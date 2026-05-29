Bagaimana Fiducia AI memanfaatkan IBM® watsonx.ai, IBM® Cloud Object Storage, dan IBM® Cloud untuk mengubah Fashion Week menjadi pengalaman belanja yang dapat diskalakan

Fiducia AI mengandalkan IBM® untuk membantu rumah mode Kate Barton menciptakan dan meluncurkan pengalaman belanja interaktif berbasis virtual try-on. Inovasi ini mengubah interaksi singkat dalam peragaan busana menjadi sebuah platform perdagangan yang berkelanjutan sekaligus menjadi fondasi bagi pengalaman retail yang didukung AI di masa depan.
Dengan segala kemewahan dan daya tarik visualnya, panggung peragaan busana dirancang untuk menarik perhatian dalam sekejap. Tantangannya adalah bagaimana mengubah momen singkat tersebut menjadi interaksi pelanggan yang berkelanjutan, pemahaman produk yang lebih mendalam, dan kepercayaan untuk melakukan pembelian. Tantangan ini menjadi semakin nyata pada pakaian yang sangat terstruktur, karena fotografi produk statis dan bagan ukuran sering kali tidak mampu menunjukkan bagaimana sebuah pakaian dikenakan, bergerak, atau menyesuaikan diri dengan bentuk tubuh pemakainya.
Kate Barton, seorang desainer yang berbasis di New York dan dikenal dengan rancangan busana yang berstruktur artistik serta berteknologi tinggi, membutuhkan pengalaman digital yang dapat mempertahankan integritas desainnya sekaligus membuat koleksinya lebih mudah untuk dijelajahi secara online.
Fiducia AI yang berbasis di San Ramon, California, bekerja sama dengan Kate Barton dan IBM® untuk membangun SpeedShotX, sebuah lensa AI dan pengalaman percakapan berbasis smartphone yang memulai debutnya pada New York Fashion Week pada Februari 2026. Para tamu dapat mengidentifikasi berbagai item dari koleksi tersebut, mengajukan pertanyaan melalui suara atau teks dalam hampir semua bahasa, serta melihat virtual try-on fotorealistik melalui pengalaman yang dibangun menggunakan IBM® watsonx.ai di IBM® Cloud.
Penerapan tersebut berlangsung dengan cepat. Aktivasi untuk Kate Barton pada New York Fashion Week dan platform e-commerce hanya memerlukan sekitar lima hari untuk dibangun, kemudian sekitar dua hari tambahan untuk diperluas ke etalase Shopify milik merek tersebut. Dalam waktu kurang dari dua bulan sejak diterapkan di e-commerce, lebih dari 2.500 pelanggan telah berinteraksi dengan pengalaman virtual try-on tersebut.
Contoh penggunaan ini berawal dari kesenjangan sederhana dalam pengalaman pengguna. Audiens runway dapat melihat pakaian, tetapi mereka biasanya tidak dapat mengidentifikasi setiap bagian secara real time, mengajukan pertanyaan terperinci atau memahami bagaimana pakaian mungkin cocok untuk mereka secara pribadi. Pembeli online menghadapi tantangan serupa: mereka sering kali harus membuat keputusan berdasarkan gambar statis yang tidak mampu sepenuhnya menampilkan struktur, proporsi, dan pergerakan pakaian.
SpeedShotX menjembatani kesenjangan tersebut dengan menghadirkan koleksi yang interaktif. Pengguna dapat mengambil atau mengunggah gambar gaun Kate Barton, lalu menerima respons yang berisi informasi mengenai desain, inspirasi, proses pembuatan, serta berbagai kemungkinan gaya yang dapat diterapkan.
Pengguna juga dapat memperoleh visualisasi secara real-time mengenai bagaimana pakaian akan terlihat saat dikenakan melalui fitur virtual try-on. Pengalaman ini juga mendukung interaksi multibahasa, sehingga lebih banyak pengguna dapat menjelajahi koleksi tanpa bergantung pada bantuan langsung atau aplikasi khusus.
Bagi pelanggan Kate Barton, nilainya bersifat praktis dan imersif. Sistem ini membantu pengguna mengidentifikasi tampilan runway, menjelajahi detail produk dalam bahasa pilihan mereka, serta memvisualisasikan pakaian sebelum melanjutkan perjalanan pembelian. Bagi merek, hal ini memperpanjang momen Fashion Week menjadi kemampuan e-commerce yang dapat terus digunakan pelanggan setelah acara berakhir.
Fiducia menerapkan solusi di IBM® Cloud dan membangunnya di IBM® watsonx.ai dengan arsitektur multi-model yang menggabungkan IBM® Granite untuk alur kerja terstruktur, Llama untuk pemrosesan visual, dan model OpenAI untuk interaksi percakapan. Watsonx.ai Model Gateway services mengoordinasikan lapisan model, sementara IBM® Cloud Object Storage mendukung manajemen aset dan pengiriman aset visual di seluruh acara langsung dan etalase Shopify.
Sistem memisahkan alur kerja sisi admin dari interaksi pelanggan saat waktu proses. Di sisi admin, Granite dan Llama mendukung alat SpeedShotX untuk validasi data produk, peninjauan konten, peningkatan metadata, dan saran cerdas. Karena koleksi busana berubah secara musiman, platform membutuhkan cara yang dapat dikelola untuk memperbarui konten produk dan menjaga akurasi tanpa harus membangun ulang pengalaman setiap kali.
Saat waktu proses, model OpenAI GPT yang diakses melalui watsonx Gateway akan memproses gambar yang diambil atau diunggah, menafsirkan maksud pengguna, dan menghasilkan respons yang diformat untuk konsumen. Pemilihan model berbasis tugas ini memungkinkan SpeedShotX menggunakan model yang tepat untuk setiap alur kerja, alih-alih memaksa semua interaksi melalui satu model. Pendekatan ini juga memastikan Fiducia memiliki fleksibilitas untuk bekerja di IBM® Cloud, watsonx, hyperscaler lain, LLM, dan API yang didukung AI saat lingkungan model terus berubah.
IBM® Cloud Object Storage berfungsi sebagai tulang punggung konten. Gambar pakaian, data koleksi, metadata, konten yang dihasilkan, output validasi, dan aset aktivasi waktu proses disimpan di sana. Platform ini menyediakan sistem yang dapat diskalakan dan aman untuk mengelola aset yang dibutuhkan untuk alur kerja administratif maupun pengalaman konsumen secara langsung.
Diagram arsitektur menunjukkan desain IBM® Cloud tingkat produksi. Lalu lintas publik mengalir melalui DNS dan kontrol edge menuju region IBM® Cloud serta Virtual Private Cloud.
Lalu lintas aplikasi mengalir melalui penyeimbangan beban dan masuk ke klaster Kubernetes, sementara layanan data tetap berada di jalur jaringan pribadi. Layanan yang dikelola mencakup watsonx.ai, watsonx Gateway untuk routing permintaan ke OpenAI dan penyedia LLM lainnya, Hashicorp Vault untuk manajemen secret, serta PostgreSQL dengan pgvector untuk RAG yang dapat diskalakan. Arsitektur juga menggunakan MySQL untuk data konfigurasi, Redis untuk caching metadata dengan throughput tinggi, serta Cloud Object Storage untuk video, gambar, model 3D, dan dokumen.
Titik akhir dilindungi oleh Cloudflare, yang juga membantu mendistribusikan konten secara global. Bersama-sama, Cloudflare dan caching Redis membantu menskalakan platform untuk menangani lalu lintas tinggi sambil memberikan pengalaman yang mulus dan konsisten kepada basis pelanggan yang besar.
Fiducia juga bekerja untuk memperluas arsitektur. Integrasi OpenCLAW sedang berlangsung untuk meningkatkan orkestrasi, otomatisasi alur kerja, dan interoperabilitas di seluruh layanan AI. Integrasi NVIDIA Video Search and Summarization (VSS) juga sedang berlangsung untuk mendukung pencarian visual, pemahaman gambar yang dipercepat, serta inferensi yang dioptimalkan GPU untuk pengalaman multimodal yang lebih kaya.
Tantangan teknis inti proyek ini bukan hanya memilih model. Tantangan utamanya adalah membuat beberapa model, aset visual, alur perdagangan, dan persyaratan acara langsung bekerja bersama dengan cara yang terasa responsif bagi pengguna. Pekerjaan yang paling sulit adalah orkestrasi, bukan penyetelan model, yang selaras dengan struktur sistem yang diterapkan: pemilihan model, pengiriman aset, konektivitas layanan yang aman, dan kinerja waktu proses semuanya harus selaras agar pengalaman dapat berjalan di depan audiens langsung.
IBM® watsonx.ai dan watsonx Model Gateway membantu Fiducia mengoordinasikan lapisan model tersebut sambil menjaga arsitektur tetap fleksibel. IBM® Cloud menyediakan fondasi deployment untuk lalu lintas acara langsung dan penggunaan e-commerce yang berkelanjutan. IBM® Cloud Object Storage menyediakan lapisan konten yang dapat diskalakan untuk gambar produk, metadata, dan aset yang dihasilkan. Bersama-sama, komponen tersebut membantu memindahkan SpeedShotX dari aktivasi acara ke integrasi etalase dengan kebutuhan pengerjaan ulang yang minimal.
Fitur ini memungkinkan para tamu Fashion Week untuk mengidentifikasi pakaian secara real-time, mengajukan pertanyaan tentang koleksi melalui teks atau suara, dan mencoba tampilan secara virtual. Pembeli di Shopify dapat mengakses uji coba virtual langsung dari halaman produk tertentu melalui browser mereka. Pengalaman ini membuat bahasa desain Kate Barton lebih mudah dipahami secara online dengan membantu pelanggan memahami siluet, proporsi, dan gerakan sebelum melakukan pembelian.
Proyek ini juga mengklarifikasi pelajaran utama untuk AI di retail: kualitas visual adalah bagian dari pengalaman pengguna. Selama pengembangan, tim Fiducia mengetahui bahwa detail kain halus, draping, tekstur, pencahayaan, dan refleksi harus kredibel untuk pengalaman fashion mewah. Edge caching juga menjadi penting karena platform ini bergantung pada gambar beresolusi tinggi, video, dan aliran aktivasi real-time yang harus tetap responsif di seluruh perangkat dan wilayah.
SpeedShotX memberi Kate Barton pola berulang untuk keterlibatan retail yang didukung AI. Arsitektur ini mendukung presentasi New York Fashion Week, kemudian dipindahkan ke etalase Shopify berbasis web hanya dalam dua hari. Perubahan tersebut mengubah pengalaman dari fitur acara sementara menjadi lapisan perdagangan yang dapat terus diakses pelanggan saat mereka menjelajahi koleksi secara online.
Menyebarkan SpeedShotX memungkinkan Kate Barton untuk memperluas total pasar yang dapat dijangkau dari peragaan busana rumah desain. Acara ini menjadi tempat pelanggan komersial (misalnya jaringan retail) datang untuk membeli lini desain baru. Berkat pekerjaan Fiducia, individu kini dapat mengubah pengalaman peragaan busana mereka menjadi pembelian instan.
Arsitektur ini juga dirancang untuk diskalakan melampaui satu koleksi. Pengembangan di masa depan dapat mencakup pengindeksan skala terabyte untuk grounding dan pengambilan kontekstual, caching lanjutan, orkestrasi yang ditingkatkan, serta pengindeksan video agar model dapat memahami adegan, pakaian, gerakan, dan konteks keterlibatan dari konten video. Peta jalan ini menjadi kunci bagi retailer dengan katalog besar, pembaruan musiman, dan aset media yang lebih kaya.
Dengan membangun SpeedShotX di IBM® watsonx.ai dan Cloud Object Storage serta menerapkannya di IBM® Cloud, Fiducia menciptakan fondasi yang dapat mendukung penemuan visual real-time, percakapan multibahasa, dan uji coba virtual berbasis browser. Fondasi ini mudah dikonfigurasi untuk setiap aktivasi baru. Bagi Kate Barton, hasilnya adalah pengalaman belanja digital yang lebih berguna. Bagi Fiducia, ini adalah pola perdagangan AI yang dapat diskalakan dan dapat mengikuti merek dari acara langsung hingga interaksi pelanggan.
Bagi konsumen, belanja fashion menjadi lebih visual, mudah diakses, dan bermanfaat: mereka dapat menemukan pakaian dalam konteks, mengajukan pertanyaan dalam bahasa pilihan mereka, dan secara virtual mencoba barang sebelum memutuskan apa yang akan dibeli.