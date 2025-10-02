Untuk memastikan IBM Concert memberikan nilai dunia nyata, organisasi CIO dan CISO kami bermitra sebagai “Client Zero”. Kolaborasi strategis ini memungkinkan kami untuk menguji, memvalidasi, dan menyempurnakan platform pada skala perusahaan besar, memastikan bahwa IBM Concert siap untuk pelanggan terbesar IBM.

Ini bukan hanya tentang meluncurkan alat baru pada skala perusahaan. Ini juga tentang meninjau kembali bagaimana kami mengamankan dan mengoperasikan aplikasi perusahaan dengan kecepatan, kecerdasan, dan presisi yang lebih tinggi.