Seperti yang diilustrasikan dalam diagram di atas, arsitektur diatur menjadi empat lapisan vertikal, bersama dengan dua masalah middleware. IBM® Identity and Access Management mengautentikasi setiap panggilan ke dalam tumpukan melalui lapisan autentikasi, dan mesin kebijakan Brighthive menangani lapisan tata kelola:

1. Lapisan aplikasi:

Ini adalah area permukaan yang terpapar pengguna akhir dan platform host. BrightaGent didistribusikan di dalam IBM® watsonx Orchestrate, sehingga pengguna perusahaan mencapainya melalui konsol Orchestrate yang sama yang sudah mereka gunakan untuk agen mereka yang lain, tanpa UI terpisah untuk diadopsi. Penyediaan berjalan melalui API IBM® Cloud Open Service Broker(OSB v2.12). Proses ini memungkinkan Orchestrate meluncurkan penyewa Brighthive, membuat pengguna, dan mencetak URL dasbor yang ditandatangani persis seperti cara menerapkan layanan katalog lainnya. IBM® Identity and Access Management (IAM) berada di depan setiap panggilan OSB sebagai lapisan autentikasi. Setelah disediakan, lapisan menangani penyerapan dari 600+ konektor sumber (tabel terstruktur dan file tidak terstruktur) dan mengekspos katalog data yang diatur ke agen hilir. Solusi ini juga menghosting hub UI agen tempat manusia mengonfigurasi, menyetujui, dan memeriksa eksekusi.

2. Lapisan data:

Lapisan ini menggabungkan data yang hidup di seluruh silo organisasi tanpa memaksa migrasi. Desainnya adalah mesh data terdesentralisasi: setiap tim domain memiliki kumpulan data, skema, dan pemeriksaan kualitas sendiri. Sementara itu, kain mesh menyediakan primitif di seluruh organisasi—penegakan RBAC/ABAC, garis keturunan, dan gerbang kualitas—sehingga tata kelola diterapkan sekali di kain daripada diimplementasikan kembali per pipeline. AWS adalah tulang punggung gudang dan keamanan di sini: S3 dan Redshift untuk penyimpanan dan komputasi, Lake Formation untuk kontrol akses yang halus dan KMS/IAM untuk manajemen kunci dan identitas. Pemeriksaan kualitas berjalan di seluruh siklus hidup data penuh. Pada saat agen membaca kumpulan data, itu telah divalidasi terhadap skema, aturan kesegaran, dan sensitivitas—bukan ad hoc yang diperiksa sanitasi pada waktu inferensi.

3. Lapisan agen:

Di sinilah pekerjaan agen berlangsung. LangChain menyediakan primitif orkestrasi—alat, rantai, grafik, dan antarmuka memori—dan AWS Bedrock menghosting model dasar yang disebut orkestrasi tersebut. Di atas waktu proses itu, BrightaGent menyusun agen khusus peran (pengambilan, pembuatan SQL, visualisasi, ringkasan, dan monitor latar belakang) ke dalam alur kerja yang menghadap pengguna dan pekerjaan latar belakang proaktif yang berjalan pada jadwal atau pemicu. Perpecahan antara latar depan dan latar belakang dilakukan secara sengaja. Selama agen sinkron menjawab pertanyaan pengguna dalam lingkaran obrolan, agen latar belakang melakukan pra-komputasi sinyal kesegaran, peringatan anomali, dan konteks yang stabil. Agen latar depan kemudian dapat memanfaatkan konteks ini tanpa membayar biaya latensi pada waktu permintaan.

4. Lapisan konteks:

Agen hanya akan sebaik konteks yang mereka terima, sehingga lapisan ini bertanggung jawab atas mekanisme pengambilan informasi dan fondasi memori yang mendukungnya. Ini mencakup arsitektur menanamkan yang disesuaikan untuk pengambilan data kompleks pada korpus campuran terstruktur dan tidak terstruktur serta basis pengetahuan yang saling terhubung dengan model khusus untuk setiap cakupan dan tujuan. Dengan cara ini, kueri generasi SQL tidak mengambil terhadap indeks yang sama dengan kueri visualisasi. Ini juga mencakup konteks pengaman eksplisit yang ditambahkan di awal setiap inferensi. Basis data graf mendukung penalaran relasional atas entitas, kebijakan, silsilah, dan topologi ruang kerja. Sementara itu, kerangka kerja Brighthive mengelola memori jangka panjang dan jangka pendek di seluruh sesi, menganggarkan biaya token berdasarkan prioritas dan melacak asal sehingga setiap output dapat dilacak kembali ke sumbernya.