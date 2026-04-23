Masalah visibilitas yang ingin diselesaikan FlexIvan dengan IBM® menjadi paling akut dalam serah terima antara port dan gudang.

Ketika sebuah kontainer dibuang di pelabuhan, seorang pengemudi truk mengambil sasis, kontainer dipasang dan pindah dimulai. Sejak saat itu, visibilitas dapat dengan cepat memudar. Tempat parkir truk tidak dapat melacak pergerakan dengan andal, pemberhentian di tengah jalan menciptakan ambiguitas dan pelanggan dapat kehilangan jejak di mana kontainer berada di antara penjemputan di pelabuhan dan kedatangan di gudang.

Kesenjangan itu membuat lebih sulit untuk memprediksi ETA, mengelola pengecualian, dan menghindari biaya per diem yang menumpuk ketika aset berada terlalu lama di tempat yang salah.

FlexIvan mengatasi kesenjangan visibilitas dengan mengubah sasis menjadi sumber data. “Sasis pintar” -nya menambahkan telemetri IoT melalui GPS, sensor pemasangan, dan sensor berat, dengan perangkat mengirimkan pembaruan setiap lima menit sambil memindahkan dan menyangga data secara lokal saat konektivitas turun. Desain itu memberi operator kesetiaan yang cukup untuk merekonstruksi gerakan dan disiplin baterai yang cukup untuk menjaga perangkat di lapangan selama bertahun-tahun.

FlexIvan juga harus menyelesaikan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan integrasi yang sangat beragam. Acara pelabuhan, pemesanan pelanggan, pembaruan truk, data fasilitas, dan telemetri IoT semuanya masuk melalui saluran dan format yang berbeda, termasuk pertukaran data elektronik (EDI), transaksi B2B, API, file CSV, dan umpan sensor streaming.

Jika tidak terkoordinasi, lingkungan itu menciptakan silo, kualitas data yang tidak konsisten, dan waktu respons yang lebih lambat ketika pengecualian terjadi. IBM® WebMethods memainkan peran sentral dalam memecahkan masalah itu dengan bertindak sebagai tulang punggung integrasi terpadu untuk platform. Solusi ini menstandardisasi dan mengatur aliran data di seluruh mitra dan sistem internal, membantu FlexIvan mengubah sinyal operasional yang terfragmentasi menjadi pandangan yang konsisten dan andal tentang pergerakan kargo pada skala nasional.

Dengan sistem ini, pengguna akhir tidak perlu lagi menunggu pemindaian manual berikutnya atau acara yang dimasukkan dengan tangan; mereka mendapatkan visibilitas real-time di seluruh pelabuhan, pekarangan, dan gudang. Mereka dapat melihat di mana penundaan terjadi, berapa lama sasis atau kontainer telah tinggal di satu tempat, aset mana yang diam dan di mana titik henti terbentuk di jaringan.

Itu mengubah pengalaman pengguna dari pemeriksaan status reaktif menjadi intervensi proaktif. Hal ini juga mengubah perekonomian. Bahkan pengurangan waktu singgah satu hari dapat menghemat jutaan pelanggan, dan FlexIvan juga mengurangi waktu orientasi mitra sebesar 25% sambil menurunkan tingkat insiden.