5 cara untuk mencapai kualitas data dengan arsitektur Medallion

Tantangan mendasar dalam manajemen data modern bukan hanya teknik integrasi data umum—tindakan memindahkan dan menggabungkan data—tetapi lebih memastikan kualitas data.
Sementara integrasi membuat data tersedia, seringkali hanya mentransfer kekacauan. Pendekatan multi-lapis Medallion Data Architecture pindah melampaui integrasi untuk menerapkan gerbang kualitas penting, memastikan data secara progresif dibersihkan, divalidasi, dan dapat dipercaya saat pindah dari keadaan mentah ke analitik siap konsumsi.
Medallion Data Architecture (MDA) adalah pendekatan terbaik yang berfokus pada kualitas, dirancang untuk memecahkan tantangan signifikan yang dihadapi organisasi dalam menjadi berbasis data.
MDA adalah pola desain data yang mengatur data ke dalam zona berlapis-lapis yang berbeda—Perunggu, Perak, dan Emas—di seluruh siklus hidup data. Siklus ini berlangsung dari penyerapan data ke transformasi data, agregasi data hingga konsumsi data.
Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan integrasi sederhana seperti ekstrak, transformasi dan muat (ETL). Dalam hal ini, waktu yang berlebihan dihabiskan untuk pembersihan data karena kualitas data yang tidak konsisten, yang pada akhirnya menghambat kemampuan untuk mengekstrak insight yang dapat ditindaklanjuti. Struktur berlapis arsitektur adalah apa yang secara progresif meningkatkan kualitas dan struktur data, secara langsung alamat kegagalan metode tradisional.
Kerangka kerja kohesif ini, sering didukung oleh sistem seperti IBM® watsonx.data, mencapai tujuan utama yang melampaui Integrasi, termasuk mencapai produk data berkualitas tinggi dan dapat diulang, tata kelola yang ditingkatkan di seluruh zona data dan memaksimalkan nilai data dengan memungkinkan organisasi pindah dari kesulitan dengan data ke membuat keputusan berbasis data.
Sementara ETL tradisional terutama berfokus pada pemindahan data secara efisien dari sumber ke target, Arsitektur Medallion dibangun khusus untuk meningkatkan kualitas data di setiap langkah. 5 poin yang disajikan lebih jauh ke depan merinci bagaimana lapisan Perunggu, Perak, dan Emas MDA secara sistematis memecahkan masalah struktural dan akurasi yang umum dalam proses ETL klasik:
Dalam sistem ETL tradisional, data sering diubah saat bergerak bahkan sebelum mencapai penyimpanan data akhir. Proses “dalam penerbangan” ini memiliki risikonya sendiri: jika ada kesalahan dalam aturan transformasi, file sumber asli dan mentah sering hilang atau diganti. Menemukan kesalahan nanti berarti Anda mungkin mengalami kesulitan untuk memeriksa ulang data asli, sehingga sulit untuk memperbaiki masalah inti.
Arsitektur Medali menghindari risiko ini sepenuhnya dengan menggunakan “Lapisan Perunggu” (Data Mentah) sebagai sumber yang aman dan tidak dapat diubah. Lapisan ini mempertahankan data asli persis seperti yang diterima, memisahkan proses pembersihan dari pemuatan data awal. Ini menjamin bahwa file sumber asli selalu tersedia untuk memulai ulang pembersihan atau memvalidasi hasil, memberi kami kepercayaan data yang lengkap.
Langkah “Transform” (T) dalam ETL tradisional seringkali hanya pekerjaan struktural: mengonversi tipe data, menerapkan filter sederhana dan menyelaraskan kolom agar sesuai dengan format tujuan. Karena ETL hanya berfokus pada penyelarasan ini, seringkali gagal memperbaiki masalah kualitas semantik yang mendalam—masalah yang terkait dengan makna aktual dan identitas data.
"Lapisan perak"—data yang telah dibersihkan, terstruktur, dan diperkaya—dari Arsitektur Medallion adalah tempat di mana pekerjaan penting dan lebih dalam ini terjadi. Alih-alih hanya memindahkan data, Silver Layer khusus untuk koreksi data aktif, standardisasi, dan resolusi entitas. Proses ini menyatukan catatan yang saling bertentangan (seperti ID pelanggan duplikat) menjadi satu “catatan emas” tepercaya, yang berarti Anda melakukan perbaikan identitas bisnis aktual dari data tersebut. Fokus pada integritas sejati ini jauh melampaui penyelarasan struktural sederhana.
Masalah utama dengan penanganan data tradisional adalah memungkinkan tim yang berbeda untuk menghitung metrik utama, seperti penjualan atau tingkat churn, menggunakan rumus yang sedikit berbeda menggunakan alat terpisah. Desentralisasi ini menciptakan ketidakkonsistenan langsung dalam hasil dan menyebabkan ketidakpercayaan di seluruh bisnis.
“Lapisan emas”—data bisnis yang disempurnakan—dari Arsitektur Medali dirancang untuk mengakhiri kebingungan ini. Ini bertindak sebagai sumber kebenaran tunggal yang bersertifikat, menegakkan logika bisnis yang terakhir dan benar. Semua metrik penting didefinisikan dan dihitung sebelumnya sekali di lapisan ini, memastikan setiap konsumen—mulai dari dasbor eksekutif hingga model data—dijamin menggunakan definisi yang divalidasi yang sama. Pendekatan ini memecahkan masalah kualitas organisasi dari inkonsistensi dan ketidakpercayaan.
Dalam sistem ETL tradisional, kerentanan utama adalah “penyimpangan skema.” Kesalahan ini terjadi ketika sumber data asli tiba-tiba mengubah formatnya (misalnya, kolom dihapus atau bidang angka menjadi karakter). Karena transformasi terjadi sejak awal di sumber, perubahan ini dapat secara diam-diam merusak definisi data atau memuat data yang tidak ditentukan tanpa ditandai sampai aplikasi mulai gagal.
Sebaliknya, lapisan Perak dan Emas pada Arsitektur Medallion menggunakan penegakan skema yang ketat. Fitur ini bertindak sebagai pemeriksaan keamanan aktif: jika catatan melanggar struktur yang diharapkan, sistem akan langsung mengkarantina atau menolaknya. Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa data yang rusak sepenuhnya diblokir di gerbang kualitas, menjaga lapisan Gold siap analisis akhir tetap bersih dan dapat dipercaya.
Dalam proses ETL tradisional, jika kita menemukan kesalahan data dalam laporan, menelusuri kesalahan kembali ke asalnya. Apakah data sumber, kode transformasi atau beban, seringkali merupakan upaya yang signifikan dan sulit karena keterlacakan yang belum matang. Tantangan ini membuat diagnosis kesalahan yang cepat dan akuntabilitas sulit untuk ditegakkan.
Arsitektur Medali memecahkan masalah ini karena struktur berlapisnya secara inheren menyediakan garis keturunan data menyeluruh. Perkembangan data yang eksplisit dan terstruktur dari lapisan Perunggu mentah, melalui lapisan Perak yang dibersihkan dan ke lapisan Emas akhir menjamin bahwa setiap titik data akhir dapat langsung ditelusuri mundur melalui seluruh riwayat transformasi ke keadaan mentah aslinya.
Akuntabilitas bawaan yang sederhana ini sangat penting untuk kontrol kualitas, memungkinkan tim untuk dengan cepat mendiagnosis akar penyebab masalah apa pun.
Arsitektur Medali melakukan perbaikan kesalahan dan mengatur informasi Anda menjadi tiga langkah yang jelas: Perunggu, Perak, dan Emas. Pengaturan sederhana ini menghilangkan stres data buruk sehingga Anda dapat membuat pilihan yang cepat dan cerdas untuk bisnis Anda. Siap untuk melihatnya bekerja? Minta demo IBM watsonx.data lakehouse untuk melihat bagaimana kami mengubah file mentah menjadi hasil berkualitas tinggi yang dapat Anda percayai