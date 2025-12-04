Computer Gross memajukan inovasi AI di Italia dengan IBM® watsonx

Computer Gross adalah salah satu distributor berorientasi solusi paling mapan di Italia dan kolaborator lama IBM®. Selama beberapa dekade, perusahaan telah mendukung ribuan organisasi Italia saat mereka mengadopsi teknologi baru dan memodernisasi sistem mereka. Saat ini, fokusnya adalah pada AI dan fondasi data yang membuatnya berguna dan dapat diandalkan.

Di IBM® TechXchange 2025, kami berbicara dengan Davide Bagnoli, pemimpin tim untuk Cloud dan AI di Computer Gross, tentang bagaimana perusahaan membantu ekosistem mitranya menavigasi perubahan ini. Percakapan kami menyoroti bagaimana data sentral dan pemberdayaan keterampilan telah menjadi dalam lingkungan AI Italia.

“Kami bekerja dengan data setiap hari,” kata Davide. “Data memberi kami insight tentang pasar dan membantu kami memahami di mana mitra kami membutuhkan dukungan.”