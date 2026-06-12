Setiap detik produk habis di rak, pendapatan diam-diam terkuras. Pelanggan berjalan keluar dengan tangan kosong dan bisnis kehilangan pelanggan serta wawasan berharga tentang apa yang terjadi di lantai.

Focal Systems membangun Shelf AI, solusi yang terus “melihat” rak-rak toko, deteksi kehabisan stok, dan memandu tim untuk mengisi kembali tepat waktu—sehingga produk ada di rak saat pelanggan membutuhkannya.

Misi perusahaan yang berbasis di San Francisco adalah memodernisasi retail dengan mengotomatiskan operasi toko dengan computer vision, AI, dan streaming data untuk memaksimalkan profitabilitas dan meminimalkan limbah makanan. AI bukanlah tambahan — ini adalah mesin inti yang menggerakkan kemampuan intelijen ritel Focal.

Dengan menganalisis gambar rak secara real time, solusi perusahaan membantu toko mengurangi limbah dan meningkatkan penjualan melalui wawasan akurat dan langsung tentang ketersediaan rak dan inventaris toko. Focal mencapai Hasil ini dengan menciptakan solusi sederhana dan mulus untuk meningkatkan kinerja toko dengan sistem operasi retail AI yang menggunakan data real-time berkualitas tinggi dalam skala besar.