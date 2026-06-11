Bagaimana Claims Connection Group menggunakan IBM watsonx untuk mengubah dokumen polis asuransi menjadi tindakan yang lebih cepat bagi pelanggan—saat mereka paling membutuhkannya

Claims Connection Group membangun aplikasi Lexxari di IBM untuk mengubah polis asuransi yang kompleks menjadi intelijen terstruktur dan dapat dicari, membantu agensi mengganti siklus peninjauan kebijakan manual yang lambat dengan jawaban yang berdasar dalam hitungan menit.
Peninjauan polis asuransi merupakan masalah pencarian informasi yang berisiko tinggi. Seorang pemilik rumah mungkin menghubungi agen asuransi setelah kebakaran, hujan es, kebocoran air atau pohon tumbang dan mengajukan pertanyaan sederhana: “Apakah saya dilindungi?” Di balik pertanyaan itu terdapat dokumen kebijakan panjang yang berisi batasan pertanggungan, pengecualian, ketentuan, dan syarat-syarat yang tersebar di puluhan halaman. Lexaari mendapatkan jawaban yang akurat dengan cepat.
Claims Connection Group bekerja di ekosistem klaim asuransi properti dan mobil, membantu menghubungkan pemegang polis dengan kontraktor perbaikan yang memenuhi syarat, dan berkoordinasi antara semua pihak yang terlibat. Dalam alur kerja itu, operator adalah perusahaan asuransi, agen atau broker membantu pemegang polis mengelola pertanggungan dan pengatur mengevaluasi klaim. Pemegang polis hanya membutuhkan panduan yang jelas dan langkah selanjutnya yang aman.
Claims Connection Group membangun Lexxari untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memahami bahasa kebijakan dan mengambil tindakan yang tepat. Aplikasi ini mengubah polis asuransi menjadi informasi terstruktur dan dapat dicari melalui smart sheet (ringkasan khusus kerusakan yang mengekstrak informasi cakupan utama, batas, dan pengecualian). Itu dilakukan melalui AskLexxari, antarmuka percakapan untuk pertanyaan yang tidak sesuai dengan daftar periksa yang telah ditentukan.
IBM watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate, IBM Code Engine dan IBM Verify menyediakan Claims Connection Group dan Lexxari dengan landasan modular untuk analisis kebijakan berbasis sumber, akses pengguna yang aman, dan penyebaran yang dapat diskalakan. Tumpukan IBM itu juga memberi ruang bagi Lexxari untuk tumbuh seiring dengan perubahan volume klaim atau persyaratan pelanggan sambil mempertahankan kontrol yang dibutuhkan alur kerja asuransi.
Posting ini membahas contoh penggunaan asuransi, arsitektur IBM watsonx di belakang Lexxari dan pilihan desain yang membantu aplikasi skala tanpa kehilangan keterlacakan.
Kasus penggunaan inti adalah interpretasi kebijakan selama klaim. Misalnya, ketika ada pohon yang tumbang, pemegang polis mungkin perlu mengetahui apakah pembersihan pohon, pembersihan puing-puing, atau perbaikan atap termasuk dalam pertanggungan. Kontraktor membutuhkan informasi yang sama sebelum pekerjaan dimulai sehingga pekerjaan tetap berada di dalam batas cakupan polis.
Tantangan tumbuh selama peristiwa bencana. Dalam satu badai besar Minnesota pada tahun 2025 (“derecho,” atau garis badai petir hebat yang bergerak cepat), angin 130—145 mil per jam merobohkan sekitar 9 juta pohon.
Beberapa pemegang polis mendapati puluhan pohon tumbang di lahan mereka, para agen dihadapkan pada volume panggilan darurat yang tinggi, dan perubahan halus dalam ketentuan polis memengaruhi penanganan setiap situasi. Sebuah klausul yang tampaknya memungkinkan biaya penebangan pohon mungkin berlaku hanya ketika pohon itu terbakar, bukan ketika angin meniupnya, misalnya.
Pengecualian semacam itu adalah di mana ulasan manual rusak di bawah tekanan. Seorang pengulas yang terampil dapat menemukan jawabannya, tetapi mungkin memakan waktu hingga 45 menit. Lexxari dirancang untuk memampatkan jalur itu dengan mengunggah kebijakan, memilih jenis kerusakan, dan menghasilkan ringkasan yang didukung sumber yang dapat ulasan oleh pengguna terlatih sebelum memberi tahu pemegang polis.
Nilai bagi pengguna akhir bukan hanya kecepatan. Agen mendapatkan jawaban yang lebih konsisten, ajuster dan kontraktor mendapatkan panduan siap klaim dan pemegang polis mendapatkan langkah selanjutnya yang lebih jelas sebelum mengajukan klaim. Pendekatan ini juga dapat mengurangi klaim tanpa pembayaran yang tidak perlu (yang tidak tercakup).
Arsitektur Lexxari dimulai dengan antarmuka pengguna berbasis browser yang berjalan di IBM® Cloud Code Engine, waktu proses nirserver IBM® Cloud untuk aplikasi dan pekerjaan dalam kontainer. Arsitektur ini membantu tim menerapkan layanan tanpa mengelola server secara langsung. Antarmuka (dijelaskan di kotak atas diagram) memungkinkan pengguna (agen asuransi, misalnya) mengunggah PDF polis, memilih jenis kerusakan. Mereka dapat menghasilkan lembar pintar atau mengajukan pertanyaan melalui AskLexxari.
Autentikasi berjalan melalui IBM Verify dengan menggunakan OpenID Connect, atau OIDC, protokol masuk standar yang memungkinkan aplikasi memverifikasi identitas pengguna dengan penyedia identitas. Kontrol akses berbasis peran memastikan bahwa pengguna hanya melihat kebijakan dan output yang resmi.
Setelah diunggah, aplikasi memeriksa apakah teks PDF dapat dibaca secara langsung. Beberapa kebijakan dibuat secara digital dan mudah diurai. Lainnya tiba sebagai pemindaian, gambar, atau format tidak konsisten lainnya. Ketika dokumen membutuhkan pemrosesan ekstra, Lexxari menggunakan pengenalan karakter optik, atau OCR, dengan kemampuan penglihatan di watsonx.ai.
Back end FastAPI yang berjalan di Cloud Code Engine mengoordinasikan pemrosesan (kotak biru muda di kiri atas dalam diagram). Di sini, backend memvalidasi kebutuhan akan OCR, mengekstrak teks kebijakan, memandu rute ke IBM watsonx.ai, Menghasilkan lembar cerdas dan mencatat peristiwa penggunaan. Ini juga memperlihatkan titik akhir pengambilan yang digunakan oleh AskLexxari.
Untuk alur kerja yang telah ditentukan sebelumnya, pengguna memilih jenis kerusakan seperti kebakaran, angin, atau hujan es. Lexxari kemudian menjalankan kotak pertanyaan terhadap teks kebijakan yang diekstraksi. Setiap jenis kerugian dapat mencakup sekitar 16–20 pertanyaan terkait polis (misalnya, “Berapa besar deductible untuk kebakaran?” atau “Berapa batas pertanggungan polis?”). Model mengekstrak jawaban seperti batas cakupan, tanggal kebijakan, deductible, pengecualian, dan metadata lainnya, lalu mengembalikannya dalam smart sheet terstruktur.
Untuk pertanyaan terbuka, AskLexxari menggunakan Generasi dengan dukungan pengambilan data, atau RAG, yang mempersempit input ke bukti spesifik kebijakan. Pendekatan ini juga memungkinkan jejak audit sehingga agen manusia dapat dengan cepat Verify jawabannya. Watsonx Orchestrate menghubungkan pengalaman percakapan ke seluruh alur kerja (di kotak biru muda di kanan atas diagram).
Alih-alih memperlakukan chatbot sebagai aplikasi, Lexxari menggunakan Orchestrate untuk merutekan proses Question and Answer melalui data kebijakan yang tepat, layanan backend, dan langkah-langkah landasan sumber. Pemisahan itu penting: langkah-langkah deterministik, seperti unggahan, validasi OCR, dan pembuatan lembar pintar, tetap deterministik, sementara komponen AI menangani ekstraksi berat bahasa dan Q & A.
Arsitekturnya juga menyisakan ruang untuk pilihan model. Konfigurasi model dapat ditangani melalui pengaturan penerapan, sehingga aplikasi tidak terkunci ke satu keluarga model. Itu memberi tim cara praktis untuk menguji model untuk akurasi, biaya, latensi, dan kecocokan tanpa menulis ulang seluruh alur kerja.
Lapisan analitik menggunakan Elasticsearch untuk menyimpan output smart sheet, aktivitas Q & A, umpan balik dan data penggunaan (kotak di kanan bawah). Elasticsearch adalah mesin pencari dan analitik yang dirancang untuk mengindeks data terstruktur dan tidak terstruktur. Di Lexxari, ini mendukung pemantauan penggunaan, analisis umpan balik, dan peningkatan masa depan untuk pertanyaan lembar pintar. Aplikasi ini dapat melacak jenis kerusakan mana yang dipilih pengguna, pertanyaan apa yang mereka tanyakan dan di mana jawaban menerima masukan positif atau negatif.
Persyaratan desain utama adalah modularitas, akurasi, penjelasan, ulasan manusia, keamanan dan skalabilitas.
Modularitas
Modularitas berarti bahwa setiap bagian arsitektur dapat berubah tanpa memaksa pembangunan kembali penuh. Persyaratan ini penting karena Claims Connection Group melayani berbagai pengguna, mulai dari agen kecil hingga perusahaan asuransi besar, yang masing-masing memiliki sistem, kebutuhan kepatuhan, dan preferensi penerapan yang berbeda-beda.
Akurasi
Akurasi dimulai dari landasan kebijakan. Lexxari menginstruksikan model untuk menjawab dari bahasa kebijakan, bukan dari pengetahuan umum. Untuk smart sheet yang dihasilkan, jawaban menautkan kembali ke informasi sumber tingkat halaman. Untuk sistem tanya-jawab berbasis percakapan, alur kerja RAG memberikan penelusuran sumber yang lebih terperinci sehingga pengguna dapat memeriksa dari mana jawaban tersebut berasal.
Kemampuan menjelaskan
Dapat dijelaskan berarti bahwa pengguna dapat memahami mengapa aplikasi menghasilkan jawaban tertentu. Dalam asuransi, itu penting karena jawaban pertanggungan dapat memengaruhi apakah pemegang polis mengajukan klaim, apakah kontraktor mulai bekerja atau apakah pelanggan menghadapi biaya langsung. Respons yang didukung sumber memungkinkan peninjau profesional membandingkan jawaban dengan bahasa kebijakan sebelum bertindak.
Manusia mempertahankan otoritas
Lexxari membantu agen asuransi, adjuster, dan staf Claims Connection Group, tetapi itu tidak menggantikan penilaian profesional. Pengguna dapat memvalidasi jawaban, memeriksa sumbernya, memberikan masukan dan membuat keputusan akhir. Pilihan desain itu membuat akuntabilitas tetap jelas sambil tetap mengurangi beban pencarian manual.
Keamanan
Keamanan juga harus dirancang ke dalam arsitektur sejak awal karena Lexxari bekerja dengan informasi identifikasi pribadi dalam dokumen kebijakan, konteks klaim, dan data khusus pengguna. IBM Verify menyediakan manajemen identitas dan akses melalui OIDC, sementara kontrol berbasis peran membantu menjaga pengguna tetap terbatas pada kebijakan dan output yang diizinkan untuk mereka akses.
Skalabilitas
Skalabilitas sama pentingnya karena permintaan asuransi tidak tumbuh dalam garis lurus. Hari biasa mungkin melibatkan sejumlah pertanyaan kebijakan yang masih bisa dikelola, sementara badai besar dapat menciptakan lonjakan tiba-tiba dalam panggilan, unggahan, dan pengecekan cakupan. Menjalankan UI dan backend FastAPI di IBM Code Engine membantu skala aplikasi di seluruh ledakan tersebut. Desain modular memungkinkan Claims Connection Group menambahkan jenis kerusakan baru, lingkungan pelanggan, dan integrasi tanpa membangun kembali alur kerja inti.
Pelajaran terkuat dari Lexxari adalah bahwa AI perusahaan tidak selalu membutuhkan lebih banyak agen atau logika model yang lebih kompleks. Dalam banyak penerapan, desain alur kerja yang dapat diprediksi lebih penting. Arsitektur Lexxari menggunakan langkah-langkah deterministik di mana prosesnya diketahui, seperti upload dokumen, validasi OCR, pemilihan tipe kerusakan dan pencatatan. Ini menggunakan AI di mana pemahaman bahasa menciptakan nilai, seperti mengekstraksi detail cakupan dan menjawab pertanyaan berbasis sumber.
Desain itu membuat aplikasi lebih mudah untuk diperluas. Claims Connection Group dapat menambahkan jenis kerugian, formulir polis, lini asuransi, alur kerja penyaringan penawaran, titik masuk pusat panggilan, atau integrasi yang lebih mendalam dengan penyedia layanan asuransi tanpa perlu membangun ulang fondasinya. Pola yang sama juga dapat mendukung lingkungan penerapan yang berbeda saat kebutuhan pelanggan perusahaan berubah.
Bagi pengguna akhir, pilihan teknis muncul sebagai jawaban yang lebih cepat, komunikasi yang lebih jelas, dan lebih sedikit kesalahan klaim yang dapat dicegah. Untuk Claims Connection Group, tumpukan IBM mendukung aplikasi yang dapat dimulai dengan satu alur kerja asuransi mendesak dan tumbuh menjadi bisnis intelijen kebijakan yang lebih luas. Dengan membangun Lexxari di IBM, Claims Connection Group mendapatkan fondasi modular untuk menskalakan AI di seluruh pekerjaan klaim sambil menjaga bukti sumber, keamanan, dan penilaian manusia di pusat.