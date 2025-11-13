Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Hybrid cloud untuk perusahaan: Mengapa CIO memilih Red Hat OpenShift Virtualization yang didukung oleh metodologi AI agen IBM

Pendekatan terpadu ini memungkinkan perjalanan modernisasi bertahap dan berisiko rendah—yang menjaga keberlangsungan bisnis sambil mempercepat transformasi.

diterbitkan 13 November 2025
Pekerja di kantor mengenakan topi merah bekerja di mesin desktopnya

Chief Investment Officer (CIO) menghadapi tantangan terkait cara memodernisasi dengan cepat tanpa mengganggu operasi atau mengorbankan tata kelola. Hybrid cloud menjanjikan kelincahan dan inovasi, namun banyak perusahaan masih mengandalkan beban kerja berbasis mesin virtual (VM) penting yang tidak dapat dengan mudah difaktorkan ulang atau dihentikan. Oleh karena itu, modernisasi tidak dilakukan dengan meninggalkan cara yang berhasil, tetapi harus dengan mengintegrasikan secara cerdas.

Red Hat OpenShift Virtualization di Azure Red Hat OpenShift (ARO) didukung oleh AI agen IBM untuk modernisasi dan migrasi aplikasi, yang menawarkan kepada CIO jalur terpadu dan cerdas untuk mengembangkan lingkungan yang ada menjadi hybrid cloud yang lebih tangkas, aman, dan siap untuk masa depan.

Modernisasi dengan percaya diri, bukan kompromi

Sebagian besar perusahaan saat ini beroperasi dalam keadaan hybrid, menyeimbangkan aplikasi lama yang berjalan di VM dengan beban kerja cloud-native baru yang dibuat untuk kontainer. Bagi CIO, realitas ganda ini menciptakan gesekan operasional, kompleksitas tata kelola, dan visibilitas yang tidak konsisten.

Kompleksitas hybrid adalah salah satu tantangan operasional terbesar yang dihadapi organisasi TI. Mengelola berbagai platform, alat, dan kebijakan menguras produktivitas dan meningkatkan biaya. Virtualisasi tradisional dan platform kontainer modern sering berjalan berdampingan sebagai silo terpisah—masing-masing dengan alat manajemen, kebijakan, dan alur kerja siklus hidupnya sendiri.

Red Hat OpenShift Virtualization di ARO menghilangkan kesenjangan ini dengan menyatukan VM dan kontainer pada satu platform Kubernetes untuk perusahaan. Organisasi dapat menjalankan, mengelola, dan menskalakan kedua beban kerja secara berdampingan tanpa menulis ulang atau membuat ulang aplikasi. Pendekatan terpadu ini memungkinkan perjalanan modernisasi bertahap dan berisiko rendah—yang menjaga keberlangsungan bisnis sambil mempercepat transformasi.

Kesederhanaan operasional: Satu platform, pengalaman terpadu

Red Hat OpenShift Virtualization di ARO juga menyederhanakan operasi dengan memberi tim bukti model yang konsisten di seluruh lingkungan—mulai dari penyediaan dan penerapan patch hingga observabilitas dan penskalaan. Insinyur platform dapat memantau kinerja, mengotomatiskan pembaruan, dan menegakkan tata kelola dengan satu tampilan terpadu.

Keuntungan operasionalnya jelas: lebih sedikit bagian yang bergerak, visibilitas yang lebih baik, dan respons yang lebih cepat terhadap tuntutan bisnis. Intinya, hal ini memungkinkan CIO untuk menyederhanakan operasi sambil meningkatkan kelincahan.

Keamanan, kepatuhan, dan tata kelola untuk perusahaan

Modernisasi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kontrol. Perusahaan beroperasi di industri yang diatur ketat dengan residensi data, manajemen akses, dan auditabilitas yang tidak dapat dinegosiasikan.

Dalam Azure Red Hat OpenShift, perusahaan mendapatkan satu bidang kontrol untuk mengoordinasikan dan mengatur VM dan kontainer. Pengembang dan tim TI dapat menggunakan pipeline CI/CD, kerangka kerja pemantauan, dan kebijakan otomatisasi yang sama di semua beban kerja. Integrasi ini menyederhanakan operasi, meningkatkan visibilitas, dan memastikan tata kelola yang konsisten—dari pusat data on premises hingga cloud Azure. Bagi CIO, ini berarti lebih sedikit fragmentasi operasional, lebih sedikit alat untuk dikelola, dan fondasi hybrid cloud yang lebih kohesif.

Red Hat OpenShift menyediakan otomatisasi berbasis kebijakan, keamanan berbasis SELinux, dan alat kepatuhan yang menstandarkan tata kelola di seluruh beban kerja. Azure Red Hat OpenShift (ARO) menambah kekuatan portofolio kepatuhan global dan manajemen identitas Microsoft, memastikan keselarasan perusahaan dengan standar industri.

Berbasis kemampuan ini, layanan IBM Consulting menyediakan tata kelola langsung ke dalam proses modernisasi—memastikan bahwa pemeriksaan kepatuhan, penilaian risiko, dan validasi konfigurasi terjadi selama migrasi, bukan setelahnya.

Bagi CIO, model terintegrasi ini berarti modernisasi yang aman sejak dari desain dan sesuai secara default.

Mempercepat migrasi dengan metode AI agen IBM

Meskipun tujuannya—lingkungan hybrid terpadu—jelas, jalan untuk sampai ke sana seringkali rumit. Itulah tempat metode agen IBM untuk modernisasi dan migrasi aplikasi membawa nilai unik.

Tujuan utamanya adalah untuk memindahkan mesin virtual (VM) dengan perubahan minimal, menjaga sistem operasi, konfigurasi, dan tumpukan aplikasi. AI agentic IBM menggunakan agen otonom yang cerdas untuk menganalisis beban kerja, memetakan dependensi, dan mengidentifikasi strategi migrasi yang optimal untuk setiap aplikasi. Agen yang digerakkan oleh alasan ini belajar dari data, konteks, dan migrasi sebelumnya untuk terus meningkatkan rekomendasi. Diagram menjelaskan pergeseran ini dan percepatan yang disebabkan oleh metode AMM agentic.

Ketika diterapkan pada Red Hat OpenShift Virtualization di ARO, pendekatan agen ini mempercepat modernisasi dalam tiga cara:

  • Penilaian yang lebih cepat: Mengidentifikasi dengan cepat beban kerja yang siap untuk bermigrasi apa adanya, atau yang memerlukan pemfaktoran ulang dan yang dapat dilakukan dalam kontainer.
  • Eksekusi yang lebih cerdas: Mengotomatiskan alur kerja migrasi sekaligus menanamkan pemeriksaan keamanan dan kepatuhan di seluruh proses.
  • Optimasi berkelanjutan: Menggunakan loop masukan untuk menyempurnakan penggunaan sumber daya, kebijakan tata kelola, dan kinerja pasca migrasi.

Hasilnya adalah program modernisasi yang cerdas, adaptif, dan lebih cepat secara eksponensial—yang mengurangi risiko, upaya manual, dan biaya.

IBM Consulting Advantage (ICA) menggabungkan kemampuan AI agen dengan metode AMM agen

Kemampuan yang disediakan oleh AI agen harus dapat dimanfaatkan oleh pengembang, arsitek dengan integrator sistem (SI), perusahaan, dan CSP atau ISV agar mereka benar-benar membuat perbedaan. Metode agen untuk AMM menjawab pertanyaan ini dengan memberikan dukungan bawaan untuk platform aset IBM Consulting Advantage (ICA) yang dibuat khusus. ICA menyediakan platform terpusat dan aman untuk memanfaatkan semua agen, aset, layanan, dan aplikasi IBM Consulting.

ICA juga menjalankan platform subset, yang menggabungkan aset, asisten, dan agen yang dipilih, yang berfokus pada kemampuan tertentu, misalnya Modernisasi dan Migrasi Aplikasi.

Sebagai bagian dari ICA, IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) menyatukan aset yang berfokus pada Modernisasi dan Migrasi Aplikasi. ICA for CT menyediakan kerangka kerja Hybrid Cloud Journey unik yang memungkinkan organisasi memindahkan berbagai jenis aplikasi yang sangat penting ke cloud dengan konsistensi dan hasil yang dapat diprediksi.

Contoh aset dengan kemampuan AI agen yang didukung oleh IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation, dan dimanfaatkan oleh metode agen untuk AMM, adalah IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). ICDC adalah lapisan orkestrasi berteknologi AI agen yang mengoordinasikan beberapa aktivitas modernisasi secara real-time. Alat ini menggunakan insight yang dipelajari dan telemetri proyek untuk memprioritaskan tugas, menyesuaikan rencana gelombang migrasi, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, yang pada dasarnya berfungsi sebagai “otak modernisasi.”

Aset seperti ICDC merupakan bagian dari arsitektur modernisasi yang mengutamakan AI dari IBM yang lebih luas dan terintegrasi dengan aset dan platform IBM lainnya seperti watsonx, Cloud Transformation Advisor, dan sebagainya. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap inisiatif modernisasi sangat cerdas, adaptif, dan berfokus pada hasil.

Dengan metode agen untuk modernisasi dan migrasi aplikasi, IBM menyatukan berbagai kumpulan alat yang dapat mendukung pendekatan migrasi menyeluruh dari penemuan hingga penerapan dengan menggabungkan rantai alat IBM dan Red Hat. Proses ini sepenuhnya dikelola oleh Azure AI Foundry.

Kekuatan kemitraan

Di balik transformasi ini terdapat aliansi strategis yang menggabungkan inovasi terbuka, skala cloud, dan kepercayaan perusahaan.

  • Red Hat menghadirkan platform hybrid terbuka yang menjembatani beban kerja tradisional dan cloud-native.
  • Microsoft Azure menyediakan infrastruktur cloud global dan tangguh yang dibangun untuk skalabilitas dan kepatuhan perusahaan.
  • IBM menghadirkan keahlian modernisasi dan pendekatan AI agen—memungkinkan migrasi cerdas yang lebih cepat dan manajemen siklus hidup.

Bersama-sama, kemitraan ini memberikan ekosistem tempat organisasi dapat melakukan modernisasi dengan aman, cerdas, dan efisien—mulai dari infrastruktur hingga aplikasi.

Masa depan hybrid: Mengintegrasikan, bukan mengganti

Masa depan hybrid bukan dilakukan dengan mengganti sistem lama, tetapi dengan mengintegrasikannya ke dalam struktur yang lebih tangkas, diatur, dan cerdas. Dengan Red Hat OpenShift Virtualization di ARO, yang didukung oleh AI agen IBM, CIO mendapatkan platform yang berkembang bersama bisnis mereka—menyatukan beban kerja, mengamankan operasi, dan mempercepat transformasi.

Dengan ARO, Red Hat menyediakan satu platform di Azure untuk memigrasikan dan memodernisasi aplikasi. Aplikasi yang dimigrasikan ke Azure Red Hat OpenShift Virtualization dapat dimodernisasi di platform ARO sambil secara progresif memanfaatkan peningkatan produktivitas pengembang yang ditawarkan oleh ARO. Oleh karena itu, Azure Red Hat OpenShift Virtualization menawarkan jalur yang menarik bagi perusahaan yang terjebak dalam platform virtualisasi lama dan mencari pengoptimalan biaya.

Beberapa manfaat menarik lainnya dari penggunaan Red Hat OpenShift Virtualization atau ARO adalah

  • Lisensi RHEL bawaan dengan langganan ARO
  • Mengurangi pengeluaran dengan memigrasikan beban kerja dengan cepat ke Red Hat OpenShift Virtualization
  • Opsi ekstensif untuk menggunakan layanan yang terkait Azure seperti AI, keamanan, data, dan platform analitik
  • Peluang bagi admin virtualisasi on premises yang ada untuk meningkatkan keterampilan Kubernetes berdasarkan permintaan

Metode agen IBM untuk modernisasi dan migrasi aplikasi dapat secara signifikan mempercepat peralihan ke Red Hat OpenShift Virtualization di ARO. Metode ini mampu memberikan penghematan waktu dan biaya yang terukur sekaligus mengurangi risiko melalui otomatisasi yang didukung AI dan kerangka kerja tata kelola yang terbukti.

Modernisasi Aplikasi IBM Txture

IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

Platform Kualitas IBM (IQP)

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Red Hat OpenShift Virtualization di Azure, yang didukung oleh metodologi AI agen IBM, temui kami di stan #1341 di Microsoft Ignite (18—21 November 2025, San Francisco). Kunjungi Ignite untuk informasi lebih lanjut.

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Franklin Koilpillai

Global Cloud Migration & Modernization Architect

IBM Consulting

Pelajari lebih lanjut Modernisasi Aplikasi IBM Txture IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation Platform Kualitas IBM (IQP)