Focal Systems menunjukkan seperti apa tampilan AI retail ketika dibangun di atas IBM Confluent sebagai sistem operasi real-time: sinyal inventori dan data toko yang mengalir melalui Kafka dan Flink sehingga tim dapat deteksi stok rendah, memicu pengisian ulang, dan mengukur eksekusi secara real time.
Setiap detik produk habis di rak, pendapatan diam-diam terkuras. Pelanggan berjalan keluar dengan tangan kosong dan bisnis kehilangan pelanggan serta wawasan berharga tentang apa yang terjadi di lantai.
Focal Systems membangun Shelf AI, solusi yang terus “melihat” rak-rak toko, deteksi kehabisan stok, dan memandu tim untuk mengisi kembali tepat waktu—sehingga produk ada di rak saat pelanggan membutuhkannya.
Misi perusahaan yang berbasis di San Francisco adalah memodernisasi retail dengan mengotomatiskan operasi toko dengan computer vision, AI, dan streaming data untuk memaksimalkan profitabilitas dan meminimalkan limbah makanan. AI bukanlah tambahan — ini adalah mesin inti yang menggerakkan kemampuan intelijen ritel Focal.
Dengan menganalisis gambar rak secara real time, solusi perusahaan membantu toko mengurangi limbah dan meningkatkan penjualan melalui wawasan akurat dan langsung tentang ketersediaan rak dan inventaris toko. Focal mencapai Hasil ini dengan menciptakan solusi sederhana dan mulus untuk meningkatkan kinerja toko dengan sistem operasi retail AI yang menggunakan data real-time berkualitas tinggi dalam skala besar.
Dalam ritel, kesegaran bukan hanya untuk produk; ini adalah konteks real-time yang dibutuhkan AI untuk bertindak sekarang. Jika ada konteks yang memberi makna pada data mentah, AI Focal memberikan panduan yang dapat dipercaya. Data ini mencakup gambar rak baru, perubahan produk dan planogram, inventaris dan sinyal penjualan—dan mengalir terus menerus dan diproses saat tiba.
Streaming data adalah apa yang memungkinkan solusi mengkonsumsi gambar rak baru, menjalankan inferensi model, menghitung agregat, dan mempublikasikan insight dan tindakan dengan penundaan minimal. Dengan begitu, sistem ini dapat mengarahkan karyawan ke lorong yang tepat pada saat yang tepat, bukan berjam-jam kemudian. Ini juga cara manajer mendapatkan metrik ketersediaan rak langsung untuk keputusan operasional yang bergerak pada hari yang sama.
Solusi ini mengintegrasikan kamera dengan model pembelajaran mendalam untuk kecerdasan real-time dan terdiri dari empat komponen utama:
Singkatnya, platform Focal menggabungkan kamera eksklusif yang dipasang di rak, AI canggih, dan streaming data waktu nyata untuk mengubah operasi retail. Kamera Computer Vision memindai rak terus menerus dan Shelf AI menafsirkan jutaan gambar setiap hari. Aplikasi seluler Action Tool memandu rekan kerja untuk mengisi kembali stok dan dasbor Impact memberikan visibilitas langsung dan bahkan tampilan perjalanan waktu dari kondisi rak.
Sebelum Focal Systems melakukan standardisasi pada platform streaming data terkelola, tim mengembangkan layanan khusus dan kerangka kerja internal yang berjuang untuk memenuhi tuntutan retail yang serba cepat, termasuk:
Layanan yang sepenuhnya terkelola, berbasis cloud, dan dapat diskalakan merupakan persyaratan mutlak bagi Focal, dan sistem IBM Confluent yangcanggih mempercepat proses dari tahap prototipe hingga produksi tanpa menambah beban operasional. Karena tim sudah menggunakan cloud-native Apache Kafkadi Confluent Cloud yang membuatnya mudah untuk mengaktifkan nirserver Apache Flink di samping tumpukan yang ada.
Bagan menunjukkan arsitektur secara sekilas:
Pada tingkat tinggi, berikut adalah bagaimana data pindah dari toko ke inteligensi yang dapat ditindaklanjuti:
Penyerapan
Data retail mendarat melalui API ke MySQL dan mengalir ke topik Kafka. Data ini mencakup gambar rak (dan metadata terkait), pembaruan produk, tingkat inventaris, data penjualan, dan lainnya dari pipeline visi komputer.
Visi komputer dan inferensi
Model LLM dan ML milikFocal berjalan pada GCP (kotak merah muda dalam diagram lengkung di atas). Fitur dan deteksi gambar (misalnya, keberadaan produk, celah, item yang salah tempat) diekstraksi dan dipublikasikan ke topik Kafka, kemudian diproses dengan Flink.
Pemrosesan aliran waktu nyatauntuk membuat data Siap untuk AI
While pipeline utama adalah pengolahan gambar, solusinya juga memproses data dari produk, inventaris, pembelian, dan output inferensi model. Focal menggunakan Flink untuk menghitung metrik langsung dan agregat—mengubah deteksi menjadi insight ketersediaan rak, peristiwa kehabisan stok, dan sinyal kepatuhan planogram. Lapisan streaming juga merupakan struktur komunikasi layanan mikro untuk pipeline gambar yang digerakkan oleh peristiwa.
Langkah-langkah kesiapan data pra-AI termasuk penghapusan PII, masking, OCR, ekstraksi fitur, dan prapemrosesan gambar lainnya. Langkah-langkah ini memastikan bahwa apa yang mencapai model dan sistem hilir aman privasi dan siap model.
Sumber penyerapan operasional dan analitis
Focal menulis hasil operasional tingkat rendah ke MongoDB dan mengalirkan kurasi kumpulan data ke Snowflake untuk analitik dan pelaporan. Ini juga menggunakan streaming untuk CDC ke data warehouse dan data lake sehingga sistem hilir tetap terkini tanpa batch ETL.
Pengalaman Berjalan-jalan di Toko dan Dampaknya
Arahan dapat ditindaklanjuti mengalir ke pengalaman mobile Focal Systems Store Walk (memandu staf untuk mengisi ulang) dan digabungkan sebagai metrik Dampak untuk efisiensi toko dan dasbor ketersediaan rak.
Tumpukan AI Focal Systems mencakup beberapa model LLM dan ML berpemilik. Memilih model yang tepat untuk pekerjaan sambil menjaga IP kritis dan pelatihan di rumah sangat penting.
Aplikasi teratas yang didukung oleh data streaming yang dikombinasikan dengan tumpukan AI Focal Systems adalah:
Pergeseran terbesar adalah bahwa keputusan toko didorong oleh konteks waktu nyata. Gambar baru tiba, sistem menyimpulkan, mengumpulkan dan menerbitkan—kemudian rekan bertindak. Manajer melihat bahwa kebenaran dasar yang sama tercermin dalam Impact, semuanya sejalan dengan keadaan toko yang sebenarnya.
Lingkaran yang baik itu bergantung pada konteks yang segar dan berkualitas tinggi dari ujung ke ujung, itulah sebabnya streaming menjadi inti arsitektur. Pada akhirnya, Focal mewujudkan toko masa depan yang dikelola sendiri, didorong oleh AI canggih.
Kombinasi Kafka dan Flink yang dikelola pada Confluent memungkinkan Focal pindah cepat, menyederhanakan arsitektur streaming dan fokus pada logika bisnis daripada manajemen infrastruktur. Tim mengganti layanan khusus dan kerangka kerja yang sebelumnya tidak dapat diskalakan dengan pemrosesan aliran Flink SQL dan pengiriman yang dipercepat sambil menurunkan penghalang produksi.
Dari perspektif pelanggan, Focal memberdayakan tim toko untuk menerima arahan yang tepat waktu dan dapat dipercaya melalui Action Tool. Ini juga memungkinkan pemangku kepentingan ritel untuk mendapatkan ketersediaan rak langsung dan wawasan akurasi inventaris melalui Impact—keduanya didukung oleh aliran data yang diperkaya yang meningkatkan output model. Hasilnya adalah stok habis yang lebih sedikit, ketersediaan di rak dan akurasi inventaris yang lebih tinggi, pengisian ulang dan jumlah siklus yang lebih cepat, serta peningkatan penjualan — dikirimkan dengan lebih sedikit limbah dan keandalan perusahaan yang lebih baik di setiap toko.