Membangun agen AI dan kopilot dengan Confluent, Airy dan Apache Flink

Contoh penggunaan utama Airy di Confluent adalah AI agen, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data streaming menggunakan bahasa alami serta mengubah pekerjaan Flink menjadi agen yang secara terus-menerus memantau aliran data.

Pengguna dapat mengajukan pertanyaan kepada kopilot yang sederhana seperti “Topik apa yang berisi data pesanan?” dan memberikan instruksi seperti “Jelaskan topik pembelian”, hingga mengajukan pertanyaan dan instruksi yang lebih kompleks seperti:

Berapa pendapatan yang kami peroleh hari ini di toko untuk setiap kategori produk? Selain itu, bisakah Anda mengirimkan pembaruan mengenai metrik ini setiap kali pendapatan melebihi target yang telah ditetapkan?

Untuk RFP, berikan daftar pemasok untuk Vitamin C. Urutkan dan beri peringkat pemasok tersebut berdasarkan: 1) Tingkat Cacat, 2) OTIF, dan 3) SRI.

Dengan Confluent, Airy memungkinkan agen AI untuk menangani dan memantau tugas-tugas sederhana, sekaligus berkembang menjadi alur kerja multi-langkah yang lebih kompleks guna memenuhi berbagai permintaan dan kebutuhan pengguna.

Airy memanfaatkan konektor Confluent untuk terus mengalirkan event dari berbagai sumber, termasuk MongoDB, PostgreSQL, dan Salesforce. Setelah data diinkestikan, data tersebut perlu ditransformasikan sebelum dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti segmentasi atau personalisasi. Airy menggunakan Flink untuk menyaring noise, mengagregasi metrik-metrik utama, serta memperkaya aliran data dengan konteks tambahan.

Untuk data terstruktur yang berada dalam topik, Airy memungkinkan LLM menghasilkan Flink SQL yang akurat dengan memanfaatkan kontrak data, skema yang terus berkembang, serta metadata yang dikelola melalui Stream Governance. Dengan memberikan konteks kepada LLM mengenai skema terbaru dari setiap topik, sistem dapat menghasilkan pernyataan Flink SQL yang lebih andal dan akurat.

Untuk data semi-terstruktur dan tidak terstruktur (misalnya teks dan JSON), Airy memanfaatkan pemrosesan aliran Flink serta AI Model Inference untuk membuat embedding dan menyimpannya ke dalam basis data vektor guna mendukung Retrieval-Augmented Generation (RAG). Menurut IDC, lebih dari 90% data perusahaan bersifat tidak terstruktur. Kopilot Airy memungkinkan tim mengekstrak dan menganalisis data tersebut dengan cepat dan efisien—semuanya melalui bahasa alami—sehingga pengetahuan dapat diakses secara instan di seluruh organisasi.

Flink AI Model Inference membuat tumpukan Airy menjadi lebih sederhana—tim harus membangun dan menjalankan beberapa komponen secara manual, tetapi kini komponen tersebut sudah tidak digunakan lagi.

Airy juga memanfaatkan Tableflow untuk membantu pelanggan menggunakan Iceberg, sehingga mereka dapat menyimpan data historis maupun data terbaru. Selain itu, Tableflow membantu pelanggan mengelola katalog data dengan lebih efektif serta memudahkan integrasi data real-time ke dalam data lake atau data warehouse pilihan mereka.

Pada tahap akhir, Airy dapat melakukan langkah pascapemrosesan. Misalnya, ketika kopilot memberikan rekomendasi berdasarkan data produk, Airy dapat melakukan verifikasi silang dengan topik inventaris real-time untuk memastikan akurasi dan mengurangi risiko halusinasi. Proses ini dilakukan dengan hanya meneruskan data baru yang relevan ke LLM pelanggan.