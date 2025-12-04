Computer Gross memajukan inovasi AI di Italia dengan IBM® watsonx

Computer Gross bekerja sama dengan hampir tiga ratus IBM® Business Partner di seluruh Italia. Mitra ini berkisar dari integrator sistem besar hingga tim spesialis kecil, termasuk perusahaan butik dengan keahlian mendalam dalam topik seperti AI, cloud, dan keamanan. Tidak peduli ukuran mereka, mereka semua berbagi tantangan yang sama: mengimbangi teknologi AI yang berubah dengan cepat.
Untuk membantu ekosistem mitra Italia membangun keterampilan yang dibutuhkan untuk mengadopsi AI secara bertanggung jawab, Computer Gross menciptakan watsonx Competence Center. Investasi internal yang signifikan ini khusus untuk memajukan AI generatif di seluruh pasar Italia.
Misi mereka, dengan kata-kata mereka sendiri, adalah untuk: “Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria.” (Diterjemahkan: “Mempromosikan adopsi AI generatif di pasar Italia dan membantu mengembangkan contoh penggunaan yang selaras dengan sektor industri.”)
Davide menjelaskan bagaimana Competence Center memperkuat kolaborasi di seluruh ekosistem: “Jika Anda adalah mitra kecil, Anda mungkin tidak memiliki keterampilan lengkap untuk memimpin proyek AI yang kompleks sendiri. Competence Center menempatkan mitra dalam kontak satu sama lain sehingga mereka dapat berbagi keahlian dan tumbuh bersama.”
Dengan pelatihan terstruktur, sertifikasi, dan akses langsung ke teknologi IBM®, pusat ini menjadi katalis untuk kesiapan AI di seluruh Italia.