk menggunakan definisi pengujian tunggal di semua lingkungan—pengembangan, pengujian, pengujian akhir, dan produksi—untuk membantu menegakkan standar kinerja dan ketersediaan sebelum kode diaktifkan. Ini berarti lebih sedikit regresi, masukan yang lebih cepat, dan kepercayaan rilis yang lebih tinggi. Dan karena pengujian dibangun dengan fondasi observabilitas Instana yang mendalam, hasil pengujian sintetis diperkaya dengan konteks dari aplikasi, infrastruktur, dan pemantauan pengguna akhir.

Observabilitas CI/CD membantu tim menyediakan aplikasi dengan kecepatan dan disiplin, sehingga mereka dapat menangkap masalah lebih awal, bukan setelah peluncuran.

Mengembangkan observabilitas menjadi tindakan cerdas

Ketika organisasi meningkatkan penggunaan AI dan otomatisasi, observabilitas harus berkembang dari pemantauan pasif menjadi tindakan proaktif dan cerdas. Instana memimpin evolusi itu dengan menjembatani observabilitas tradisional dengan insight berbasis AI dan pengambilan keputusan.

Inovasi terbaru Instana—investigasi AI agentic, observabilitas beban kerja AI, dan otomatisasi CI/CD—menggambarkan langkah selanjutnya dalam perjalanan menuju sistem penyembuhan mandiri dan pengoptimalan mandiri.

Dengan otomatisasi, konteks, dan kecerdasan sebagai intinya, Instana membantu tim bekerja lebih cepat, melakukan perbaikan lebih cerdas, dan membangun dengan percaya diri.

