Dari hambatan menjadi terobosan: Bagaimana CrushBank mentransformasi pusat dukungan TI dengan IBM watsonx

CrushBank membangun platform layanan TI berbasis AI yang memotong waktu rata-rata penyelesaian tiket hingga 25%.
Pusat layanan yang kewalahan. Data perusahaan yang tersebar. Tekanan untuk “menambahkan AI” tanpa merusak alur kerja yang ada. Ini adalah beberapa tantangan terbesar yang dihadapi penyampaian layanan TI, area yang dihadapkan dengan beban kerja yang terus meningkat dan kendala anggaran.
Hampir satu dekade yang lalu, CrushBank mulai mengatasi masalah ini dengan platform yang didukung AI untuk mengoptimalkan pengiriman dan manajemen layanan TI. Tujuan yang lebih luas adalah untuk meningkatkan pengalaman pengiriman dukungan tidak hanya dari sudut pandang teknis tetapi juga untuk pengguna.
Perusahaan yang berbasis di Hicksville, NY ini membangun platformnya di atas IBM® watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate dan IBM® Cloud. Ini dirancang untuk membantu tim TI internal dan penyedia layanan terkelola (MSP) menyelesaikan tiket lebih cepat, mengarahkannya dengan lebih cerdas, dan menyajikan kemampuan berbasis AI kepada pengguna mereka sendiri. Hasilnya luar biasa: penurunan sekitar 25% dalam waktu rata-rata penyelesaian dan peningkatan 20% dalam penyelesaian pada panggilan pertama untuk pelanggan yang menggunakan platform.
CrushBank telah menerima kesuksesan asisten dukungan berbasis AI dan memperluasnya ke platform multi-penyewa yang digunakan oleh perusahaan besar di seluruh industri untuk berbagai contoh penggunaan baru. Contoh ini mencakup modernisasi aplikasi lama dan skenario layanan pelanggan seperti klaim asuransi dan penagihan medis. Semuanya berjalan di IBM dan watsonx.
Fokus utama CrushBank menargetkan serangkaian tantangan yang sudah dikenal oleh organisasi TI dan MSP:
Mengurutkan dan merutekan tiket secara manual adalah tugas yang menantang dan memakan waktu. Ini membutuhkan konteks, pengetahuan domain, dan pengalaman, seringkali dari insinyur yang dapat berinovasi dan menyampaikan proyek bernilai lebih tinggi. AI sangat cocok untuk pekerjaan pencocokan pola, klasifikasi yang berat ini, membebaskan pakar untuk fokus pada masalah yang kompleks alih-alih mengurutkan tiket.
Dengan menggunakan tumpukan IBM, CrushBank secara otomatis:
Otomatisasi ini secara langsung meningkatkan waktu penyelesaian dan penyelesaian panggilan pertama (kemampuan tim TI untuk menyelesaikan masalah pelanggan pada panggilan pertama). Peningkatan ini pada gilirannya mengurangi biaya dukungan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Pada saat bersamaan, pelanggan CrushBank dapat menampilkan kemampuan AI yang sama sebagai penawaran nilai tambah kepada pelanggan akhir mereka sendiri. Pendekatan ini membuka jalur pendapatan baru tanpa membangun platform AI mereka sendiri dari nol.
CrushBank telah membangun arsitektur hybrid dan agentik yang memperlakukan data perusahaan sebagai dasar dari setiap alur kerja AI. Teknologi IBM menyediakan bidang data, bidang AI, dan lapisan orkestrasi yang memungkinkan hal ini (lihat gambar yang ditampilkan lebih jauh ke depan).
Di sisi kiri arsitektur CrushBank adalah sistem pelanggan yang sudah ada, pada dasarnya semua sumber data perusahaan:
CrushBank menggunakan kombinasi proses penyerapan terkelola yang sudah tersedia (untuk sistem umum seperti SharePoint, Confluence, dan alat manajemen layanan teknologi informasi (ITSM)) dan seperangkat API yang kuat untuk sumber pihak ketiga.
Untuk sistem tanpa API, teknik tradisional seperti koneksi VPN dan akses Open Database Connectivity (ODBC) dapat menarik data langsung dari database on premises. Semua umpan ini diatur melalui Apache Airflow DAG (grafik asiklik terarah) yang mendorong proses penyerapan menyeluruh ke lingkungan IBM.
Ketika diimpor, data tersebut masuk ke IBM Cloud Object Storage sebagai tempat penyimpanan data mentah pusat. Dari sana, CrushBank menggunakan watsonx.data dan Apache Airflow Pipelines untuk mengubah, memperkaya, dan mengatur data itu menjadi tiga bagian.
Data terstruktur
Metadata tiket dan catatan operasional (pelanggan, pengguna, masalah, waktu yang dihabiskan, prioritas, dampak) dimodelkan ke dalam tabel Iceberg yang dikelola oleh watsonx.data, membentuk tulang punggung analitik untuk pelaporan, model pelatihan, dan otomatisasi hilir.
Konten tidak terstruktur
Penyimpanan objek lengkap
Dokumen asli disimpan sebagai objek lengkap di Cloud Object Storage untuk keterlacakan, auditabilitas, dan pengambilan langsung bila diperlukan.
watsonx.data dan IBM Cloud memberi CrushBank platform logis tunggal untuk mengkueri dan menggabungkan data terstruktur dan tidak terstruktur. Pendekatan ini membuka pintu untuk kemampuan masa depan yang mengekstrak bidang terstruktur langsung dari dokumen (seperti faktur atau catatan tagihan medis) dengan alat intelijen dan penyerapan data dari watsonx.data.
Di atas bidang data, CrushBank telah membangun lapisan orkestrasi agen yang didukung oleh IBM.
watsonx Orchestrate bertindak sebagai bidang kontrol untuk agen yang tahu cara mengambil data, memanggil alat hilir, dan menjalankan alur kerja.
watsonx.ai dan model machine learning lainnya digunakan untuk:
watsonx.ai Flows Engine dan agen otonom berjalan di latar belakang. Ketika tiket dibuat, keduanya secara otomatis:
Dukungan protokol A-to-A dan integrasi Langflow memperluas cara CrushBank menyusun agen dan alat, membuatnya lebih mudah untuk membangun, menguji, dan mengiterasi otomatisasi multi-langkah yang kompleks.
Hasilnya adalah desain manusia + otomatisasi hybrid:
Prinsip desain utama untuk CrushBank adalah untuk menjangkau pengguna di lingkungan yang sudah mereka gunakan, alih-alih memaksa mereka ke dalam aplikasi baru. Prinsip itu diimplementasikan melalui beberapa permukaan UX:
Semua pengalaman yang mengurangi hambatan ini didukung oleh data bertenaga watsonx dan lapisan agen yang sama, memastikan konsistensi dalam jawaban dan otomatisasi.
CrushBank juga sangat bergantung pada kekuatan IBM dalam keamanan dan tata kelola. Platform memproses data TI sensitif, seperti konfigurasi, proses, informasi terkait kredensial, dan membutuhkan pagar pembatas yang kuat seputar apa yang diproses, apa yang dihasilkan, dan siapa yang dapat melihat hasil yang mana.
Kemampuan “hybrid sesuai desain” IBM telah terbukti bermanfaat bagi pelanggan CrushBank yang tidak dapat berisiko memiliki data keluar dari lingkungan mereka. Sebagai contoh, salah satu pelanggan layanan keuangan membutuhkan CrushBank untuk mengakses data dari IBM AS/400.
CrushBank menggunakan kemampuan virtualisasi data IBM untuk menampilkan data on premises ke lakehouse secara logis, tanpa memindahkannya secara fisik. Jika diperlukan, mereka dapat menerapkan komponen lokal menggunakan Red Hat® OpenShift®, tetapi virtualisasi memberikan kompromi yang lebih hemat biaya dan mudah secara operasional yang menyederhanakan penerapan hybrid.
Layanan pelanggan CrushBank peduli dengan hasil operasional yang nyata, bukan semata-mata untuk hasil AI itu sendiri. Dua KPI utama mereka, yaitu waktu penyelesaian dan penyelesaian panggilan pertama, dipetakan langsung ke biaya, kapasitas, dan pengalaman pengguna:
Di balik angka-angka ini, ada manfaat yang kurang terlihat tetapi sama pentingnya: data yang lebih bersih dan lebih konsisten. Ketika AI menangani klasifikasi, prioritas, dan perutean dengan cara standar, manajemen dapat mempercayai laporan mereka, melihat tren lebih awal dan merancang pelatihan dan rencana kapasitas berdasarkan sinyal yang andal alih-alih penandaan manual yang rumit.
Arsitektur CrushBank memiliki aplikasi yang jauh melampaui tiket TI. Pola triase, pengarahan, dan prioritas berbasis model yang sama berlaku untuk:
Dalam setiap kasus ini, CrushBank melatih model pada data berlabel historis, lapisan pemahaman bahasa untuk menafsirkan frasa penting, dan menggabungkan konteks bisnis terstruktur (nilai pelanggan, segmen, geografi, dan sebagainya) untuk menentukan prioritas atau pengarahan akhir. Tidak masalah apakah catatan berupa tiket, klaim, atau aplikasi, yang penting adalah catatan itu direpresentasikan dalam vektor dan fitur. Penggunaan kembali itulah yang mengubah platform menjadi solusi lintas industri.
Dari perspektif TCO, proses ini berarti nasabah CrushBank dapat:
CrushBank sekarang bekerja dengan beberapa mitra yang menjual kembali platformnya, memungkinkan MSP dan penyedia lain untuk menghadirkan kemampuan AI ke ratusan pelanggan akhir tanpa perlu membangun, mengamankan, dan menskalakan data dan tumpukan AI mereka sendiri.
Karena arsitekturnya bersifat agen, berpusat pada data, dan tertanam pada desain, penskalaan biasanya memerlukan:
Bagi pelanggan CrushBank, hasilnya mudah: waktu resolusi yang lebih cepat, eskalasi yang lebih sedikit, teknisi yang lebih produktif, dan pusat layanan berbasis AI yang terasa seperti ekstensi dari alat yang sudah ada daripada alat terpisah lainnya. Bagi pengguna, ini berarti menyelesaikan masalah lebih cepat dan lebih akurat, tanpa perlu keahlian khusus tentang watsonx, basis data vektor, atau alur kerja.
Dengan membangun pada tumpukan data, AI, dan orkestrasi IBM, CrushBank telah mengubah tantangan dukungan TI tunggal menjadi bisnis platform AI yang dapat diskalakan. Platform ini dapat mengikuti pelanggannya ke industri baru, sumber data baru, dan contoh penggunaan baru tanpa mengubah fondasi setiap kalinya.