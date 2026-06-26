Bagaimana IBM® membantu SupPlant mengubah miliaran sinyal data menjadi keputusan irigasi secara real time dalam skala global

Gelombang panas tidak menunggu petani untuk menafsirkan dasbor. Ketika tanah mulai mengering, pertumbuhan buah dapat melambat, dan saat kondisi cuaca berubah dalam semalam, keputusan mengenai irigasi harus diambil dengan cepat dan penuh keyakinan. Terlalu sedikit air dapat menyebabkan tanaman mengalami stres dan menurunkan hasil panen, sedangkan terlalu banyak air dapat memboroskan air, energi, dan biaya.

SupPlant membangun pengalaman digital yang berpusat pada momen-momen tersebut. Perusahaan ini mengubah data dari sensor, satelit, cuaca, dan tanaman menjadi rekomendasi irigasi yang jelas, lalu menyampaikannya melalui WhatsApp. Rekomendasi tersebut membantu lebih dari 100.000 petani di 14 negara dan untuk lebih dari 33 jenis tanaman mengambil tindakan sebelum perubahan kondisi di lapangan berkembang menjadi masalah yang mahal.

Ruang lingkup pekerjaan mereka adalah tantangan teknik yang sudah dikenal: menyerap beragam data, memprosesnya dengan cepat, menjadikannya berguna, melayani beberapa segmen pengguna, dan menjaga pengalaman tetap sederhana.

Penerapan SupPlant menjadi pelajaran yang berharga bagi tim yang membangun sistem AI. Tantangan terbesar tidak selalu terletak pada model AI, melainkan pada kemampuan menyampaikan jawaban yang tepat kepada pengguna yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat.

Postingan ini membahas bagaimana SupPlant membangun solusi cloud di AWS menggunakan IBM® Confluent, Astra DB di IBM® watsonx.data, mesin analitik, serta model AI yang mendukung proses konsumsi data, pemrosesan, dan penyampaian rekomendasi secara real time. Seluruh komponen tersebut bekerja bersama dengan WhatsApp untuk menghasilkan dan menyampaikan rekomendasi irigasi yang dipersonalisasi dan akurat—dalam skala global.