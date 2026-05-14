Lebih dari sekadar bit dan byte: Membangun Kepercayaan pada Lingkungan Cloud melalui Intel SGX dan TDX di IBM® Cloud

Intel TDX memperkenalkan model kepercayaan baru dengan menempatkan operasi sensitif di dalam mode SEAM, mode CPU khusus yang beroperasi di luar tingkat hak istimewa host dan tamu normal untuk melindungi fungsi-fungsi penting. Lingkungan tepercaya ini diinisialisasi oleh SEAM Loader di firmware, yang memuat dan memverifikasi Modul TDX dengan aman. Berjalan sepenuhnya dalam mode SEAM, Modul TDX memberlakukan isolasi antara Trust Domains (TD) dan hypervisor, mengelola operasi siklus hidup seperti pembuatan dan pengesahan, dan memastikan bahwa setiap data yang melintasi batas disaring dan disanitasi untuk mencegah paparan.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 di atas, perbedaan utama terletak pada bagaimana beban kerja berinteraksi dengan platform. Di Oval A, VM tradisional secara langsung memanggil hypervisor (VMCALL), sepenuhnya mempercayainya. Sebaliknya, Oval B menunjukkan modul TDX, di mana Trust Domain (TD) tidak mempercayai hypervisor dan sebaliknya memanggil Modul TDX (TDVMCALL) untuk layanan hypervisor. Modul TDX melakukan validasi dan penyaringan terhadap hypercall yang dikirim oleh Trusted Domain (TD), kemudian menangani layanan tersebut secara terpisah dari hypervisor. Akan tetapi, beberapa fungsi seperti penjadwalan tetap didelegasikan ke hypervisor melalui panggilan seam.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini, aliran pengesahan mengikuti pola yang mirip dengan SGX tetapi dengan perbedaan utama dalam implementasi. Proses dimulai ketika (1) challenger mengirim nonce ke platform, memicu agen pengesahan (2) di dalam TD untuk meminta laporan TD dari Modul TDX menggunakan /dev/tdx-guest. Laporan tersebut kemudian (3) digunakan untuk menghasilkan kutipan, yaitu (4) ditandatangani oleh Quoting Enclave yang berjalan di host, dan (5) dikembalikan ke challenger. Challenger kemudian (6) memverifikasi penawaran menggunakan sertifikat Intel PCS (termasuk pengambilan sertifikat PCK) untuk mengonfirmasi keaslian platform dan akhirnya (7) melepaskan rahasia ke beban kerja tepercaya.