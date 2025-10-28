Seberapa cepat tim kepatuhan Anda dapat bertindak jika jejak audit dan aliran data disatukan dalam satu tampilan yang siap diaudit—secara otomatis memetakan data yang relevan dengan GDPR, HIPAA, PCI, dan SOX? Bagaimana jika Anda dapat mencapai resolusi insiden lebih cepat, dengan insight langsung tentang bagaimana data sensitif bergerak?

Bentuk efisiensi ini tidak hanya menyangkut kecepatan, namun dapat pula membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko. Di bawah GDPR, organisasi dapat didenda hingga EUR 20 juta atau 4% dari omzet tahunan global mereka—mana saja yang lebih tinggi.

Di Amerika Serikat, Undang-Undang Teknologi Informasi Kesehatan untuk Kesehatan Ekonomi dan Klinis (HITECH) memperkuat penegakan HIPAA: pelanggaran berulang terhadap persyaratan yang sama dapat dikenakan hukuman perdata hingga USD 1,5 juta per tahun. Angka ini bukanlah angka teoretis, tetapi eksposur signifikan bagi organisasi mana pun yang kehilangan kendali atas datanya.

Dengan pengalaman puluhan tahun dalam tata kelola dan keamanan, IBM menyediakan fondasi untuk data tepercaya. Berdasarkan keahlian ini, IBM watsonx.data intelligence memberikan silsilah yang efektif dan menempatkan transparansi sebagai inti dari kepatuhan, sementara IBM Guardium Data Protection memberikan visibilitas mendetail tentang kontrol akses dan penegakan kebijakan. Bersama-sama, semua solusi ini mendukung organisasi untuk menyelaraskan diri dengan ekspektasi peraturan sekaligus mengurangi beban kerja tim audit, kepatuhan, dan keamanan. Mereka mengirimkan data di mana pun data berada di lingkungan cloud, on premises, dan hybrid. Kepatuhan adalah poin utama keandalan data dan dimulai dengan kejelasan. Silsilah data menyediakan lapisan narasi: kisah data Anda dari asal hingga hasil.