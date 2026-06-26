Bagaimana IBM® membantu SupPlant mengubah miliaran sinyal data menjadi keputusan irigasi secara real time dalam skala global

SupPlant mengubah data dari sensor, satelit, cuaca, dan tanaman menjadi rekomendasi irigasi secara real time yang membantu petani mengambil keputusan yang lebih baik di 14 negara dan untuk 33 jenis tanaman, dengan memanfaatkan IBM® watsonx.data untuk menyimpan dan mengambil data serta IBM® Confluent untuk menyampaikan rekomendasi.
Gelombang panas tidak menunggu petani untuk menafsirkan dasbor. Ketika tanah mulai mengering, pertumbuhan buah dapat melambat, dan saat kondisi cuaca berubah dalam semalam, keputusan mengenai irigasi harus diambil dengan cepat dan penuh keyakinan. Terlalu sedikit air dapat menyebabkan tanaman mengalami stres dan menurunkan hasil panen, sedangkan terlalu banyak air dapat memboroskan air, energi, dan biaya.
SupPlant membangun pengalaman digital yang berpusat pada momen-momen tersebut. Perusahaan ini mengubah data dari sensor, satelit, cuaca, dan tanaman menjadi rekomendasi irigasi yang jelas, lalu menyampaikannya melalui WhatsApp. Rekomendasi tersebut membantu lebih dari 100.000 petani di 14 negara dan untuk lebih dari 33 jenis tanaman mengambil tindakan sebelum perubahan kondisi di lapangan berkembang menjadi masalah yang mahal.
Ruang lingkup pekerjaan mereka adalah tantangan teknik yang sudah dikenal: menyerap beragam data, memprosesnya dengan cepat, menjadikannya berguna, melayani beberapa segmen pengguna, dan menjaga pengalaman tetap sederhana.
Penerapan SupPlant menjadi pelajaran yang berharga bagi tim yang membangun sistem AI. Tantangan terbesar tidak selalu terletak pada model AI, melainkan pada kemampuan menyampaikan jawaban yang tepat kepada pengguna yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat.
Postingan ini membahas bagaimana SupPlant membangun solusi cloud di AWS menggunakan IBM® Confluent, Astra DB di IBM® watsonx.data, mesin analitik, serta model AI yang mendukung proses konsumsi data, pemrosesan, dan penyampaian rekomendasi secara real time. Seluruh komponen tersebut bekerja bersama dengan WhatsApp untuk menghasilkan dan menyampaikan rekomendasi irigasi yang dipersonalisasi dan akurat—dalam skala global.
SupPlant melayani tiga kelompok pengguna utama. Petani skala kecil yang umumnya mengelola lahan hingga 50 hektare menggunakan produk "Plant" tanpa sensor. Perusahaan pertanian yang mengelola tanaman bernilai tinggi seperti alpukat, jeruk, almond, dan anggur menggunakan produk SNS berbasis sensor dari SupPlant untuk mendukung irigasi presisi. Terakhir, pemerintah dan program pertanian berskala besar menggunakan model hybrid yang menggabungkan sensor fisik dengan data satelit untuk mendukung banyak petani di wilayah yang luas.
Di seluruh segmen pengguna, kebutuhannya tetap sama, yaitu memperoleh panduan irigasi yang dapat ditindaklanjuti. Dalam konteks ini, pertanian presisi berarti memanfaatkan data mengenai tanaman, tanah, cuaca, dan kondisi tanaman untuk menentukan kapan irigasi harus dilakukan serta berapa banyak air yang perlu diberikan.
Desain SupPlant berangkat dari sebuah pengamatan praktis: banyak petani tidak memiliki waktu untuk melakukan analisis yang kompleks maupun memiliki tim agronomi khusus (agronomi adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan tanaman dan tanah). Oleh karena itu, teknologi SupPlant menjalankan proses analitik dan agronomi di balik layar, kemudian menyampaikan rekomendasi yang ringkas melalui saluran yang sudah akrab bagi pengguna, yaitu WhatsApp.
Produk ini mendukung penerapan berbasis sensor, yaitu ketika data lapangan berkualitas tinggi tersedia secara langsung. Selain itu, produk ini juga mendukung penerapan tanpa sensor, di mana data satelit dan cuaca digunakan untuk menghasilkan rekomendasi bagi lahan pertanian tanpa memerlukan peralatan khusus. Sensor memberikan tingkat presisi yang tinggi, sedangkan model yang didukung oleh data satelit memberikan cakupan yang lebih luas. Arsitektur pengalaman digital SupPlant mendukung kedua penerapan tersebut tanpa perlu membangun sistem terpisah untuk setiap pasar, jenis tanaman, atau segmen pelanggan.
Diagram arsitektur ini disusun dari kiri ke kanan: dimulai dari terjadinya peristiwa data secara real time, dilanjutkan dengan proses penyerapan dan penyajian data, kemudian pembuatan rekomendasi, hingga akhirnya rekomendasi tersebut diterima oleh petani melalui WhatsApp. Alur visual yang tampak sederhana ini sebenarnya menyembunyikan sejumlah keputusan rekayasa yang penting.
Sisi kiri diagram menunjukkan lapisan sumber data. Lapisan ini mencakup sensor lapangan yang bekerja secara real time untuk mengumpulkan data mengenai pohon, buah, tanah, tekanan air, dan batang tanaman. Selain itu, lapisan ini juga mencakup citra satelit yang dikorelasikan oleh SupPlant dengan data dari sensor lapangan, sehingga pengetahuan yang diperoleh dari lahan yang telah dilengkapi sensor dapat diterapkan pada area yang lebih luas yang tidak memiliki sensor.
Data sensor diperkaya dengan data prakiraan cuaca, informasi petani dan tanaman, kondisi kesehatan vegetasi, struktur kanopi, kelembapan tanah, serta data mengenai tekanan panas dan kekurangan air. Selain itu, lapisan ini juga dilengkapi dengan data historis yang mencakup lebih dari 2.200 musim tanam pada lebih dari 40 jenis tanaman.
Poin-poin data tersebut tidak semuanya diterima dengan cara yang sama. Data sensor dapat diterima nyaris seketika, sedangkan data cuaca, citra satelit, catatan petani, dan informasi tanaman dapat masuk dengan jadwal yang lebih lambat. Oleh karena itu, arsitektur harus mampu menyerap data streaming maupun batch, menormalkan berbagai masukan tersebut, dan membuatnya dapat digunakan secara terpadu. Proses pemuatan batch melalui API dari penyedia data memindahkan data ke lapisan data terpusat, tempat data tersebut diproses, disimpan, dan diambil kembali untuk kebutuhan analitik.
Bagian tengah diagram menampilkan Astra DB di IBM® watsonx.data. Astra DB, yang dibangun di atas Apache Cassandra, berfungsi sebagai basis data operasional NoSQL yang dirancang untuk menyimpan dan mengambil data yang tidak sesuai dengan struktur baris dan kolom pada basis data relasional tradisional.
Hal ini menjadikannya sangat sesuai untuk menangani data sensor, data satelit, dan data peristiwa dalam volume tinggi. Dalam arsitektur SupPlant, lapisan ini mendukung penyimpanan yang dapat diskalakan, pengambilan data yang cepat, serta akses secara real time bagi mesin analitik dan sistem rekomendasi. Astra DB juga membantu mengotomatiskan proses penyerapan dan pengambilan data sensor maupun data satelit, sehingga data tersebut dapat diperkaya dan dimanfaatkan untuk kebutuhan AI.
Lapisan data mentah mendukung baik penyusunan rekomendasi secara langsung maupun peningkatan model dalam jangka panjang. Sebagai contoh, sensor pada tanaman alpukat dapat merekam snapshot ukuran buah setiap setengah jam. Data mentah tersebut kemudian diproses menjadi ringkasan harian, deteksi anomali, identifikasi transisi tahap pertumbuhan, analisis akhir musim, serta perbandingan antarjenis tanaman, antarmusim, dan antarpetani.
Mesin analitik memproses data cuaca, tanaman, dan irigasi dan memasukkannya ke dalam model ML/AI untuk mendeteksi stres tanaman (dari panas atau kekurangan air, misalnya), memprediksi kebutuhan irigasi dan memperkirakan pertumbuhan atau hasil. Tujuannya bukan untuk menampilkan setiap variabel kepada petani. Melainkan bertujuan menghasilkan rekomendasi tindakan terbaik berikutnya, seperti melakukan irigasi hari ini, menambah irigasi pada malam hari sebelum gelombang panas, menyelidiki peringatan kelembapan tanah yang rendah, atau menyesuaikan rencana irigasi mingguan.
Melalui model Growth-Based Irrigation milik SupPlant, sensor mengirimkan data tanaman dan kondisi iklim ke cloud. Sistem kemudian memproses data tersebut dan dapat mendukung irigasi otonom, yaitu ketika kondisi tanaman yang terukur secara langsung menentukan perilaku sistem irigasi. SupPlant menggunakan lokasi referensi yang dilengkapi sensor ini sebagai ground truth—data dunia nyata yang telah divalidasi dan digunakan untuk melatih serta menguji model. Hasilnya kemudian dimanfaatkan untuk menyempurnakan model tanaman dan koefisien tanaman, yaitu parameter yang digunakan untuk memperkirakan kebutuhan air tanaman pada setiap tahap pertumbuhannya.
Diagram kemudian beralih dari lapisan rekomendasi ke mekanisme pengiriman pesan secara real time. Antrean pesan berfungsi sebagai buffer, sehingga satu bagian sistem dapat memublikasikan tugas, sementara bagian lain memprosesnya sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Kafka umumnya digunakan sebagai event bus, tempat produsen memublikasikan peristiwa dan konsumen membacanya. Dalam arsitektur ini, SupPlant menggunakan IBM® Confluent sebagai antrean pesan berbasis Kafka yang berada di antara lapisan analitik dan mekanisme pengiriman pesan melalui WhatsApp.
Pemisahan tersebut sangat penting. Seorang petani mungkin ingin menerima rekomendasi mingguan pada waktu tertentu. Peringatan cuaca ekstrem harus dapat dikirim kepada ratusan ribu petani secara bersamaan saat terjadi peristiwa puncak. Oleh karena itu, arsitektur tidak dapat bergantung pada hubungan langsung yang rapuh antara model AI dan mekanisme pengiriman pesan. Dengan memanfaatkan event bus, SupPlant dapat menyerap lonjakan beban kerja, merutekan peristiwa secara efisien, serta menjaga keandalan proses penyampaian pesan meskipun permintaan terus meningkat.
Sisi kanan diagram menampilkan lapisan rekomendasi secara real time. Rekomendasi, peringatan, dan dukungan disampaikan melalui WhatsApp, sehingga petani dapat menerima panduan irigasi mingguan, peringatan sesuai kebutuhan, serta bantuan tanpa harus menginstal aplikasi tambahan atau masuk ke portal.
IBM® watsonx.data menyediakan fondasi data bagi SupPlant untuk mengelola data pertanian yang bervolume tinggi dan sensitif terhadap waktu. Astra DB mendukung akses cepat ke konteks historis dan operasional yang dibutuhkan oleh mesin rekomendasi ketika kondisi lapangan saat ini, riwayat pertumbuhan tanaman, data satelit, dan sinyal cuaca perlu dianalisis secara bersamaan. Astra DB di IBM® watsonx.data membantu menjadikan berbagai masukan tersebut siap digunakan untuk analitik dan AI, sekaligus mendukung pengambilan tindakan secara real time serta peningkatan model dalam jangka panjang.
IBM® Confluent dan Kafka mendukung lapisan berbasis peristiwa yang menghubungkan rekomendasi dengan mekanisme penyampaian kepada petani. Model, algoritma, dan layanan analitik dapat memublikasikan peristiwa berupa rekomendasi irigasi, peringatan, dan ajakan untuk bertindak tanpa bergantung secara langsung pada mekanisme pengiriman melalui WhatsApp. Pemisahan ini membantu SupPlant menangani lonjakan permintaan, seperti mengirimkan peringatan gelombang panas kepada sejumlah besar petani tanpa membebani sistem.
Hasilnya adalah pengalaman yang lebih sederhana bagi para petani. Pesan mingguan dapat merekomendasikan jumlah air yang perlu diberikan untuk irigasi. Peringatan gelombang panas dapat memberi tahu petani untuk menambah irigasi pada malam hari sebelum tanaman mengalami stres. Selain itu, citra satelit dapat membantu menjelaskan kondisi di lapangan, seperti kelembapan tanah yang tidak merata yang mengindikasikan adanya masalah pada katup atau cakupan sistem irigasi.
Arsitektur SupPlant menunjukkan pelajaran penting dalam penerapan AI: kecerdasan hanya akan memberikan nilai ketika sampai kepada pengguna pada waktu yang tepat dan melalui alur kerja yang tepat. Rekomendasi yang datang terlambat atau mengharuskan petani menafsirkan dasbor yang rumit tidak akan membantu meningkatkan kualitas keputusan irigasi.
Dengan dukungan solusi IBM®, SupPlant merancang arsitekturnya dengan memisahkan lapisan data, model, dan penyampaian layanan. Fondasi ini memberi SupPlant fleksibilitas untuk menskalakan irigasi tanpa sensor, memperluas cakupan jenis tanaman, serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan skala layanan tanpa harus membangun ulang produk untuk setiap pasar. Setiap musim, jenis tanaman, dan wilayah baru dapat menambahkan lebih banyak data ke dalam sistem, sehingga terus meningkatkan kualitas model sambil tetap menjaga pengalaman pengguna bagi para petani tetap sederhana.
Dengan membangun solusi menggunakan portofolio data IBM®, SupPlant mengubah sinyal dari tanaman, cuaca, dan satelit menjadi keputusan pertanian secara real time. Bagi para petani, hal ini berarti keputusan irigasi yang lebih tepat, penggunaan air yang lebih efisien, dan hasil panen yang lebih baik. Bagi SupPlant, pendekatan ini menciptakan jalur yang dapat diskalakan untuk melayani lebih banyak pengguna, mendukung lebih banyak model bisnis, dan memperluas penerapan pertanian presisi tanpa membebani pengguna akhir dengan kompleksitas teknologi.