Bagaimana pelanggan bermitra dengan IBM Bob untuk mengubah pekerjaan modernisasi menjadi keuntungan pengembangan perangkat lunak berbasis agen

Hanya dalam waktu tiga bulan sejak IBM Bob tersedia secara umum, basis penggunanya tumbuh lebih dari 100.000. Sejak diluncurkan, Bob telah hadir sebagai lebih dari sekadar asisten pengodean yang didukung AI. Pelanggan yang telah menggunakannya menggambarkannya sebagai mitra pengembangan perangkat lunak berbasis agen yang proaktif, yang membantu merencanakan, mengeksekusi, memvalidasi, mengamankan, dan mengoperasikan perangkat lunak di seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC).

Wawancara dengan empat pelanggan awal IBM Bob—Blue Pearl, Novadoc, Novacomp dan Crushbank—mengungkap tantangan teknis. Tantangan ini berkisar dari modernisasi Java dan manajemen konfigurasi FileNet, hingga penemuan data lama dan menyiapkan data untuk penyerapan AI. Semua perusahaan ini memiliki masalah yang sama: tim yang diperlukan untuk memeriksa sistem yang kompleks, mempertahankan logika bisnis, mengurangi risiko, dan beroperasi lebih cepat daripada pekerjaan modernisasi tradisional yang biasanya.

Banyak tim menghabiskan waktu berminggu-minggu menelusuri dependensi, mendokumentasikan perilaku tidak terdokumentasikan, membangun cakupan pengujian, dan memutuskan perubahan mana yang aman untuk diterapkan. IBM Bob membantu mempersingkat pekerjaan itu menjadi siklus pengembangan yang lebih terstruktur. Alat ini dapat menganalisis basis kode, menjawab pertanyaan tentang perilaku sistem, menghasilkan atau memperbarui dokumentasi, mengusulkan rencana implementasi, menyusun ulang kode, dan membuat tes. IBM Bob juga mendukung alur kerja berulang melalui mode sesuai peran spesifik, aturan, otomatisasi baris perintah, kontrol persetujuan, dan integrasi yang dapat diperluas.

Cerita pelanggan yang diperinci di bawah ini menunjukkan empat keuntungan praktis:

Bob membantu tim mengubah sistem yang tidak dikenal menjadi konteks yang dapat ditindaklanjuti Bob mempercepat pengembangan sambil memastikan hasil yang dapat dipercaya Bob menjadikan dokumentasi, pengujian, dan tata kelola bagian dari desain sejak awal Bob mengubah keahlian yang diperoleh dari suatu proyek menjadi pola pengiriman yang dapat digunakan kembali

Posting ini melihat penerapan IBM Bob di lingkungan milik pelanggan untuk menunjukkan bagaimana pola-pola itu muncul dalam proyek nyata dan apa yang dapat dipelajari tim teknik.