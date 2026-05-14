Lebih dari sekadar bit dan byte: Membangun Kepercayaan pada Lingkungan Cloud melalui Intel SGX dan TDX di IBM® Cloud

Di IBM® Cloud, Intel Software Guard Extensions (SGX) dan Intel Trust Domain Extensions (TDX) menyediakan dua pendekatan berbeda untuk melindungi data yang digunakan, masing-masing cocok untuk kebutuhan beban kerja yang berbeda.
Mesin virtual tradisional (VM) mengubah cara kami menggunakan sumber daya komputasi dengan meningkatkan efisiensi perangkat keras dan menyediakan isolasi beban kerja yang kuat. Namun, seiring semakin banyak organisasi menjalankan beban kerja sensitif seperti inferensi model AI/ML, manajemen kunci blockchain, analitik data yang aman, rekam medis, dan sistem keuangan, kekhawatiran terkait kepercayaan, kerahasiaan data, serta keamanan waktu proses di lingkungan multi-penyewa menjadi semakin mendesak.
Seberapa besar kepercayaan yang seharusnya diberikan kepada infrastruktur cloud bersama ketika data sedang diproses secara aktif? Secara historis, keamanan cloud berpusat pada perlindungan data saat berada dalam penyimpanan menggunakan enkripsi tingkat disk atau file, serta saat berpindah melalui jaringan dengan protokol seperti TLS. Meskipun tetap penting, kontrol ini meninggalkan celah ketika data digunakan diproses secara aktif dalam memori sistem.
Dalam lingkungan cloud tradisional, melindungi data sensitif sangat bergantung pada keamanan perangkat lunak sistem yang mendasarinya. Komputasi rahasia melangkah lebih jauh dengan menanamkan perlindungan langsung ke dalam perangkat keras, membantu memastikan bahwa data tetap aman bahkan saat sedang diproses.
SGX menyediakan perlindungan tingkat enklase untuk komponen aplikasi tertentu, sementara TDX menawarkan isolasi tingkat VM penuh. IBM® Cloud mengintegrasikan kedua teknologi untuk membantu perusahaan memperkuat kepercayaan di lingkungan cloud bersama.
Intel SGX menciptakan wilayah memori yang dilindungi perangkat keras yang dikenal sebagai cache halaman enclave (EPC), yang dapat digunakan aplikasi tamu untuk komputasi rahasia. Enklave ini menjaga kode dan data tetap terisolasi di memori, sehingga terlindung dari akses perangkat lunak yang memiliki hak istimewa sekalipun, seperti sistem operasi atau hypervisor.
Instance berkemampuan IBM® Cloud SGX didasarkan pada ekstensi perangkat keras Intel SGX, yang memungkinkan pengguna untuk menentukan enklave aman dalam memori aplikasi. Enklave-enklave tersebut:
IBM® Cloud mendukung alur kerja pengesahan jarak jauh, memungkinkan aplikasi Anda Verify identitas dan integritas layanan berbasis enklave sebelum berbagi data sensitif.
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 di atas, proses dimulai ketika (1) Challenger mengirim nonce ke server, memicu (2) Aplikasi untuk meminta laporan enklave. Laporan ini (3) dikirim ke Quoting Enclave untuk (4) ditandatangani, kemudian (5) dikembalikan ke Challenger sebagai “Kutipan” yang diverifikasi. Challenger kemudian (6) memvalidasi Kutipan ini melalui sertifikat Intel PCS untuk mengonfirmasi keaslian perangkat keras, akhirnya (7) melepaskan rahasia ke aplikasi yang aman.
Ada beberapa manfaat menggunakan Intel SGX di IBM® Cloud:
IBM® Cloud mendukung Intel Trust Domain Extensions (TDX) untuk memberikan tingkat keamanan baru untuk mesin virtual dengan mengaktifkan mesin virtual terisolasi perangkat keras dengan enkripsi memori penuh. Dengan TDX, seluruh mesin virtual berjalan sebagai Trust Domains (TD), di mana memori dan status CPU dilindungi oleh prosesor. Model ini sangat cocok untuk perusahaan yang ingin melindungi beban kerja yang ada tanpa pemfaktoran ulang aplikasi, sementara secara signifikan mengurangi kepercayaan yang ditempatkan pada perangkat lunak infrastruktur cloud. Tidak seperti virtualisasi tradisional, Intel TDX menetapkan isolasi yang kuat antara mesin virtual tamu dan infrastruktur cloud yang mendasarinya, termasuk hypervisor.
Proses pengesahan mengikuti pola yang mirip dengan SGX, tetapi TDX memperkenalkan beberapa elemen arsitektur yang berbeda, dijelaskan di bawah ini.
Intel TDX memperkenalkan model kepercayaan baru dengan menempatkan operasi sensitif di dalam mode SEAM, mode CPU khusus yang beroperasi di luar tingkat hak istimewa host dan tamu normal untuk melindungi fungsi-fungsi penting. Lingkungan tepercaya ini diinisialisasi oleh SEAM Loader di firmware, yang memuat dan memverifikasi Modul TDX dengan aman. Berjalan sepenuhnya dalam mode SEAM, Modul TDX memberlakukan isolasi antara Trust Domains (TD) dan hypervisor, mengelola operasi siklus hidup seperti pembuatan dan pengesahan, dan memastikan bahwa setiap data yang melintasi batas disaring dan disanitasi untuk mencegah paparan.
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 di atas, perbedaan utama terletak pada bagaimana beban kerja berinteraksi dengan platform. Di Oval A, VM tradisional secara langsung memanggil hypervisor (VMCALL), sepenuhnya mempercayainya. Sebaliknya, Oval B menunjukkan modul TDX, di mana Trust Domain (TD) tidak mempercayai hypervisor dan sebaliknya memanggil Modul TDX (TDVMCALL) untuk layanan hypervisor. Modul TDX melakukan validasi dan penyaringan terhadap hypercall yang dikirim oleh Trusted Domain (TD), kemudian menangani layanan tersebut secara terpisah dari hypervisor. Akan tetapi, beberapa fungsi seperti penjadwalan tetap didelegasikan ke hypervisor melalui panggilan seam.
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini, aliran pengesahan mengikuti pola yang mirip dengan SGX tetapi dengan perbedaan utama dalam implementasi. Proses dimulai ketika (1) challenger mengirim nonce ke platform, memicu agen pengesahan (2) di dalam TD untuk meminta laporan TD dari Modul TDX menggunakan /dev/tdx-guest. Laporan tersebut kemudian (3) digunakan untuk menghasilkan kutipan, yaitu (4) ditandatangani oleh Quoting Enclave yang berjalan di host, dan (5) dikembalikan ke challenger. Challenger kemudian (6) memverifikasi penawaran menggunakan sertifikat Intel PCS (termasuk pengambilan sertifikat PCK) untuk mengonfirmasi keaslian platform dan akhirnya (7) melepaskan rahasia ke beban kerja tepercaya.
Ada beberapa manfaat dan contoh penggunaan TDX di IBM® Cloud:
Intel SGX dan TDX mewakili langkah maju yang berarti dalam bagaimana kepercayaan dibangun di lingkungan cloud. Dengan menambatkan keamanan pada perangkat keras daripada kebijakan perangkat lunak, IBM® Cloud memberi perusahaan cara konkret untuk mengurangi permukaan serangan mereka untuk beban kerja yang paling penting.
SGX cocok untuk pengguna yang membutuhkan perlindungan tingkat enklave berbutir halus untuk komponen aplikasi tertentu, sementara TDX adalah pilihan yang menarik bagi mereka yang menginginkan isolasi tingkat VM penuh tanpa memodifikasi kode aplikasi.
Karena tekanan peraturan dan sensitivitas beban kerja cloud lanjutkan tumbuh, memiliki kedua opsi yang tersedia memberi arsitek fleksibilitas nyata. Jika Anda mengevaluasi di mana komputasi rahasia cocok dalam tumpukan Anda, dokumentasi IIBM® Cloud tentang komputasi rahasia VPC adalah titik awal yang praktis.
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