Bagaimana pelanggan bermitra dengan IBM Bob untuk mengubah pekerjaan modernisasi menjadi keuntungan pengembangan perangkat lunak berbasis agen

Di seluruh penerapan di lingkungan milik pelanggan, IBM® Bob membantu tim mempersingkat siklus modernisasi, memperkuat alur kerja peninjauan, dan mengubah keahlian yang diperoleh dengan susah payah menjadi pola pengiriman yang dapat digunakan kembali.
Hanya dalam waktu tiga bulan sejak IBM Bob tersedia secara umum, basis penggunanya tumbuh lebih dari 100.000. Sejak diluncurkan, Bob telah hadir sebagai lebih dari sekadar asisten pengodean yang didukung AI. Pelanggan yang telah menggunakannya menggambarkannya sebagai mitra pengembangan perangkat lunak berbasis agen yang proaktif, yang membantu merencanakan, mengeksekusi, memvalidasi, mengamankan, dan mengoperasikan perangkat lunak di seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC).
Wawancara dengan empat pelanggan awal IBM Bob—Blue Pearl, Novadoc, Novacomp dan Crushbank—mengungkap tantangan teknis. Tantangan ini berkisar dari modernisasi Java dan manajemen konfigurasi FileNet, hingga penemuan data lama dan menyiapkan data untuk penyerapan AI. Semua perusahaan ini memiliki masalah yang sama: tim yang diperlukan untuk memeriksa sistem yang kompleks, mempertahankan logika bisnis, mengurangi risiko, dan beroperasi lebih cepat daripada pekerjaan modernisasi tradisional yang biasanya.
Banyak tim menghabiskan waktu berminggu-minggu menelusuri dependensi, mendokumentasikan perilaku tidak terdokumentasikan, membangun cakupan pengujian, dan memutuskan perubahan mana yang aman untuk diterapkan. IBM Bob membantu mempersingkat pekerjaan itu menjadi siklus pengembangan yang lebih terstruktur. Alat ini dapat menganalisis basis kode, menjawab pertanyaan tentang perilaku sistem, menghasilkan atau memperbarui dokumentasi, mengusulkan rencana implementasi, menyusun ulang kode, dan membuat tes. IBM Bob juga mendukung alur kerja berulang melalui mode sesuai peran spesifik, aturan, otomatisasi baris perintah, kontrol persetujuan, dan integrasi yang dapat diperluas.
Cerita pelanggan yang diperinci di bawah ini menunjukkan empat keuntungan praktis:
Posting ini melihat penerapan IBM Bob di lingkungan milik pelanggan untuk menunjukkan bagaimana pola-pola itu muncul dalam proyek nyata dan apa yang dapat dipelajari tim teknik.
Konsultasi TI dan mitra IBM, Blue Pearl, menggunakan IBM Bob untuk memodernisasi Blue App, platform unggulan untuk pencocokan bakat. Aplikasi ini menghubungkan sekitar 26.000 konsultan dan pekerja lepas dengan klien perusahaan, tetapi basis kode Java 11 berisi dependensi yang belum diperbarui, panggilan API yang sudah tidak digunakan, kerentanan keamanan, dan tidak ada cakupan pengujian otomatis yang resmi.
Proyek modernisasi tradisional seperti ini akan membutuhkan lebih dari 30 hari kerja dan membawa risiko regresi yang besar. Dengan Bob, tim meningkatkan Java 11 ke Java 21 dalam tiga hari dan menyelesaikan 127 panggilan API yang tidak digunakan lagi. Tim juga menetapkan cakupan pengujian otomatis 92% dari baseline zero-test dan menerapkan ke 26.000 pengguna tanpa masalah produksi.
Pendekatan Blue Pearl menunjukkan mengapa konteks penting. Tim memberikan diagram arsitektur, definisi titik akhir, peta aliran data, dan deskripsi tentang cara klien dan konsultan menggunakan platform ke Bob. Informasi ini membantu Bob memetakan dependensi, menampilkan API yang tidak digunakan lagi, menyoroti pustaka yang sudah ketinggalan zaman, dan menunjukkan titik integrasi yang tidak terdokumentasikan.
Hasilnya bukan hanya upgrade yang lebih cepat. Sistem menjadi lebih rapi dengan batas layanan yang lebih jelas, logika autentikasi dan otorisasi yang lebih ketat, validasi input yang lebih baik, dan observabilitas baru melalui pencatatan terstruktur dan pelacakan terdistribusi. Hasil ini mencerminkan salah satu kekuatan inti Bob: memungkinkan tim berkinerja tinggi untuk berkembang dari pengembangan terisolasi menuju pengiriman yang terkoordinasi dan sadar sistem.
Dengan Paket Premium Bob baru untuk Modernisasi Java, tim dapat memodernisasi dan memelihara aplikasi Java perusahaan melalui alur kerja terpandu yang dapat diulang. Alur kerja ini mendukung peningkatan versi, modernisasi waktu proses, transformasi UI, pengujian, dan remediasi keamanan di berbagai rangkaian aplikasi yang kompleks. (Beberapa kemampuan baru Bob dan paket premium diperkenalkan baru-baru ini untuk membantu organisasi memodernisasi, mengatur, dan mengoptimalkan rekayasa perangkat lunak yang didukung AI dalam skala besar. Baca selengkapnya di sini.)
Dapatkan detail teknis tentang penggunaan IBM Bob oleh Blue Pearl.
Novacomp menghadapi masalah penemuan serupa, tetapi dalam konteks modernisasi yang berbeda. Proyeknya berpusat pada Java REST API yang penting untuk bisnis dengan versi kerangka kerja yang lama, struktur dependensi lama, dan persyaratan ketat untuk mempertahankan logika bisnis dan kontrak API.
Bob menganalisis layanan Java berlapis, mengidentifikasi anotasi yang tidak digunakan lagi, menjelaskan perubahan yang mengganggu operasi, memeriksa konflik dependensi, dan mengusulkan perubahan yang didasarkan pada basis kode yang ada. Mode spesifik untuk setiap peran membantu memisahkan perencanaan, implementasi, dan peninjauan, memberi arsitek cara yang lebih jelas untuk beralih dari analisis sistem ke perubahan kode tanpa menggabungkan setiap langkah menjadi satu prompt.
Kemampuan untuk bernalar dari repositori itu penting karena modernisasi jarang gagal pada sintaks saja. Modernisasi gagal ketika tim melewatkan dependensi yang samar, mengganggu kontrak hilir, atau meremehkan perubahan konfigurasi. Penggunaan Bob oleh Novacomp menunjukkan bagaimana lingkungan pengembangan AI dapat membantu tim mengganti peningkatan melalui eksperimen dengan jalur yang dapat ditinjau yang mencakup analisis sistem, implementasi, validasi, dan peninjauan arsitektur pra-penggabungan.
Dapatkan detail teknis tentang penggunaan IBM Bob oleh Novacomp.
Penerapan di lingkungan pelanggan juga menunjukkan bahwa kecepatan hanya membantu ketika tim dapat memercayai pekerjaan. Modernisasi Blue Pearl memperkuat keamanan dan operasi sebagai bagian dari siklus pengembangan yang sama. Bob membantu menandai dependensi yang sudah tidak diperbarui, merekomendasikan jalur modernisasi, meningkatkan autentikasi dan logika otorisasi, dan memperkenalkan pencatatan terstruktur, titik pelacakan, dan pemeriksaan kesehatan.
Basis kode yang sudah dimodernisasi sangat kuat. Selain menambahkan cakupan pengujian unit untuk 92% basis kode, aplikasi diterapkan tanpa keluhan pelanggan atau masalah pasca-penerapan. Hasil itu adalah versi praktis dari keamanan shift-left berdasarkan desain: kemampuan ini disertakan dalam setiap tahap siklus hidup. Dari pembuatan kode hingga penerapan, Bob memberlakukan kontrol tata kelola, kepatuhan, dan risiko secara default, memastikan perlindungan tingkat perusahaan tanpa memperlambat tim.
Pengalaman Novacomp memperkuat poin ini. Nilai Bob berasal dari panduan kontekstual, bukan otomatisasi buta. Bob meninjau struktur kode, konfigurasi, dan dependensi, kemudian mengusulkan peningkatan untuk Java, Spring Boot, Maven, Gradle, dan alat terkait. Alur kerja mencakup build baru, penyelesaian konflik dependensi, dokumentasi yang diperbarui, dan pengujian ulang. Cakupan ini membuat modernisasi lebih cepat, tetapi juga lebih dapat dijelaskan. Tim dapat melihat mengapa perubahan direkomendasikan dan di mana perubahan itu dapat diterapkan pada jalur migrasi yang lebih besar.
CrushBank menerapkan model kontrol yang sama ini untuk data lama dan penerapan AI. IBM Bob membantu CrushBank memperluas bisnis dukungan TI berbasis AI yang terbukti ke bisnis pengaktifan data yang lebih luas.
Bob mempercepat pekerjaan yang diperlukan untuk menganalisis sistem lama, memetakan skema, menghasilkan jalur penyerapan, dan membangun lapisan akses yang diatur. Akibatnya, CrushBank dapat dengan mudah memperoleh pelanggan yang tantangan utamanya bukanlah penyelesaian tiket, tetapi mengoptimalkan sistem data perusahaan untuk pencarian, analitik, dan AI.
Banyak dari sistem sumber tersebut tidak dirancang untuk AI. Beberapa sistem tidak memiliki API modern, beberapa berjalan on premises, dan beberapa menampilkan pengetahuan penting hanya melalui layar lama atau ekspor manual. IBM Bob membantu pengembang CrushBank menganalisis sistem tersebut, memeriksa skema, menghasilkan kode penyerapan, membuat pengujian, dan membangun server MCP yang menghubungkan data perusahaan ke pengalaman AI.
Bob tidak menghapus kontrol manusia dari pekerjaan data sensitif. Dalam satu contoh CrushBank yang melibatkan aplikasi SQL Server on premises, Bob tidak secara langsung mengirim kueri data produksi. Aplikasi ini menyarankan contoh kueri dan ekspor, lalu pengembang meninjau dan menjalankannya. Hal itu membuat penilaian manusia tetap diperlukan dalam hal yang memerlukannya, yaitu: keputusan akses, sensitivitas data, interpretasi skema, dan kesiapan produksi. Model tata kelola ini sangat penting ketika pekerjaan pengembangan berhubungan dengan data pelanggan, alur kerja yang diatur, atau pola akses produksi.
Dapatkan detail teknis tentang penggunaan IBM Bob oleh CrushBank.
Nilai pelanggan IBM Bob juga muncul dalam artefak yang dibuat terkait kode. Blue Pearl beralih dari tidak memiliki cakupan tes otomatis yang resmi ke cakupan tes regresi 92%. Novacomp menghasilkan dokumentasi dan kasus uji yang diperbarui sebagai bagian dari modernisasi. Novadoc menggunakan Bob untuk menganalisis kode lama yang berorientasi FileNet, membuat dokumentasi baru dan membentuk kerangka kerja yang tersusun sebagian menjadi aplikasi yang dapat digunakan.
Dalam setiap kasus, output yang berguna tidak terbatas pada kode sumber. Output ini termasuk bahan pendukung yang diperlukan untuk meninjau, memelihara, dan memperluas sistem. Dalam konteks ini, pendekatan pengodean cerdas Bob menjadi berguna: tim dapat menggambarkan maksud dalam bahasa alami, kemudian mengubah konteks itu menjadi detail implementasi, pengujian, dan dokumentasi yang tetap sinkron dengan kode.
Kisah Novadoc sangat berguna bagi tim yang mengelola platform perusahaan yang kompleks. Perusahaan membutuhkan cara yang lebih aman dan lebih mudah diulang untuk memindahkan konfigurasi IBM FileNet di seluruh lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi. Banyak rangkaian FileNet masih mengandalkan pembuatan ulang pengaturan secara manual, perbandingan manual antara berbagai lingkungan, dan penilaian manual tentang perbedaan mana yang penting. Kondisi ini menciptakan risiko terkait penyimpangan konfigurasi, kesalahan produksi, dan perencanaan rollback yang tidak lengkap.
Seorang insinyur Novadoc menghabiskan akhir pekan untuk membuat aplikasi yang berfungsi dengan IBM Bob. Demo awal biasanya memakan waktu setidaknya dua minggu. Solusi manajemen konfigurasi FileNet yang dihasilkan memberi administrator jalur terstruktur untuk mengekstrak status saat ini, membandingkan lingkungan sumber dan target, melihat perubahan, menyetujui penerapan, dan melakukan pemulihan versi bila diperlukan. Bob membantu memodernisasi aplikasi, meningkatkan dokumentasi, mengadaptasi fondasi API, dan menyempurnakan interaksi front-end dan back-end.
Contoh tersebut menyoroti pergeseran praktis dalam bidang teknik. Dokumentasi, diagram, perbandingan, logika persetujuan, dan desain rollback sering diperlakukan terpisah dari pengembangan yang “sebenarnya”. Dalam lingkungan yang diatur atau padat dokumen, hal-hal itu adalah bagian dari produk. Bob membantu Novadoc mengubah pengetahuan operasional menjadi alur kerja yang diatur yang dapat mendukung administrator interaktif melalui UI dan tim yang berorientasi otomatisasi melalui CLI.
Dapatkan detail teknis tentang penggunaan IBM Bob oleh Novadoc.
Tema terakhir mencakup keempat penerapan: IBM Bob membantu tim menggunakan kembali apa yang mereka pelajari. Dukungan itu penting untuk konsultan seperti Blue Pearl, Novadoc, dan Novacomp, di mana setiap interaksi klien dapat terlihat unik bahkan ketika masalah yang mendasarinya berulang. Dukungan ini juga penting bagi CrushBank dan ekspansinya dari AI dukungan TI ke pengaktifan data perusahaan yang lebih luas.
Pekerjaan yang dilakukan FileNet Novadoc menunjukkan praktik pengubahan menjadi produk. Solusi yang awalnya ditujukan sebagai solusi untuk tantangan tata kelola konfigurasi satu pelanggan menjadi akselerator yang dapat digunakan kembali untuk lingkungan FileNet serupa. Alih-alih memecahkan masalah penerapan yang sama secara manual untuk setiap klien, Novadoc dapat menerapkan aplikasi modular yang mencerminkan keahlian FileNet-nya. Bob mempercepat build pertama, tetapi nilai yang lebih besar adalah bahwa pekerjaan itu menjadi aset yang dapat diskalakan.
CrushBank memperluas pola ini ke dalam data dan AI. Proyek yang dulunya membutuhkan tim beranggotakan empat orang selama empat hingga enam minggu, kini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar setengahnya dengan satu hingga dua pengembang. Pekerjaan pembuktian konsep yang dulunya memakan waktu berminggu-minggu dapat berjalan lebih cepat dan jalur pasca-POC ke penerapan sekarang mendekati dua minggu.
Pola yang dapat diulang konsisten di seluruh lingkungan pelanggan: menemukan sistem sumber, memetakan skema, membuat penyerapan, menyusun struktur data di IBM watsonx.data, menunjukkan akses yang diatur melalui server MCP, dan menghubungkan hasil ke pengalaman AI yang dibutuhkan pengguna. Model itu juga memberi pelanggan kemungkinan untuk memanfaatkan ketangkasan multi-model: fondasi data dan lapisan akses dapat mendukung model atau pengalaman AI yang paling sesuai dengan beban kerja, persyaratan kebijakan, dan lingkungan pengguna.
Kemampuan pengulangan juga mendukung pengendalian biaya. Ketika tim dapat menyusun praktik terbaik, menggunakan kembali mode dan aturan, mengotomatiskan bagian alur kerja, dan mengukur di mana bantuan AI membantu, mereka dapat mengurangi upaya pengiriman tanpa melemahkan disiplin teknik.
Cerita pelanggan IBM terkuat memberikan pelajaran yang sama: pengembangan yang dibantu AI bekerja paling baik ketika memperkuat proses rekayasa bukan hanya sebagai bantuan pengodean, karena IBM Bob dirancang untuk beroperasi di seluruh SLDC.
Blue Pearl menggunakan Bob untuk memodernisasi platform Java yang banyak digunakan dengan pengujian, keamanan, dan observabilitas yang lebih andal. Novacomp menggunakan Bob untuk mengubah peningkatan Java dan Spring Boot yang berisiko menjadi modernisasi dua hari yang terkontrol. Novadoc menggunakan Bob untuk mengubah keahlian penerapan FileNet menjadi aplikasi manajemen konfigurasi yang dapat digunakan kembali. CrushBank menggunakan Bob untuk mengubah data perusahaan lama menjadi sistem yang diatur dan siap untuk AI.
IBM Bob tidak membuat modernisasi menjadi mudah. Tim masih membutuhkan penilaian arsitektur, pola akses aman, disiplin pengujian, dan peninjauan produksi. Apa yang ditunjukkan oleh penerapan di lingkungan pelanggan adalah bahwa Bob dapat memindahkan praktik tersebut lebih awal dalam alur kerja dan menerapkannya lebih cepat. Di sinilah keuntungannya bertambah: lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk menebak, lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk memvalidasi, dan jalur yang lebih jelas dari kompleksitas yang diwariskan ke sistem yang dapat dipertahankan, diperluas, dan dipercaya oleh tim.
Dalam hal siklus hidup pengembangan perangkat lunak, Bob membantu tim mengaktifkan rekayasa yang konsisten, meningkatkan skala pengiriman di seluruh tim, mengoptimalkan upaya, dan menerapkan keamanan sejak tahap awal. Pada saat yang sama, hal itu membuat pengembang tetap mengendalikan pekerjaan yang mencapai produksi.
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