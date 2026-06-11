Bagaimana Claims Connection Group menggunakan IBM watsonx untuk mengubah dokumen polis asuransi menjadi tindakan yang lebih cepat bagi pelanggan—saat mereka paling membutuhkannya

Autentikasi berjalan melalui IBM Verify dengan menggunakan OpenID Connect, atau OIDC, protokol masuk standar yang memungkinkan aplikasi memverifikasi identitas pengguna dengan penyedia identitas. Kontrol akses berbasis peran memastikan bahwa pengguna hanya melihat kebijakan dan output yang resmi.

Setelah diunggah, aplikasi memeriksa apakah teks PDF dapat dibaca secara langsung. Beberapa kebijakan dibuat secara digital dan mudah diurai. Lainnya tiba sebagai pemindaian, gambar, atau format tidak konsisten lainnya. Ketika dokumen membutuhkan pemrosesan ekstra, Lexxari menggunakan pengenalan karakter optik, atau OCR, dengan kemampuan penglihatan di watsonx.ai.

Back end FastAPI yang berjalan di Cloud Code Engine mengoordinasikan pemrosesan (kotak biru muda di kiri atas dalam diagram). Di sini, backend memvalidasi kebutuhan akan OCR, mengekstrak teks kebijakan, memandu rute ke IBM watsonx.ai, Menghasilkan lembar cerdas dan mencatat peristiwa penggunaan. Ini juga memperlihatkan titik akhir pengambilan yang digunakan oleh AskLexxari.

Untuk alur kerja yang telah ditentukan sebelumnya, pengguna memilih jenis kerusakan seperti kebakaran, angin, atau hujan es. Lexxari kemudian menjalankan kotak pertanyaan terhadap teks kebijakan yang diekstraksi. Setiap jenis kerugian dapat mencakup sekitar 16–20 pertanyaan terkait polis (misalnya, “Berapa besar deductible untuk kebakaran?” atau “Berapa batas pertanggungan polis?”). Model mengekstrak jawaban seperti batas cakupan, tanggal kebijakan, deductible, pengecualian, dan metadata lainnya, lalu mengembalikannya dalam smart sheet terstruktur.

Untuk pertanyaan terbuka, AskLexxari menggunakan Generasi dengan dukungan pengambilan data, atau RAG, yang mempersempit input ke bukti spesifik kebijakan. Pendekatan ini juga memungkinkan jejak audit sehingga agen manusia dapat dengan cepat Verify jawabannya. Watsonx Orchestrate menghubungkan pengalaman percakapan ke seluruh alur kerja (di kotak biru muda di kanan atas diagram).

Alih-alih memperlakukan chatbot sebagai aplikasi, Lexxari menggunakan Orchestrate untuk merutekan proses Question and Answer melalui data kebijakan yang tepat, layanan backend, dan langkah-langkah landasan sumber. Pemisahan itu penting: langkah-langkah deterministik, seperti unggahan, validasi OCR, dan pembuatan lembar pintar, tetap deterministik, sementara komponen AI menangani ekstraksi berat bahasa dan Q & A.

Arsitekturnya juga menyisakan ruang untuk pilihan model. Konfigurasi model dapat ditangani melalui pengaturan penerapan, sehingga aplikasi tidak terkunci ke satu keluarga model. Itu memberi tim cara praktis untuk menguji model untuk akurasi, biaya, latensi, dan kecocokan tanpa menulis ulang seluruh alur kerja.

Lapisan analitik menggunakan Elasticsearch untuk menyimpan output smart sheet, aktivitas Q & A, umpan balik dan data penggunaan (kotak di kanan bawah). Elasticsearch adalah mesin pencari dan analitik yang dirancang untuk mengindeks data terstruktur dan tidak terstruktur. Di Lexxari, ini mendukung pemantauan penggunaan, analisis umpan balik, dan peningkatan masa depan untuk pertanyaan lembar pintar. Aplikasi ini dapat melacak jenis kerusakan mana yang dipilih pengguna, pertanyaan apa yang mereka tanyakan dan di mana jawaban menerima masukan positif atau negatif.