Peralihan nasional Bulgaria, BORICA, meningkatkan pencegahan penipuan generasi berikutnya dengan IBM® Safer Payments dan IBS

BORICA telah mengimplementasikan IBM® Safer Payments untuk layanan kartu, dengan rencana dalam waktu dekat memperluasnya ke jalur pembayaran instan, bagi klien mereka yang mencakup bank dari berbagai skala, penyedia layanan pembayaran, dan pengakuisi kartu. Implementasi ini merupakan langkah penting bagi BORICA untuk Lanjutkan penyampaian layanan perbankan yang aman dan inovatif dalam skala besar dan telah menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi transaksi penipuan.

“Dengan menerapkan IBM® Safer Payments, BORICA telah menciptakan lapisan pencegahan penipuan multitenant dan kejahatan keuangan terpusat untuk infrastruktur pembayaran nasional Bulgaria,” kata Albena Petkova, Direktur Layanan Pencegahan Penipuan Keuangan di BORICA. “Platform ini sekarang melindungi sebagian besar transaksi kartu domestik (lebih dari 70%) secara real time, memberikan pemantauan deteksi penipuan berbasis risiko perilaku di semua bank yang berpartisipasi dan penyedia pembayaran. Integrasi dengan sistem antipenipuan untuk pembayaran non-kartu dan operasi saluran digital sedang dalam pengembangan. Model layanan bersama ini memungkinkan kontrol AML dan anti-penipuan yang konsisten pada skala nasional, secara signifikan mengurangi kerugian penipuan sambil meningkatkan pengalaman pelanggan dengan meminimalkan penurunan transaksi palsu.”

IBS membantu dalam mengintegrasikan solusi dengan lancar dalam alur kerja pembayaran, memungkinkan BORICA mendapatkan pandangan terpadu tentang perilaku pelanggan dan meningkatkan efektivitas berbagai langkah perlindungan penipuan. “Kepercayaan pelanggan kami adalah kunci kesuksesan kami. Kami menempatkan keamanan sebagai prioritas utama agar klien merasa tenang karena uang dan data pribadi mereka terlindungi dengan baik. Teknologi ini menghasilkan hasil yang sukses bagi kami,” Ms. Petkova menjelaskan lebih lanjut.

Dengan layanan modernisasi aplikasi dan Integrasi IBS, yang membantu klien buka aplikasi lama dan membangun kemampuan digital baru yang dirancang untuk era cloud, solusi ini diimplementasikan dalam beberapa minggu. “Di IBS, kami memiliki kesempatan untuk membantu pelanggan kami berinovasi lebih cepat dan membuka lebih banyak kemungkinan,” kata CEO IBS Goran Angelov. “Kolaborasi kami dengan BORICA mencontohkan komitmen kami untuk memberdayakan organisasi dengan solusi yang aman dan mutakhir.”