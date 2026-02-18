Peralihan nasional Bulgaria, BORICA, meningkatkan pencegahan penipuan generasi berikutnya dengan IBM® Safer Payments dan IBS

Dalam upaya meningkatkan ketahanan ekosistem pembayaran Bulgaria, BORICA AD menggandeng IBS untuk mengadopsi IBM® Safer Payments, menghadirkan proteksi fraud berbasis AI yang fleksibel dan dapat diskalakan di seluruh sektor perbankan negara tersebut.
Perusahaan yang mengembangkan solusi pembayaran modern, kartu, dan fintech serta beroperasi sebagai switch pembayaran nasional Bulgaria, BORICA AD, telah berkolaborasi dengan integrator sistem konsultasi TI terkemuka di negara tersebut, IBS.
Kedua organisasi akan menerapkan IBM® Safer Payments dan memberikan pencegahan penipuan pembayaran lintas saluran yang ditingkatkan. Kemampuan ini melindungi dan memberdayakan pelanggan BORICA, memberikan akses yang lebih besar ke pengalaman perbankan yang canggih, aman, dan inovatif.
BORICA menyediakan portofolio besar layanan pembayaran inovatif, termasuk pembayaran instan dan layanan kartu. Sistem ini juga bertindak sebagai biro layanan SWIFT dan prosesor pihak ketiga untuk Mastercard dan Visa.
BORICA memahami pentingnya menyediakan solusi yang memenuhi harapan pelanggan untuk kenyamanan. Solusi ini juga memastikan bahwa keamanan mutakhir ada, mampu menahan serangan siber yang semakin canggih dan pelanggaran penipuan skala besar.
Untuk melakukannya, BORICA memilih IBM® Safer Payments, solusi deteksi penipuan modern yang memungkinkan pengguna mencegat transaksi penipuan secara real time, sekaligus memastikan transaksi asli pelanggan tidak dihentikan karena kesalahan.
IBM® Safer Payments menggunakan machine learning dan kecerdasan buatan untuk menganalisis perilaku serta pola penipuan, membangun dan menyesuaikan model guna menangkal ancaman penipuan yang terus berkembang, serta merekomendasikan langkah penanggulangannya.
IBM® Safer Payments dapat dikonfigurasi untuk memantau miliaran transaksi per tahun, termasuk lebih dari 4.000 transaksi per detik dengan waktu respons di bawah 10 milidetik, di semua saluran pembayaran. Untuk memberikan kinerja sebesar ini, IBM® Safer Payments menggunakan komputasi paralel massal dengan opsi skalabilitas vertikal dan horizontal. BORICA memilih IBM® Safer Payments untuk memastikan infrastruktur modern, dapat diskalakan, dan berkinerja tinggi yang dirancang untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan dan bisnisnya yang terus berkembang.
BORICA telah mengimplementasikan IBM® Safer Payments untuk layanan kartu, dengan rencana dalam waktu dekat memperluasnya ke jalur pembayaran instan, bagi klien mereka yang mencakup bank dari berbagai skala, penyedia layanan pembayaran, dan pengakuisi kartu. Implementasi ini merupakan langkah penting bagi BORICA untuk Lanjutkan penyampaian layanan perbankan yang aman dan inovatif dalam skala besar dan telah menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi transaksi penipuan.
“Dengan menerapkan IBM® Safer Payments, BORICA telah menciptakan lapisan pencegahan penipuan multitenant dan kejahatan keuangan terpusat untuk infrastruktur pembayaran nasional Bulgaria,” kata Albena Petkova, Direktur Layanan Pencegahan Penipuan Keuangan di BORICA. “Platform ini sekarang melindungi sebagian besar transaksi kartu domestik (lebih dari 70%) secara real time, memberikan pemantauan deteksi penipuan berbasis risiko perilaku di semua bank yang berpartisipasi dan penyedia pembayaran. Integrasi dengan sistem antipenipuan untuk pembayaran non-kartu dan operasi saluran digital sedang dalam pengembangan. Model layanan bersama ini memungkinkan kontrol AML dan anti-penipuan yang konsisten pada skala nasional, secara signifikan mengurangi kerugian penipuan sambil meningkatkan pengalaman pelanggan dengan meminimalkan penurunan transaksi palsu.”
IBS membantu dalam mengintegrasikan solusi dengan lancar dalam alur kerja pembayaran, memungkinkan BORICA mendapatkan pandangan terpadu tentang perilaku pelanggan dan meningkatkan efektivitas berbagai langkah perlindungan penipuan. “Kepercayaan pelanggan kami adalah kunci kesuksesan kami. Kami menempatkan keamanan sebagai prioritas utama agar klien merasa tenang karena uang dan data pribadi mereka terlindungi dengan baik. Teknologi ini menghasilkan hasil yang sukses bagi kami,” Ms. Petkova menjelaskan lebih lanjut.
Dengan layanan modernisasi aplikasi dan Integrasi IBS, yang membantu klien buka aplikasi lama dan membangun kemampuan digital baru yang dirancang untuk era cloud, solusi ini diimplementasikan dalam beberapa minggu. “Di IBS, kami memiliki kesempatan untuk membantu pelanggan kami berinovasi lebih cepat dan membuka lebih banyak kemungkinan,” kata CEO IBS Goran Angelov. “Kolaborasi kami dengan BORICA mencontohkan komitmen kami untuk memberdayakan organisasi dengan solusi yang aman dan mutakhir.”
Sebagai peralihan pembayaran nasional Bulgaria, BORICA AD membutuhkan platform pencegahan penipuan modern yang mampu menggantikan sistem berbasis batch lama dengan perlindungan real-time pada skala nasional. Bekerja sama dengan IBM® dan mitra implementasi IBS, BORICA menerapkan IBM® Safer Payments sebagai lapisan pencegahan penipuan multitenant dan kejahatan keuangan terpusat di seluruh infrastruktur pembayarannya.
Platform ini sekarang melindungi lebih dari 70% transaksi kartu domestik secara real time, mendukung lebih dari 16 bank dan penyedia layanan pembayaran di platform nasional bersama. Platform ini juga memproses lebih dari 4.000 transaksi per detik dengan latensi di bawah 10 milidetik, memberikan deteksi penipuan berbasis perilaku dan berbasis risiko di seluruh institusi yang berpartisipasi.
IBM® Safer Payments dipilih untuk menyediakan pemantauan lintas kanal dengan deteksi berbasis machine, sehingga memungkinkan BORICA mencegat transaksi penipuan sekaligus meminimalkan penolakan yang keliru. Implementasi untuk layanan kartu telah selesai, dan integrasi untuk jalur pembayaran instan serta kanal digital saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Dengan IBS memimpin integrasi ke dalam alur kerja pembayaran yang sudah ada, BORICA berhasil memperkuat kontrol AML dan antipenipuan berskala nasional sekaligus tetap menjaga kinerja, ketahanan, dan kepercayaan pelanggan.
Solusi ini menghasilkan landasan anti-penipuan yang dapat diskalakan dengan kinerja tinggi, guna menopang pertumbuhan ekosistem pembayaran digital di Bulgaria.
Tentang BORICA AD
BORICA AD adalah perusahaan saham gabungan dan pemegang sahamnya adalah 19 bank di negara ini. Perusahaan ini telah mengembangkan dan sekarang menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur teknologi modern industri pembayaran Bulgaria. Melalui perannya tersebut, BORICA telah dipercaya oleh instansi pemerintah, perbankan, dan lembaga pembayaran selama lebih dari 35 tahun. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan solusi modern dan inovatif kepada lembaga keuangan. Portofolio besarnya terdiri atas layanan pembayaran termasuk pembayaran instan, layanan kartu, Biro Layanan SWIFT, layanan kepercayaan, layanan infrastruktur, National Card, and Payment Scheme. BORICA AD bertindak sebagai pemroses pihak ketiga (TPP) untuk Mastercard dan VISA. Bank Nasional Bulgaria melisensikan perusahaan untuk mengoperasikan tiga sistem pembayaran: sistem Pembayaran BORICA untuk pembayaran kartu, BISERA untuk transfer kredit zona pembayaran euro tunggal (SEPA) dan debit langsung dalam Euro. Untuk mempelajari selengkapnya, kunjungi halaman beranda BORICA AD.
Tentang IBS
IBS Bulgaria adalah konsultan TI terkemuka, integrator sistem, dan perusahaan pengembangan perangkat lunak yang didirikan di Bulgaria dan melayani bisnis terbaik dan lembaga pemerintah sejak tahun 2003. IBS percaya bahwa data dan teknologi digital mengubah cara kita hidup dan bekerja dan IBS bangga memimpin transformasi ini bagi pelanggannya. Di industri keuangan, area fokusnya meliputi Integrasi dan API management, data dan AI, solusi fintech dan Regtech, penanggulangan penipuan dan kejahatan keuangan. Untuk mempelajari selengkapnya, kunjungi halaman beranda IBS