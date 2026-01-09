Perintah masa depan: Bagaimana IBM Digital Intelligence Suite for Defense memberikan keuntungan keputusan

Para pemimpin pertahanan sedang menavigasi era kompleksitas ekstrem: operasi multi-domain, ancaman dunia maya, dan intelijen berlebih, serta laju tantangan keamanan global yang terus meningkat. Siklus keputusan yang di masa lalu memakan waktu berhari-hari sekarang harus selesai dalam hitungan menit. Sistem tradisional tidak dapat mengikuti volume, kecepatan, dan variasi data yang mengalir ke markas pusat.

Untuk mengatasi tantangan ini, IBM menggandakan kemampuan AI khusus pertahanan dengan IBM Digital Intelligence Suite for Defense. Alat ini adalah aset IBM Consulting berbasis AI generatif generasi berikutnya yang dibangun memanfaatkan agen agentik yang dibuat dengan tujuan. Ini memberi pelanggan pertahanan dan pemerintah keunggulan yang menentukan—memberikan insight yang cepat, intelijen yang dapat ditindaklanjuti, dan keuntungan keputusan yang unggul melalui antarmuka pengguna berbasis bahasa alami.