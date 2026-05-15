Farmers State Bank menggunakan AI agen untuk menghadirkan kenyamanan digital tanpa kehilangan sentuhan personal

Apa yang dimulai sebagai satu agen AI di Farmers State Bank kini telah menjadi cetak biru untuk menskalakan AI agen dengan kepercayaan, kontrol, dan dampak jangka panjang. Transformasi ini dimungkinkan oleh lapisan orkestrasi yang terbuka dan terkelola, yang menghubungkan agen di seluruh perusahaan tanpa vendor lock-in.
Farmers State Bank (FSB) adalah bank komunitas tepercaya yang berkomitmen menghadirkan layanan personal, stabilitas keuangan, dan kenyamanan perbankan modern bagi nasabah serta komunitas yang dilayaninya. Dengan tradisi panjang dalam integritas dan pendekatan perbankan berbasis hubungan, FSB memadukan nilai-nilai lokal dengan inovasi berorientasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan bisnis yang terus berkembang.
Melalui investasi strategis dalam transformasi digital—termasuk solusi AI agen seperti Penny—FSB terus memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan, dan menghadirkan pengalaman yang aman serta andal di setiap saluran.
FSB mendefinisikan ulang wajah perbankan modern dengan memanfaatkan AI agen untuk membawa bank lebih dekat kepada para pelanggannya.
Dengan diperkenalkannya “Penny,” asisten percakapan agen berbasis kecerdasan buatan (AI) yang didukung oleh IBM® watsonx Orchestrate dan dikembangkan oleh Incede.ai, FSB berhasil menciptakan pengalaman yang mulus dan dipersonalisasi. Pengalaman ini memadukan kenyamanan digital dengan kehangatan hubungan khas bank komunitas. Penny menata ulang interaksi pelanggan sekaligus memodernisasi penyampaian layanan internal, menjadikannya pencapaian penting dalam perjalanan transformasi digital FSB.
Karena lembaga keuangan yang lebih besar terus mengoptimalkan skala dan efisiensi, pengalaman pelanggan sering kali menjadi tidak personal dan bersifat transaksional. FSB menyadari bahwa para pelanggan mereka—baik yang sudah ada maupun calon pelanggan—menghargai sesuatu yang berbeda:
Jawabannya jelas: mengadopsi inovasi digital tanpa mengorbankan sentuhan personal yang menjadi identitas FSB.
Pelanggan semakin mengharapkan kecepatan, aksesibilitas, dan kenyamanan layanan perbankan digital seperti jawaban instan, penjadwalan yang mudah, dan dukungan on-demand. Pada saat yang sama, mereka tetap menghargai pengalaman berbasis hubungan yang telah menjadi inti misi FSB sejak 1907.
Menyeimbangkan ekspektasi ini menghadirkan tantangan strategis, karena FSB berupaya menghadirkan kemampuan digital modern tanpa mengorbankan layanan personal dengan sentuhan tinggi yang menjadi inti dari pendekatan customer-first mereka. Upaya ini memerlukan integrasi yang matang antara teknologi dan keterlibatan manusia.
Melalui sesi discovery bersama para eksekutif FSB, pimpinan cabang, dan petugas kepatuhan, muncul beberapa peluang operasional:
Tekanan ini особенно terlihat selama jam sibuk, ketika antrean panggilan semakin panjang dan frustrasi pelanggan meningkat. Pada saat yang sama, sistem yang mendasari interaksi tersebut masih terfragmentasi, sehingga memerlukan koordinasi manual di berbagai tools yang tidak dirancang untuk saling beroperasi secara terstandarisasi dan dapat diskalakan.
Variasi respons di berbagai staf dan saluran menciptakan inkonsistensi dalam pengalaman pelanggan dan penyampaian informasi. Pelanggan sering kali tidak mengetahui bankir mana yang harus dihubungi, sehingga menyebabkan penundaan, salah penanganan, atau pengalaman layanan yang kurang optimal. Mereka juga harus berpindah-pindah antara situs web, panggilan telepon, dan kunjungan ke cabang tanpa pengalaman yang mulus maupun terpandu.
Situs web ini terutama berfungsi sebagai repositori informasi statis, bukan sebagai saluran interaktif yang berorientasi pada tindakan. Akibatnya, muncul peluang yang terlewat untuk melibatkan pelanggan dan menghubungkan mereka secara efisien dengan bankir atau layanan yang tepat.
Menghadapi meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap dukungan yang lebih cepat dan nyaman, FSB mulai menghadirkan pengalaman perbankan baru—pengalaman yang tetap mempertahankan layanan personal berbasis komunitas sambil mengadopsi teknologi modern dan cerdas. Pimpinan menyadari bahwa pelanggan semakin mengharapkan jawaban instan, penjadwalan janji temu yang mulus, dan panduan yang konsisten di seluruh saluran. Pada saat yang sama, FSB juga ingin mengurangi beban operasional pada staf front-line, yang sering kali harus meninggalkan aktivitas membangun hubungan untuk menangani pertanyaan berulang.
“Penny membantu kami menata ulang pengalaman perbankan,” kata Scott Falagan, Chief Retail Banking Officer, “di mana pelanggan dapat berinteraksi sesuai kebutuhan mereka sendiri, menerima panduan yang langsung dan akurat, serta tetap merasa terhubung dengan orang-orang yang paling memahami mereka.”
Untuk mencapai tujuan tersebut, FSB mencari solusi yang dapat secara otomatis menjawab pertanyaan pelanggan, menjadwalkan janji temu dengan bankir hubungan, dan mengurangi tekanan pada staf. Solusi ini juga harus memastikan bahwa setiap interaksi sepenuhnya dapat diaudit dan tetap mematuhi standar regulasi.
Visi ini melahirkan Penny, solusi AI agen yang dirancang dan diterapkan oleh Incede.ai serta didukung oleh IBM® watsonx Orchestrate. Penny berfungsi sebagai lapisan orkestrasi terpusat yang mengatur bagaimana agen berinteraksi dengan sistem enterprise, data, dan pengguna.
Setelah mengevaluasi berbagai teknologi, FSB memilih IBM® watsonx Orchestrate karena keselarasannya yang kuat dengan tujuan keamanan, operasional, dan layanan pelanggan bank. Salah satu faktor utama pendorong keputusan ini adalah kemampuannya dalam mendukung alur kerja dan otomatisasi berbasis agen. Tidak seperti chatbot sederhana, watsonx Orchestrate dapat menjalankan tugas multi-langkah, mengorkestrasi alur kerja kompleks dengan hasil yang deterministik, serta menyerahkan tindakan secara aman ke sistem perbankan yang terintegrasi. Hal ini dilakukan melalui penggunaan antarmuka terbuka dan standar yang menghindari vendor lock-in sekaligus memberikan fleksibilitas jangka panjang.
Pendekatan orkestrasi terbuka ini memungkinkan FSB menghubungkan agen di seluruh rangkaian sistem enterprise yang beragam, baik berbasis cloud maupun on-premises. Pendekatan ini dapat diperluas dengan lancar di berbagai lingkungan hybrid tanpa memerlukan integrasi terpisah untuk setiap contoh penggunaan.
Yang tak kalah penting adalah postur keamanan dan kepatuhan kelas enterprise. Solusi ini menggabungkan kontrol yang selaras dengan standar industri keuangan, menawarkan izin akses yang granular, dan terintegrasi dengan sistem identitas serta audit FSB yang sudah ada. Integrasi ini memastikan bahwa setiap tindakan otomatis tetap mematuhi regulasi dan kebijakan secara penuh. Selain itu, model tata kelolanya diwariskan langsung dari sistem yang mendasarinya, sehingga izin tetap terjaga, kebijakan tetap ditegakkan, dan kemampuan audit penuh tetap tersedia di setiap interaksi yang digerakkan oleh agen.
FSB memilih Incede.ai karena keahliannya yang mendalam dalam desain dan penerapan AI agen, khususnya untuk solusi yang harus aman, dapat diaudit, dan selaras dengan kerangka kerja yang ketat. Sebagai IBM® Business Partner, Incede.ai bekerja berdampingan dengan para pemimpin FSB melalui lokakarya interaktif untuk mendokumentasikan alur kerja pelanggan nyata, mengidentifikasi hambatan operasional, dan merancang perjalanan pelanggan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.
Penny membantu pelanggan menemukan cabang yang paling nyaman dan mengarahkan mereka ke bankir yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Penny memungkinkan penjadwalan janji temu yang lancar, permintaan callback sesuai kebutuhan, dan interaksi SMS secara real time. Ketika pertanyaan melampaui pengetahuan langsungnya, Penny mengambil informasi relevan dari situs web FSB dan dokumen internal yang telah dikurasi untuk memastikan respons yang akurat dan andal.
Alih-alih menggantikan hubungan antarmanusia, Penny justru memperkuatnya—dengan mengurangi gesekan, memandu interaksi, dan memastikan setiap pelanggan memiliki jalur yang jelas menuju keterlibatan yang bermakna dengan staf FSB. Watsonx Orchestrate mengoordinasikan interaksi ini sebagai pesawat kontrol terpadu di seluruh agen, sistem, dan alur kerja.
Dengan diperkenalkannya Penny, FSB secara sengaja memanfaatkan teknologi untuk membuat layanan perbankan menjadi lebih personal dan lebih terhubung. Penny tidak dirancang untuk menggantikan bankir, melainkan untuk membawa pelanggan lebih dekat kepada mereka. Karyawan memperoleh manfaat melalui alur kerja yang lebih sederhana dan berkurangnya tekanan operasional, sementara pelanggan mendapatkan akses yang lebih mudah, respons yang lebih cepat, dan layanan yang lebih konsisten. Arsitektur hybrid memungkinkan hasil ini tetap dapat diskalakan di berbagai sistem, saluran, dan contoh penggunaan lainnya tanpa perlu melakukan rekayasa ulang integrasi.
“Penny telah diterima dengan baik oleh staf kami karena mempermudah pekerjaan mereka dan mendukung layanan yang konsisten,” ujar Scott Falagan, Chief Retail Banking Officer
Penny merupakan investasi strategis FSB dalam memperkuat hubungan pelanggan jangka panjang. Tingkat adopsi awal dan sentimen positif menunjukkan bahwa Penny sudah memberikan nilai nyata saat ini, sekaligus memosisikan Farmers State Bank untuk dampak jangka panjang yang berkelanjutan.
Keberhasilan Farmers State Bank dengan Penny menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika AI agen dibangun di atas fondasi yang dirancang untuk kepercayaan, fleksibilitas, dan skalabilitas.
Didukung oleh IBM® watsonx Orchestrate, FSB berhasil menghadirkan pengalaman berbasis AI yang aman secara desain, terintegrasi dengan lancar menggunakan sistem yang sudah ada, dan mampu berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pelanggan.
Dengan watsonx Orchestrate sebagai pesawat kontrol bagi ekosistem agennya, FSB menghubungkan agen secara terbuka dan terstandarisasi, sekaligus memperluas alur kerja di seluruh lingkungan hybrid. Platform ini juga menerapkan tata kelola secara konsisten, memastikan setiap interaksi dapat dipercaya, dapat diaudit, dan tetap patuh terhadap regulasi.
Hasilnya bukan hanya solusi untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga fondasi yang dapat diskalakan untuk layanan perbankan yang personal dan selalu aktif—di mana inovasi dan kepercayaan berkembang secara bersamaan.