Pengalaman pelanggan telekomunikasi tengah ditransformasi secara real time. Menurut IBM Institute for Business Value (IBV), 69% operator telekomunikasi telah menerapkan AI generatif dalam layanan pelanggan, dan 77% eksekutif telekomunikasi mengatakan bahwa AI meningkatkan respons organisasi. Namun banyak yang masih kesulitan untuk mengubah adopsi AI menjadi hasil pelanggan yang lebih baik secara konsisten.

Alasannya semakin jelas: kemajuan AI melampaui kesiapan data. Untuk satu operator telekomunikasi, ambisi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang cerdas dan dipersonalisasi sudah ada. Apa yang kurang adalah fondasi data real-time yang mampu mendukung pengalaman tersebut dalam skala besar. Itu berubah dengan adanya watsonx.data® yang berjalan di Google Cloud.