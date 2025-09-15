Transfer file yang lebih cepat dan lebih cerdas untuk UMKM: Mengapa sekarang saatnya untuk mencoba IBM® Aspera

Dengan teknologi FASP milik IBM® yang telah dipatenkan, Aspera mampu menyingkirkan hambatan transfer file dengan menggunakan seluruh bandwidth yang ada, tetap menjaga keandalan dan keamanan enkripsi.
Ketika Anda menjalankan bisnis kecil atau menengah (UMKM), waktu adalah segalanya. Saat Anda harus mengirim materi kreatif, mentransfer kumpulan data besar, atau berbagi konten media dengan mitra di berbagai negara, keterlambatan transfer file dapat berujung pada gagalnya memenuhi tenggat serta hilangnya peluang bisnis. Cara lama seperti email, FTP, atau layanan cloud untuk penggunaan pribadi tidak lagi sanggup mengikuti tuntutan modern akan kecepatan, keamanan, dan stabilitas.
Sebagian besar UKM memulai dengan alat berbagi file sederhana yang bekerja dengan baik untuk file-file kecil. Tetapi begitu file menjadi lebih besar—video beresolusi tinggi, gambar CAD, pencitraan medis, atau laporan data yang berat— alat-alat itu menjadi hambatan. Unggahan gagal, transfer berlarut-larut selama berjam-jam, dan keamanan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Mengirim file idealnya semudah mengirim email—tetapi dengan kecepatan dan keamanan yang jauh lebih tinggi.
IBM® Aspera dirancang untuk bisnis yang perlu pindah data dari berbagai ukuran, melintasi jarak berapa pun, secepat yang memungkinkan jaringan. Dengan teknologi FASP milik IBM® yang telah dipatenkan, Aspera mampu menyingkirkan hambatan transfer file dengan menggunakan seluruh bandwidth yang ada, tetap menjaga keandalan dan keamanan enkripsi.
Untuk UMKM, ini berarti:
Sementara IBM® Aspera dipercaya oleh beberapa merek terbesar di dunia, manfaatnya berlaku juga untuk UMKM.
Cerita-cerita ini menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika kecepatan dan keamanan bukanlah hambatan, tetapi keuntungan.
Teknologi Advanced tidak lagi disediakan untuk perusahaan. Dengan Aspera sekarang tersedia dengan diskon 30% untuk langganan bulanan dan tahunan baru hingga 15 Desember 2025, bisnis kecil dan menengah dapat mengadopsi alat canggih yang sama yang digunakan oleh para pemimpin industri—dengan biaya yang lebih murah.
Ini adalah kesempatan Anda untuk:
Bila proses memindahkan file besar membuat bisnis Anda tersendat, saatnya Anda bertransisi ke solusi yang lebih cepat. IBM® Aspera memberi Anda kecepatan, keamanan, dan skalabilitas yang Anda butuhkan—tanpa label harga perusahaan.
Pelajari lebih lanjut tentang IBM® Aspera dan klaim diskon 30% Anda hari ini.