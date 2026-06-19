Bagaimana CrushBank mengubah data lama menjadi sistem yang Siap untuk AI dengan IBM® Bob

Dengan IBM® Bob, CrushBank membantu pelanggan beralih dari aplikasi dan basis data yang terputus ke data yang terkelola yang mendukung pencarian, asisten, pengambilan pengetahuan, dan analitik. IBM® Bob memungkinkan perusahaan memperluas bisnis dukungan TI menjadi solusi data dan AI yang menjangkau seluruh organisasi.
Sebagian besar proyek AI perusahaan pada akhirnya menghadapi masalah yang sama: data yang paling berguna sering kali justru paling sulit untuk diakses.
Bagi banyak perusahaan, pengetahuan bisnis penting berada di dalam aplikasi lama, basis data lokal, dan repositori dokumen yang tidak pernah dirancang untuk AI. Beberapa sistem tidak memiliki API modern. Sebagian berjalan di dalam lingkungan data lokal. Sebagian lainnya menyimpan konteks operasional selama bertahun-tahun tetapi hanya mengeksposnya melalui antarmuka lama, prosedur tersimpan, atau ekspor manual.
CrushBank telah menangani masalah tersebut dalam dukungan TI selama beberapa tahun. Perusahaan membantu tim dukungan menemukan jawaban lebih cepat, menyelesaikan tiket dengan lebih konsisten, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui prioritas yang didukung AI. Kini, CrushBank menerapkan pendekatan yang sama berbasis data untuk contoh penggunaan perusahaan yang lebih luas dengan bantuan IBM® Bob.
CrushBank sudah mengetahui cara mengubah data operasional yang berantakan menjadi jawaban yang berguna. Namun, IBM® memanfaatkan pengembang perusahaan untuk memperluas pola tersebut di seluruh sistem lama, sumber data, dan industri. Pendekatan ini membuka peluang untuk memperluas pasar yang dapat dijangkau.
IBM® Bob membantu pengembang CrushBank menganalisis sistem lama, meninjau skema, dan menghasilkan kode penyerapan. Mereka dapat membuat pengujian serta membangun server MCP yang menghubungkan data perusahaan ke model seperti Claude, ChatGPT, Llama, dan sistem AI lainnya. Dalam posting ini, kita akan membahas bagaimana CrushBank menggunakan IBM® untuk mengubah penemuan data lama menjadi proses rekayasa yang dapat diulang untuk data yang siap digunakan AI dan aplikasi.
Banyak organisasi ingin memanfaatkan AI, tetapi tidak melihat jalur yang jelas menuju ROI bisnis. Data mereka mungkin bernilai, tetapi tersebar di berbagai aplikasi lini bisnis lama, basis data, dan dokumen.
Data lakehouse dapat membantu setelah data berhasil dimasukkan ke dalamnya. Pendekatan ini menggabungkan penyimpanan yang fleksibel dengan kemampuan kueri bergaya data warehouse, sehingga tim dapat menganalisis data terstruktur seperti catatan pelanggan bersama data tidak terstruktur seperti dokumen dan catatan. Namun, tantangan yang lebih besar adalah mengekstraksi data dari sistem lama, memahami maknanya, dan membentuk ulang data tersebut agar siap digunakan untuk AI.
Di situlah IBM® Bob mengubah permainan. Untuk mengatasi tantangan yang dijelaskan sebelumnya, dibutuhkan tim yang dikerahkan di garis depan yang terdiri dari seorang insinyur, perwakilan akun, dan ilmuwan data. Mereka akan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan bukti konsep (PoC), menunjukkan nilai, dan memenangkan kesepakatan.
Sekarang, CrushBank dapat memasangkan pengembang dengan IBM® Bob dan membangun PoC dalam satu sore. Dengan IBM® Bob, keterlibatan penuh yang biasanya membutuhkan tim CrushBank beranggotakan empat orang selama hingga 6 minggu dapat diselesaikan dalam waktu setengahnya, hanya dengan satu hingga dua pengembang.
Dengan IBM® Bob, satu pengembang kini dapat menavigasi basis data, melakukan rekayasa balik skema, menulis kode penyerapan, dan membangun pengujian dari awal. Pengembang tetap memegang kendali, sementara IBM® Bob mempercepat pekerjaan berulang yang diperlukan untuk memeriksa sistem, mengusulkan skema, menghasilkan kode, serta mendokumentasikan implementasi.
Waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari PoC ke penerapan telah dipangkas menjadi sekitar dua minggu. Saat ini, setiap proyek pasca-POC dapat ditangani oleh satu pengembang, dengan sedikit dukungan dari spesialis data dan IBM® Bob.
Hasilnya: pengguna dapat melakukan pencarian di seluruh pengetahuan yang sebelumnya terpisah, bertanya kepada asisten tentang data operasional, mengambil dokumen yang relevan, atau menjalankan analitik yang menggabungkan beberapa sistem. Bagi organisasi pelanggan, pendekatan ini menciptakan jalur yang lebih singkat dari data lama menuju nilai AI tanpa perlu mengganti setiap aplikasi terlebih dahulu.
Saat melihat diagram, proses dimulai dengan agregasi data lama. Pengembang dan IBM® Bob melakukan peninjauan data serta memvalidasi strukturnya untuk memastikan kesiapan AI. Pendekatan ini memungkinkan server MCP untuk melakukan kueri terhadap data dan menggunakannya dalam model AI serta aplikasi. Berikut adalah panduan langkah demi langkahnya:
Di lapisan data perusahaan lama, CrushBank memulai dengan aplikasi, basis data, dan dokumen yang mungkin tidak menyediakan titik integrasi yang bersih. Salah satu contoh dunia nyata melibatkan perusahaan teknik listrik yang menggunakan aplikasi SQL Server lokal untuk menjalankan operasional bisnisnya.
Data tersebut berguna, tetapi aplikasi tidak memiliki jalur akses eksternal yang sederhana. Sebelum aplikasi AI dapat menggunakan data tersebut, tim harus memahami basis data, mengidentifikasi tabel yang tepat, menentukan metode ekstraksi, menormalkan data, serta mengamankan akses.
Bagian selanjutnya dari diagram adalah di mana IBM® Bob masuk ke dalam alur tersebut. IBM® Bob membantu pengembang dalam analisis sistem, penemuan data, pembuatan skema, pengembangan pipeline ingestion, modernisasi Java ke Python, serta pembuatan pengujian.
IBM® Bob bekerja di dalam alur kerja pengembangan, bukan sebagai lapisan percakapan yang terpisah. Pengembang dapat menggunakan interaksi berbasis perencanaan untuk menentukan apa yang dibutuhkan sistem, pertanyaan bisnis mana yang relevan, serta struktur basis data mana yang tampak penting sebelum beralih ke tahap implementasi.
Alur kerja tersebut menjaga penilaian manusia tetap berada dalam lingkaran proses. Dalam contoh SQL Server, IBM® Bob tidak secara langsung mengakses data produksi. Sebaliknya, ia menyarankan contoh kueri dan proses ekspor. Pengembang kemudian meninjau permintaan, menjalankan kueri, dan mengembalikan hasilnya.
Human-in-the-loop berarti seseorang meninjau rencana, kode, kueri, atau langkah-langkah akses yang dihasilkan sebelum semuanya menjadi bagian dari sistem kerja. Untuk pekerjaan yang melibatkan data lama, proses peninjauan ini melindungi lebih dari sekadar bug—ini juga membantu mencegah pola akses yang tidak aman, asumsi yang keliru, serta paparan catatan sensitif.
Bagian ketiga adalah data siap untuk AI. IBM® Bob turut membantu membuat pemetaan basis data dan skema Apache Iceberg. IBM® Bob juga membantu menghasilkan kode Python serta Airflow DAGs yang diperlukan untuk memindahkan data dari SQL Server ke watsonx.data. Airflow DAG (Directed Acyclic Graph) adalah definisi pipeline yang mengontrol tugas ETL mana yang dijalankan dan dalam urutan apa.
Lingkungan data CrushBank berjalan di IBM® Cloud dan mencakup watsonx.data, Iceberg, basis data vektor Milvus (untuk mendukung pencarian dan pengambilan semantik), Presto, serta Spark. Arsitektur tersebut memungkinkan pelanggan menggunakan lapisan data kelas enterprise tanpa perlu membangun dan mengoperasikan seluruh tumpukan secara mandiri.
Bagian keempat pada diagram adalah lapisan server MCP. CrushBank menggunakan server MCP untuk menyediakan akses yang aman, konektivitas model, dan tata kelola. IBM® Bob juga membantu membangun lapisan ini. Setelah data terstruktur tersedia di Iceberg dan konten tidak terstruktur direpresentasikan di Milvus, IBM® Bob dapat membantu merencanakan server MCP. Ini dapat menghasilkan kode akses serta membuat file instruksi yang memberi tahu sistem AI cara menggunakan server.
Pengembang CrushBank memberikan penilaian domain, menentukan pertanyaan bisnis mana yang penting, data mana yang bersifat sensitif, serta pola akses mana yang dapat diterima. IBM® Bob menangani pekerjaan rekayasa yang berulang terkait API, kode server, instruksi, dan pengujian.
Setelah data diproses dan server MCP siap digunakan, langkah berikutnya adalah membangun lapisan analitik dan AI. Tahap kelima adalah pemilihan model. Arsitektur analitik CrushBank tidak bergantung pada satu model saja. Pelanggan dapat menghubungkan data mereka ke Claude, ChatGPT, Llama, atau model lain yang mendukung pola integrasi yang dibutuhkan. Fleksibilitas ini penting karena banyak pelanggan sudah memiliki asisten AI yang mereka preferensikan.
Tahap terakhir adalah aplikasi AI. CrushBank dapat mendukung pencarian, asisten AI, pengambilan pengetahuan, dan analitik. Fondasi yang sama juga dapat mendukung antarmuka milik CrushBank, asisten yang berjalan di lingkungan model pilihan pelanggan, maupun alur kerja berbasis agen yang dibangun menggunakan Langflow dari IBM®. Bagi pelanggan yang memerlukan orkestrasi terkelola, CrushBank juga dapat memanfaatkan produk IBM® seperti watsonx Orchestrate apabila sesuai dengan kebutuhan penerapannya.
Nilai IBM® Bob bukan hanya menulis kode. Keuntungan yang lebih besar adalah membantu mengubah proses penemuan yang kompleks menjadi artefak yang dapat ditinjau, diuji, dan digunakan kembali oleh para insinyur.
Dampaknya terhadap proses pengiriman dapat sangat signifikan. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan tim bergaya konsultasi dalam jumlah besar kini dapat ditangani oleh tim yang lebih kecil, sering kali hanya satu pengembang yang bekerja bersama IBM® Bob dengan dukungan keahlian data yang terfokus. Proses penemuan yang sebelumnya memerlukan waktu berminggu-minggu kini, untuk beberapa proyek, dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari.
Dalam salah satu contoh penggunaan analitik yang kompleks, CrushBank menggabungkan data dari sistem proyek, ERP, dan CRM untuk membangun model prediksi churn. Model tersebut memanfaatkan data historis churn guna mengidentifikasi pelanggan yang berisiko berhenti menggunakan layanan di masa mendatang, sehingga bisnis memiliki kesempatan untuk melakukan intervensi lebih awal. IBM® Bob membantu mengidentifikasi pola, membangun pipeline pengambilan data, serta membuat antarmuka Streamlit yang sederhana.
CrushBank mencapai hasil tersebut dengan melatih IBM® Bob menggunakan prinsip-prinsip pengodean, standar, dan praktik terbaik yang telah didokumentasikan oleh CrushBank. Konteks tersebut membantu IBM® Bob menghasilkan kode yang selaras dengan konvensi tim, alih-alih menghasilkan kode generik yang memerlukan pengerjaan ulang secara signifikan. Mode dan aturan khusus di dalam IBM® Bob juga memisahkan tahap perencanaan, pengodean, dan peninjauan. Dengan demikian, para pengembang dapat merancang arsitektur, beralih ke tahap implementasi, lalu meninjau perubahan yang dihasilkan tanpa harus keluar dari alur kerja mereka.
AI tidak mendorong kode ke lingkungan produksi tanpa rangkaian pengujian yang menyeluruh dan peninjauan oleh manusia. CrushBank juga tidak secara otomatis menyetujui kode yang dihasilkan. Tinjauan kode, pemindaian data sensitif, serta peninjauan oleh manusia memastikan output IBM® Bob tetap mengikuti siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Disiplin ini sangat penting ketika pekerjaan melibatkan data lama, catatan pelanggan, atau sistem yang tidak terdokumentasi dengan baik.
Penggunaan IBM® Bob oleh CrushBank menunjukkan bagaimana pengembangan berbantuan AI dapat mempercepat otomatisasi sekaligus mempertahankan disiplin rekayasa perangkat lunak selama proses pengembangan. Arsitektur tersebut tetap bergantung pada peninjauan oleh manusia, akses yang aman, pemodelan data, serta praktik penerapan yang baik. Bob membantu menerapkan praktik-praktik tersebut dengan lebih cepat di lebih banyak lingkungan pelanggan.
Pengulangan pola tersebut menjadi keunggulan dalam penskalaan. Setiap pelanggan mungkin memiliki aplikasi, basis data, dan dokumen lama yang berbeda, tetapi alur kerjanya tetap konsisten: menemukan sistem, memetakan skema, membangun proses ingestion, menyusun data, mengeksposnya melalui server MCP yang dikelola, lalu menghubungkannya ke pengalaman AI yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Produk IBM® mendukung setiap lapisan dalam pola tersebut. IBM® Bob mempercepat proses perencanaan, pengembangan, pembuatan pengujian, dan peninjauan, sementara watsonx.data menyediakan lapisan data yang dikelola. IBM® Cloud menjadi fondasi infrastruktur. watsonx Orchestrate dapat mendukung orkestrasi yang dikelola sesuai kebutuhan pelanggan.
Bagi CrushBank, pada dasarnya setiap perusahaan yang ingin memanfaatkan data perusahaan untuk AI kini menjadi prospek. Dengan membangun solusi menggunakan IBM® Bob serta produk data dan AI dari IBM®, perusahaan ini telah berkembang dari bisnis AI yang berfokus pada dukungan TI menjadi bisnis pengaktifan data yang lebih luas.