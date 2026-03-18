Bagaimana Athena Intelligence membangun otomatisasi back-office agen untuk perusahaan teregulasi dengan IBM HashiCorp Terraform

Solusi infrastruktur sebagai kode IBM membantu Athena Intelligence dengan cepat membangun platform agen yang dapat meningkatkan alur kerja data perusahaan, terlepas dari di mana atau bagaimana penerapannya.
Athena Intelligence, penyedia platform AI yang mentransformasi operasi data, menetapkan tujuan desain yang dengan cepat mengesampingkan sebagian besar arsitektur agen AI. Itu perlu diterapkan ke lingkungan yang diatur, seperti sektor keuangan atau hukum, di mana status akhir dapat berupa apa saja mulai dari on premises dengan isolasi air gap atau berjalan di beberapa cloud secara bersamaan. Pembaruan ditarik pada jadwal pelanggan sementara izin, persetujuan, dan jejak audit mengatur otonominya.
Desain itu diterapkan pada contoh penggunaan perusahaan yang menantang yang matang untuk transformasi: siklus analitik bulanan atau mingguan yang memerlukan penarikan input dari Excel, PowerPoint, email, SharePoint dan sistem catatan SQL, kemudian mensintesisnya menjadi perkiraan yang mendorong keputusan pembelian dan rantai pasokan.
Athena menawarkan “rekan kerja” digital siap perusahaan yang dibangun untuk industri yang teregulasi, semacam analis data buatan yang dirancang untuk mengambil alih analisis yang melelahkan dan tugas-tugas operasional yang umum di seluruh perusahaan. Ini bergantung pada IBM® HashiCorp Terraform, alat infrastruktur sebagai kode yang memungkinkan pengembang untuk menyediakan, memperbarui, dan mengelola komponen infrastruktur lokal dan cloud, termasuk mesin virtual dan klaster Kubernetes. Pengembang menyelesaikan tugas ini dengan menulis file konfigurasi yang dapat dibaca manusia.
Hasilnya jelas: variabilitas yang berasal dari proses manual dihilangkan dan agen mengelola patch infrastruktur. Penerapan yang dulunya membutuhkan waktu hingga empat minggu untuk diselesaikan sekarang dilakukan hanya dalam dua hari.
Dalam analitik perusahaan, pemangku kepentingan terdistribusi di seluruh wilayah memberikan pembaruan dalam alat apa pun yang sudah mereka gunakan. Kemudian, tim pusat berfokus pada normalisasi input, merekonsiliasi inkonsistensi, membangun narasi, dan menghasilkan artefak yang siap digunakan oleh eksekutif.
Sayangnya, harapan yang tinggi, dan kebutuhan penting, untuk pengambilan keputusan strategis berbasis data sering kali menghadapi realitas berantakan dari sejumlah besar data heterogen. Data tersebut tersebar dan tersimpan di seluruh organisasi.
Platform analitik berbasis AI dari Athena Intelligence berfokus pada mendukung dan menyederhanakan alur kerja analitik menyeluruh: menyerap dari berbagai sumber perusahaan umum, menganalisis dan menggabungkan, kemudian menghasilkan hasil yang sama dengan yang sudah diandalkan organisasi (spreadsheet, presentasi, email, dan pesan).
Nilai Athena bagi pengguna akhir terletak pada penghapusan bagian proses yang paling rawan kegagalan. Peningkatan tersebut meliputi:
Tiga lapisan utama menentukan arsitektur Athena Intelligence dan kendala penerapan pelanggan secara fundamental membentuk masing-masing lapisan.
Pelanggan mungkin memerlukan penerapan di AWS, Azure, GCP atau on premises, membuat infrastruktur sebagai kode menjadi fondasi. Terraform digunakan untuk menyediakan atau mengintegrasikan dengan layanan yang dibutuhkan. Postgres, misalnya, berbeda di seluruh cloud dan penerapan on premises juga terlihat berbeda. Tujuannya adalah platform “termasuk baterai” yang masih memberi pengguna fleksibilitas untuk membuat perubahan bila diperlukan karena alasan peraturan atau sistem lama.
Pilihan desain yang berulang adalah komputasi sementara yang dijalankan di lingkungan sandbox. Agen mengumpulkan sumber daya yang terisolasi untuk melakukan pekerjaan, kemudian menghentikannya untuk mengurangi eksposur dan mengendalikan biaya. Contohnya antara lain:
Misalnya, perusahaan perlu memindahkan infrastruktur dari GCP ke AWS, di mana fitur atau kemampuan mungkin berbeda. Pengelolaan itu umumnya membutuhkan manusia untuk mengembangkan alat atau konektor untuk menerjemahkan fitur ke lingkungan baru. Solusi Athena memungkinkan agen melakukan hal itu, yaitu membangun alat yang mendukung koreksi dan penyembuhan mandiri.
Dalam skenario tanpa koneksi API, agen dapat membuat VM lengkap, masuk dengan kredensialnya sendiri, dan secara otomatis membuat solusi.
Pendekatan ini mendorong persyaratan operasional: observabilitas yang berfungsi bahkan ketika vendor tidak dapat mengakses lingkungan pelanggan. Tanpa telemetri yang berasal dari sistem pelanggan untuk membantu vendor melakukan debug pada masalah, Athena memberdayakan agen untuk menanyakan log yang mereka buat, sehingga tim infrastruktur dapat menyelesaikan masalah lebih cepat.
Alih-alih memaksa pengguna menggunakan antarmuka baru, platform terhubung ke sistem yang sudah tertanam dalam operasi sehari-hari:
Pembeda teknis utama adalah “potensi aksi”: tidak hanya mengambil informasi tetapi menjalankan tugas-tugas seperti menyusun deck, mengedit spreadsheet, menjalankan kueri database, atau beroperasi dalam saluran komunikasi yang ada. Sistem tata kelola mengatur tindakan-tindakan ini, memungkinkan pelacakan aktivitas, pengembalian selektif, pelacakan perubahan, dan pembuatan versi. Baca lebih lanjut tentang Sistem Tata Kelola Athena di postingan blog ini.
Beberapa pelanggan Athena menggunakan pola adopsi “dua jalur”. Sebuah tim bekerja untuk membuat ETL yang ada dan alur kerja berbasis dasbor “lebih baik, lebih cepat, lebih kuat.” Yang lain mengajukan pertanyaan secara paralel, mempertanyakan apakah model dasbor masih diperlukan sama sekali ketika agen dapat langsung mengajukan pertanyaan ke sistem dan memberikan jawaban secara interaktif. Hal ini berarti memperoleh nilai hari ini dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan, sekaligus mengambil kondisi masa depan dengan menetapkan ulang alur kerja sepenuhnya.
Terraform cocok untuk Athena Intelligence karena kemampuannya untuk menerapkan dan memelihara tumpukan kompleks di berbagai lingkungan sambil mempertahankan kontrol pelanggan.
Beberapa manfaat menonjol:
Keuntungan ini berarti penerapan yang lebih cepat di lingkungan terbatas. Pekerjaan yang dahulu memakan waktu hingga satu bulan telah disempurnakan menjadi proses yang efisien. Dimulai dengan pengenalan infrastruktur dan diakhiri dengan peluncuran aplikasi di klaster Kubernetes, seluruh alur kerja sekarang dapat diselesaikan hanya dalam dua hari.
Ada lebih sedikit serah tangan manual antar tim dan biaya marjinal yang lebih rendah untuk mempertahankan alur kerja baru setelah fondasi ditempatkan. Pelanggan memiliki jalur yang lebih cepat menuju nilai dan dapat menanggapi kebutuhan bisnis dengan ketangkasan yang lebih tinggi.
Strategi Athena Intelligence mencakup pendekatan pragmatis pada agen AI perusahaan. Strategi ini berpusat pada penerapan di mana saja yang dibutuhkan pelanggan dan mengintegrasikan dengan alat yang ada. Ini kemudian memungkinkan otonomi melalui izin berlapis, persetujuan, dan auditabilitas. Kontrol tata kelola dapat beroperasi di tingkat organisasi, tim, dan pengguna, dengan atribusi dan jejak audit yang dirancang untuk meninjau dan secara selektif membatalkan alur kerja agen bila diperlukan.
Kombinasi itulah yang memungkinkan penskalaan. Penerapan multi-cloud dan on premises bukan lagi proyek rekayasa satu kali. Contoh penggunaan baru berhenti memicu siklus pengadaan baru. Tim dapat menjalankan jalur akselerasi hari ini secara paralel dengan jalur penemuan kembali alur kerja masa depan, lalu menyatukan apa yang memberikan pengalaman pengguna akhir terbaik dan efisiensi operasional.
Dengan membangun fondasi otomatisasi infrastruktur IBM melalui IBM Terraform, Athena Intelligence dapat memperlakukan kendala penerapan yang diatur, rilis terkontrol, dan lingkungan yang dapat diulang sebagai fitur produk daripada pekerjaan layanan khusus. Pergeseran ini membebaskan tim untuk fokus pada perluasan alur kerja agen yang memberikan hasil, bukan hanya rekomendasi, kepada pengguna perusahaan.