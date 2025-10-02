Mengelola keamanan siber dan operasi TI lebih kompleks dan lebih penting dari sebelumnya. CIO dan CISO berada di bawah tekanan untuk mengamankan lingkungan hybrid yang luas sambil mengimbangi inovasi yang pesat. Di IBM, kami mengatasi tantangan ini dengan menjadi pelanggan pertama kami sendiri.
Untuk memastikan IBM Concert memberikan nilai dunia nyata, organisasi CIO dan CISO kami bermitra sebagai “Client Zero”. Kolaborasi strategis ini memungkinkan kami untuk menguji, memvalidasi, dan menyempurnakan platform pada skala perusahaan besar, memastikan bahwa IBM Concert siap untuk pelanggan terbesar IBM.
Ini bukan hanya tentang meluncurkan alat baru pada skala perusahaan. Ini juga tentang meninjau kembali bagaimana kami mengamankan dan mengoperasikan aplikasi perusahaan dengan kecepatan, kecerdasan, dan presisi yang lebih tinggi.
IBM Concert, didukung oleh watsonx, lebih dari sekadar dasbor. Ini adalah lapisan intelijen di balik operasi keamanan yang lebih cerdas. Ini menyatukan data real-time, prioritas berbasis AI, dan alur kerja pengembang untuk membantu tim mengatasi kebisingan, fokus pada apa yang penting, dan mengambil tindakan lebih cepat. Dari manajemen kerentanan hingga insight operasional, Concert membantu mengubah kompleksitas menjadi kejelasan.
IBM Concert membantu mengidentifikasi potensi risiko keamanan dalam 874 aplikasi internal dalam 24 jam, mengidentifikasi kerentanan 32% lebih banyak daripada alat tradisional berbasis CVSS yang sebelumnya digunakan IBM. Bahkan lebih mengesankan? Ini memprioritaskan sekitar 70 CVE dengan tingkat keparahan rendah yang menimbulkan risiko nyata tetapi mungkin tidak diprioritaskan jika hanya mengevaluasi skor CVSS.
IBM Concert membantu mengatasi kelelahan peringatan dengan menyederhanakan fokus keamanan, memotong peringatan prioritas rendah sebesar 67% dibandingkan alat berbasis CVSS tradisional yang sebelumnya digunakan IBM, dan membantu tim berkonsentrasi pada kerentanan berisiko tinggi yang secara aktif dieksploitasi di dunia luar.
Dengan beralih dari prioritasi yang murni berdasarkan keparahan ke prioritasi berbasis tingkat eksploitasi, Concert memungkinkan IBM berpindah dari pemadam kebakaran reaktif ke manajemen ancaman proaktif.
IBM Concert tidak hanya mendeteksi kerentanan; itu dirancang untuk mendorong tindakan. Dengan integrasi langsung di ruang kerja pengembang, alat ini memiliki potensi untuk mempercepat remediasi dan menutup loop antara deteksi dan resolusi.
Setelah menetapkan prioritas keamanan, kini kami mengalihkan fokus untuk memanfaatkan kemampuan integrasi Concert guna menanamkan keamanan lebih dalam ke dalam siklus pengembangan. Arah ini mendukung budaya keamanan yang dirancang sedemikian rupa, yang mana keamanan bukan merupakan renungan belakangan, melainkan elemen mendasar sejak awal.
Seiring kami terus memperluas kemampuan IBM Concert, kami menjelajahi sumber data baru dan aplikasi yang lebih luas di seluruh operasi. Dengan terlebih dahulu menerapkan Concert di IBM, perusahaan global yang beroperasi di lebih dari 170 negara, dengan puluhan ribu aplikasi, lingkungan hybrid cloud yang kompleks, dan volume data operasional yang sangat besar, kami memastikan Concert dapat bekerja pada skala perusahaan yang sebenarnya.
Penerapan internal ini tidak hanya membuktikan kemampuan Concert untuk menangani kompleksitas dan skala besar, tetapi juga membuka jalan untuk menghadirkan operasi yang kuat dan cerdas kepada klien kami. Tujuannya? Untuk membangun perusahaan yang lebih cerdas dan lebih tangguh; perusahaan yang proaktif, prediktif, dan aman.
IBM Concert bukan hanya alat keamanan lain; ini adalah katalis perubahan.
Dengan menggunakannya secara internal, kami telah melihat secara langsung bagaimana alat ini mempertajam visibilitas risiko dan memberdayakan tim untuk bertindak lebih cepat dengan insight berbasis AI. Jika Anda siap untuk berpindah dari keamanan reaktif ke keamanan proaktif, IBM Concert dirancang untuk membantu Anda memimpin transformasi itu.
