Computer Gross memajukan inovasi AI di Italia dengan IBM® watsonx

Untuk membantu ekosistem mitra Italia membangun irskills untuk adopsi AI yang bertanggung jawab, Computer Gross meluncurkan watsonx Competence Center—investasi khusus yang didedikasikan untuk memajukan AI generatif di seluruh pasar Italia.

diterbitkan 4 Desember 2025
Computer Gross membantu organisasi Italia beralih dari minat AI ke dampak AI. Dalam wawancara dari IBM® TechXchange ini, perusahaan berbagi bagaimana watsonx.data dan watsonx Competence Center khusus mempersiapkan mitra di seluruh Italia untuk era AI tepercaya berikutnya.

Kemitraan yang dibangun untuk gelombang AI berikutnya

Computer Gross adalah salah satu distributor berorientasi solusi paling mapan di Italia dan kolaborator lama IBM®. Selama beberapa dekade, perusahaan telah mendukung ribuan organisasi Italia saat mereka mengadopsi teknologi baru dan memodernisasi sistem mereka. Saat ini, fokusnya adalah pada AI dan fondasi data yang membuatnya berguna dan dapat diandalkan.

Di IBM® TechXchange 2025, kami berbicara dengan Davide Bagnoli, pemimpin tim untuk Cloud dan AI di Computer Gross, tentang bagaimana perusahaan membantu ekosistem mitranya menavigasi perubahan ini. Percakapan kami menyoroti bagaimana data sentral dan pemberdayaan keterampilan telah menjadi dalam lingkungan AI Italia.

“Kami bekerja dengan data setiap hari,” kata Davide. “Data memberi kami insight tentang pasar dan membantu kami memahami di mana mitra kami membutuhkan dukungan.”

Mendukung ekosistem AI Italia yang semakin cepat

Computer Gross bekerja sama dengan hampir tiga ratus IBM® Business Partner di seluruh Italia. Mitra ini berkisar dari integrator sistem besar hingga tim spesialis kecil, termasuk perusahaan butik dengan keahlian mendalam dalam topik seperti AI, cloud, dan keamanan. Tidak peduli ukuran mereka, mereka semua berbagi tantangan yang sama: mengimbangi teknologi AI yang berubah dengan cepat.

Untuk membantu ekosistem mitra Italia membangun keterampilan yang dibutuhkan untuk mengadopsi AI secara bertanggung jawab, Computer Gross menciptakan watsonx Competence Center. Investasi internal yang signifikan ini khusus untuk memajukan AI generatif di seluruh pasar Italia. 

Misi mereka, dengan kata-kata mereka sendiri, adalah untuk: “Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria.” (Diterjemahkan: “Mempromosikan adopsi AI generatif di pasar Italia dan membantu mengembangkan contoh penggunaan yang selaras dengan sektor industri.”)

Davide menjelaskan bagaimana Competence Center memperkuat kolaborasi di seluruh ekosistem: “Jika Anda adalah mitra kecil, Anda mungkin tidak memiliki keterampilan lengkap untuk memimpin proyek AI yang kompleks sendiri. Competence Center menempatkan mitra dalam kontak satu sama lain sehingga mereka dapat berbagi keahlian dan tumbuh bersama.”

Dengan pelatihan terstruktur, sertifikasi, dan akses langsung ke teknologi IBM®, pusat ini menjadi katalis untuk kesiapan AI di seluruh Italia.

watsonx.data sebagai landasan

Saat bisnis Italia mendigitalkan operasi mereka, mereka menghasilkan volume data yang sangat besar di berbagai alat dan format. Sebagian besar organisasi mengakui nilai informasi ini tetapi berjuang untuk menggunakannya secara efektif untuk AI. Di sinilah watsonx.data menjadi penting untuk strategi Computer Gross.

“watsonx.data menyatukan berbagai jenis data dalam format yang siap untuk AI,” kata Davide. “Solusi ini mencegah silo dan memungkinkan Anda menggunakan informasi Anda untuk proyek aktual.”

Dengan watsonx.data, mitra dapat menyatukan data terstruktur—seperti database dan tabel aplikasi dan konten tidak terstruktur, termasuk dokumen, PDF, atau log dalam lingkungan lakehouse tunggal yang diatur. Pendekatan terpadu ini mengurangi silo data dan kompleksitas, meningkatkan kualitas data, dan menciptakan jalur yang konsisten menuju data siap AI di seluruh lingkungan hybrid cloud. Dengan menyederhanakan akses, tata kelola, dan persiapan, watsonx.data membantu mitra mempercepat analitik, pelatihan model, dan pengembangan AI dengan fondasi data tepercaya.

Alat yang beradaptasi dengan cara kerja tim

Davide menghabiskan waktu di laboratorium langsung watsonx.data selama TechXchange dan menekankan pentingnya platform AI yang mendukung preferensi pengguna yang berbeda. Ilmuwan data sering lebih memilih antarmuka visual yang jelas, sementara pengembang dan arsitek menyukai otomatisasi dan alur kerja.

“Praktisi yang berbeda bekerja dengan cara yang berbeda,” kata Davide. “watsonx.data menyediakan UI yang bersih dan opsi untuk mengotomatisasi melalui baris perintah. Perbaikan selama setahun terakhir sangat signifikan.”

Pendekatan ganda ini memudahkan mitra untuk mengadopsi platform dan mengintegrasikan AI ke dalam proses yang ada.

Mempersiapkan gelombang berikutnya: agen AI

Ke depan, Davide percaya bahwa agen AI akan menjadi cara yang ampuh untuk mengotomatiskan pekerjaan dan menanamkan kecerdasan di seluruh aplikasi. Dia membandingkan masa depan AI dengan cara perangkat lunak secara tradisional dibangun dengan memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola yang dapat digunakan kembali dan diadaptasi. Tetapi agen membutuhkan informasi yang dapat diandalkan sebagai fondasi mereka.

“Model saja adalah mainan tanpa data yang baik,” kata Davide. “Banyak perusahaan menyimpan informasi di seluruh database dan berbagi file tetapi gagal menggunakannya. Dengan watsonx.data, semuanya menyatu. Anda kemudian dapat buka nilainya.

Dengan mempersiapkan fondasi data dan mendorong mitra untuk mengeksplorasi pendekatan berbasis agen, Computer Gross membantu bisnis Italia membangun AI yang praktis, Dapat diskalakan, dan selaras dengan kebutuhan nyata.

Melanjutkan kemitraan yang dibangun untuk kemajuan

Computer Gross sudah melihat hasil yang kuat dari investasinya di AI. Perusahaan memperoleh Penghargaan Netcomm untuk penggunaan inovatif IBM® watsonx Assistant pada platform perdagangan B2B-nya. Pengakuan ini mencerminkan apa yang dapat terjadi ketika AI diterapkan dengan strategi data yang kuat.

Yang menonjol adalah komitmen perusahaan untuk membantu kemajuan ekosistem Italia melampaui eksperimen. Melalui watsonx Competence Center, watsonx.data dan kolaborasi erat dengan IBM®, Computer Gross membangun fondasi untuk adopsi AI yang dapat dipercaya di seluruh Italia.

Wawancara lengkap dengan Davide Bagnoli di bawah ini menangkap momentum ini dan menggambarkan bagaimana AI membentuk kemungkinan baru bagi mitra dan pelanggan.

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM