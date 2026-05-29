Bagaimana Fiducia AI memanfaatkan IBM® watsonx.ai, IBM® Cloud Object Storage, dan IBM® Cloud untuk mengubah Fashion Week menjadi pengalaman belanja yang dapat diskalakan

Dengan segala kemewahan dan daya tarik visualnya, panggung peragaan busana dirancang untuk menarik perhatian dalam sekejap. Tantangannya adalah bagaimana mengubah momen singkat tersebut menjadi interaksi pelanggan yang berkelanjutan, pemahaman produk yang lebih mendalam, dan kepercayaan untuk melakukan pembelian. Tantangan ini menjadi semakin nyata pada pakaian yang sangat terstruktur, karena fotografi produk statis dan bagan ukuran sering kali tidak mampu menunjukkan bagaimana sebuah pakaian dikenakan, bergerak, atau menyesuaikan diri dengan bentuk tubuh pemakainya.

Kate Barton, seorang desainer yang berbasis di New York dan dikenal dengan rancangan busana yang berstruktur artistik serta berteknologi tinggi, membutuhkan pengalaman digital yang dapat mempertahankan integritas desainnya sekaligus membuat koleksinya lebih mudah untuk dijelajahi secara online.

Fiducia AI yang berbasis di San Ramon, California, bekerja sama dengan Kate Barton dan IBM® untuk membangun SpeedShotX, sebuah lensa AI dan pengalaman percakapan berbasis smartphone yang memulai debutnya pada New York Fashion Week pada Februari 2026. Para tamu dapat mengidentifikasi berbagai item dari koleksi tersebut, mengajukan pertanyaan melalui suara atau teks dalam hampir semua bahasa, serta melihat virtual try-on fotorealistik melalui pengalaman yang dibangun menggunakan IBM® watsonx.ai di IBM® Cloud.

Penerapan tersebut berlangsung dengan cepat. Aktivasi untuk Kate Barton pada New York Fashion Week dan platform e-commerce hanya memerlukan sekitar lima hari untuk dibangun, kemudian sekitar dua hari tambahan untuk diperluas ke etalase Shopify milik merek tersebut. Dalam waktu kurang dari dua bulan sejak diterapkan di e-commerce, lebih dari 2.500 pelanggan telah berinteraksi dengan pengalaman virtual try-on tersebut.