Tim IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) menggunakan kerangka kerja jaminan kualitas yang komprehensif untuk menstandardisasi pengembangan dan pelaksanaan kasus uji, mengelola pelaporan hasil, serta menangani pelacakan dan proses triase isu secara efisien.

Setiap hari, tim menjalankan lebih dari 77.000 rangkaian pengujian di berbagai lingkungan, termasuk semua wilayah produksi. Untuk mendukung skala operasional ini, baik developer maupun tester membutuhkan kerangka kerja yang kuat dan andal, serta mampu menjalankan pengujian secara berkelanjutan. Hasil pengujian ini harus disimpan untuk keperluan kepatuhan dan disediakan secara mudah melalui dasbor, sehingga memungkinkan penilaian cepat dan efektif terhadap kualitas sistem secara keseluruhan.

Setelah mengevaluasi berbagai solusi lokal dan cloud-host, tim memutuskan untuk mengejar transformasi cloud-native sepenuhnya, memanfaatkan layanan IBM® Cloud. Perubahan strategis ini tidak hanya menyederhanakan infrastruktur yang mendasarinya dan mengurangi upaya pemeliharaan, tetapi juga meringankan beban operasional tim jaminan kualitas. Sebagai hasilnya, transformasi mengungkapkan peluang untuk optimalisasi sumber daya dan penghematan biaya.