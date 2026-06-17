Bagaimana Careerforce Pro mengubah acara perekrutan menjadi sinyal AI yang diatur

Di sisi kiri, Careerforce Pro menyerap data perekrutan dari berbagai saluran, termasuk resume, penyaringan suara, wawancara video, serta kode QR yang dipindai oleh pelamar di pameran kerja, etalase, atau situs lowongan pekerjaan. RabbitMQ, broker pengiriman pesan dan streaming. mendukung alur kerja peristiwa secara asinkron.

Pilihan desain tersebut sangat penting untuk proses perekrutan dengan volume tinggi karena aktivitas kandidat dapat meningkat secara drastis setelah lowongan pekerjaan dipublikasikan, terutama untuk posisi di bidang layanan kesehatan atau pekerjaan berbasis lapangan. Dengan memisahkan proses penerimaan data dari pemrosesan di tahap berikutnya, Careerforce Pro dapat menangani lonjakan beban kerja tanpa harus memaksa setiap peristiwa melewati jalur pemrosesan real-time yang rentan.

Fondasi aplikasi berjalan di atas tumpukan cloud-native (bagian bawah diagram). Lapisan presentasi menggunakan antarmuka berbasis React yang berjalan di AWS EKS, dengan AWS Certificate Manager dan Web Application Firewall (WAF) yang mendukung akses secara aman. Sementara itu, lapisan API dan autentikasi mencakup Spring Cloud Gateway, penemuan layanan melalui Netflix Eureka yang bersifat sumber terbuka, serta autentikasi berbasis JWT.

Lapisan aplikasi memanfaatkan EKS, ECR, dan GitHub Actions, dengan Java™ Spring Boot yang mendukung orkestrasi alur kerja perusahaan serta Python FastAPI yang mendukung inferensi AI, layanan NLP, dan iterasi fitur AI yang lebih cepat.

Lapisan data dirancang untuk memisahkan penyimpanan berdasarkan beban kerja. PostgreSQL di Amazon RDS menangani data transaksional terstruktur. Redis dan Amazon ElastiCache mendukung interaksi dengan latensi rendah. Amazon S3 menyimpan resume, rekaman, dan berbagai artefak. Amazon EFS menyediakan persistensi file bersama. Sementara itu, CloudWatch, Grafana, dan Prometheus memberikan visibilitas terhadap kesehatan sistem, latensi, perilaku penskalaan, serta keandalan alur kerja.

Bagian tengah diagram menunjukkan peran tumpukan IBM®. IBM® watsonx.ai mendukung evaluasi kandidat berbasis AI, termasuk penguraian resume, ekstraksi data terstruktur, pencocokan kontekstual antara kandidat dan peran, serta alur kerja wawancara berbantuan AI melalui Agen Iris, agen wawancara otonom yang dikembangkan oleh Careerforce. Arsitektur ini mengandalkan model dasar Llama 3.3 70B dan Llama Maverick untuk menjalankan tugas penyaringan, pencocokan, dan evaluasi. Agen Iris melaksanakan wawancara suara secara terstruktur, merekam tanggapan kandidat, lalu memasukkan transkrip yang dihasilkan kembali ke dalam alur kerja evaluasi.

AWS Transcribe dan AWS Translate mendukung alur kerja suara, video, serta kemampuan multibahasa dalam proses tersebut. AWS Transcribe mengubah speech to text sekaligus memisahkan pembicara, sehingga sistem dapat membedakan antara pewawancara AI dan kandidat. Transkrip yang dihasilkan kemudian digunakan untuk analisis sentimen, pemeriksaan konsistensi, dan peninjauan terstruktur. Sementara itu, AWS Translate mendukung alur kerja multibahasa, termasuk pelaksanaan wawancara dalam bahasa Spanyol.

IBM® watsonx.governance berada di bawah lapisan evaluasi AI. Solusi ini mendukung pemantauan pada tingkat keputusan, keterjelasan, serta deteksi bias di seluruh atribut yang dilindungi, termasuk jejak audit, pemantauan kinerja model, dan pemantauan drift. Dalam proses perekrutan, lapisan tata kelola ini memegang peran yang sangat penting. Lapisan ini membantu perekrut dan pemimpin SDM memahami alasan seorang kandidat menerima skor tertentu, bukti yang mendasari rekomendasi tersebut, serta memastikan bahwa sistem berperilaku sebagaimana mestinya di seluruh kelompok.

Di sisi kanan diagram, Careerforce Pro menyajikan kembali insight perekrutan yang telah diaudit kepada tim perekrutan. Perekrut dapat meninjau ringkasan kandidat yang terstruktur, sinyal pencocokan, penanda inkonsistensi, serta intelijen hasil wawancara langsung di dalam portal Careerforce Pro.

Peta jalan ini memperluas kemampuan tersebut ke ranah kecerdasan tenaga kerja yang lebih luas, termasuk pengecekan budaya (melalui survei yang memberikan insight untuk meningkatkan moral) dan wawancara keluar. Selain itu, peta jalan ini juga mencakup pembandingan "Similar-to-Employee" (di mana karyawan berkinerja tinggi dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi kandidat lain), wawancara video berbasis avatar, serta alur kerja pemeriksaan latar belakang.