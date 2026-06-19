Bagaimana CrushBank mengubah data lama menjadi sistem yang Siap untuk AI dengan IBM® Bob

Sebagian besar proyek AI perusahaan pada akhirnya menghadapi masalah yang sama: data yang paling berguna sering kali justru paling sulit untuk diakses.

Bagi banyak perusahaan, pengetahuan bisnis penting berada di dalam aplikasi lama, basis data lokal, dan repositori dokumen yang tidak pernah dirancang untuk AI. Beberapa sistem tidak memiliki API modern. Sebagian berjalan di dalam lingkungan data lokal. Sebagian lainnya menyimpan konteks operasional selama bertahun-tahun tetapi hanya mengeksposnya melalui antarmuka lama, prosedur tersimpan, atau ekspor manual.

CrushBank telah menangani masalah tersebut dalam dukungan TI selama beberapa tahun. Perusahaan membantu tim dukungan menemukan jawaban lebih cepat, menyelesaikan tiket dengan lebih konsisten, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui prioritas yang didukung AI. Kini, CrushBank menerapkan pendekatan yang sama berbasis data untuk contoh penggunaan perusahaan yang lebih luas dengan bantuan IBM® Bob.

CrushBank sudah mengetahui cara mengubah data operasional yang berantakan menjadi jawaban yang berguna. Namun, IBM® memanfaatkan pengembang perusahaan untuk memperluas pola tersebut di seluruh sistem lama, sumber data, dan industri. Pendekatan ini membuka peluang untuk memperluas pasar yang dapat dijangkau.

IBM® Bob membantu pengembang CrushBank menganalisis sistem lama, meninjau skema, dan menghasilkan kode penyerapan. Mereka dapat membuat pengujian serta membangun server MCP yang menghubungkan data perusahaan ke model seperti Claude, ChatGPT, Llama, dan sistem AI lainnya. Dalam posting ini, kita akan membahas bagaimana CrushBank menggunakan IBM® untuk mengubah penemuan data lama menjadi proses rekayasa yang dapat diulang untuk data yang siap digunakan AI dan aplikasi.