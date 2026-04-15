Bagaimana Dynamiq membangun alur kerja riset yang sadar biaya dengan IBM watsonx

IBM watsonx Orchestrate mengubah alur kerja multi-agen mandiri menjadi kemampuan tingkat perusahaan, membantu mengurangi waktu ulasan kontrak hukum menjadi setengahnya.
Tim hukum diharapkan memberikan jawaban yang cepat dan dapat diandalkan di seluruh kontrak, kebijakan, dan masalah kepatuhan. Namun, volume dokumen terus meningkat sementara bisnis semakin mengharapkan waktu respons yang hampir langsung. Ini adalah masalah utama bagi klien asuransi Eropa yang bekerja dengan mitra IBM, Dynamiq.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, mitra IBM Dynamiq menggunakan IBM watsonx untuk memberikan solusi teknis untuk masalah seputar banyaknya informasi tidak terstruktur, serah tangan, dan banyak upaya manual untuk ulasan. Dynamiq menerapkan sistem untuk mendukung sintesis kontrak multi-dokumen, tanya jawab kebijakan, analisis kompetitif, dan pemeriksaan kepatuhan di seluruh yurisdiksi.
Arsitektur yang dihasilkan menggabungkan orkestrasi, klasifikasi kueri berbiaya rendah dan riset mendalam, mengurangi waktu ulasan kontrak dari 90 menit menjadi 45 menit dan memotong waktu respons pertanyaan bisnis dari dua hari menjadi satu jam. Selain itu, ini mempercepat identifikasi klausul, yaitu proses menemukan dan mengekstraksi ketentuan, kewajiban, atau kondisi tertentu yang terkubur di seluruh kontrak panjang, dari 20 menjadi 2 menit.
Dalam operasi hukum, kecepatan itu penting. Ini penting karena satu klausul yang diabaikan dapat mengubah kewajiban, ketentuan pembayaran, atau kewajiban kepatuhan, dan pengacara sering perlu membandingkan lusinan klausul di beberapa perjanjian di bawah tenggat waktu yang ketat.
Klien membutuhkan satu alur kerja untuk mencakup seluruh tugas hukum yang biasanya tersebar di berbagai alat yang tidak terhubung dan ulasan manual. Itu harus merangkum beberapa kontrak, menjawab pertanyaan kebijakan terhadap perjanjian internal, membandingkan bahasa kontrak internal dengan sumber eksternal, dan menjalankan pemeriksaan kepatuhan di beberapa yurisdiksi. Tujuan akhirnya sangat mudah: membantu tim hukum memberikan keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi kepada bisnis tanpa meningkatkan biaya.
Apa yang membuat tantangan lebih sulit adalah serangkaian persyaratan fungsional yang ketat. Sistem harus tetap dioptimalkan dengan ketat dari sisi biaya. Itu harus merutekan pekerjaan melalui alur agen tetapi sebagian deterministik, yang mengharuskan agen klasifikasi untuk mengategorikan semua pertanyaan (lihat diagram) dan menjaga keterlacakan penuh di setiap langkah penalaran dan alat. Itu juga harus berintegrasi dengan infrastruktur pencarian dan dokumen yang ada dan menyelesaikan eksekusi kueri dalam waktu kurang dari empat menit.
Sistem ini juga harus bekerja dengan repositori dokumen hukum eksklusif, riset hukum eksternal melalui EXA, dan kontrol akses yang selaras dengan persyaratan SOC 2. Mengatasi kombinasi kendala itulah yang mengubah demo menjadi tantangan produksi.
Untuk pengguna akhir, nilai yang diberikan oleh solusi Dynamiq bersifat langsung. Pengacara dapat beralih dari perburuan klausa dan perbandingan lintas dokumen manual ke output yang dipandu dan dikutip. Pemangku kepentingan bisnis bisa mendapatkan jawaban lebih cepat. Dari perspektif total biaya kepemilikan (TCO), perubahan penting adalah bahwa penalaran mahal disediakan untuk pertanyaan yang membutuhkannya, alih-alih diterapkan secara seragam untuk setiap permintaan.
Di pusat desain adalah sistem tiga bagian: orkestrator, agen klasifikasi kueri hukum berbiaya rendah, dan agen riset hukum tingkat lanjut. Setiap komponen memiliki peran dan profil biaya yang berbeda, yang memungkinkan alur kerja keseluruhan tetap praktis dan dapat diskalakan.
Orkestrator membantu memastikan bahwa pilihan agen berbiaya terendah dibuat. Pengklasifikasi ini menghadirkan triase yang cepat dan hemat biaya, rekomendasi pengalihan rute, dan respons terhadap pertanyaan sederhana. Agen riset berfokus pada riset hukum lanjutan, tetapi hanya jika direkomendasikan oleh agen pengklasifikasi.
Dynamiq membangun agen orkestrasi yang memberlakukan rute serta memutuskan dan mensintesis pola. Ini merujuk setiap permintaan ke pengklasifikasi sebelum menjawab secara langsung, kemudian memutuskan apakah jalur berbiaya rendah cukup atau harus ditingkatkan. Ini juga memantau konsumsi token di seluruh proses dan menerapkan kontrol anggaran dalam dua cara.
Pertama, itu akan meminta agen peneliti untuk mengonfirmasi asumsi ketika pengklasifikasi melihat permintaan inferensi dengan kepercayaan rendah dan biaya tinggi. Kemudian, itu membatasi token peneliti per langkah ketika biaya melonjak, memberikan ringkasan yang dibatasi dan pilihan “lanjutkan?” jika dibutuhkan. Orkestrator juga menetapkan frasa default seperti “persyaratan kami”, “kontrak saya”, dan “kebijakan internal” untuk kueri internal.
Dalam menentukan model terbaik untuk orkestrator, tim menemukan Claude 4 Sonnet dan GPT-5 relatif mampu, tetapi juga lebih lambat dengan biaya inferensi yang relatif tinggi. Tim memilih Grok-4-fast karena memberikan keseimbangan kecepatan, biaya, dan kualitas yang dibutuhkan relatif terhadap opsi biaya yang lebih tinggi.
Agen klasifikasi kueri hukum (berlabel “agen 1" dalam diagram) dirancang untuk triase cepat dan berbiaya rendah. Ini menggunakan IBM Granite 4 Small sebagai pemberhentian pertama untuk setiap permintaan dan menghasilkan output terstruktur di enam bidang: kompleksitas, sumber data, jenis tugas, penalaran, rekomendasi, dan kepercayaan.
Output itu mengatur apakah sistem tetap lokal, dialihkan ke agen riset, atau mengambil jalur hybrid. Ini juga menentukan apakah panggilan eksternal diizinkan. Jika pengklasifikasi menandai permintaan sebagai “INTERNAL_ONLY”, akses ke EXA dinonaktifkan.
Perutean deterministik memberi tim cara yang dapat diprediksi untuk memisahkan pekerjaan berbiaya rendah dari pekerjaan yang lebih mahal sebelum alur kerja mulai mengonsumsi lebih banyak token.
Kueri sederhana mencakup definisi hukum, pertanyaan kebijakan yang lugas, dan pertanyaan tentang status. Kueri yang cukup kompleks mungkin memerlukan agen riset untuk penjelasan ketentuan kontrak, analisis dokumen tunggal, dan pemeriksaan kepatuhan dasar. Kueri kompleks memerlukan eskalasi untuk analisis dokumen komparatif, penilaian kepatuhan tingkat klausul, riset multi-sumber, dan tugas-tugas penalaran hukum yang lebih rumit.
Akibatnya, pengklasifikasi menjadi lapisan routing dan lapisan kontrol biaya. Granite 4 Small menawarkan rasio harga-kinerja serta efisiensi biaya kira-kira 3 kali lebih baik daripada model GROK-4-fast yang digunakan di tempat lain dalam sistem.
Agen riset hukum tingkat lanjut (berlabel “agen 2” pada diagram sebelumnya) menangani pekerjaan semantik yang lebih berat dan mengaktifkan hanya ketika pengklasifikasi merekomendasikan jalur EXTERNAL_ONLY atau HYBRID. Didukung oleh Grok, agen riset menangani pencarian multi-alat dan penalaran yang lebih menuntut. Ini terhubung ke subsistem Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang dibangun di atas Milvus untuk dokumen hukum milik klien. Untuk konteks hukum publik dan kasus, subagen terhubung ke EXA.
Agen riset memberikan empat output inti:
Setiap tanggapan mencakup ringkasan eksekutif, analisis terperinci, rekomendasi, kutipan sumber, dan penilaian risiko yang dapat menandai ambiguitas, konflik, referensi usang, dan kesenjangan cakupan. Ketika sistem deteksi fakta yang kontradiktif, itu memunculkan konflik dengan kutipan berdampingan. Ketika pengambilan awal di Milvus dan EXA lemah, agen kembali ke penanaman yang lebih luas atau kueri yang dikurasi dan mencatat flag coverage_gap.
Untuk memenuhi persyaratan klien untuk keterlacakan penuh, waktu proses menggunakan mode inferensi ReAct berpola XML untuk menjaga loop penalaran, tindakan, dan pengamatan tetap seragam dan dapat di-debug. Struktur itu menciptakan log langkah yang rinci, catatan mendetail, stempel waktu dari setiap keputusan penalaran, panggilan alat, dan respons model yang terjadi selama menjalankan alur kerja tunggal. Ini juga menciptakan postmortem yang lebih jelas di seluruh pengelola, agen, alat, dan model dasar.
Ini juga menjaga visibilitas tentang cara sistem multi-agen bertukar prompt dan respons dengan watsonx Orchestrate ketika alur kerja dipicu melalui API. Untuk auditabilitas, versi model dan penanaman disimpan bersama setiap jejak.
Ketika sistem multi-agen dibangun, Dynamiq mengimpornya ke IBM watsonx Orchestrate sebagai agen eksternal melalui API dengan menggunakan token pembawa dan URL instance layanan yang dihasilkan oleh platform Dynamiq.
Tim memilih watsonx Orchestrate karena mengubah alur kerja multi-agen yang berdiri sendiri menjadi kemampuan di seluruh perusahaan. Alih-alih membatasi akses ke satu antarmuka, Orchestrate memungkinkan setiap pengguna yang berwenang memanggil agen riset hukum melalui obrolan. Selain itu, pengguna dapat mengoordinasikannya bersama agen yang terhubung ke sistem seperti SAP, Salesforce, dan ServiceNow.
Ini juga menyediakan katalog yang diatur di mana agen muncul sebagai alat kelas satu, yang berarti tim TI dan kepatuhan tetap memiliki visibilitas. Tim dapat melihat apa yang sedang berjalan, siapa yang menggunakannya, dan bagaimana caranya terhubung ke tumpukan perusahaan lainnya, tanpa memerlukan Dynamiq untuk membangun kembali logika integrasi apa pun.
Solusi ini mengatasi tiga masalah utama dengan memelihara dan menskalakan agen AI. Pertama, sistem multi-agen mengoptimalkan biaya dengan IBM Granite 4 Small. Triase hukum rutin tidak mengonsumsi sumber daya penalaran berbiaya lebih tinggi. Kedua, tim hukum di seluruh organisasi dapat memanfaatkan sistem agen dengan pilihan antarmuka pengguna mereka dengan IBM watsonx Orchestrate.
Akhirnya, arsitektur keseluruhan sistem agen memberikan fleksibilitas untuk menerapkan di cloud dan on-premises saat pindah ke produksi.
Kasus penggunaan bukan hanya tentang menjawab pertanyaan hukum lebih cepat. Ini tentang membuat jawaban itu lebih mudah dipercaya dengan biaya yang lebih rendah untuk beroperasi dalam skala besar. Alur kerja mempertahankan batasan antara sumber internal dan eksternal, mencatat langkah-langkah penalaran untuk audit, dan menandai ketidakpastian alih-alih menyembunyikannya.
Dalam operasi hukum, transparansi semacam itu secara langsung mempengaruhi kepercayaan pengguna akhir. Jawaban yang lebih cepat berguna, tetapi jawaban yang lebih cepat dengan landasan sumber, tanda risiko yang terlihat, dan profil biaya yang dapat diprediksi jauh lebih mudah untuk dioperasikan.