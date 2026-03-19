Guardium untuk identitas non-manusia di era AI agen

Agen tidak hanya menjalankan kueri terjadwal, itu secara dinamis menemukan data, melintasi repositori, dan bertindak berdasarkan apa yang ditemukannya, semuanya pada kecepatan mesin, di bawah kredensial yang mungkin hanya tersedia untuk beberapa menit. Guardium memantau NHI statis dan dinamis, tetapi tantangannya berbeda untuk masing-masing: NHI statis menuntut tata kelola siklus hidup dan penegakan rotasi, sementara NHI dinamis memerlukan penetapan garis dasar perilaku real-time dalam skala besar yang tidak dapat ditangani oleh alat-alat lama.

Data adalah bahan bakar yang mendorong AI dan sistem agen mengonsumsinya pada volume, kecepatan, dan otonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, membaca catatan sensitif, menggabungkan sumber untuk menghasilkan output dan memasukkan informasi kembali ke model dan alur kerja hilir.

Pertanyaannya berkembang dari “Siapa yang memiliki akses?” ke “Apa yang dilakukan agen dengan data, ke mana ia mengirimkannya, dan dapatkah kita mempercayai hasilnya?” IBM Guardium dirancang khusus untuk tantangan ini: pemantauan terus-menerus dan real-time atas setiap interaksi data—manusia atau mesin—di seluruh penyimpanan terstruktur, tidak terstruktur, dan semiterstruktur.