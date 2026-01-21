Dengan membangun watsonx.data dengan Astra DB di Google Cloud, operator telekomunikasi membangun fondasi yang siap untuk masa depan, yang mendukung tuntutan CX saat ini dan memungkinkan inovasi berkelanjutan seiring perkembangan kemampuan AI.
Pengalaman pelanggan telekomunikasi tengah ditransformasi secara real time. Menurut IBM Institute for Business Value (IBV), 69% operator telekomunikasi telah menerapkan AI generatif dalam layanan pelanggan, dan 77% eksekutif telekomunikasi mengatakan bahwa AI meningkatkan respons organisasi. Namun banyak yang masih kesulitan untuk mengubah adopsi AI menjadi hasil pelanggan yang lebih baik secara konsisten.
Alasannya semakin jelas: kemajuan AI melampaui kesiapan data. Untuk satu operator telekomunikasi, ambisi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang cerdas dan dipersonalisasi sudah ada. Apa yang kurang adalah fondasi data real-time yang mampu mendukung pengalaman tersebut dalam skala besar. Itu berubah dengan adanya watsonx.data® yang berjalan di Google Cloud.
Penelitian IBV menunjukkan bahwa telekomunikasi unggul dari banyak industri lainnya dalam eksperimen AI, 44% penyedia layanan komunikasi sudah menggunakan AI agen dalam chatbot yang menghadap ke pelanggan. Namun, para eksekutif juga mengakui bahwa arsitektur data lama tetap menjadi kendala penting.
Operator ini menghadapi tantangan yang tidak asing lagi:
Hasilnya adalah pengalaman pelanggan yang cerdas, tetapi reaktif. Insight yang membentuk kembali strategi itu sederhana dan menentukan: pengalaman pelanggan adalah masalah waktu, dan waktu adalah masalah data.
Untuk menutup kesenjangan antara kemampuan AI dan hasil pengalaman pelanggan (CX), perusahaan telekomunikasi memodernisasi lapisan datanya menggunakan watsonx.data, Arsitektur data terbuka yang terkelola milik IBM, dengan Astra DB sebagai penyimpanan data operasional real-time.
Diterapkan secara native di Google Cloud, Astra DB (dibangun di atas Apache Cassandra) dirancang untuk memenuhi persyaratan kelas telekomunikasi untuk skala, latensi, dan ketersediaan.
Di dalam watsonx.data, Astra DB terintegrasi dengan analisis, AI, dan layanan tata kelola, menciptakan data fabric real-time yang tepercaya untuk contoh penggunaan CX.
Arsitektur ini memungkinkan:
Pergeseran ini memindahkan operator dari dukungan reaktif ke keterlibatan antisipatif dan berbasis data, langkah penting seiring AI menjadi lebih otonom dan berorientasi pada tindakan.
Dengan fondasi data real-time, telekomunikasi mencapai peningkatan nyata:
Pendekatan ini sejalan dengan temuan IBV bahwa 75% eksekutif telekomunikasi melihat AI sebagai keunggulan kompetitif, tetapi hanya jika didukung oleh arsitektur data yang tepat.
Riset IBV memperjelas satu hal: dalam industri telekomunikasi pembedanya bukan lagi adopsi AI; melainkan penerapannya. AI membedakan ketika data bersifat langsung, tepercaya, dan tersedia dalam skala besar.
Dengan membangun watsonx.data dengan Astra DB di Google Cloud, operator telekomunikasi ini membentuk fondasi yang siap untuk masa depan, yang mendukung tuntutan CX saat ini dan memungkinkan inovasi berkelanjutan seiring perkembangan kemampuan AI.
Jika Anda menjelajahi cara memodernisasi data telekomunikasi Anda dan menciptakan pengalaman pelanggan yang didukung AI secara real-time, watsonx.data sebagai layanan (Astra DB) tersedia langsung melalui Google Cloud Marketplace. Pengalaman pelanggan sekarang bergerak dengan kecepatan data. Platform data yang tepat memungkinkan hal itu.
