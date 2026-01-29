5 cara untuk mencapai kualitas data dengan arsitektur Medallion

Medallion Data Architecture (MDA) adalah pendekatan terbaik yang berfokus pada kualitas, dirancang untuk memecahkan tantangan signifikan yang dihadapi organisasi dalam menjadi berbasis data.

MDA adalah pola desain data yang mengatur data ke dalam zona berlapis-lapis yang berbeda—Perunggu, Perak, dan Emas—di seluruh siklus hidup data. Siklus ini berlangsung dari penyerapan data ke transformasi data, agregasi data hingga konsumsi data.

Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan integrasi sederhana seperti ekstrak, transformasi dan muat (ETL). Dalam hal ini, waktu yang berlebihan dihabiskan untuk pembersihan data karena kualitas data yang tidak konsisten, yang pada akhirnya menghambat kemampuan untuk mengekstrak insight yang dapat ditindaklanjuti. Struktur berlapis arsitektur adalah apa yang secara progresif meningkatkan kualitas dan struktur data, secara langsung alamat kegagalan metode tradisional.