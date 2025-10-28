Jika silsilah data berfungsi sebagai peta, maka perlindungan data adalah kaca pembesarnya yang mengungkapkan siapa saja yang berinteraksi dengan data selama ini. Guardium mencatat akses ke data sensitif—menangkap siapa yang melihatnya, kapan, dan dari mana. Sistem ini memberlakukan kebijakan dan pendekatan hak istimewa terkecil, menandai aktivitas pengguna yang mencurigakan, dan menyediakan laporan kepatuhan bawaan untuk GDPR, HIPAA, SOX, PCI-DSS, dan banyak lagi, untuk merampingkan alur kerja audit dan memungkinkan pengambilan keputusan kepatuhan yang cepat.
Bersama-sama, silsilah dan perlindungan membentuk struktur kepatuhan berkelanjutan—di mana pergerakan dan akses data diperhitungkan. Jika garis keturunan menunjukkan aliran, maka perlindungan data menegakkan aturan, mengubah pengamatan menjadi perlindungan.
Guardium Data Protection melengkapi silsilah data dalam watsonx.data intelligence dengan berfokus pada siapa yang mengakses data—memperkaya narasi kepatuhan dengan aktivitas pengguna dan konteks kontrol. Hasilnya adalah kisah kepatuhan—aliran plus akses, konteks serta kontrol.
Jika digunakan secara bersamaan, silsilah dan perlindungan mengurangi titik-titik buta, mengubah bukti audit menjadi alat bantu kepatuhan yang menyeluruh.