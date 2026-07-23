Dari kebijakan yang tersebar hingga jawaban yang berdasar: Membangun asisten pengetahuan yang sadar izin dengan IBM® watsonx Orchestrate

Menemukan suatu kebijakan seharusnya tidak mengharuskan pengguna mengetahui sekolah mana yang menerbitkannya, SharePoint site mana yang menyimpannya, atau filter apa yang harus digunakan untuk menemukan versi yang berlaku saat ini. Namun itulah tantangan praktis bagi para karyawan di seluruh Swan Christian Education Association (SCEA), sebuah jaringan yang terdiri atas tujuh sekolah dan kantor pusat di Australia Barat.

Guru, administrator, pimpinan sekolah dan staf kantor pusat mengandalkan kebijakan, prosedur, formulir, dan dokumen operasional yang didistribusikan di seluruh organisasi. SCEA telah memiliki sistem manajemen bisnis yang terstruktur di Microsoft 365, dengan SharePoint sebagai repositori dokumen yang terkontrol dan Power Platform untuk mendukung persetujuan, penerbitan, dan alur kerja lainnya. Namun, karyawan tetap harus memahami struktur repositori sebelum dapat menemukan jawaban yang bersifat otoritatif.

Origin Digital, konsultan digital transformation asal Australia sekaligus kolaborator IBM®, bekerja sama dengan mitra teknologi IBM® Symplistic.ai untuk membangun bantuan pengetahuan yang mendukung akses yang peka terhadap izin bagi SCEA. IBM® watsonx Orchestrate menginterpretasikan pertanyaan dan mengoordinasikan interaksi, sementara Symplistic.ai ContentIQ mengambil konten yang telah diotorisasi dari SharePoint melalui antarmuka agen percakapannya. Karyawan dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan menerima jawaban yang didukung oleh kutipan ke dokumen sumber yang disetujui.

Keterlibatan SCEA dimulai sebagai percontohan untuk memvalidasi arsitektur, model izin, dan pengalaman pengguna sebelum penerapan produksi. Pilot membuktikan bahwa watsonx Orchestrate dan ContentIQ terintegrasi dengan sistem manajemen bisnis yang diterapkan Origin Digital untuk SCEA.

Meskipun proyeksi peningkatan produktivitas tersebut masih belum divalidasi di lingkungan produksi, kasus bisnis SCEA memperkirakan bahwa proses pencarian informasi yang lebih cepat dapat memulihkan sekitar 40.000 jam kerja setiap tahun. Peningkatan ini diperkirakan menghasilkan nilai produktivitas tahunan sebesar 2,2 juta AUD.

Dalam artikel ini, kami memeriksa mengapa enterprise search konvensional tidak cukup untuk SCEA. Kami juga menjelaskan bagaimana lapisan pengambilan dan orkestrasi bekerja bersama dan bagaimana pilihan desain membuat arsitektur dapat digunakan kembali untuk asisten masa depan.