Membangun agen AI dan kopilot dengan Confluent, Airy dan Apache Flink

Jelajahi arsitektur kopilot real-time Airy untuk memahami bagaimana IBM® Confluent, Apache Flink, dan aliran data yang dikelola dengan tata kelola yang baik menghadirkan konteks yang lebih relevan bagi LLM. Pendekatan ini—membantu perusahaan mengurangi latensi, menekan risiko halusinasi, serta menskalakan alur kerja AI agen secara lebih efisien dan hemat biaya.
Catatan editor: Versi asli postingan blog ini diterbitkan oleh Confluent sebelum perusahaan tersebut mengakuisisi Airy pada Oktober 2025.
Mulai dari mengotomatiskan tugas-tugas rutin hingga menyediakan insight real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang kompleks, agen AI dan kopilot diperkirakan akan menjadi bagian integral dari operasional perusahaan. Namun, hal ini hanya dapat terwujud bagi organisasi yang mampu menyediakan data real-time yang kontekstual, tepercaya, aman, dan dapat diskalakan kepada model bahasa besar (LLM).
Airy telah mengembangkan sebuah kerangka kerja yang membantu pengembang membangun kopilot sebagai antarmuka baru untuk menjelajahi dan bekerja dengan data mereka. Bersama dengan IBM® Confluent, perusahaan yang berbasis di San Francisco ini menjembatani kesenjangan antara LLM dan data real-time. Pendekatan tersebut memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami mengenai data streaming mereka yang tersebar di berbagai sistem operasional dan analitis. Untuk mewujudkan kemampuan ini dalam skenario perusahaan, Airy memanfaatkan Apache Kafka, Apache Flink, dan Apache Iceberg guna menghadirkan kopilot AI dengan kemampuan agen untuk contoh penggunaan.
Postingan ini memandu Anda memahami bagaimana Airy mengatasi berbagai tantangan umum yang dihadapi pengembang dan arsitek saat beralih dari penggunaan chatbot sederhana menuju pembangunan kopilot AI yang lebih cerdas dan mampu memberikan nilai bisnis yang nyata.
Baik untuk memprediksi perilaku pelanggan di sektor keuangan, mempersonalisasi strategi pemasaran di industri retail, maupun menyederhanakan operasi dukungan pelanggan, bisnis membutuhkan asisten AI yang andal. Alat-alat ini harus mampu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi tim teknis maupun tim bisnis agar mereka dapat mengambil keputusan dan bertindak dengan lebih efektif.
Untuk mewujudkannya, tim Airy menghadapi tantangan berikut:
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan data bisnis dan bertambahnya jumlah integrasi point-to-point, tantangan terkait akses data, data silsilah, dan keamanan juga semakin kompleks. Hal ini terjadi karena jumlah interkoneksi terus bertambah, sementara tim yang berbeda di berbagai lini bisnis saling berbagi data. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana aliran data dikelola dan diamankan guna mengurangi risiko serta memastikan tercapainya hasil yang diinginkan.
LLM memiliki sejumlah besar pengetahuan yang berasal dari data yang tersedia untuk publik, tetapi sering kali tidak memiliki data yang kontekstual atau spesifik terhadap kebutuhan bisnis tertentu. Ketika terjadi kesenjangan pengetahuan, LLM dapat mengalami halusinasi dan menghasilkan respons atau output yang tidak akurat.
Bagi perusahaan, taruhannya sangat tinggi. Halusinasi pada kopilot AI generatif yang dirancang untuk membantu tugas-tugas hukum, keuangan, atau yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, memastikan bahwa data yang diberikan kepada AI dapat dipercaya, akurat, dan dapat diverifikasi merupakan hal yang sangat penting.
Pelanggan enterprise membutuhkan arsitektur data yang skalabel dan mampu memproses jutaan peristiwa (events). Pendekatan ini memastikan bahwa sistem masih dapat menangani volume tinggi data historis dan real-time dengan latensi minimal selama beban puncak—tanpa pengeluaran berlebihan pada contoh penggunaan skala besar dengan permintaan variabel.
Untuk mengatasi semua tantangan ini, kami membutuhkan platform streaming data yang sangatdapat diskalakand dan kaya fitur yang memungkinkan kami untuk melakukan inferensi waktu nyata dengan output yang dapat dipercaya dalam skala besar. Platform ini harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut tanpa mengorbankan keamanan, akurasi, maupun efisiensi biaya.
Confluent Data Streaming Platform memungkinkan Airy menjembatani kesenjjangan antara analitik dan operasional. Platform ini juga memungkinkan Airy mengintegrasikan data dari aplikasi SaaS milik pelanggan, seperti Salesforce, basis data seperti MongoDB dan PostgreSQL, serta sistem seperti Apache Iceberg, Snowflake, dan Delta Lake. Dengan demikian, kopilot AI yang dibangun pelanggan tidak lagi harus menunggu pemrosesan batch atau bergantung pada data yang sudah usang, melainkan dapat memanfaatkan data yang lebih mutakhir dan relevan.
Contoh penggunaan utama Airy di Confluent adalah AI agen, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data streaming menggunakan bahasa alami serta mengubah pekerjaan Flink menjadi agen yang secara terus-menerus memantau aliran data.
Pengguna dapat mengajukan pertanyaan kepada kopilot yang sederhana seperti “Topik apa yang berisi data pesanan?” dan memberikan instruksi seperti “Jelaskan topik pembelian”, hingga mengajukan pertanyaan dan instruksi yang lebih kompleks seperti:
Dengan Confluent, Airy memungkinkan agen AI untuk menangani dan memantau tugas-tugas sederhana, sekaligus berkembang menjadi alur kerja multi-langkah yang lebih kompleks guna memenuhi berbagai permintaan dan kebutuhan pengguna.
Airy memanfaatkan konektor Confluent untuk terus mengalirkan event dari berbagai sumber, termasuk MongoDB, PostgreSQL, dan Salesforce. Setelah data diinkestikan, data tersebut perlu ditransformasikan sebelum dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti segmentasi atau personalisasi. Airy menggunakan Flink untuk menyaring noise, mengagregasi metrik-metrik utama, serta memperkaya aliran data dengan konteks tambahan.
Untuk data terstruktur yang berada dalam topik, Airy memungkinkan LLM menghasilkan Flink SQL yang akurat dengan memanfaatkan kontrak data, skema yang terus berkembang, serta metadata yang dikelola melalui Stream Governance. Dengan memberikan konteks kepada LLM mengenai skema terbaru dari setiap topik, sistem dapat menghasilkan pernyataan Flink SQL yang lebih andal dan akurat.
Untuk data semi-terstruktur dan tidak terstruktur (misalnya teks dan JSON), Airy memanfaatkan pemrosesan aliran Flink serta AI Model Inference untuk membuat embedding dan menyimpannya ke dalam basis data vektor guna mendukung Retrieval-Augmented Generation (RAG). Menurut IDC, lebih dari 90% data perusahaan bersifat tidak terstruktur. Kopilot Airy memungkinkan tim mengekstrak dan menganalisis data tersebut dengan cepat dan efisien—semuanya melalui bahasa alami—sehingga pengetahuan dapat diakses secara instan di seluruh organisasi.
Flink AI Model Inference membuat tumpukan Airy menjadi lebih sederhana—tim harus membangun dan menjalankan beberapa komponen secara manual, tetapi kini komponen tersebut sudah tidak digunakan lagi.
Airy juga memanfaatkan Tableflow untuk membantu pelanggan menggunakan Iceberg, sehingga mereka dapat menyimpan data historis maupun data terbaru. Selain itu, Tableflow membantu pelanggan mengelola katalog data dengan lebih efektif serta memudahkan integrasi data real-time ke dalam data lake atau data warehouse pilihan mereka.
Pada tahap akhir, Airy dapat melakukan langkah pascapemrosesan. Misalnya, ketika kopilot memberikan rekomendasi berdasarkan data produk, Airy dapat melakukan verifikasi silang dengan topik inventaris real-time untuk memastikan akurasi dan mengurangi risiko halusinasi. Proses ini dilakukan dengan hanya meneruskan data baru yang relevan ke LLM pelanggan.
Manfaat yang telah dilihat Airy sejauh ini menggunakan IBM® Confluent meliputi:
Membangun agen AI dan kopilot untuk lingkungan perusahaan bukanlah tugas yang sederhana. Hal ini memerlukan pemrosesan data real-time, tingkat akurasi yang tinggi, keamanan yang kuat, serta skalabilitas yang hemat biaya. Namun, dengan infrastruktur yang tepat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan memberikan solusi yang didukung AI yang mendorong nilai nyata bagi bisnis.
IBM® Confluent Data Streaming Platform telah menjadi pengubah permainan bagi Airy. Dengan memanfaatkan pemrosesan aliran Flink, AI Model Inference, serta Stream Governance dan konektor, Airy membantu pelanggan membangun AI yang tepercaya dan mempercepat adopsi kopilot bisnis.
Seiring perkembangan Airy, tim berupaya menghadirkan sistem AI terpadu yang dapat mengotomatiskan pemilihan alat. Alih-alih menghabiskan waktu untuk menentukan pilihan secara manual, pengguna cukup menyampaikan tujuan mereka dalam bahasa alami, dan sistem akan secara mandiri memilih alat yang paling sesuai—seperti Flink untuk pemrosesan aliran, sumber data yang tepat untuk dikueri, atau LLM yang paling hemat biaya untuk digunakan—berdasarkan kebutuhan tugas yang sedang dikerjakan.