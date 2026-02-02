Mengaktifkan akselerasi penulisan regulasi kolaboratif dengan Regulate.AI

Penulisan regulasi tetap menjadi salah satu kegiatan yang paling kompleks dan memakan waktu untuk menghadirkan produk ke pasar. Dokumen regulasi besar, sangat terstruktur, dan tunduk pada tinjauan ketat, membutuhkan ketepatan ilmiah dan kepatuhan yang ketat terhadap format dan kepatuhan.

Seiring dengan semakin kompleksnya persyaratan regulasi, organisasi ilmu hayati berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mengirimkan pengajuan lebih cepat sambil tetap menjaga kualitas, konsistensi, dan ketertelusuran. Oleh karena itu, mempercepat proses ini menggunakan AI telah menjadi area fokus bagi banyak organisasi, pendekatan yang sama ini dapat diterapkan di seluruh sektor.

Untuk menanggapi tantangan ini, IBM berkolaborasi dengan organisasi farmasi global untuk bersama-sama mengembangkan dan menguji coba Regulate.AI, IBM Regulatory Authoring Accelerator kami. Regulate.AI adalah alat penulisan multi-agen yang didukung oleh AI agen dan dirancang untuk mendukung pembuatan dokumen berkualitas tinggi yang dapat diskalakan di seluruh contoh penggunaan regulasi. Kolaborasi kami berpusat pada memindahkan AI melampaui bukti konsep, menanamkan AI ke dalam alur kerja penulisan peraturan sehari-hari di kehidupan nyata, dan mendesainnya agar beroperasi pada skala perusahaan di berbagai contoh penggunaan pelaporan.

Secara lebih luas, dalam bentuknya saat ini, akselerator ini dapat diterapkan pada berbagai contoh penggunaan pelaporan di bidang keberlanjutan, pelaporan keuangan dan tahunan, atau pengembangan laporan ilmiah. Fleksibilitas alat dan templat serta pendekatan independen-input akan memungkinkannya digunakan di seluruh industri.