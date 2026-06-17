Bagaimana Careerforce Pro mengubah acara perekrutan menjadi sinyal AI yang diatur

Careerforce Pro memanfaatkan IBM® watsonx.ai dan IBM® watsonx.governance untuk membantu tim perekrutan mengurangi waktu perekrutan hingga hampir 96%, menandai inkonsistensi pada kandidat, serta memastikan perekrut tetap memegang kendali atas keputusan akhir.
Dalam perekrutan di sektor layanan kesehatan, kecepatan merupakan faktor yang sangat penting. Posisi yang tetap kosong selama tiga minggu dapat menyebabkan kekurangan staf, meningkatnya beban lembur, kelelahan tenaga kerja, serta tertundanya pelayanan kepada pasien. Sementara itu. bagi perekrut, hambatan sering kali muncul bahkan sebelum percakapan pertama yang bermakna dilakukan, mulai dari peninjauan resume, penyaringan awal, penjadwalan, hingga menyaring kandidat yang seharusnya tidak masuk ke dalam pipeline perekrutan.
Careerforce Pro membangun platform akuisisi talenta yang didukung AI untuk mengatasi hambatan pada tahap awal perekrutan dan menghadirkan saluran kandidat yang lebih tepat sasaran. Perusahaan yang berbasis di Walnut Creek, California, ini berfokus pada alur kerja perekrutan dengan volume tinggi, di mana perekrut membutuhkan sinyal yang lebih cepat, bukan sekadar otomatisasi.
Careerforce Pro memanfaatkan IBM® watsonx.ai dan IBM® watsonx.governance untuk mendukung penyaringan otomatis, wawancara terstruktur, pencocokan kandidat secara kontekstual, serta kecerdasan perekrutan yang dikelola dengan tata kelola di berbagai industri dengan tingkat pergantian tenaga kerja yang tinggi.
Alih-alih menggantikan penilaian perekrut, platform ini menghadirkan struktur dalam proses perekrutan dengan mengorganisasi bukti dari resume, wawancara, dan interaksi kandidat menjadi sinyal yang dapat dijelaskan.
Perekrut dapat meninjau, mengevaluasi, dan mengambil tindakan berdasarkan insight tersebut dengan penuh keyakinan. Hasilnya adalah platform yang dirancang untuk membantu tim perekrutan bergerak lebih cepat, sekaligus memastikan manusia tetap memegang kendali atas keputusan akhir.
Careerforce Pro dikembangkan untuk mengatasi tantangan praktis yang dihadapi banyak tim perekrutan: perekrut menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menangani kandidat yang tidak memenuhi syarat atau sulit dievaluasi karena proses perekrutan yang terfragmentasi. Platform ini membantu menyederhanakan proses penyaringan awal, memverifikasi kualifikasi dan keterampilan, melakukan wawancara terstruktur berbantuan AI, serta mencocokkan kandidat dengan peran berdasarkan konteks, bukan hanya pencocokan kata kunci semata.
Dampaknya paling terasa dalam pengalaman perekrut. Tim perekrutan kini dapat merespons kandidat yang berkualitas lebih cepat, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas administratif, serta meninjau insight yang telah terstruktur alih-alih harus menyusun resume, catatan panggilan, tanggapan video, dan catatan penjadwalan secara manual. Untuk peran di bidang layanan kesehatan, seperti keperawatan, posisi klinis, dan peran pendukung perawatan, platform ini dapat membantu mengurangi waktu perekrutan hingga 50%.
Careerforce Pro juga mengatasi risiko baru dalam proses perekrutan, yaitu kesalahan representasi pelamar. Alat AI telah membuat pelamar yang melakukan penipuan menjadi semakin sulit untuk diidentifikasi. Menurut Gartner, pada tahun 2028, satu dari empat profil kandidat pekerjaan diperkirakan akan palsu. Platform ini melakukan validasi silang terhadap klaim dalam resume, tanggapan wawancara audio, dan tanggapan wawancara video untuk menandai adanya perbedaan sebelum keputusan perekrutan diambil. Kemampuan ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya perekrutan jarak jauh, penggunaan resume yang dihasilkan AI, serta respons yang telah dilatih sebelumnya, yang membuat proses validasi kandidat pada tahap awal menjadi semakin kompleks.
Penting untuk dipahami bahwa platform ini tidak mengambil keputusan akhir dalam proses perekrutan. Platform ini menyusun bukti, menampilkan berbagai sinyal, serta memastikan perekrut atau pemimpin SDM tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Diagram berikut menggambarkan alur proses dari kiri ke kanan: data perekrutan mentah masuk dari lingkungan klien, kemudian teknologi IBM® memperkuat lapisan intelijen dan menghasilkan insight yang telah diaudit untuk disampaikan kepada tim perekrutan.
Di sisi kiri, Careerforce Pro menyerap data perekrutan dari berbagai saluran, termasuk resume, penyaringan suara, wawancara video, serta kode QR yang dipindai oleh pelamar di pameran kerja, etalase, atau situs lowongan pekerjaan. RabbitMQ, broker pengiriman pesan dan streaming. mendukung alur kerja peristiwa secara asinkron.
Pilihan desain tersebut sangat penting untuk proses perekrutan dengan volume tinggi karena aktivitas kandidat dapat meningkat secara drastis setelah lowongan pekerjaan dipublikasikan, terutama untuk posisi di bidang layanan kesehatan atau pekerjaan berbasis lapangan. Dengan memisahkan proses penerimaan data dari pemrosesan di tahap berikutnya, Careerforce Pro dapat menangani lonjakan beban kerja tanpa harus memaksa setiap peristiwa melewati jalur pemrosesan real-time yang rentan.
Fondasi aplikasi berjalan di atas tumpukan cloud-native (bagian bawah diagram). Lapisan presentasi menggunakan antarmuka berbasis React yang berjalan di AWS EKS, dengan AWS Certificate Manager dan Web Application Firewall (WAF) yang mendukung akses secara aman. Sementara itu, lapisan API dan autentikasi mencakup Spring Cloud Gateway, penemuan layanan melalui Netflix Eureka yang bersifat sumber terbuka, serta autentikasi berbasis JWT.
Lapisan aplikasi memanfaatkan EKS, ECR, dan GitHub Actions, dengan Java™ Spring Boot yang mendukung orkestrasi alur kerja perusahaan serta Python FastAPI yang mendukung inferensi AI, layanan NLP, dan iterasi fitur AI yang lebih cepat.
Lapisan data dirancang untuk memisahkan penyimpanan berdasarkan beban kerja. PostgreSQL di Amazon RDS menangani data transaksional terstruktur. Redis dan Amazon ElastiCache mendukung interaksi dengan latensi rendah. Amazon S3 menyimpan resume, rekaman, dan berbagai artefak. Amazon EFS menyediakan persistensi file bersama. Sementara itu, CloudWatch, Grafana, dan Prometheus memberikan visibilitas terhadap kesehatan sistem, latensi, perilaku penskalaan, serta keandalan alur kerja.
Bagian tengah diagram menunjukkan peran tumpukan IBM®. IBM® watsonx.ai mendukung evaluasi kandidat berbasis AI, termasuk penguraian resume, ekstraksi data terstruktur, pencocokan kontekstual antara kandidat dan peran, serta alur kerja wawancara berbantuan AI melalui Agen Iris, agen wawancara otonom yang dikembangkan oleh Careerforce. Arsitektur ini mengandalkan model dasar Llama 3.3 70B dan Llama Maverick untuk menjalankan tugas penyaringan, pencocokan, dan evaluasi. Agen Iris melaksanakan wawancara suara secara terstruktur, merekam tanggapan kandidat, lalu memasukkan transkrip yang dihasilkan kembali ke dalam alur kerja evaluasi.
AWS Transcribe dan AWS Translate mendukung alur kerja suara, video, serta kemampuan multibahasa dalam proses tersebut. AWS Transcribe mengubah speech to text sekaligus memisahkan pembicara, sehingga sistem dapat membedakan antara pewawancara AI dan kandidat. Transkrip yang dihasilkan kemudian digunakan untuk analisis sentimen, pemeriksaan konsistensi, dan peninjauan terstruktur. Sementara itu, AWS Translate mendukung alur kerja multibahasa, termasuk pelaksanaan wawancara dalam bahasa Spanyol.
IBM® watsonx.governance berada di bawah lapisan evaluasi AI. Solusi ini mendukung pemantauan pada tingkat keputusan, keterjelasan, serta deteksi bias di seluruh atribut yang dilindungi, termasuk jejak audit, pemantauan kinerja model, dan pemantauan drift. Dalam proses perekrutan, lapisan tata kelola ini memegang peran yang sangat penting. Lapisan ini membantu perekrut dan pemimpin SDM memahami alasan seorang kandidat menerima skor tertentu, bukti yang mendasari rekomendasi tersebut, serta memastikan bahwa sistem berperilaku sebagaimana mestinya di seluruh kelompok.
Di sisi kanan diagram, Careerforce Pro menyajikan kembali insight perekrutan yang telah diaudit kepada tim perekrutan. Perekrut dapat meninjau ringkasan kandidat yang terstruktur, sinyal pencocokan, penanda inkonsistensi, serta intelijen hasil wawancara langsung di dalam portal Careerforce Pro.
Peta jalan ini memperluas kemampuan tersebut ke ranah kecerdasan tenaga kerja yang lebih luas, termasuk pengecekan budaya (melalui survei yang memberikan insight untuk meningkatkan moral) dan wawancara keluar. Selain itu, peta jalan ini juga mencakup pembandingan "Similar-to-Employee" (di mana karyawan berkinerja tinggi dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi kandidat lain), wawancara video berbasis avatar, serta alur kerja pemeriksaan latar belakang.
Pelajaran paling penting dari pengembangan Careerforce Pro adalah bahwa kecepatan saja tidaklah cukup. Tim perekrutan juga membutuhkan transparansi, penjelasan, kompatibilitas alur kerja, serta pengawasan manusia. Dengan watsonx.ai dan watsonx.governance, Careerforce Pro mampu menggabungkan otomatisasi berbasis AI dengan kontrol yang diperlukan dalam proses perekrutan.
Platform ini dirancang untuk mengurangi hambatan dalam proses adopsi. Alih-alih mengharuskan tim perekrutan mengganti sistem yang sudah ada, Careerforce Pro dapat bekerja berdampingan dengan berbagai alat yang telah mereka gunakan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi memperkenalkan alur kerja berbantuan AI ke dalam proses perekrutan yang sudah dikenal tanpa perlu melakukan migrasi sistem secara menyeluruh.
Dampaknya terlihat jelas: perekrut dapat memindahkan kandidat yang memenuhi syarat melalui tahapan perekrutan dengan lebih cepat, menghabiskan lebih sedikit waktu untuk penyaringan dan koordinasi yang bernilai rendah, serta lebih banyak berfokus pada percakapan yang benar-benar membutuhkan penilaian manusia. Hasil operasionalnya pun mengesankan, dengan waktu perekrutan hingga 96% lebih cepat, evaluasi kandidat yang berkelanjutan, wawancara multibahasa, serta pengurangan sinyal kesalahan representasi pelamar.
Platform perekrutan terus berkembang fungsinya. Arsitektur yang sama menjadi fondasi untuk mendukung peta jalan kecerdasan talenta yang lebih luas.
Pencocokan "Similar-to-Hire" adalah salah satu contohnya. Karyawan dengan kinerja tinggi dapat dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi kandidat di masa mendatang. Saat pelamar melalui proses peninjauan resume, wawancara berbantuan AI, dan penilaian video, platform dapat membandingkan sinyal yang mereka hasilkan dengan profil karyawan yang telah terbukti berhasil dalam peran serupa. Hal ini memberi tim perekrutan cara lain untuk mengidentifikasi kandidat yang tidak hanya memenuhi persyaratan peran, tetapi juga menunjukkan karakteristik yang berkaitan dengan kinerja unggul di lapangan.
Pengumpulan kandidat adalah contoh lainnya. Tidak semua pelamar yang memenuhi syarat cocok dengan peran, waktu, atau lokasi saat ini. Peta jalan Careerforce Pro mencakup berbagai cara untuk mengarahkan kandidat tersebut ke kumpulan talenta yang lebih luas, tempat mereka berpotensi cocok dengan lowongan di masa depan atau pemberi kerja lain. Hal ini mengubah alur kerja perekrutan dari sekadar proses penyaringan satu kali menjadi jaringan talenta yang dapat digunakan kembali.
Dengan memanfaatkan watsonx.ai dan watsonx.governance Careerforce Pro telah mengubah proses perekrutan yang sebelumnya memiliki tingkat gesekan tinggi menjadi platform perekrutan berkemampuan AI yang dapat diskalakan.
Tumpukan IBM® menyediakan lapisan kecerdasan bagi perusahaan untuk penyaringan dan pencocokan, serta lapisan tata kelola yang mendukung penjelasan dan auditabilitas. Hal ini juga menjadi fondasi untuk memperluas kecerdasan tenaga kerja dalam cakupan yang lebih luas tanpa perlu membangun ulang platform untuk setiap contoh penggunaan baru. Bagi perekrut dan manajer perekrutan, ini berarti pengambilan keputusan yang lebih cepat, sinyal yang lebih kuat, serta lebih banyak waktu untuk berfokus pada kandidat yang memiliki peluang keberhasilan paling tinggi.
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