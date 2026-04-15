Bagaimana Dynamiq membangun alur kerja riset yang sadar biaya dengan IBM watsonx

Tim hukum diharapkan memberikan jawaban yang cepat dan dapat diandalkan di seluruh kontrak, kebijakan, dan masalah kepatuhan. Namun, volume dokumen terus meningkat sementara bisnis semakin mengharapkan waktu respons yang hampir langsung. Ini adalah masalah utama bagi klien asuransi Eropa yang bekerja dengan mitra IBM, Dynamiq.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, mitra IBM Dynamiq menggunakan IBM watsonx untuk memberikan solusi teknis untuk masalah seputar banyaknya informasi tidak terstruktur, serah tangan, dan banyak upaya manual untuk ulasan. Dynamiq menerapkan sistem untuk mendukung sintesis kontrak multi-dokumen, tanya jawab kebijakan, analisis kompetitif, dan pemeriksaan kepatuhan di seluruh yurisdiksi.

Arsitektur yang dihasilkan menggabungkan orkestrasi, klasifikasi kueri berbiaya rendah dan riset mendalam, mengurangi waktu ulasan kontrak dari 90 menit menjadi 45 menit dan memotong waktu respons pertanyaan bisnis dari dua hari menjadi satu jam. Selain itu, ini mempercepat identifikasi klausul, yaitu proses menemukan dan mengekstraksi ketentuan, kewajiban, atau kondisi tertentu yang terkubur di seluruh kontrak panjang, dari 20 menjadi 2 menit.

Dalam operasi hukum, kecepatan itu penting. Ini penting karena satu klausul yang diabaikan dapat mengubah kewajiban, ketentuan pembayaran, atau kewajiban kepatuhan, dan pengacara sering perlu membandingkan lusinan klausul di beberapa perjanjian di bawah tenggat waktu yang ketat.