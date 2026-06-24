IBM® Confluent menyediakan Busie dengan fondasi streaming data terkelola yang diperlukan untuk membangun platform berbasis peristiwa bagi operator bus charter. Platform ini mengubah data operasional yang sebelumnya terisolasi menjadi layanan pencarian real time, penawaran, penetapan harga, pembuatan faktur, dan notifikasi kepada pelanggan.
Selama bertahun-tahun, penyedia layanan transportasi mengandalkan proses manual untuk menjaga kelancaran operasional mereka. Catatan fisik, lemari arsip, dan agen layanan pelanggan telah membantu mereka mengangkut penumpang dari titik A ke titik B dengan aman dan efisien. Meskipun proses manual tersebut telah mendukung operasional perusahaan selama bertahun-tahun, pendekatan ini juga menjadi penghambat dalam meningkatkan skala bisnis mereka.
Pergeseran ini mencerminkan harapan para pengguna layanan bus saat ini, yang menginginkan pengalaman digital yang mulus dan setara dengan aplikasi seluler favorit mereka seperti Uber atau Lyft. Mereka ingin dapat memesan transportasi kelompok hanya dengan beberapa klik, memperoleh harga yang akurat, perkiraan waktu kedatangan yang andal, hingga proses penjemputan yang tepat waktu, semuanya melalui pengalaman pemesanan online yang lancar.
Busie, sebuah perusahaan yang berbasis di New York dan finalis dalam tantangan startup streaming data perdana Confluent, memungkinkan penyedia layanan transportasi darat menghadirkan pengalaman modern tersebut kepada pelanggan mereka. Platform charter milik Busie menawarkan solusi plug-and-play yang mendukung seluruh proses pemesanan online secara menyeluruh, meningkatkan pengalaman pelanggan charter, mengurangi biaya akuisisi pelanggan, serta pada akhirnya menggandakan tingkat konversi pemesanan.
Penyedia layanan transportasi dapat mendigitalkan dan menyederhanakan operasional mereka, mulai dari pengelolaan pertanyaan pelanggan melalui berbagai kanal, manajemen inventaris, dan penetapan harga dinamis hingga pembayaran, perencanaan rute dinamis berbasis kendaraan, serta analisis pelanggan. Seluruh kemampuan tersebut didukung oleh teknologi streaming data menggunakan IBM® Confluent sebagai fondasi platform mereka.
Baca terus untuk mengetahui bagaimana Busie memanfaatkan streaming data untuk menghadirkan layanan digital bagi penyedia transportasi serta alasan mereka membangun platformnya menggunakan IBM® Confluent.
Sejak tahap awal, salah satu pendiri Busie, Brady Perry, dan Louis Bookoff, memutuskan untuk menerapkan arsitektur berbasis peristiwa pada platform charter mereka. Mereka sempat bereksperimen dengan infrastruktur monolitik selama pengembangan produk awal, tetapi segera menyadari keterbatasannya. Sistem yang terhubung secara erat tersebut sulit diskalakan untuk memenuhi throughput yang mereka proyeksikan dan memperlambat pengembangan fitur-fitur baru pada platform.
Meskipun arsitektur awal layanan mikro mereka sangat bergantung pada panggilan API RESTful, mereka menyadari pentingnya membangun infrastruktur data yang dapat diskalakan dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Setelah diperkenalkan pada konsep streaming data melalui sumber daya pengembang dari IBM® Confluent, mereka yakin bahwa Apache Kafka merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Sebagai startup yang ramping, Busie tidak memiliki sumber daya maupun keahlian untuk mengelola Kafka secara mandiri secara efektif, jadi mereka bergabung dengan program startup Confluent. Program ini menyediakan kredit gratis Confluent Cloud hingga satu tahun serta akses ke para pakar internal. Program tersebut dirancang khusus untuk startup tahap awal yang memiliki contoh penggunaan streaming data yang inovatif.
Dengan IBM® Confluent, Busie dapat memanfaatkan rangkaian alat pengembang yang komprehensif, termasuk dukungan multibahasa, sehingga proses orientasi insinyur baru dapat dilakukan dengan cepat. Tim kemudian dapat membangun arsitektur berbasis peristiwa yang tangguh untuk mendukung platform charter mereka sejak hari pertama. Selain itu, Busie juga memperoleh manfaat dari berbagai layanan terkelola yang disediakan IBM® Confluent, termasuk konektor yang dikelola sepenuhnya, pemrosesan aliran, dan Schema Registry.
Perjalanan streaming data Busie dimulai dengan membuka akses ke data secara bertahap dari basis data yang sebelumnya terisolasi. Mereka menggunakan beberapa konektor dibangun sebelumnya, keduanya dikelola sepenuhnya di IBM® Confluent Cloud dan dikelola sendiri di AWS ECS dengan AWS Fargate untuk menghubungkan data dari 13 basis data PostgreSQL dan MongoDB. Data dalam basis data tersebut mencakup berbagai informasi, mulai dari data pelanggan, permintaan penawaran harga, pemesanan, hingga status kendaraan.
Menyatukan data ini memecah silo antara basis data dan membukanya untuk dikonsumsi oleh aplikasi hilir.
Dengan arsitektur streaming data sebagai fondasi, Busie mulai mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan kemampuan lanjutan dari platform streaming data IBM® Confluent. Aplikasi utama mereka, Range Operator Portal—sebuah ERP vertikal untuk mengelola seluruh proses pemesanan charter secara menyeluruh—didukung oleh mesin pencari canggih bernama "Charter Experience Finder" (ChEF).
ChEF menerapkan pendekatan pemrosesan shift-left dengan menggabungkan dan memperkaya data dari berbagai sumber berbeda di IBM® Confluent Cloud untuk membangun model data terpadu yang dioptimalkan untuk pencarian, paginasi, dan pemfilteran. Pendekatan ini memungkinkan operator transportasi menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih cepat.
Throughput untuk memuat tampilan inti pada Operator Portal Range meningkat hingga 300%, sehingga memberikan pengalaman digital yang lebih mulus bagi pelanggan. Peningkatan ini merupakan hasil langsung dari penerapan pendekatan shift-left dalam pemrosesan data.
Pelanggan Busie juga dapat melakukan pencarian yang canggih terhadap data mereka, sehingga dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dibandingkan solusi lain yang tersedia di pasar. Kemampuan ini membantu menghemat waktu yang berharga dalam menjalankan operasional sehari-hari.
Selain berbagai kemajuan tersebut, Busie juga menghadirkan fitur-fitur yang sebelumnya belum pernah tersedia di industri ini. Penetapan harga dinamis, pembuatan faktur online secara asinkron, e-contract, serta notifikasi real time—seperti pembaruan status charter—merupakan beberapa inovasi yang dimungkinkan oleh teknologi streaming data.
Yang terpenting, Busie dapat meluncurkan fitur-fitur tersebut dalam hitungan minggu atau bulan, bukan bertahun-tahun, berkat rangkaian alat yang komprehensif dari IBM® Confluent. Tim juga dapat dengan mudah mengintegrasikan sumber data baru ke dalam platform serta membangun produk data yang terstruktur dengan baik, dikelola secara efektif, mudah ditemukan, dan siap digunakan oleh aplikasi downstream.
Sebagai startup yang ramping dengan sumber daya terbatas, kemampuan ini terbukti sangat berharga dalam membantu Busie merespons kebutuhan pelanggan dengan cepat. Kemampuan tersebut juga memungkinkan perusahaan mengembangkan fungsionalitas baru pada platform charter, sehingga Busie mampu menangani volume permintaan penawaran harga senilai jutaan dolar setiap bulan.
Kemampuan ini juga membantu Busie mengendalikan biaya penyimpanan data. Fitur pemrosesan aliran pada IBM® Confluent memungkinkan perusahaan menyaring aliran data secara efisien, sehingga hanya data yang benar-benar diperlukan yang diteruskan ke basis data hilir.
Seiring Busie terus berinovasi, perusahaan berencana memanfaatkan lebih banyak kemampuan dari platform streaming data IBM® Confluent. Misalnya, pemrosesan aliran data menggunakan Apache Flink yang dikelola sepenuhnya membuka berbagai peluang bagi tim untuk mengembangkan penawaran produknya. Beberapa penerapan yang sedang dipertimbangkan meliputi dasbor analitik real time, penetapan harga berbasis hasil—yaitu harga dinamis berdasarkan ketersediaan pengemudi dan kendaraan—serta pelaporan lokasi kendaraan secara real time.
Streaming data merupakan komponen penting dalam misi Busie untuk membantu penyedia layanan transportasi bertransformasi secara digital. Dengan IBM® Confluent sebagai tulang punggung platform charter mereka, Busie menghadirkan solusi plug-and-play yang dirancang khusus bagi perusahaan transportasi, sebuah segmen yang sering kali kurang mendapat perhatian dari industri teknologi. Kemampuan untuk melakukan streaming, memproses, mengatur, dan berbagi data secara real time dari berbagai sumber memungkinkan Busie menyediakan platform yang komprehensif, yang mengelola seluruh proses mulai dari pembuatan penawaran hingga perencanaan rute yang dinamis.
Dengan dukungan IBM® Confluent, Busie dapat mengembangkan produknya dengan cepat, mempercepat inovasi, dan melakukannya secara efisien meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Keputusan awal untuk membangun platform di atas IBM® Confluent Cloud telah menjadi fondasi yang kuat bagi keberhasilan jangka panjang Busie.