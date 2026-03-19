Guardium untuk identitas non-manusia di era AI agen

Cara Guardium mengamankan data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur ketika pengguna yang berkembang paling cepat bukanlah manusia.
Organisasi telah lama mengandalkan Identitas Non-Manusia (NHI), kredensial mesin, prinsipal layanan, akun bot, untuk menggerakkan alur kerja otomatis yang menjaga bisnis tetap berjalan. Di sebagian besar perusahaan, NHI sudah melebihi jumlah pengguna manusia dengan perkiraan rasio 45-ke-1.
Hal yang berubah adalah sifat aktor non-manusia ini. NHI secara tradisional bersifat statis, akun layanan berumur panjang, kunci API persisten, dan peran IAM tetap yang jarang berotasi, membawa risiko seperti kredensial basi dan pemberian izin berlebihan. Tetapi AI agen menghasilkan lonjakan NHI dinamis: token berumur pendek, kredensial sesi, dan identitas yang dihasilkan agen yang dibuat dengan cepat. NHI dinamis ini bersifat sementara, bervolume tinggi, dan jauh lebih sulit dilacak.
Agen tidak hanya menjalankan kueri terjadwal, itu secara dinamis menemukan data, melintasi repositori, dan bertindak berdasarkan apa yang ditemukannya, semuanya pada kecepatan mesin, di bawah kredensial yang mungkin hanya tersedia untuk beberapa menit. Guardium memantau NHI statis dan dinamis, tetapi tantangannya berbeda untuk masing-masing: NHI statis menuntut tata kelola siklus hidup dan penegakan rotasi, sementara NHI dinamis memerlukan penetapan garis dasar perilaku real-time dalam skala besar yang tidak dapat ditangani oleh alat-alat lama.
Data adalah bahan bakar yang mendorong AI dan sistem agen mengonsumsinya pada volume, kecepatan, dan otonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, membaca catatan sensitif, menggabungkan sumber untuk menghasilkan output dan memasukkan informasi kembali ke model dan alur kerja hilir.
Pertanyaannya berkembang dari “Siapa yang memiliki akses?” ke “Apa yang dilakukan agen dengan data, ke mana ia mengirimkannya, dan dapatkah kita mempercayai hasilnya?” IBM Guardium dirancang khusus untuk tantangan ini: pemantauan terus-menerus dan real-time atas setiap interaksi data—manusia atau mesin—di seluruh penyimpanan terstruktur, tidak terstruktur, dan semiterstruktur.
Sistem AI agen tidak mengakses data secara langsung, itu beroperasi melalui kredensial NHI: akun layanan, kunci API, peran IAM, dan sertifikat. Kredensial ini terhubung ke database terstruktur seperti PostgreSQL, penyimpanan semi-terstruktur seperti MongoDB dan Kafka dan repositori tidak terstruktur seperti S3 dan SharePoint. Guardium berada di bawah ketiganya, mengurai kueri SQL, menangkap protokol NoSQL, dan melakukan pencatatan akses tingkat objek secara real-time, menegakkan kebijakan, menetapkan garis dasar perilaku, mendeteksi kerentanan, dan memicu respons otomatis sebelum kerusakan terjadi.
Tanpa pemantauan aktivitas data yang dikalibrasi untuk akses kecepatan mesin, risikonya nyata dan langsung:
Masing-masing skenario ini dipetakan langsung ke arsitektur di atas. Agen-agen itu sah. Kredensial tersebut telah diotorisasi. Pola akses adalah masalahnya, dan hanya pemantauan aktivitas data berkelanjutan yang menangkapnya
Mulai dengan memetakan setiap penyimpanan data dan cakupan pemantauannya saat ini, kesenjangan adalah daftar prioritas Anda. Inventarisasi semua NHI dengan akses ke data sensitif. Kemudian terapkan Guardium di seluruh penyimpanan terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur untuk menetapkan garis dasar perilaku NHI, menegakkan kebijakan sadar kepekaan, dan menutup kesenjangan visibilitas yang diperluas oleh AI agen dengan cepat.
Organisasi yang membangun fondasi ini sekarang akan menjadi organisasi yang menerapkan AI agen dalam skala besar, dengan postur kepercayaan, tata kelola, dan kepatuhan yang diminta oleh para pemangku kepentingan dan regulator.