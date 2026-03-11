Solusi ini berjalan sebagai layanan di IBM Cloud dan juga dirancang untuk berjalan di watsonx.data, pada penyedia cloud lain, dan on premises bila diperlukan. Persyaratan hybrid itu muncul di lapangan: pelanggan yang lebih besar semakin bersikeras pada penerapan on premises atau cloud pribadi karena masalah peraturan dan privasi. Strategi “hybrid dengan desain” IBM adalah alasan utama yang menarik bagi tim Edsvard.

Di dalam lapisan sistem AI, pipeline sengaja dibuat langsung dan berorientasi pada produksi: ekstraksi teks untuk dokumen digital asli; pengenalan karakter optik (OCR) untuk input; persiapan teks; dan Named Entity Recognition sebagai bagian dari proses normalisasi sebelum inferensi model.

Tergantung pada langkahnya, satu komponen mungkin ditugaskan untuk menjalankan tugas, atau mungkin ada beberapa, dari mana yang paling tepat dipilih secara otomatis. Contoh, langkah OCR mungkin menggunakan Tesseract sumber terbuka, PaddlePaddle atau mesin OCR lainnya.

Pekerjaan yang dibedakan terjadi dalam loop pemodelan dan adaptasi. Edsvard menggunakan sistem anotasi dan strategi model bahasa yang disesuaikan: tim memilih untuk membangun model khusus mereka sendiri yang dioptimalkan untuk bahasa target tertentu, termasuk Inggris, Swedia, Spanyol, Italia, dan beberapa lainnya. Pekerjaan tersebut mencakup lebih banyak pelatihan domain untuk jenis kontrak dan penyempurnaan khusus klien yang didorong oleh anotasi.

Semua tindakan ini ditujukan untuk mengekstraksi bidang yang tepat yang penting (nomor kontrak, periode validitas, area properti, bagian bangunan, sewa dan pembaruan atau waktu penghentian, misalnya).

Edsvard memilih untuk membangun modelnya sendiri sehingga mereka dapat mengoptimalkan ukuran, arsitektur, dan pelatihannya, yang mengarah pada pelatihan dan inferensi yang lebih cepat. Tindakan ini juga menghasilkan jejak memori yang lebih kecil. Tim menemukan pendekatan ini lebih deterministik, memastikan kualitas data terbaik.

Bidang yang diekstraksi dirangkai menjadi "keadaan kontrak yang akurat," yang disimpan ke dalam toko deret waktu(watsonx.data) dan kemudian muncul melalui API dan dasbor. Untuk intelijen kontrak, Edsvard akhirnya membangun dasbor khusus untuk output—tim awalnya menggunakan Elasticsearch Kibana tetapi tidak dapat mencapai tingkat kegunaan yang diperlukan. Untuk intelijen faktur, terkadang pelanggan lebih memilih nilai yang diekstrak untuk didorong langsung kembali ke sistem mereka sendiri.