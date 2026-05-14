Penyelidik kejahatan keuangan jarang memulai dengan file kasus yang rapi. Sebaliknya, mereka dihadapkan pada banjir laporan transaksi dan aktivitas mencurigakan yang bertambah lebih cepat daripada kemampuan sebagian besar tim untuk meninjaunya secara manual. Ketika volume data meningkat, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk menyortir, menyaring, dan mengatur data, sehingga menyisakan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan investigatif dalam melacak pendanaan ilegal.

Cogniware membangun platform Argos untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi dari perusahaan yang berbasis di Praha ini membawa volume besar data keuangan ke dalam lingkungan data yang terorkestrasi dan didukung oleh IBM® watsonx.data. Platform ini kemudian menghubungkan individu, akun, transaksi, dan lokasi mencurigakan dalam sebuah graf, lalu mengevaluasi graf tersebut untuk menemukan pola seperti lingkaran pencucian uang dan rantai pendanaan ilegal.

Dengan IBM® watsonx.ai, para penyelidik dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami, menghasilkan ringkasan, menampilkan anomali, dan membuat laporan dengan lebih cepat, sementara proses deteksi inti tetap didasarkan pada analisis graf dan pola, bukan pada otomatisasi kotak hitam.

Hasilnya adalah platform aman yang membantu penyelidik beralih dari kelebihan data menuju prospek yang telah diprioritaskan 60% lebih cepat. Peningkatan ini dicapai tanpa menghilangkan manusia dari proses pengambilan keputusan. Platform ini memberi tim investigasi keuangan cara untuk mengikuti pertumbuhan volume kasus tanpa harus meningkatkan jumlah karyawan dalam skala yang sama. Dalam kasus tertentu, platform ini bahkan memungkinkan tim membuka kembali investigasi yang sebelumnya terhenti karena kurangnya bukti.