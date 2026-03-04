Bagaimana Beacon Mobility mengelola dan mengamankan 10.000 tablet untuk mendukung transportasi siswa yang aman

Menjalankan operasi transportasi skala besar tidak hanya bergantung pada kendaraan dan rute saja. Beacon Mobility, penyedia transportasi sekolah nasional, mengoperasikan sekitar 13.000 kendaraan di 25 negara bagian dan lusinan perusahaan operasi, masing-masing dengan rute, kontrak, dan persyaratan peraturan yang unik.

Selain itu, kebutuhan untuk mengelola lebih dari 10.000 tablet dalam kendaraan dengan aman, mendukung berbagai pemangku kepentingan, serta beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan operasional yang terus menerus tanpa menimbulkan risiko atau waktu henti memperkuat kompleksitas layanan mereka.

Di tengah semua itu, terdapat satu tujuan utama yang tidak bisa ditawar: mengantarkan anak-anak ke dan dari sekolah dengan aman. Tablet yang dipasang di dasbor berfungsi sebagai antarmuka operasional utama untuk pengemudi, operator, mekanik, administrator, dan pemangku kepentingan eksternal. Mereka mendukung pelaksanaan rute, pelacakan waktu, komunikasi, navigasi dan pemantauan kepatuhan, beroperasi pada jaringan yang melayani orang tua dan distrik sekolah yang mengharapkan visibilitas dan auditabilitas real-time.

IBM MaaS360, sebuah rangkaian perangkat lunak manajemen dan keamanan perangkat seluler, memungkinkan Beacon Mobility untuk mengatur antarmuka ini dengan lancar, memangkas kompleksitas dalam memperbarui, mengelola, dan memelihara armada mobile yang kompleks dan tersebar ini.