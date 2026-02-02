Mengaktifkan akselerasi penulisan regulasi kolaboratif dengan Regulate.AI

IBM berkolaborasi dengan organisasi farmasi global untuk mengembangkan dan menguji coba Regulate.AI, alat penulisan multi-agen yang didukung oleh AI agen dan dirancang untuk mendukung pembuatan dokumen regulasi yang dapat diskalakan, berkualitas tinggi, yang sesuai untuk contoh penggunaan di berbagai industri.
Penulisan regulasi tetap menjadi salah satu kegiatan yang paling kompleks dan memakan waktu untuk menghadirkan produk ke pasar. Dokumen regulasi besar, sangat terstruktur, dan tunduk pada tinjauan ketat, membutuhkan ketepatan ilmiah dan kepatuhan yang ketat terhadap format dan kepatuhan.
Seiring dengan semakin kompleksnya persyaratan regulasi, organisasi ilmu hayati berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mengirimkan pengajuan lebih cepat sambil tetap menjaga kualitas, konsistensi, dan ketertelusuran. Oleh karena itu, mempercepat proses ini menggunakan AI telah menjadi area fokus bagi banyak organisasi, pendekatan yang sama ini dapat diterapkan di seluruh sektor.
Untuk menanggapi tantangan ini, IBM berkolaborasi dengan organisasi farmasi global untuk bersama-sama mengembangkan dan menguji coba Regulate.AI, IBM Regulatory Authoring Accelerator kami. Regulate.AI adalah alat penulisan multi-agen yang didukung oleh AI agen dan dirancang untuk mendukung pembuatan dokumen berkualitas tinggi yang dapat diskalakan di seluruh contoh penggunaan regulasi. Kolaborasi kami berpusat pada memindahkan AI melampaui bukti konsep, menanamkan AI ke dalam alur kerja penulisan peraturan sehari-hari di kehidupan nyata, dan mendesainnya agar beroperasi pada skala perusahaan di berbagai contoh penggunaan pelaporan.
Secara lebih luas, dalam bentuknya saat ini, akselerator ini dapat diterapkan pada berbagai contoh penggunaan pelaporan di bidang keberlanjutan, pelaporan keuangan dan tahunan, atau pengembangan laporan ilmiah. Fleksibilitas alat dan templat serta pendekatan independen-input akan memungkinkannya digunakan di seluruh industri.
Evolusi alat kami telah didorong melalui sesi desain bersama dan pengembangan berulang. Proses ini memungkinkan Regulate.AI mengakomodasi pendekatan penulisan yang berbeda di seluruh organisasi berdasarkan jenis dokumen, kompleksitas konten, dan kebutuhan pengguna.
Alat kami menawarkan dua pendekatan: pembuatan berbasis pola dan berbasis templat. Penyusunan berbasis pola menawarkan fleksibilitas, belajar dari dokumen sebelumnya sebagai pasangan input-output, memungkinkan model untuk melakukan generalisasi di berbagai konten. Namun, untuk banyak contoh penggunaan regulasi dan ilmiah, pendekatan berbasis templat memberikan kontrol, skalabilitas, dan konsistensi yang lebih besar. Dengan menyusun dalam struktur yang telah ditentukan sebelumnya, templat memungkinkan pengguna untuk memandu output secara langsung dan menerapkan standar yang sama di berbagai jenis dokumen dan konteks regulasi.
Pendekatan kolaboratif ini memastikan Regulate.AI berkembang bukan sebagai alat AI generik, tetapi sebagai akselerator yang didasarkan pada realitas kebutuhan anggota tim regulasi.
Proses pembuatan regulasi jarang sekali bersifat linier. Dokumen dirancang, ditinjau, direvisi, dan disempurnakan beberapa kali oleh tim besar dan terdistribusi yang bekerja di bawah jadwal yang ketat. Regulate.AI telah dirancang untuk mendukung kenyataan ini, memungkinkan kolaborasi di seluruh siklus hidup penulisan penuh daripada bertindak sebagai plug-in Word. Hal ini dapat memungkinkan kolaborasi antara pengguna dan alur kerja pembuatan dokumen organisasi.
Program akselerator ini menyediakan pengalaman berbasis peran yang selaras dengan tanggung jawab berbeda dalam proses penyusunan peraturan. Administrator mengelola konfigurasi, penyusun menentukan struktur serta menyiapkan laporan dan templat, sementara penulis dan peninjau menyusun, mengomentari, dan menyempurnakan konten.
Model berbasis peran ini sangat penting dalam lingkungan regulasi, di mana kepemilikan yang jelas, akses yang terkendali, dan serah terima yang jelas diperlukan untuk menjaga kepatuhan, sekaligus memungkinkan tim untuk bekerja secara paralel. Dengan menyeimbangkan fleksibilitas dengan tata kelola, akselerator ini mendukung kolaborasi yang efisien tanpa mengorbankan konsistensi atau pengawasan.
Kemampuan authoring yang kuat termasuk pembuatan versi, komentar, kesadaran ketergantungan di seluruh bagian dokumen dan ekspor laporan lengkap, sama penting dalam konteks regulasi. Dokumen peraturan biasanya mengalami beberapa siklus peninjauan berulang, seringkali dengan pembaruan tahap akhir yang didorong oleh data baru, umpan balik peninjau, atau persyaratan pengiriman yang berkembang. Kesadaran ketergantungan memastikan bahwa perubahan yang dibuat dalam satu bagian secara akurat dan konsisten tercermin di seluruh dokumen, mengurangi risiko perbedaan dan pengerjaan ulang, yang penting untuk pengiriman yang besar dan kompleks.
Kemampuan ini telah dikembangkan dan divalidasi dengan menggunakan contoh laporan regulasi nyata di berbagai bidang ilmu hayati non-klinis dan klinis. Pendekatan ini memastikan bahwa alat ini tidak hanya merampingkan proses penulisan jika diperlukan, tetapi juga memperhitungkan nuansa, kontrol, dan variabilitas yang melekat dalam penulisan regulasi. Akibatnya, Regulate.AI dirancang untuk menskalakan di seluruh tim dan contoh penggunaan sambil tetap dapat digunakan kembali, kuat, dan cocok untuk operasi regulasi perusahaan.
Inti dari Regulate.AI, adalah seperangkat kemampuan AI yang didukung AI untuk mengurangi upaya manual dan mempercepat proses penulisan sambil menjaga manusia tetap terlibat di dalamnya dengan tanggung jawab pengambilan keputusan.
Kemampuan ini mendukung penulis sepanjang siklus proses penyusunan, membantu mereka beralih dari data mentah ke dokumen berkualitas tinggi yang siap dikirimkan dengan upaya manual yang jauh lebih sedikit:
Bersama-sama, kemampuan ini membantu mengalihkan upaya penulis dari tugas-tugas berulang seperti memformat dan menyusun ulang, memungkinkan lebih banyak waktu untuk peninjauan, interpretasi, dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini meningkatkan pengalaman dan motivasi penulis, menangkal meningkatnya beban administrasi pengajuan regulasi.
Regulate.AI telah dikembangkan dengan mempertimbangkan penerapan tingkat perusahaan, dirancang untuk diintegrasikan ke dalam sistem regulasi yang sudah ada daripada beroperasi sebagai alat yang terpisah.
Sebagai bagian dari kolaborasi, kami mengembangkan integrasi dengan platform seperti Veeva Vault, menginformasikan jalur integrasi dan keputusan desain teknis. Akselerator ini dapat mendukung integrasi dengan lingkungan penyimpanan yang lebih luas, memungkinkan penyerapan data sumber yang fleksibel dan pengelolaan laporan regulasi yang terstruktur.
Sementara kolaborasi saat ini berfokus pada contoh penggunaan regulasi tertentu, arsitektur yang mendasarinya dirancang untuk menskalakan mendukung jenis dokumen lain, area terapeutik, dan persyaratan organisasi dari waktu ke waktu.
Pendekatan pengiriman yang terstruktur namun kolaboratif, menggabungkan desain bersama, validasi kelayakan teknis, dan pengembangan berulang, telah memastikan akselerator tetap kuat, dapat diskalakan, dan sesuai untuk lingkungan yang teregulasi.
Regulate.AI disampaikan sebagai bagian dari Enterprise Advantage, layanan berbasis aset IBM Consulting untuk membangun, mengatur, dan menskalakan aplikasi agen. Dibangun menggunakan kemampuan IBM Consulting Advantage, Regulate.AI adalah salah satu aplikasi agen yang dibangun sebelumnya yang tersedia melalui pasar digital Advantage.
Sementara Regulate.AI terus berkembang, analisis kami menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan, dengan potensi untuk mengurangi waktu yang dihabiskan oleh penulis regulasi lebih dari 50-60%.
Di luar efisiensi, kolaborasi ini menyoroti nilai penerapan gen AI secara bertanggung jawab dengan menanamkannya dalam alur kerja yang terkelola, mempertahankan pengawasan manusia, dan menyelaraskan ketat dengan standar regulasi. Pendekatan ini memungkinkan manfaat nyata sekaligus menjaga kualitas, kepatuhan, dan kepercayaan.
IBM berkomitmen untuk melanjutkan investasi di Regulate.AI dan meningkatkan akselerator melalui peta jalan pengembangan yang jelas dan bekerja dalam kemitraan dengan klien industri farmasi kami untuk menerapkan Regulate.AI di berbagai contoh penggunaan. Proses ini mencakup perluasan cakupan di seluruh jenis dokumen regulasi lebih lanjut, meningkatkan kemampuan penulisan dan peninjauan utama, memperkuat integrasi (termasuk platform pengiriman dan manajemen konten), dan memperkuat solusi untuk peluncuran tingkat perusahaan yang lebih luas.
Mengambil pendekatan yang menyesuaikan alat untuk setiap contoh penggunaan dan organisasi, seiring semakin matangnya Regulate.AI, alat ini diposisikan untuk menjadi kemampuan yang dapat diulang dan dapat diskalakan. Hal ini memungkinkan tim regulasi untuk bekerja lebih cepat dan dengan keyakinan yang lebih besar, sambil tetap menjaga tata kelola dan kualitas yang dibutuhkan dalam lingkungan yang teregulasi.