Pelajari bagaimana penyedia teknologi Swedia ini menggunakan AI untuk mengekstrak data kunci dari kontrak yang kompleks, menandai risiko, dan melindungi pendapatan.
Kontrak real estat adalah kandidat utama untuk otomatisasi. Mereka padat, tidak konsisten di seluruh pemilik dan yurisdiksi dan dikemas dengan klausul kecil yang membawa konsekuensi keuangan yang signifikan. Klausul-klausul ini mencakup jangka waktu perpanjangan, rumus indeksasi, layanan yang termasuk di dalamnya, kewajiban penyewa, dan pengecualian yang tidak pernah masuk dengan lancar ke dalam sistem hilir.
Edsvard Hallbarhet AB Swedia mengakui tantangan ini dan menciptakan sistem untuk mengubah beragam dokumen yang terkait dengan transaksi real estat dan manajemen properti menjadi data terstruktur dan dapat diperiksa mesin pada saat konsumsi. Pendekatan ini berarti bahwa pelanggan dapat menghentikan pengindeksan dokumen secara manual, deteksi ketidakcocokan dalam faktur lebih awal dan menampilkan klausul yang mengandung risiko sebelum menjadi sengketa atau kehilangan pendapatan. Semua dalam antarmuka didukung AI yang mudah digunakan.
Perusahaan AI membangun solusi di atas IBM Cloud, dipilih karena kemampuan hybrid fleksibelnya, dan watsonx.data, yang kemampuan lakehouse membantu merampingkan dan menyederhanakan arsitektur Edsvard. Pendekatan ini menyederhanakan proses dengan menghilangkan kebutuhan untuk pindah data untuk pengayaan dan pemrosesan.
Solusi Edsvard-ContractIntelligence-menggunakanAI untuk mengekstrak istilah-istilah kunci dan poin data langsung dari kontrak. Analisis ini kemudian diperiksa silang terhadap sistem catatan lain seperti faktur, buku besar, deklarasi energi dan pemberitahuan untuk menemukan perbedaan dan memicu tindakan.
Selain rekonsiliasi numerik, Contract Intelligence juga menandai klausul-klausul yang mengandung risiko yang dapat mengubah eksposur kontrak secara material, meskipun angka-angka utama terlihat akurat. Solusi mereka perlu bekerja untuk penerapan kecil dan besar. Semuanya mulai dari 100 dokumen untuk nilai tertentu hingga peluncuran skala besar di ratusan ribu dokumen, seperti yang umum di antara pelanggan perusahaan AS.
Secara teknis, platform ini dibangun sebagai sistem dua tingkat. Lapisan sumber berisi berbagai data tidak terstruktur—PDF, dokumen Word, spreadsheet, slide deck, dan bahkan foto dari mobile. Tingkat kedua terdiri dari lapisan AI yang menjalankan Contract Intelligence (dan kemampuan Invoice Intelligence paralel) yang diekspos melalui API.
Solusi ini berjalan sebagai layanan di IBM Cloud dan juga dirancang untuk berjalan di watsonx.data, pada penyedia cloud lain, dan on premises bila diperlukan. Persyaratan hybrid itu muncul di lapangan: pelanggan yang lebih besar semakin bersikeras pada penerapan on premises atau cloud pribadi karena masalah peraturan dan privasi. Strategi “hybrid dengan desain” IBM adalah alasan utama yang menarik bagi tim Edsvard.
Di dalam lapisan sistem AI, pipeline sengaja dibuat langsung dan berorientasi pada produksi: ekstraksi teks untuk dokumen digital asli; pengenalan karakter optik (OCR) untuk input; persiapan teks; dan Named Entity Recognition sebagai bagian dari proses normalisasi sebelum inferensi model.
Tergantung pada langkahnya, satu komponen mungkin ditugaskan untuk menjalankan tugas, atau mungkin ada beberapa, dari mana yang paling tepat dipilih secara otomatis. Contoh, langkah OCR mungkin menggunakan Tesseract sumber terbuka, PaddlePaddle atau mesin OCR lainnya.
Pekerjaan yang dibedakan terjadi dalam loop pemodelan dan adaptasi. Edsvard menggunakan sistem anotasi dan strategi model bahasa yang disesuaikan: tim memilih untuk membangun model khusus mereka sendiri yang dioptimalkan untuk bahasa target tertentu, termasuk Inggris, Swedia, Spanyol, Italia, dan beberapa lainnya. Pekerjaan tersebut mencakup lebih banyak pelatihan domain untuk jenis kontrak dan penyempurnaan khusus klien yang didorong oleh anotasi.
Semua tindakan ini ditujukan untuk mengekstraksi bidang yang tepat yang penting (nomor kontrak, periode validitas, area properti, bagian bangunan, sewa dan pembaruan atau waktu penghentian, misalnya).
Edsvard memilih untuk membangun modelnya sendiri sehingga mereka dapat mengoptimalkan ukuran, arsitektur, dan pelatihannya, yang mengarah pada pelatihan dan inferensi yang lebih cepat. Tindakan ini juga menghasilkan jejak memori yang lebih kecil. Tim menemukan pendekatan ini lebih deterministik, memastikan kualitas data terbaik.
Bidang yang diekstraksi dirangkai menjadi "keadaan kontrak yang akurat," yang disimpan ke dalam toko deret waktu(watsonx.data) dan kemudian muncul melalui API dan dasbor. Untuk intelijen kontrak, Edsvard akhirnya membangun dasbor khusus untuk output—tim awalnya menggunakan Elasticsearch Kibana tetapi tidak dapat mencapai tingkat kegunaan yang diperlukan. Untuk intelijen faktur, terkadang pelanggan lebih memilih nilai yang diekstrak untuk didorong langsung kembali ke sistem mereka sendiri.
Keputusan arsitektur kunci—relevan untuk skalabilitas dan TCO—adalah bahwa Contract Intelligence disampaikan sebagai layanan REST dan tidak terikat pada portal dokumen tunggal mana pun.
Sistem sumber Samporten (penawaran perangkat lunak pelacakan proyek yang dikembangkan oleh Edsvard) sangat cocok untuk kasus penggunaan properti dan konstruksi asli. Namun, sistem baru dapat dengan mudah diintegrasikan dengan lingkungan DMS/CRM/ERP yang ada dan dapat, misalnya, merayapi SharePoint untuk memproses dokumen di mana mereka sudah berada.
WatsonX.data adalah enabler kunci di sini: memungkinkan platform untuk membawa data dan memprosesnya di tempat, meminimalkan pergerakan data dan pipeline ekstrak, transformasi, dan memuat (ETL) yang dipesan lebih dahulu sambil memperkaya data di tempatnya berada. Proses ini mengurangi beban operasional, latensi, dan potensi kegagalan.
Dampak bisnis berpusat pada hasil operasional terukur yang cenderung diperhatikan oleh para insinyur dan manajer produk: pengurangan lebih dari 90% dalam penanganan manual, kualitas data yang lebih baik (lebih sedikit informasi yang hilang antar sistem), peningkatan kemampuan Forecasting dengan model perhitungan umum dan stabilitas keuangan yang lebih baik. Seringkali, pelanggan Edsvard juga melaporkan peningkatan kemampuan untuk bernegosiasi dengan bank.
Di sisi operasional, platform memudahkan untuk menskalakan alur kerja dokumen dari ratusan dokumen menjadi ribuan dan memasukkan properti baru dengan memproses kontrak daripada membangun kembali proses. Untuk tim properti, persyaratan faktur yang lebih akurat dan jendela pembaruan yang lebih jelas juga dapat mengurangi sengketa penyewa dan mempersingkat siklus rekonsiliasi penagihan.
Dengan membangun IBM Cloud dan watsonx.data — dan merancang untuk penerapan hybrid sejak awal — Edsvard mengubah tantangan rekonsiliasi kontrak menjadi platform dokument-AI modular: platform yang dapat menerapkan sebagai layanan, terintegrasi dengan sistem perusahaan yang ada (termasuk SharePoint), dan skala dari penerapan asisten AI kecil hingga peluncuran multi-lokasi tanpa membangun kembali lapisan penyerapan dan data.
Ke depan, tim berencana untuk membangun dengan IBM Power11™ untuk menawarkan solusi on premises “kotak tunggal,” ujung ke ujung. Tim juga menjelajahi bagaimana AI agen dapat mengotomatiskan tindakan lanjutan setelah kontrak dipahami. Hasil akhirnya adalah fondasi yang dapat diperluas ke jenis dokumen baru, lingkungan baru, dan alur kerja baru—sambil menjaga area permukaan teknik stabil dan pengalaman pengguna berfokus pada akurasi dan kegunaan.
Pelajari lebih lanjut tentang IBM Cloud