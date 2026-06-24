Selama bertahun-tahun, penyedia layanan transportasi mengandalkan proses manual untuk menjaga kelancaran operasional mereka. Catatan fisik, lemari arsip, dan agen layanan pelanggan telah membantu mereka mengangkut penumpang dari titik A ke titik B dengan aman dan efisien. Meskipun proses manual tersebut telah mendukung operasional perusahaan selama bertahun-tahun, pendekatan ini juga menjadi penghambat dalam meningkatkan skala bisnis mereka.

Pergeseran ini mencerminkan harapan para pengguna layanan bus saat ini, yang menginginkan pengalaman digital yang mulus dan setara dengan aplikasi seluler favorit mereka seperti Uber atau Lyft. Mereka ingin dapat memesan transportasi kelompok hanya dengan beberapa klik, memperoleh harga yang akurat, perkiraan waktu kedatangan yang andal, hingga proses penjemputan yang tepat waktu, semuanya melalui pengalaman pemesanan online yang lancar.

Busie, sebuah perusahaan yang berbasis di New York dan finalis dalam tantangan startup streaming data perdana Confluent, memungkinkan penyedia layanan transportasi darat menghadirkan pengalaman modern tersebut kepada pelanggan mereka. Platform charter milik Busie menawarkan solusi plug-and-play yang mendukung seluruh proses pemesanan online secara menyeluruh, meningkatkan pengalaman pelanggan charter, mengurangi biaya akuisisi pelanggan, serta pada akhirnya menggandakan tingkat konversi pemesanan.

Penyedia layanan transportasi dapat mendigitalkan dan menyederhanakan operasional mereka, mulai dari pengelolaan pertanyaan pelanggan melalui berbagai kanal, manajemen inventaris, dan penetapan harga dinamis hingga pembayaran, perencanaan rute dinamis berbasis kendaraan, serta analisis pelanggan. Seluruh kemampuan tersebut didukung oleh teknologi streaming data menggunakan IBM® Confluent sebagai fondasi platform mereka.

Baca terus untuk mengetahui bagaimana Busie memanfaatkan streaming data untuk menghadirkan layanan digital bagi penyedia transportasi serta alasan mereka membangun platformnya menggunakan IBM® Confluent.