Membangun pengalaman pelanggan real-time di bidang telekomunikasi dengan watsonx.data di Google Cloud

Dengan membangun watsonx.data dengan Astra DB di Google Cloud, operator telekomunikasi membangun fondasi yang siap untuk masa depan, yang mendukung tuntutan CX saat ini dan memungkinkan inovasi berkelanjutan seiring perkembangan kemampuan AI.

diterbitkan 21 Januari 2026
Pengalaman pelanggan telekomunikasi tengah ditransformasi secara real time. Menurut IBM Institute for Business Value (IBV), 69% operator telekomunikasi telah menerapkan AI generatif dalam layanan pelanggan, dan 77% eksekutif telekomunikasi mengatakan bahwa AI meningkatkan respons organisasi. Namun banyak yang masih kesulitan untuk mengubah adopsi AI menjadi hasil pelanggan yang lebih baik secara konsisten.

Alasannya semakin jelas: kemajuan AI melampaui kesiapan data. Untuk satu operator telekomunikasi, ambisi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang cerdas dan dipersonalisasi sudah ada. Apa yang kurang adalah fondasi data real-time yang mampu mendukung pengalaman tersebut dalam skala besar. Itu berubah dengan adanya watsonx.data® yang berjalan di Google Cloud.

Tantangannya: AI bergerak cepat, tetapi data tidak

Penelitian IBV menunjukkan bahwa telekomunikasi unggul dari banyak industri lainnya dalam eksperimen AI, 44% penyedia layanan komunikasi sudah menggunakan AI agen dalam chatbot yang menghadap ke pelanggan. Namun, para eksekutif juga mengakui bahwa arsitektur data lama tetap menjadi kendala penting.

Operator ini menghadapi tantangan yang tidak asing lagi:

  • Data pelanggan terfragmentasi di OSS, BSS, CRM, dan sistem jaringan
  • Pipeline data berbasis batch yang menunda insight dan tindakan
  • Model AI dipaksa untuk beroperasi pada konteks pelanggan yang usang atau sebagian
  • Kemampuan terbatas untuk bertindak pada jaringan langsung atau acara penggunaan

Hasilnya adalah pengalaman pelanggan yang cerdas, tetapi reaktif. Insight yang membentuk kembali strategi itu sederhana dan menentukan: pengalaman pelanggan adalah masalah waktu, dan waktu adalah masalah data.

Solusinya: Mengapa watsonx.data dan Astra DB

Untuk menutup kesenjangan antara kemampuan AI dan hasil pengalaman pelanggan (CX), perusahaan telekomunikasi memodernisasi lapisan datanya menggunakan watsonx.data, Arsitektur data terbuka yang terkelola milik IBM, dengan Astra DB sebagai penyimpanan data operasional real-time.

Diterapkan secara native di Google Cloud, Astra DB (dibangun di atas Apache Cassandra) dirancang untuk memenuhi persyaratan kelas telekomunikasi untuk skala, latensi, dan ketersediaan.

Apa yang berubah pada lapisan data

  • Konteks pelanggan yang selalu terkini: Astra DB menjadi sistem rekaman untuk sinyal pelanggan langsung, termasuk peristiwa jaringan dan indikator kualitas layanan; penggunaan, roaming dan data hak; dan riwayat interaksi tingkat sesi di seluruh saluran digital. Ini memastikan sistem dan aplikasi AI mengakses status pelanggan saat ini, bukan snapshot historis.
  • Kierja latensi rendah yang dapat diprediksi dalam skala besar: Latensi baca dan tulis milidetik, dipertahankan selama permintaan puncak, memungkinkan keputusan tepat waktu di jutaan interaksi bersamaan.
  • Ketahanan berdasarkan desain: Replikasi multi-wilayah di Google Cloud memastikan ketersediaan tinggi untuk beban kerja yang menghadapi pelanggan, bahkan selama pemadaman atau lonjakan lalu lintas.
  • Kesederhanaan operasional: Sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya, Astra DB menghilangkan overhead pengelolaan database terdistribusi, memungkinkan tim untuk fokus pada desain pengalaman dan inovasi.

Mengubah data real-time menjadi hasil CX

Di dalam watsonx.data, Astra DB terintegrasi dengan analisis, AI, dan layanan tata kelola, menciptakan data fabric real-time yang tepercaya untuk contoh penggunaan CX.

Arsitektur ini memungkinkan:

  • Penyajian fitur real-time untuk inferensi AI
  • Agen virtual dan asisten digital yang sadar konteks
  • Alur kerja CX proaktif yang dipicu oleh jaringan langsung dan sinyal penggunaan

Pergeseran ini memindahkan operator dari dukungan reaktif ke keterlibatan antisipatif dan berbasis data, langkah penting seiring AI menjadi lebih otonom dan berorientasi pada tindakan.

Dampak terukur pada pengalaman pelanggan

Dengan fondasi data real-time, telekomunikasi mencapai peningkatan nyata:

  • Penyelesaian masalah proaktif, mengidentifikasi penurunan layanan sebelum pelanggan menghubungi dukungan
  • Interaksi yang lebih cepat dan lebih relevan, dengan asisten AI yang langsung mengakses konteks langsung
  • Keterlibatan yang dipersonalisasi, didorong oleh perilaku waktu nyata dan bukan profil statis
  • Biaya layanan yang lebih rendah, karena interaksi Tingkat-1 volume tinggi diotomatisasi dengan percaya diri

Pendekatan ini sejalan dengan temuan IBV bahwa 75% eksekutif telekomunikasi melihat AI sebagai keunggulan kompetitif, tetapi hanya jika didukung oleh arsitektur data yang tepat.

Pelajaran yang lebih besar bagi para pemimpin telekomunikasi

Riset IBV memperjelas satu hal: dalam industri telekomunikasi pembedanya bukan lagi adopsi AI; melainkan penerapannya. AI membedakan ketika data bersifat langsung, tepercaya, dan tersedia dalam skala besar. 

Dengan membangun watsonx.data dengan Astra DB di Google Cloud, operator telekomunikasi ini membentuk fondasi yang siap untuk masa depan, yang mendukung tuntutan CX saat ini dan memungkinkan inovasi berkelanjutan seiring perkembangan kemampuan AI.

Ambil langkah selanjutnya

Jika Anda menjelajahi cara memodernisasi data telekomunikasi Anda dan menciptakan pengalaman pelanggan yang didukung AI secara real-time, watsonx.data sebagai layanan (Astra DB) tersedia langsung melalui Google Cloud Marketplace. Pengalaman pelanggan sekarang bergerak dengan kecepatan data. Platform data yang tepat memungkinkan hal itu.

Karan Sachdeva

Global Business Development Leader, Strategic Partnerships

IBM