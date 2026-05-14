IBM® watsonx.data dan watsonx.ai, analisis berbasis graf dan serangkaian API modular membantu para penyelidik menyaring kumpulan data yang kompleks serta mengungkap pendanaan ilegal dan pencucian uang 60% lebih cepat.
Penyelidik kejahatan keuangan jarang memulai dengan file kasus yang rapi. Sebaliknya, mereka dihadapkan pada banjir laporan transaksi dan aktivitas mencurigakan yang bertambah lebih cepat daripada kemampuan sebagian besar tim untuk meninjaunya secara manual. Ketika volume data meningkat, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk menyortir, menyaring, dan mengatur data, sehingga menyisakan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan investigatif dalam melacak pendanaan ilegal.
Cogniware membangun platform Argos untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi dari perusahaan yang berbasis di Praha ini membawa volume besar data keuangan ke dalam lingkungan data yang terorkestrasi dan didukung oleh IBM® watsonx.data. Platform ini kemudian menghubungkan individu, akun, transaksi, dan lokasi mencurigakan dalam sebuah graf, lalu mengevaluasi graf tersebut untuk menemukan pola seperti lingkaran pencucian uang dan rantai pendanaan ilegal.
Dengan IBM® watsonx.ai, para penyelidik dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami, menghasilkan ringkasan, menampilkan anomali, dan membuat laporan dengan lebih cepat, sementara proses deteksi inti tetap didasarkan pada analisis graf dan pola, bukan pada otomatisasi kotak hitam.
Hasilnya adalah platform aman yang membantu penyelidik beralih dari kelebihan data menuju prospek yang telah diprioritaskan 60% lebih cepat. Peningkatan ini dicapai tanpa menghilangkan manusia dari proses pengambilan keputusan. Platform ini memberi tim investigasi keuangan cara untuk mengikuti pertumbuhan volume kasus tanpa harus meningkatkan jumlah karyawan dalam skala yang sama. Dalam kasus tertentu, platform ini bahkan memungkinkan tim membuka kembali investigasi yang sebelumnya terhenti karena kurangnya bukti.
Contoh penggunaan ini berawal dari masalah perusahaan yang sudah umum: terlalu banyak data, tetapi tidak cukup sinyal yang relevan. Ketika lembaga keuangan mengirimkan sejumlah besar laporan transaksi dan aktivitas mencurigakan, para penyelidik menghabiskan waktu berharga untuk menyortir, menyaring, dan mengatur catatan alih-alih menganalisisnya.
Pengguna utama Cogniware adalah unit intelijen keuangan dan tim penegak hukum yang berupaya menemukan pola dalam pergerakan uang, terutama sinyal yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan ilegal. Para penyelidik menggunakan dasbor yang merangkum kasus, lalu beralih ke tampilan analisis keterkaitan berbasis graf yang memvisualisasikan hubungan antarindividu, akun, transaksi, dan lokasi.
Graf adalah tempat pola-pola mulai terlihat. Pencucian uang dapat muncul dalam bentuk lingkaran, karena pelaku menerima kembali dana setelah dana tersebut “dibersihkan”. Sebaliknya, pendanaan ilegal dapat muncul sebagai rantai transaksi yang mengalirkan dana menuju tujuan berbahaya.
Antarmuka pengguna Argos menampilkan, di bagian kiri bawah, representasi visual dari graf. Contoh ini menunjukkan money loop, yang dapat mengindikasikan praktik pencucian uang. Pengenalan pola ini membantu para penyelidik mengidentifikasi transaksi ilegal.
Tim dapat mengonfigurasi puluhan pola untuk memberikan skor dan menandai perilaku mencurigakan dalam skala besar. Ini berarti lebih sedikit pencarian manual melalui catatan yang tidak saling terhubung, dan lebih banyak waktu yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus layak ditindaklanjuti lebih lanjut.
Prinsip desain utamanya adalah bahwa seluruh sistem ini harus dapat diterapkan baik secara on-premises maupun di cloud. Pelanggan memiliki pedoman penerapan yang sangat ketat, sehingga Cogniware perlu dapat melakukan deployment di mana pun pengguna membutuhkannya. Fleksibilitas ini sangat penting dan menjadi salah satu alasan utama Cogniware memilih solusi IBM®.
Arsitektur teknisnya mengikuti urutan yang pragmatis. Data masuk melalui pipeline ETL ke lakehouse yang dibangun di atas IBM® watsonx.data—dipilih karena skalabilitas dan kemampuannya dalam mengelola data terstruktur maupun tidak terstruktur—serta ke Object Storage. Di sana, data dipersiapkan untuk analisis (pada kotak kiri dalam diagram).
Dari sana, sistem memindahkan data ke lapisan operasional (kotak tengah dalam diagram) yang membuat data dapat digunakan untuk investigasi melalui penyimpanan graf, indeks, dan komponen alur kerja. Basis data graf platform, ArangoDB, bertindak sebagai inti karena unit analisis yang sebenarnya adalah hubungan antarentitas di berbagai kasus. Sebagai contoh, sangat penting untuk memastikan orang yang tepat terhubung dengan akun keuangan yang tepat.
Serangkaian API modular—misalnya API yang mengirimkan alert ke UI dan API yang menangani seluruh data berbasis waktu—menghubungkan lapisan penyimpanan dan graf dengan logika investigasi. API ini dipicu ketika sistem deteksi membutuhkan respons segera dari pengguna. Lapisan pemrosesan bisnis dan investigasi (pada kotak kanan di diagram) mencakup:
Arsitektur ini juga mencakup komponen penyimpanan vektor (Milvus) dan penyimpanan anotasi untuk pencarian berbasis AI serta proses peninjauan dengan keterlibatan manusia, ditambah katalog tata kelola data dan API data lakehouse yang dibangun di atas SQL dan Presto. Desainnya bersifat modular. Model baru, alur kerja baru, dan sumber data baru dapat ditambahkan tanpa perlu menulis ulang seluruh platform.
Berikut cara kerja alur permintaan menyeluruh. Pengguna mengajukan pertanyaan atau memicu analisis di Argos, lalu permintaan diteruskan melalui API Argos. Data kemudian diambil dan dievaluasi dalam graf, pola diperiksa, peringatan atau insight dihasilkan, dan hasil akhirnya dikembalikan ke antarmuka pengguna.
Lapisan AI generatif memungkinkan kueri berbasis bahasa alami, machine learning, dan analitik lanjutan untuk meningkatkan cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Bagian dari platform Argos ini juga bersifat modular:
Ini merupakan pemisahan tanggung jawab yang jelas: menyerap dan mengatur data dalam satu lapisan, melakukan penalaran atas hubungan di lapisan lain, lalu mengekspos AI melalui layanan dengan cakupan yang terkontrol ketat alih-alih melalui kotak hitam monolitik.
Teknologi IBM® menyediakan penanganan data yang dapat diskalakan dan bantuan AI yang terkontrol dengan baik. watsonx.data menyediakan fondasi lakehouse untuk volume besar data tidak terstruktur. Watsonx.ai menambahkan kemampuan pemrosesan bahasa alami, machine learning, dan AI generatif yang membantu membuat sistem lebih mudah digunakan oleh penyelidik nonteknis. Modularitas platform menjadi faktor penting bagi Cogniware. Tim dapat memilih model yang berbeda untuk bahasa tertentu dan menggantinya sesuai kebutuhan.
Komponen AI pada platform Argos membantu resolusi entitas, deteksi anomali dan pola, pembuatan ringkasan, penyusunan laporan, question answering, serta kepatuhan terpandu terhadap prosedur internal.
Arsitektur ini juga menggunakan protokol keamanan, grounding kontekstual, dan mekanisme pemeriksaan fakta untuk mengurangi risiko halusinasi serta menjaga output tetap relevan dengan konteks kasus. Faktor-faktor ini sangat penting dalam alur kerja di mana jawaban yang keliru dapat mengganggu jalannya penyelidikan.
Keputusan akhir mengenai apakah perilaku mencurigakan benar-benar terjadi tetap tertanam dalam struktur graf, logika pola, dan peninjauan manusia. Pendekatan ini menjaga kepercayaan pengguna dan membantu mengelola total cost of ownership. Para penyelidik memperoleh peningkatan produktivitas. Mereka menghindari risiko operasional yang muncul jika model stokastik dibiarkan membuat keputusan akhir terkait perilaku mencurigakan.
Dampak platform Argos terhadap investigasi sangat jelas. Dalam salah satu lingkungan investigasi keuangan, volume data yang memerlukan peninjauan meningkat dua kali lipat dalam kurun dua tahun, tetapi tetap dapat ditangani tanpa perlu merekrut penyelidik tambahan. Dalam kasus lain, perkara yang sebelumnya ditunda dan ditutup karena kurangnya bukti berhasil diselesaikan hanya dalam hitungan menit setelah Argos dan tools AI-nya diterapkan.
Hasil yang lebih luas mencakup investigasi yang lebih cepat, analisis layanan mandiri yang lebih mudah bagi pengguna nonteknis, serta waktu siklus yang lebih singkat dari hitungan bulan menjadi hitungan hari dalam penanganan kasus penipuan yang kompleks.
Dengan membangun dengan tumpukan data dan AI IBM®, Cogniware mengubah alur kerja penanganan kejahatan keuangan bertekanan tinggi menjadi platform investigasi yang dapat diskalakan. Platform ini mampu mengolah lebih banyak data dan mengidentifikasi lebih banyak pola, sambil tetap menjaga analis tetap berada dalam proses pengambilan keputusan.