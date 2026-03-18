Bagaimana Athena Intelligence membangun otomatisasi back-office agen untuk perusahaan teregulasi dengan IBM HashiCorp Terraform

Athena Intelligence, penyedia platform AI yang mentransformasi operasi data, menetapkan tujuan desain yang dengan cepat mengesampingkan sebagian besar arsitektur agen AI. Itu perlu diterapkan ke lingkungan yang diatur, seperti sektor keuangan atau hukum, di mana status akhir dapat berupa apa saja mulai dari on premises dengan isolasi air gap atau berjalan di beberapa cloud secara bersamaan. Pembaruan ditarik pada jadwal pelanggan sementara izin, persetujuan, dan jejak audit mengatur otonominya.

Desain itu diterapkan pada contoh penggunaan perusahaan yang menantang yang matang untuk transformasi: siklus analitik bulanan atau mingguan yang memerlukan penarikan input dari Excel, PowerPoint, email, SharePoint dan sistem catatan SQL, kemudian mensintesisnya menjadi perkiraan yang mendorong keputusan pembelian dan rantai pasokan.

Athena menawarkan “rekan kerja” digital siap perusahaan yang dibangun untuk industri yang teregulasi, semacam analis data buatan yang dirancang untuk mengambil alih analisis yang melelahkan dan tugas-tugas operasional yang umum di seluruh perusahaan. Ini bergantung pada IBM® HashiCorp Terraform, alat infrastruktur sebagai kode yang memungkinkan pengembang untuk menyediakan, memperbarui, dan mengelola komponen infrastruktur lokal dan cloud, termasuk mesin virtual dan klaster Kubernetes. Pengembang menyelesaikan tugas ini dengan menulis file konfigurasi yang dapat dibaca manusia.

Hasilnya jelas: variabilitas yang berasal dari proses manual dihilangkan dan agen mengelola patch infrastruktur. Penerapan yang dulunya membutuhkan waktu hingga empat minggu untuk diselesaikan sekarang dilakukan hanya dalam dua hari.