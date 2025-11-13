Kemampuan yang disediakan oleh AI agen harus dapat dimanfaatkan oleh pengembang, arsitek dengan integrator sistem (SI), perusahaan, dan CSP atau ISV agar mereka benar-benar membuat perbedaan. Metode agen untuk AMM menjawab pertanyaan ini dengan memberikan dukungan bawaan untuk platform aset IBM Consulting Advantage (ICA) yang dibuat khusus. ICA menyediakan platform terpusat dan aman untuk memanfaatkan semua agen, aset, layanan, dan aplikasi IBM Consulting.

ICA juga menjalankan platform subset, yang menggabungkan aset, asisten, dan agen yang dipilih, yang berfokus pada kemampuan tertentu, misalnya Modernisasi dan Migrasi Aplikasi.

Sebagai bagian dari ICA, IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) menyatukan aset yang berfokus pada Modernisasi dan Migrasi Aplikasi. ICA for CT menyediakan kerangka kerja Hybrid Cloud Journey unik yang memungkinkan organisasi memindahkan berbagai jenis aplikasi yang sangat penting ke cloud dengan konsistensi dan hasil yang dapat diprediksi.

Contoh aset dengan kemampuan AI agen yang didukung oleh IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation, dan dimanfaatkan oleh metode agen untuk AMM, adalah IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). ICDC adalah lapisan orkestrasi berteknologi AI agen yang mengoordinasikan beberapa aktivitas modernisasi secara real-time. Alat ini menggunakan insight yang dipelajari dan telemetri proyek untuk memprioritaskan tugas, menyesuaikan rencana gelombang migrasi, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, yang pada dasarnya berfungsi sebagai “otak modernisasi.”

Aset seperti ICDC merupakan bagian dari arsitektur modernisasi yang mengutamakan AI dari IBM yang lebih luas dan terintegrasi dengan aset dan platform IBM lainnya seperti watsonx, Cloud Transformation Advisor, dan sebagainya. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap inisiatif modernisasi sangat cerdas, adaptif, dan berfokus pada hasil.

Dengan metode agen untuk modernisasi dan migrasi aplikasi, IBM menyatukan berbagai kumpulan alat yang dapat mendukung pendekatan migrasi menyeluruh dari penemuan hingga penerapan dengan menggabungkan rantai alat IBM dan Red Hat. Proses ini sepenuhnya dikelola oleh Azure AI Foundry.