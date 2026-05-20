Brighthive mengembangkan “tim data agen” yang diatur untuk perusahaan—mengotomatiskan pekerjaan penyerapan, kualitas, tata kelola, rekayasa, analisis, dan visualisasi yang membuat data perusahaan yang berantakan dapat digunakan untuk alur kerja berbasis agen—dengan IBM® watsonx Orchestrate memungkinkan penerapan dalam skala besar.
AI generatif dan analitik agen mudah diuji coba dan sulit dioperasionalkan. Pemilihan model dan desain prompt dapat menimbulkan tantangan, tetapi pemblokir yang paling umum adalah tata kelola data dan kesiapan data: kumpulan data berkualitas rendah, sumber yang terfragmentasi, definisi yang tidak konsisten, dan kesenjangan tata kelola yang membuat output AI tidak dapat diandalkan.
Brighthive yang berbasis di Chicago mulai memecahkan tantangan kesiapan data. Proposisi nilainya sederhana: Brighthive memberi organisasi setara dengan tim data agen yang diatur dan selalu aktif yang bekerja di seluruh tumpukan data. Dengan cara ini, tim data dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan teknis pendukung (plumbing) dan lebih banyak waktu untuk analisis, strategi, serta pengembangan AI.
Perusahaan membangun platform intelijen data otonom—didukung oleh arsitektur multi-agen yang dibangun khusus—yang mengubah cara organisasi mengelola, mengatur, dan menganalisis data di seluruh siklus hidup.
Di tengah platform adalah BrightaGent, agen supervisor yang mengatur tim agen AI khusus. Solusi ini memindahkan perusahaan dari data mentah, berantakan, dan terdistribusi ke kumpulan data siap untuk AI yang diatur tanpa memerlukan tim rekayasa data internal yang besar. BrightaGent mengkoordinasikan pekerjaan di seluruh konsumsi, kualitas, tata kelola, teknik, analisis, dan visualisasi.
BrightaGent mendukung lebih dari 600 konektor data yang dibangun sebelumnya melalui Airbyte, menargetkan data estate perusahaan heterogen dunia nyata—SalesForce, HubSpot, NetSuite, Gainsight, dan ratusan lainnya—dan tantangan integrasi yang menyertainya.
Integrasi dengan IBM® watsonx Orchestrate memungkinkan tata kelola dan pengamatan diterapkan pada alur kerja berbasis agen perusahaan, memberikan serangkaian persyaratan penting yang membantu AI pindah dari percontohan ke produksi. Bersama-sama, Brighthive dan IBM® membantu mengatasi dua bagian utama dari masalah AI perusahaan: Brighthive menciptakan dan memelihara fondasi data tepercaya, sementara watsonx Orchestrate membantu perusahaan menerapkan, mengatur, dan menskalakan alur kerja berbasis agen yang bergantung pada fondasi itu.
Sebagian besar perusahaan mengalami hambatan kesiapan data yang sama: data penting berantakan dan terfragmentasi di seluruh sistem dengan skema yang tidak cocok dan definisi yang tidak konsisten, sementara tata kelola dan pembersihan tetap lambat dan manual karena kapasitas rekayasa data yang terbatas. Akibatnya, tim data menghabiskan terlalu banyak waktu untuk integrasi berulang, pemeriksaan kualitas, penegakan kebijakan, dan pemeliharaan pipeline. Program AI terhenti menunggu fondasi yang bersih dan diatur yang tidak tiba cukup cepat.
Selain itu, AI tujuan umum memperkenalkan risiko kepatuhan ketika data operasional harus diekstraksi dan dikirim ke API eksternal, yang seringkali tidak dapat diterima di lingkungan yang diatur. Sementara itu, banyak alat analitik agen mengasumsikan bahwa data yang digunakan sudah bersih, memiliki input tata kelola yang baik, dan hanya bekerja pada data yang telah dimodelkan sebelumnya. Ketika data dunia nyata tidak memenuhi asumsi tersebut, akurasi menurun dan alur kerja menjadi rapuh.
BrightaGent mengatasi situasi ini dengan mengintegrasikan data di seluruh sistem, menerapkan aturan tata kelola secara terprogram, meningkatkan kualitas secara terus menerus dan menghasilkan skema yang menjaga pipeline tetap konsisten. BrightaGent juga menampilkan analisis dan visualisasi sehingga pengguna bisnis dapat bertindak berdasarkan hasil, semua dalam lingkungan data yang diatur pelanggan sendiri. Data tidak pernah keluar dari infrastruktur milik pelanggan—setiap tindakan memperhatikan hak akses yang berlaku, tercatat dalam log, dan dapat diverifikasi. Lebih lanjut, setiap perubahan dapat ditempatkan pada tahap ulasan manusia sebelum benar-benar disetujui dan diterapkan.
Di situlah letak keunggulan utama Brighthive. Platform ini tidak hanya berfungsi untuk “berinteraksi dengan data” yang sudah lebih dulu dibersihkan dan ditata kelolanya oleh pihak lain. Ini membantu menciptakan, mengatur, dan memelihara fondasi data itu sendiri—mulai dari konsumsi dan diperluas melalui analitik—sehingga sistem agen dapat menghasilkan output tepercaya dalam produksi.
Dirancang untuk bekerja secara alami dengan data warehouse yang sudah ada, sehingga kebutuhan untuk berganti cloud maupun melakukan migrasi data dapat dihindari. BrightAgent juga:
Antarmuka BrighAgent dirancang untuk pengguna non-teknis, yang dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban berdasarkan data aktual mereka, dikalibrasi dengan peran dan tingkat akses mereka. Seorang analis klaim dan CFO yang mengajukan pertanyaan yang sama akan menerima tanggapan yang berbeda secara tepat, semuanya dalam pagar pembatas tata kelola yang ditegakkan.
Arsitektur BrightaGent menghubungkan konektivitas luas ke kontrol kualitas dan tata kelola berkelanjutan sehingga kumpulan data menjadi cukup stabil untuk analitik hilir dan tindakan agen. Secara garis besar, tujuannya adalah untuk mengurangi pekerjaan integrasi khusus, menstandardisasi skema, dan memastikan kebijakan tetap berlaku meskipun sumber dan definisi berubah seiring waktu.
Seperti yang diilustrasikan dalam diagram di atas, arsitektur diatur menjadi empat lapisan vertikal, bersama dengan dua masalah middleware. IBM® Identity and Access Management mengautentikasi setiap panggilan ke dalam tumpukan melalui lapisan autentikasi, dan mesin kebijakan Brighthive menangani lapisan tata kelola:
1. Lapisan aplikasi:
Ini adalah area permukaan yang terpapar pengguna akhir dan platform host. BrightaGent didistribusikan di dalam IBM® watsonx Orchestrate, sehingga pengguna perusahaan mencapainya melalui konsol Orchestrate yang sama yang sudah mereka gunakan untuk agen mereka yang lain, tanpa UI terpisah untuk diadopsi. Penyediaan berjalan melalui API IBM® Cloud Open Service Broker(OSB v2.12). Proses ini memungkinkan Orchestrate meluncurkan penyewa Brighthive, membuat pengguna, dan mencetak URL dasbor yang ditandatangani persis seperti cara menerapkan layanan katalog lainnya. IBM® Identity and Access Management (IAM) berada di depan setiap panggilan OSB sebagai lapisan autentikasi. Setelah disediakan, lapisan menangani penyerapan dari 600+ konektor sumber (tabel terstruktur dan file tidak terstruktur) dan mengekspos katalog data yang diatur ke agen hilir. Solusi ini juga menghosting hub UI agen tempat manusia mengonfigurasi, menyetujui, dan memeriksa eksekusi.
2. Lapisan data:
Lapisan ini menggabungkan data yang hidup di seluruh silo organisasi tanpa memaksa migrasi. Desainnya adalah mesh data terdesentralisasi: setiap tim domain memiliki kumpulan data, skema, dan pemeriksaan kualitas sendiri. Sementara itu, kain mesh menyediakan primitif di seluruh organisasi—penegakan RBAC/ABAC, garis keturunan, dan gerbang kualitas—sehingga tata kelola diterapkan sekali di kain daripada diimplementasikan kembali per pipeline. AWS adalah tulang punggung gudang dan keamanan di sini: S3 dan Redshift untuk penyimpanan dan komputasi, Lake Formation untuk kontrol akses yang halus dan KMS/IAM untuk manajemen kunci dan identitas. Pemeriksaan kualitas berjalan di seluruh siklus hidup data penuh. Pada saat agen membaca kumpulan data, itu telah divalidasi terhadap skema, aturan kesegaran, dan sensitivitas—bukan ad hoc yang diperiksa sanitasi pada waktu inferensi.
3. Lapisan agen:
Di sinilah pekerjaan agen berlangsung. LangChain menyediakan primitif orkestrasi—alat, rantai, grafik, dan antarmuka memori—dan AWS Bedrock menghosting model dasar yang disebut orkestrasi tersebut. Di atas waktu proses itu, BrightaGent menyusun agen khusus peran (pengambilan, pembuatan SQL, visualisasi, ringkasan, dan monitor latar belakang) ke dalam alur kerja yang menghadap pengguna dan pekerjaan latar belakang proaktif yang berjalan pada jadwal atau pemicu. Perpecahan antara latar depan dan latar belakang dilakukan secara sengaja. Selama agen sinkron menjawab pertanyaan pengguna dalam lingkaran obrolan, agen latar belakang melakukan pra-komputasi sinyal kesegaran, peringatan anomali, dan konteks yang stabil. Agen latar depan kemudian dapat memanfaatkan konteks ini tanpa membayar biaya latensi pada waktu permintaan.
4. Lapisan konteks:
Agen hanya akan sebaik konteks yang mereka terima, sehingga lapisan ini bertanggung jawab atas mekanisme pengambilan informasi dan fondasi memori yang mendukungnya. Ini mencakup arsitektur menanamkan yang disesuaikan untuk pengambilan data kompleks pada korpus campuran terstruktur dan tidak terstruktur serta basis pengetahuan yang saling terhubung dengan model khusus untuk setiap cakupan dan tujuan. Dengan cara ini, kueri generasi SQL tidak mengambil terhadap indeks yang sama dengan kueri visualisasi. Ini juga mencakup konteks pengaman eksplisit yang ditambahkan di awal setiap inferensi. Basis data graf mendukung penalaran relasional atas entitas, kebijakan, silsilah, dan topologi ruang kerja. Sementara itu, kerangka kerja Brighthive mengelola memori jangka panjang dan jangka pendek di seluruh sesi, menganggarkan biaya token berdasarkan prioritas dan melacak asal sehingga setiap output dapat dilacak kembali ke sumbernya.
BrightaGent mengoordinasikan enam agen khusus yang bekerja sama di seluruh penyerapan melalui dasbor, sehingga setiap tahap mewarisi konteks dan menyerahkan output yang divalidasi ke tahap berikutnya. Hasil adalah alur kerja menyeluruh di mana kualitas dan tata kelola ditegakkan di hulu, kemudian digunakan kembali di hilir untuk analisis dan visualisasi.
Dimasukkannya BrightaGent dalam katalog agen watsonx Orchestrate, yang berisi berbagai agen yang dibangun sebelumnya, memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menerapkannya ke alur kerja mereka. Perusahaan-perusahaan ini juga mendapat manfaat dari tata kelola dan keamanan yang disediakan oleh Orchestrate.
Perusahaan ini mengubah kesiapan data menjadi kemampuan yang dapat digunakan kembali dalam lapisan orkestrasi yang lebih luas daripada proyek satu kali yang terkait dengan contoh penggunaan tunggal.
Kombinasi ini sangat kuat: Brighthive memecahkan masalah fondasi data—membuat data perusahaan bersih, diatur, dan siap untuk AI—sementara IBM® watsonx Orchestrate memecahkan masalah penerapan dan orkestrasi—membuat alur kerja berbasis agen dapat diskalakan, dapat diamati, dan kelas enterprise. Bersama-sama, mereka menutup kesenjangan yang telah menghambat banyak inisiatif AI perusahaan: jarak antara “kami memiliki alat AI” dan “alat AI kami menghasilkan hasil tepercaya dalam produksi.”
BrightaGent adalah pendamping data perusahaan yang membuat saluran pipa berkualitas tinggi yang diatur lebih otonom dari waktu ke waktu. Arsitekturnya memperlakukan tata kelola sebagai infrastruktur: setiap output mewarisi postur kepatuhan platform dan lima lapisan konteks platform—grafik pengetahuan, mesin metadata, konteks ruang kerja, memori tingkat pengguna, dan pemadatan cerdas—menjadi lebih cerdas dengan setiap interaksi.
Bagi perusahaan, pendekatan ini membantu mengatasi masalah ”faktor bus factor”. Ketika satu analis senior yang mengetahui data pergi, pengetahuan institusional tidak pergi bersamanya—itu tertanam di platform. Dan ketika contoh penggunaan berikutnya muncul, fondasi data yang diatur sudah ada.
Dengan mengintegrasikan dengan data, AI, dan tumpukan orkestrasi IBM®, BrightaGent mengubah kesiapan data menjadi kemampuan yang dapat diskalakan daripada pajak berulang. Solusi ini mendukung jalur di mana sumber baru dan contoh penggunaan baru dapat ditambahkan tanpa mengubah fondasi setiap kali, sekaligus tetap mempertahankan tata kelola dan pengamatan yang diperlukan untuk penggunaan perusahaan tepercaya.
Platform ini dapat diatur dalam hitungan jam, bukan minggu—dan tidak mengharuskan organisasi untuk menyewa tim rekayasa data atau mengganti tumpukan data mereka yang ada untuk sampai ke sana.