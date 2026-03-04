Bagaimana Beacon Mobility mengelola dan mengamankan 10.000 tablet untuk mendukung transportasi siswa yang aman

Dengan mengandalkan IBM® MaaS360®, penyedia layanan transportasi sekolah ini mengurangi waktu penyediaan perangkat dalam penerapan perangkat seluler skala besar dari minggu ke jam.
Menjalankan operasi transportasi skala besar tidak hanya bergantung pada kendaraan dan rute saja. Beacon Mobility, penyedia transportasi sekolah nasional, mengoperasikan sekitar 13.000 kendaraan di 25 negara bagian dan lusinan perusahaan operasi, masing-masing dengan rute, kontrak, dan persyaratan peraturan yang unik.
Selain itu, kebutuhan untuk mengelola lebih dari 10.000 tablet dalam kendaraan dengan aman, mendukung berbagai pemangku kepentingan, serta beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan operasional yang terus menerus tanpa menimbulkan risiko atau waktu henti memperkuat kompleksitas layanan mereka.
Di tengah semua itu, terdapat satu tujuan utama yang tidak bisa ditawar: mengantarkan anak-anak ke dan dari sekolah dengan aman. Tablet yang dipasang di dasbor berfungsi sebagai antarmuka operasional utama untuk pengemudi, operator, mekanik, administrator, dan pemangku kepentingan eksternal. Mereka mendukung pelaksanaan rute, pelacakan waktu, komunikasi, navigasi dan pemantauan kepatuhan, beroperasi pada jaringan yang melayani orang tua dan distrik sekolah yang mengharapkan visibilitas dan auditabilitas real-time.
IBM MaaS360, sebuah rangkaian perangkat lunak manajemen dan keamanan perangkat seluler, memungkinkan Beacon Mobility untuk mengatur antarmuka ini dengan lancar, memangkas kompleksitas dalam memperbarui, mengelola, dan memelihara armada mobile yang kompleks dan tersebar ini.
Tablet di dalam setiap kendaraan adalah media utama antara pengemudi dan organisasi yang lebih luas:
Penyediaan manual dan manajemen perangkat yang tidak konsisten dengan cepat menjadi pemblokir di lingkungan ini. Tanpa kontrol terpusat, perluasan operasi mobile menimbulkan risiko, penundaan, dan celah keamanan (perangkat yang hilang atau dicuri, misalnya, harus segera diamankan). Aplikasi harus tetap sesuai dengan persyaratan distrik dan negara bagian dan pengemudi harus dapat beralih ke kendaraan dan rute yang berbeda tanpa hambatan.
IBM MaaS360 memungkinkan manajemen terpusat di seluruh ekosistem ini, memungkinkan ribuan tablet untuk dikonfigurasi, diamankan, dan diperbarui dari jarak jauh sambil mendukung berbagai pemangku kepentingan dengan kebutuhan dan harapan yang berbeda.
IBM MaaS360 adalah lapisan manajemen perangkat seluler untuk armada tablet Android skala besar milik Beacon Mobility. Selain pendaftaran Android Enterprise, platform ini juga mendukung pendaftaran berbasis iOS, MacOS Windows dan kode QR, dan terintegrasi dengan kerangka kerja keamanan khusus OEM termasuk Samsung Knox untuk memperkuat perlindungan pada tingkat perangkat.
Pendaftaran tanpa interaksi pengguna adalah persyaratan mendasar. Perangkat disiapkan dengan cepat dan konsisten tanpa konfigurasi manual, yang sangat penting ketika mengelola lebih dari 10.000 tablet dengan tim TI yang minim.
IBM MaaS360 adalah lapisan manajemen perangkat Beacon Mobility, yang mendukung sejumlah besar pengguna akhir dalam hal pendaftaran, konfigurasi, dan manajemen aplikasi. MaaS360 menyediakan arsitektur terstandarisasi dan dapat diskalakan yang memungkinkan TI mengelola pendaftaran, keamanan, dan pengiriman aplikasi dari satu panel sekaligus mendukung perubahan operasional yang berkelanjutan:
Menggunakan IBM MaaS360 memberikan lima manfaat operasional yang terukur:
Waktu penyediaan telah dikurangi dari hari atau minggu menjadi menit. Peningkatan ini sangat penting selama jendela musim panas yang sempit antara tahun-tahun sekolah ketika armada disegarkan atau diperluas. Tablet sudah disediakan sebelumnya, dikirim, dan digunakan siap digunakan.
Keamanan:
Postur keamanan meningkat melalui dasbor kepatuhan terpusat, respons yang lebih cepat terhadap kerentanan, dan tindakan segera pada perangkat yang disusupi.
Kemudahan penggunaan:
Pengemudi mendapat manfaat dari pengalaman tablet yang konsisten dan dapat diprediksi dengan aplikasi yang mereka butuhkan sudah dikonfigurasi saat mereka memulai rute.
Peningkatan dukungan:
Biaya dukungan dikurangi melalui standardisasi. Lebih sedikit kesalahan konfigurasi menyebabkan tiket dukungan lebih sedikit, yang memungkinkan tim TI kecil untuk fokus pada optimalisasi dibandingkan remediasi. Pembaruan yang lebih cepat memungkinkan perubahan routing yang didorong secara real time, mendukung kinerja tepat waktu dan komitmen tingkat layanan.
Operasi yang lebih aman:
Yang terpenting, platform ini mendukung operasi yang lebih aman. Manajemen perangkat yang andal memastikan bahwa pengemudi selalu memiliki alat yang mereka butuhkan untuk mengangkut siswa dengan aman, sekaligus memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada distrik sekolah dan keluarga.
Dengan melakukan standardisasi manajemen perangkat mobile di IBM MaaS360, Beacon Mobility menciptakan platform yang disesuaikan dengan pertumbuhan, kompleksitas operasional, dan tuntutan peraturan. Pengemudi dapat pindah melintasi wilayah dan kontrak tanpa gangguan. Media dan tablet baru dapat ditambahkan dengan cepat. Persyaratan kepatuhan dapat berkembang tanpa merancang ulang sistem. Seiring dengan pertumbuhan organisasi, fondasi yang sama dapat mendukung lebih banyak aplikasi, alur kerja, dan kebutuhan pemangku kepentingan tanpa menambah beban operasional.
Dengan membangun platform manajemen perangkat seluler IBM, operasi transportasi yang sangat penting untuk keselamatan mengubah mobilitas skala besar menjadi kemampuan yang dapat diulang, aman, dan dapat diskalakan. Dengan cara ini, perusahaan berhasil mengurangi kendala untuk pengemudi, meningkatkan layanan untuk sekolah dan keluarga dan menurunkan total biaya kepemilikan karena armada terus berkembang.