Dari hambatan menjadi terobosan: Bagaimana CrushBank mentransformasi pusat dukungan TI dengan IBM watsonx

Pusat layanan yang kewalahan. Data perusahaan yang tersebar. Tekanan untuk “menambahkan AI” tanpa merusak alur kerja yang ada. Ini adalah beberapa tantangan terbesar yang dihadapi penyampaian layanan TI, area yang dihadapkan dengan beban kerja yang terus meningkat dan kendala anggaran.

Hampir satu dekade yang lalu, CrushBank mulai mengatasi masalah ini dengan platform yang didukung AI untuk mengoptimalkan pengiriman dan manajemen layanan TI. Tujuan yang lebih luas adalah untuk meningkatkan pengalaman pengiriman dukungan tidak hanya dari sudut pandang teknis tetapi juga untuk pengguna.

Perusahaan yang berbasis di Hicksville, NY ini membangun platformnya di atas IBM® watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate dan IBM® Cloud. Ini dirancang untuk membantu tim TI internal dan penyedia layanan terkelola (MSP) menyelesaikan tiket lebih cepat, mengarahkannya dengan lebih cerdas, dan menyajikan kemampuan berbasis AI kepada pengguna mereka sendiri. Hasilnya luar biasa: penurunan sekitar 25% dalam waktu rata-rata penyelesaian dan peningkatan 20% dalam penyelesaian pada panggilan pertama untuk pelanggan yang menggunakan platform.

CrushBank telah menerima kesuksesan asisten dukungan berbasis AI dan memperluasnya ke platform multi-penyewa yang digunakan oleh perusahaan besar di seluruh industri untuk berbagai contoh penggunaan baru. Contoh ini mencakup modernisasi aplikasi lama dan skenario layanan pelanggan seperti klaim asuransi dan penagihan medis. Semuanya berjalan di IBM dan watsonx.